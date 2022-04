TP-Link komt met eerste smarthomeapparaten met HomeKit-ondersteuning - update

TP-Link heeft tijdens de CES nieuwe smarthomeapparaten in zijn Tapo-serie geïntroduceerd, waaronder slimme lampen, smart plugs en lichtschakelaars met Apple HomeKit-ondersteuning. De producten komen later dit jaar beschikbaar. Prijzen zijn nog onbekend.

TP-Link komt in totaal met vijf smarthomeapparaten met HomeKit-ondersteuning, schrijft het bedrijf in een persbericht. De fabrikant meldt tegenover The Verge dat het bedrijf in het eerste kwartaal met een slim Tapo P125 Mini-stopcontact met HomeKit komt. Daarnaast introduceert het bedrijf een Tapo S500D-dimmer die via spraakcommando's of een app aangestuurd kan worden. Verder noemt TP-Link een Tapo P306-stekkerblok die aan een muur bevestigd kan worden en een rgb-ledstrip. Die verschijnen allemaal in het tweede kwartaal van dit jaar, vertelt het bedrijf. Een rgb-ledlamp verschijnt in het derde kwartaal. De verschillende apparaten werken via wifi en hebben geen hub nodig om aangestuurd te worden.

TP-Link brengt sinds twee jaar geleden al smarthomeapparatuur uit onder de Tapo-serie in Europa. Dit zijn echter de eerste apparaten van het bedrijf met HomeKit-ondersteuning. Het bedrijf kondigde tijdens de CES in 2019 een slim stopcontact aan, waarbij het bedrijf ondersteuning voor HomeKit beloofde via een update; dit ging later niet door, meldt The Verge.

Verder introduceert TP-Link nog enkele beveiligingscamera's, die geen HomeKit ondersteunen. Daaronder valt een bedrade buitencamera die beelden kan opnemen naar een micro-SD-kaart. Het apparaat toont ook een iot-hub met enkele bijbehorende sensoren voor beweging en een deur/raam-sensor. Adviesprijzen voor de smarthomeapparaten zijn nog niet bekend.

Update, woensdag: TP-Link laat in een Nederlands persbericht weten dat de producten 'in de loop van 2022' uitkomen. Het bedrijf noemt echter nog geen adviesprijzen.