Geekbench-resultaten tonen Intel Core i9-10850K-cpu met 10 cores en 20 threads

Er is een vermeende nieuwe Intel Comet Lake-cpu verschenen op Geekbench. De vermeende i9-10850K beschikt volgens de Geekbench-resultaten over 10 cores en 20 threads. De cpu lijkt iets lagere kloksnelheden te hebben dan de vergelijkbare i9-10900K.

De processor werd opgemerkt door Twitter-gebruiker Tum_apisak. De cpu is meermaals verschenen op Geekbench. De i9-10850K heeft volgens de Geekbench-resultaten een kloksnelheid van 3,6GHz en een maximale turbofrequentie van 5,17GHz. De huidige i9-10900K heeft op zijn beurt een kloksnelheid van 3,7GHz en een boostclock van 5,3GHz.

Verder lijken de twee cpu's weinig te verschillen. Beide cpu's beschikken over 10 cores met hyperthreading. Ook is de cache even groot, met zo'n 2,5MB aan l2- en 20MB aan l3-cache. Vermoedelijk zal de vermeende i9-10850K dezelfde tdp van 125W krijgen als de 10900K. De naamgeving van de cpu doet verder vermoeden dat gebruikers de processor kunnen overklokken.

Intel heeft de vermeende i9-10850K nog niet officieel aangekondigd. Het is dan ook nog niet duidelijk wat de cpu zou kosten. De i9-10900K staat in de Pricewatch voor € 446,42. Ook is het nog onbekend of en wanneer de processor op de markt zal verschijnen.

Cpu Intel Core i9-10900K Intel Core i9-10900 Intel Core i9-10850K* Intel Core i7-10700K Cores/threads 10/20 10/20 10/20 8/16 Kloksnelheid 3,7GHz 2,8GHz 3,6GHz 3,8GHz Turbofrequentie 5,3GHz 5,2GHz 5,17GHz 5,1GHz Tdp 125W 65W 125W(?) 125W Prijs € 446,42 € 422,44 nnb € 278,59

*specificaties op basis van Geekbench-resultaten