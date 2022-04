10Gbit/s-switches van TP-Link verschijnen bij Britse webshop vanaf 279 euro

Er zijn TP-Link TL-SX105- en TLSX1008-switches met 10Gbit/s-RJ45-connectors verschenen. De netwerkswitches zijn opgedoken bij een Britse webshop, waar de twee varianten omgerekend 279 en 383 euro kosten. De switches zijn ook te koop in Japan vanaf 232 euro.

De TL-SX105 heeft vijf RJ45-aansluitingen die maximaal 10Gbit/s-snelheden ondersteunen en de TL-SX1008 beschikt over acht van dergelijke connectors, schrijft ook Tom's Hardware. De switches zijn ook backwards compatible met 100Mbit/s-, 1Gbit/s-, 2,5Gbit/s- of 5Gbit/s-aansluitingen. De twee varianten hebben een respectievelijke switching-capaciteit van 100Gbit/s en 160Gbit/s. De TL-SX105 is verder passief gekoeld, terwijl de variant met acht RJ45-aansluitingen wel over een fan beschikt.

De switches zijn onder andere verschenen bij een Britse webshop voor 279 en 383 euro, maar zijn daar nog niet leverbaar. De switches zouden in de webshop aanvankelijk vanaf 13 maart geleverd worden, maar dit bleek niet het geval. Volgens Akiba PC Hotline zijn de switches al wel te koop in Tokio. De TL-SX105 kost in Japan omgerekend en inclusief belasting 232 euro en de TL-SX1008 zou in dat land 307 euro kosten. Het is nog niet bekend of en wanneer de switches in de Benelux verschijnen. De TL-SX105 en TL-SX1008 zijn nog niet verschenen op de Nederlandse en Belgische websites van TP-Link. Ook de officiële europrijzen zijn nog onbekend.

De TP-Link TL-SX105 (links) en TL-SX1008