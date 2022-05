QNAP kondigt netwerkswitch met 2,5-gigabit-ethernet voor consumenten aan

QNAP heeft een netwerkswitch met 2,5-gigabit-ethernet aangekondigd. De QSW-1105-5T beschikt over vijf 2,5GbE-poorten en is unmanaged. Het is de eerste 2,5-gigabit-ethernetswitch van het bedrijf. Momenteel is de switch in Taiwan verkrijgbaar voor omgerekend 90 euro.

De QSW-1105-T heeft afmetingen van 180x145x34mm en weegt 577 gram. Aan de voorkant van het apparaat bevinden zich de vijf rj45-aansluitingen en een dc-aansluiting voor de stroomvoorziening. De switch is passief gekoeld en QNAP meldt dat het apparaat maximaal 12W aan stroom verbruikt. De voorkant van de switch bevat ook twee leds; een die aangeeft of de switch aanstaat en een die brandt wanneer er een loop in het netwerk is.

De switch is momenteel alleen nog beschikbaar in Taiwan. De QSW-1105-5T kost daar ongeveer 3000 Taiwanese dollar, wat omgerekend neerkomt op 90 euro. De switch is ook al verschenen bij enkele Nederlandse webshops voor rond de 124 euro, schrijft Hardware.info. Deze webshops hebben het apparaat momenteel echter nog niet op voorraad. Het is niet bekend wanneer de switch leverbaar wordt in Nederland. Een Nederlandse productpagina van de 1105-5T staat al wel online.

QNAP lijkt de 1105-5T vooral te richten op thuisgebruik door consumenten. Hiermee is het product een van de eerste unmanaged consumentenswitches met ondersteuning voor 2,5Gbit/s-verbindingen, zo schrijft ook Anandtech. Recentelijk brachten veel fabrikanten al moederborden met 2,5-gigabit-ethernet uit voor AMD- en Intel-cpu's. Ook bracht QNAP eerder enkele nas-systemen met 2,5GbE-aansluitingen uit.