TikTok: onmogelijk te checken of leden Chinese overheid gebruikersdata inzien

Het is volgens TikTok niet mogelijk om na te gaan of leden van de Chinese communistische partij data van gebruikers buiten China inzien. Een topvrouw van TikTok weigerde bij een hoorzitting onder ede in de Amerikaanse Senaat vragen daarover te beantwoorden.

TikTok-coo Vanessa Pappas zei in de hoorzitting tijdens de vragen van een Republikeinse senator dat het niet mogelijk is om van elke Chinese medewerker van het bedrijf na te gaan of ze lid zijn van de Chinese communistische partij. Pappas gaf wel toe dat medewerkers in China toegang hebben tot data van TikTok-gebruikers. Dat zijn per definitie gebruikers buiten China, omdat TikTok in China niet actief is. Daarvoor heeft moederbedrijf ByteDance een aparte app met de naam Douyin.

Pappas benadrukte dat medewerkers die strategische beslissingen nemen binnen het bedrijf geen lid zijn van de Chinese communistische partij. Tijdens de hoorzitting ging het onder meer over de vermeende banden tussen TikTok en de Chinese overheid. TikTok is het eerste grote sociale medium met een Chinees moederbedrijf. Veel politici menen dat daardoor waardevolle gebruikersdata bij de Chinese overheid terecht kan komen. De Indiase overheid heeft TikTok daarom enkele jaren geleden verboden. In andere landen is dat vooralsnog niet het geval.

De vragen kwamen tijdens een hoorzitting waar ook vertegenwoordigers van Meta, YouTube en Twitter aanwezig waren. Van die vier wilde alleen Twitter zeggen hoeveel medewerkers bezig zijn met moderatie op het eigen platform: 2200. De andere bedrijven wilden dat niet zeggen, ondanks dat ze de vraag van tevoren al hadden gekregen, meldt TechCrunch.