'Vlaamse kinderen krijgen vanaf twee jaar smartphone in de hand'

Vlaamse kinderen krijgen met gemiddeld twee jaar en vier maanden voor de eerste keer een smartphone of tablet in de hand. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaamse kenniscentrum Mediawijs. Slechts acht procent van de Vlaamse kinderen gebruikt geen scherm.

Mediawijs, het Vlaamse Kkenniscentrum voor Digitale en Mediawijsheid, hield een bevraging bij 708 Vlaamse ouders over het schermgebruik van hun kinderen. Bijna negen op de tien ouders die meededen aan de enquête waren vrouwen en dat komt volgens de onderzoekers omdat moeders nog steeds meer betrokken zouden zijn bij de mediaopvoeding van hun kinderen in vergelijking met vaders.

Het allereerste scherm waarmee de jonge Vlaamse kinderen in aanraking komen is volgens de onderzoekers het televisietoestel en daarna komt de tablet. Die tablet wordt volgens Mediawijs door 91 procent van de vijf- tot en met zevenjarige Vlaamse kinderen 'wel eens gebruikt'. De smartphone is ook populair: ongeveer de helft van alle Vlaamse kinderen onder de vijf jaar mag dit toestel al vasthouden. Vanaf de leeftijd van acht tot en met dertien jaar stijgt het gebruik van de smartphone wel aanzienlijk tot 72 procent. Vanaf veertienjarige leeftijd gebruikt 89 procent van de kinderen een smartphone.

Uit het onderzoek blijkt dat Vlaamse ouders zich ook zorgen maken over het schermgebruik van hun kinderen. Ze stellen zich meestal de vraag of hun kind niet te veel naar schermen kijkt en hoeveel schermtijd het dan wel mag krijgen. Die schermtijd ligt momenteel op gemiddeld twee uur per dag op weekdagen en kan oplopen naar vier uur per dag in het weekend. Tijdens deze schermtijd kijken Vlaamse kinderen naar filmpjes, luisteren ze naar muziek of spelen ze spelletjes. Vanaf de negenjarige leeftijd worden ook socialemedia-apps zoals WhatsApp, Snapchat en TikTok populairder bij de Vlaamse kinderen.