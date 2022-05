Indiase overheid beveelt Google en Apple om 54 apps uit downloadwinkels te halen

Op bevel van de Indiase overheid zijn er 54 apps verdwenen uit de Google Play Store en Apple App Store. De reden daarvoor is dat de apps en games data zouden doorgeven aan servers in China en daardoor een bedreiging vormen voor de privacy van Indiase gebruikers.

Het gaat onder meer om games die uit de stal van het Chinese Tencent komen, schrijft Hindustan Times. De bekendste van de lijst van 54 apps is Garene Free Fire, een battleroyalegame met naar schatting tientallen miljoenen spelers in India. Daarnaast staan er onder meer foto-apps en equalizers op de lijst.

Het Indiase ministerie voor Informatietechnologie zegt in een verklaring waaruit de krant citeert, dat de apps gegevens van Indiase gebruikers doorsturen aan servers in een 'vijandelijke land' en die data misbruiken. De Indiase overheid kan dat doen op basis van de IT Act uit 2000. Google en Apple hebben de apps inmiddels verwijderd, schrijft TechCrunch.

Het is niet voor het eerst dat India Chinese apps in de ban doet. Sinds medio 2020 is onder meer TikTok in het land verboden. Ook PUBG is in India uit downloadwinkels gehaald, samen met in totaal meer dan 150 andere apps. India is een van de grootste markten voor ontwikkelaars van apps.