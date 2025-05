ICO wil TikTok boete opleggen wegens schenden privacy van kinderen - update

Britse toezichthouder ICO is van plan om videoplatform TikTok een boete van 27 miljoen pond te geven. Volgens de waakhond doet TikTok onvoldoende om de privacy van kinderen te waarborgen. Het bedrijf zou onder meer de data van kinderen onder de dertien verwerkt hebben.

De Britse Information Commissioner's Office schrijft dat de toezichthouder een 'notice of intent' aan TikTok heeft gegeven. Dat is een eerste stap voordat de daadwerkelijke boete wordt uitgedeeld. De zogenaamde NOI is bedoeld om TikTok op de hoogte te stellen en het bedrijf de kans te geven erop te reageren. De hoogte van de boete kan nog veranderen als blijkt dat TikTok op tijd veranderingen doorvoert of goed met het onderzoek meewerkt.

De waakhond heeft onderzoek gedaan naar Chinees sociaal medium TikTok en concludeert dat het platform tussen mei 2018 en juli 2020 de Britse databeschermingswet heeft overtreden. In die tijd gold in het VK de Europese AVG. Na de Brexit trad de eigen privacywet van het land in werking, maar die was nagenoeg identiek aan de AVG.

Volgens ICO heeft TikTok in die periode de data van kinderen onder de dertien jaar verwerkt zonder de benodigde toestemming van ouders. Ook zou het sociale netwerk 'zijn gebruikers niet op een beknopte, transparante en gemakkelijk te begrijpen wijze' informatie hebben verstrekt. TikTok heeft volgens de waakhond ook bijzondere gegevens verwerkt zonder wettelijke grond.

De boete zou 27 miljoen pond bedragen, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 30 miljoen euro. De boete is nog niet officieel opgelegd. De toezichthouder geeft aan eventuele opmerkingen van TikTok 'zorgvuldig te bestuderen' voordat een definitief besluit wordt genomen. TikTok heeft nog niet gereageerd op de voorlopige beslissing van de ICO.

Er lopen meerdere onderzoeken naar TikTok wegens vermeende privacyschendingen. Een onderzoek van de Ierse privacywaakhond over dataverzameling van kinderen is momenteel nog aan de gang. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens gaf TikTok eerder een boete van 750.000 euro omdat het geen Nederlandstalige privacyverklaring aanbood. Daardoor heeft het platform volgens de AP de privacy van Nederlanders geschonden.

Update, 15.05: In het artikel stond aanvankelijk dat de ICO een boete van 27 miljard pond wil opleggen. Dit moet 27 miljoen pond zijn. Het artikel is hierop aangepast.