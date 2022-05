QNAP introduceert nas-systemen met quadcore-cpu en 2,5-gigabit-ethernet

QNAP heeft een nieuwe reeks nas-systemen uitgebracht. Deze systemen beschikken over een quadcore-cpu op 1,7GHz en worden geleverd met twee of vier drivebays. De apparaten krijgen adviesprijzen tussen de 300 en 440 euro, afhankelijk van het model.

QNAP komt met verschillende varianten onder de TS-231P3- en TS-431P3-noemer. Respectievelijk beschikken die nas-systemen over twee en vier drivebays, die ruimte bieden voor 3,5"- en 2,5"-hdd's of 2,5"-sata-ssd's. De systemen worden standaard geleverd met 2GB of 4GB aan ddr3-geheugen, hoewel dit door gebruikers kan worden uitgebreid tot maximaal 8GB. De apparaten gebruiken een enkel sodimm-slot voor het geheugen. Verder zijn de specificaties tussen de verschillende modellen hetzelfde. QNAP voorziet de systemen van zowel een rj45-aansluiting voor 2,5-gigabit-ethernet, als een connector voor gigabit-ethernet.

De QNAP TS-231P3 (links) en TS-431P3

De apparaten hebben verder een Alpine AL314-cpu van Annapurna Labs. Deze op ARM-gebaseerde chip beschikt over vier cores die draaien op 1,7GHz. De systemen hebben verder 512MB aan flashgeheugen voor het meegeleverde QTS 4.4.2-besturingssysteem, dat is gebaseerd op embedded Linux. De apparaten hebben daarnaast drie usb 3.1 gen 1-aansluitingen met doorvoersnelheden tot 5Gbit/s. Deze kunnen gebruikt worden om randapparatuur aan te sluiten, waaronder eventueel externe hdd's voor extra opslagcapaciteit.

De TS-431P3 met vier bays is 161mm hoog, 160mm breed en 219mm diep. Dat model weegt 3kg. De TS-231P3 is even hoog en diep, maar 102mm breed doordat deze over minder bays beschikt. Die variant weegt op zijn beurt 1,35kg. Het geheel wordt van stroom voorzien door een 12V-dc-adapter met een vermogen van 90W. De systemen hebben een enkele 120mm-fan voor koeling.

Hardware.info schrijft dat de nas-systemen per direct beschikbaar komen, hoewel de systemen momenteel bij enkele Nederlandse webshops nog niet leverbaar zijn. De apparaten krijgen adviesprijzen tussen de 300 en 440 euro, afhankelijk van het gekozen model. Hdd's worden niet meegeleverd.