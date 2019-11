QSnatch-malware infecteert duizenden nas-systemen van Qnap

Duizenden nas-systemen van Qnap zijn geïnfecteerd met de QSnatch-malware. Het virus steelt onder andere wachtwoorden en voorkomt firmware-updates. Een Finse computerautoriteit publiceerde vorige week een rapport over de malware.

Alleen in Duitsland zouden al 7000 meldingen van de malware zijn gedaan, meldt het Duitse computer emergency response team op Twitter. Het is nog onduidelijk hoe het virus wordt verspreid, maar een rapport van het Finse ncsc-fi geeft enkele details over de werking. Zodra het virus toegang krijgt tot een apparaat, nestelt QSnatch zich in de firmware, waarna het virus reboot persistence verkrijgt.

Volgens een analyse van het ncsc-fi kan QSnatch onder andere taken aanpassen die in het besturingssysteem uitgevoerd worden, firmware-updates voorkomen en wachtwoorden stelen. Ook de ingebouwde antivirus-software van Qnap werkt niet door de malware. Het is onduidelijk wat de makers van het virus hopen te bereiken.

Het is mogelijk dat de makers van QSnatch momenteel werken aan het bouwen van een botnet, en dat ze in de toekomst nieuwe modules zullen verspreiden, schrijft ZDnet. Het ncsc-fi heeft bevestigd dat het virus verbonden kan worden met een command-and-control-applicatie op afstand.

Momenteel kan het virus alleen verwijderd worden door een geïnfecteerd nas-systeem volledig te resetten naar fabrieksinstellingen. Hierbij wordt wel alle data gewist. Sommige gebruikers melden dat een update uit februari 2019 de malware lijkt te verwijderen, maar het is onduidelijk of het virus hierdoor volledig is verwijderd. Mogelijk blijft het apparaat ook vatbaar voor nieuwe infecties.

Het advies aan eigenaren van Qnap-systemen is om de systemen voorlopig niet met het internet te verbinden zonder firewall. Ook wordt het gebruikers aangeraden om wachtwoorden van alle accounts op het apparaat te veranderen, onbekende gebruikersaccounts te verwijderen, de firmware up-to-date te houden, en de Qnap MalwareRemover te installeren. Ook het instellen van een access control list wordt aangeraden. QSnatch is niet de eerste malware die zich op nas-systemen richt. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld de eCh0raix-ransomware ontdekt. Ook Muhstik richt zich specifiek op Qnap-systemen, maar van deze malware zijn de encryptiesleutels gepubliceerd door een gedupeerde hacker. In 2014 werden Synology-nas-systemen getroffen door ransomware.