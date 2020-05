Fabrikanten kondigen Intel Z490-moederborden aan

Na de aankondiging van Intels tiende generatie Core-cpu's, komen fabrikanten met hun Z490-moederborden. Onder andere ASRock, Asus, EVGA, Gigabyte en MSI brengen nieuwe moederborden met de LGA 1200-socket uit.

De Z490-moederborden worden geleverd met een LGA 1200-socket, die is bedoeld voor de aankomende Comet Lake-S-cpu's. Deze cpu's worden geproduceerd op een 14nm-procedé, en verschijnen op een later moment in de winkel. Wanneer dit precies zal gebeuren, is op het moment van schrijven nog niet officieel bekendgemaakt. Intel komt ook met de H470-, B460- en H410-chipsets. Moederborden met deze chipsets zullen goedkoper zijn, maar gebruikers leveren hiermee onder andere de mogelijkheid om de cpu te overklokken in.

Gigabyte brengt meerdere moederborden in de Aorus-serie uit. Deze moederborden gebruiken volgens de fabrikant grotere heatsinks en twaalf- of zestienfasige stroomvoorzieningen. Ook brengt het bedrijf een Z490-moederbord met geïntegreerd waterblok uit. Ook komt de fabrikant met een mini-itx-Z490-moederbord in de Aorus-serie.

Interessant is dat Gigabyte stelt dat enkele van zijn moederborden ondersteuning bieden voor pci-e 4.0, terwijl de Comet Lake-chips deze standaard niet ondersteunt. VideoCardz schrijft dat de fabrikant in een livestream bevestigt dat de Z490-moederborden ook zullen werken met intels aankomende Rocket Lake-S-processors, die wel pci-e 4.0 bieden. Enkele andere fabrikanten melden ook pci-e 4.0-ondersteuning.

ASRock komt ook met verschillende LGA 1200-moederborden, waaronder de high-end Taichi met ondersteuning voor pci-e 4.0 en 2,5-gigabitethernet. Dat moederbord biedt daarnaast ondersteuning voor drie m2-ssd's, en wordt geleverd met een wifi 6-adapter. De fabrikant komt verder met een micro-atx-moederbord en twee mini-itx-modellen.

Ook noemt ASRock meer betaalbare Z490-moederborden in de Phantom Gaming-serie, waaronder de Phantom Gaming 4SR. Dat moederbord is interessant omdat het gebruikmaakt van de ATX12VO-standaard, waardoor het geen stroomaansluiting met 24-pins heeft, maar een plug met 10 pins. De fabrikant introduceert ook enkele moederborden met H470-, B460- en H410-chipsets.

De line-up van Asus bestaat uit verschillende Maximus XII-modellen, als de Hero, Formula, Extreme en Apex. Ook brengt de fabrikant verschillende Strix-moederborden in verschillende formfactors uit. Zo komt het bedrijf met de Strix Z490-I met een mini-itx-formaat. De TUF-serie krijgt twee modellen in de vorm van de TUF Gaming Z490-Plus en de Z490-Plus Wi-Fi.

Nieuw is de Asus ProArt-serie, die is bedoeld voor creatieve professionals. De Z490-Creator 10G wordt geleverd met twee Thunderbolt 3-aansluitingen en 10-gigabitethernet. Asus verduidelijkt niet welke pci-e-standaard wordt gebruikt voor de moederborden. Asus komt ook met meerdere nieuwe Prime-moederborden.

EVGA komt met twee nieuwe moederborden: de Z490 Dark en Z490 FTW. Daarvan is de eerstgenoemde variant vooral bedoeld voor overklokkers, met een aangepast pcb-ontwerp en twee geheugen-dimmslots in plaats van de gebruikelijke vier. De Z490 Dark heeft daarnaast een een 18-fasige stroomvoorziening. Ook bevat dat moederbord twee displays waarop bijvoorbeeld de cpu-temperatuur getoond kan worden.

De Z490 FTW is een meer gebruikelijk atx-moederbord met standaard indeling en vier dimmslots. De FTW heeft een stroomontwerp met 14 fasen en ingebouwde leds in de heatsink. Beide EVGA-moederborden ondersteunen daarnaast wifi 6 en bluetooth 5.1.

MSI komt met acht nieuwe Z490-moederborden voor verschillende prijsklassen. De high-end Z490 Godlike is een e-atx-moedebord met een oledscherm naast de ddr4-dimmslots. Het moederbord heeft een 10GbE-netwerkaansluiting en een Thunderbolt 3-poort. De Z490 Ace en Z490 Gaming Carbon zijn beide ATX-moederborden met ondersteuning voor 2,5-gigabitethernet. De Gaming Carbon ondersteunt daarnaast wifi 6 dankzij een meegeleverde adapter.

Verder komt het bedrijf onder andere met een nieuw Tomahawk-moederbord. Dit model wordt geleverd een 2,5GbE-netwerkaansluiting en een 1GbE-connector. Ook noemt het bedrijf enkele B460-moederborden, waaronder een Tomahawk, Mortar en Bazooka. Deze bieden alle drie een vrm-ontwerp met 12+1+1 fasen.