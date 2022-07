TikTok gaat Europese gebruikers vooralsnog niet automatisch volgen

TikTok voert zijn nieuwe privacybeleid voorlopig niet in. Volgens dat nieuwe beleid mag TikTok zijn gebruikers volgen en die data gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties. Diverse toezichthouders hebben problemen met die stap.

TikTok zegt tegen TechCrunch nog steeds te geloven dat het volgen van gebruikers een goede stap is. "Wij geloven in gepersonaliseerde advertenties voor de beste in-app-ervaring voor onze community en het brengt ons in lijn met de manier waarop deze industrie werkt." TikTok heeft daarom de invoering van de voorwaarden slechts gepauzeerd.

De zorgen over het nieuwe privacybeleid kwamen onder meer uit Italië en Ierland. TikTok zegt dat het bieden van gepersonaliseerde advertenties een 'gerechtvaardigd belang' is om data te verzamelen en dat het dan ook niet nodig is om daarvoor toestemming te vragen.

De Ierse datatoezichthouder heeft zijn protest niet toegelicht, maar volgens de Italiaanse toezichthouder is het gebruik van data voor gepersonaliseerde advertenties geen 'gerechtvaardigd belang' volgens de Europese e-Privacy-verordening van 2002. De Italiaanse en Ierse toezichthouders trekken samen op in deze zaak. TikTok wilde vanaf dinsdag gebruikers van achttien jaar en ouder automatisch volgen.