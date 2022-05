Designer toont slimme bureaulamp die Google niet te koop zal aanbieden

Een designer heeft dLight getoond, een slimme bureaulamp van Google die alleen beschikbaar is voor medewerkers en die nooit te koop zal zijn. De lamp is aan te sturen via Google Assistent en is bedoeld om verlichting bij videovergaderingen te verbeteren.

Designer Ben Gold toont een render van de lamp die medewerkers kunnen aanschaffen, terwijl er ook een FCC-keuring is voor de dLight. Die toont dat de bureaulamp via wifi verbinding kan maken. Gold zegt dat de bureaulamp aan te sturen is via Google Assistent. Vermoedelijk is daarmee in te stellen of hij aan of uit staat en met welke intensiteit hij brandt. Ook is de kleurtemperatuur daarmee in te stellen.

De lamp is alleen te koop voor Google-medewerkers. Ook dan is hij niet gratis. Volgens techredacteur Mishaal Rahman kost hij rond 170 of 180 dollar. Het lijkt er niet op dat Google de lamp ooit aan het publiek beschikbaar zal stellen.