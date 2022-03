Nederlandse ouders klagen TikTok aan wegens privacyschending kinderen

Een groep van 64.000 Nederlandse ouders heeft een schadeclaim ingediend tegen het bedrijf achter socialemedia-app TikTok. Ze eisen naar eigen zeggen meer dan een miljard euro voor het schenden van de privacy van jonge kinderen, omdat TikTok gegevens over hen verzamelt.

De zaak is aangespannen door de Stichting Onderzoek Marktinformatie, die 64.000 ouders vertegenwoordigt die claimen dat TikTok de veiligheid en privacy van hun kinderen niet goed genoeg beschermt. Ouders kunnen zich sinds 28 juli 2020 melden bij de stichting. Dat deden er tot nu toe 64.000. Per kind vraagt de stichting tussen de 500 en 2000 euro, afhankelijk van de leeftijd.

Volgens de stichting verzamelt TikTok gegevens van kinderen voor het aanbieden van gerichte advertenties, zonder dat daar op de juiste manier toestemming voor gevraagd is. Ook stelt de stichting dat TikTok meer gegevens verzamelt dan nodig is. Daarnaast zou TikTok te weinig doen om kinderen te beschermen. Daarom stapt de stichting naar de rechter in Amsterdam.

TikTok heeft in januari nog de gebruiksvoorwaarden aangepast voor gebruikers onder de 18. Bij TikTok kunnen kinderen tussen de 13 en 18 ook een account aanmaken, maar standaard zijn accounts tussen de 13 en 15 privé en kunnen alleen vrienden reageren op video's, om zo kinderen te beschermen tegen ongewenste reacties van volwassenen. De voorwaarden zijn gericht op het verbeteren van de privacy van tieners op het platform. Intussen verplichtte TikTok in april gepersonaliseerde advertenties voor alle gebruikers.

Het is niet de eerste rechtszaak tegen TikTok. In de VS vonden al verschillende schikkingen plaats met gebruikers om het schenden van hun privacy en in april werd TikTok in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd namens 3,5 miljoen kinderen die de app gebruiken. Wel is een dergelijke massaclaim in de Europese Unie uitzonderlijk, legt Het Parool uit.