QNAP kondigt netwerkkaart met 2,5-gigabit-ethernetaansluiting aan

QNAP heeft deze week zijn QXG-2G1T-I225 aangekondigd. Deze netwerkkaart beschikt over een enkele 2,5-gigabit-ethernetaansluiting en een netwerkcontroller van Intel. De kaart staat momenteel voor 47,19 euro te koop bij een Nederlandse webshop en is naar verwachting vanaf 3 september leverbaar.

De QXG-2G1T-I225 wordt aangestuurd door een I225-LM-controller van Intel, die eind 2019 werd geïntroduceerd. De netwerkkaart is niet voorzien van een koellichaam en heeft een pci-e 2.0 x1-interface en een singleslot-ontwerp. Volgens QNAP kan de netwerkkaart gebruikt worden met Windows 10, Windows Server 2019 en op Linux-gebaseerde besturingssystemen met kernelversie 4.20 of later. De uitbreidingskaart kan ook in nas-systemen van QNAP geplaatst worden, meldt het bedrijf.

De netwerkkaart is momenteel beschikbaar via QNAP. De kaart kost daar op het moment van schrijven 67 dollar, wat omgerekend en met btw neerkomt op ongeveer 68,45 euro. Momenteel staat de netwerkkaart om de Pricewatch voor € 47,20. De netwerkkaart is op het moment van schrijven echter nog niet leverbaar. Een Nederlandse webshop verwacht dat de QXG-2G1T-I225 vanaf 3 september leverbaar is.

De fabrikant meldt verder dat er 'in de nabije toekomst' ook 2,5-gigabit-kaarten met twee of vier 2,5GbE-aansluitingen uitkomen, maar het bedrijf noemt geen concrete releaseperiode. Deze varianten gebruiken dezelfde netwerkcontroller van Intel, maar zijn wel voorzien van een koellichaam en hebben meer pci-e 2.0-lanes. Het model met vier poorten heeft daarnaast een fan voor actieve koeling. QNAP bracht eerder al enkele nas-systemen en een switch met 2,5GbE-aansluitingen uit. Recentelijk brachten veel fabrikanten ook moederborden met 2,5-gigabit-ethernet uit voor AMD- en Intel-cpu's.