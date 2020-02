TikTok laat ouders en kinderen accounts koppelen voor controle

Sociaal medium TikTok laat ouders en kinderen hun account koppelen, waarna ouders een maximale schermtijd kunnen instellen voor hun kinderen. Dat moet voorkomen dat kinderen teveel op TikTok zitten, zo zegt het bedrijf.

Behalve het beheren van schermtijd kunnen ouders ook beperken met wie hun kinderen kunnen dm'en en kunnen ze bepalen of TikTok een bepaald type video's niet moet laten zien, meldt TikTok. Ook komen er reminders in de feed dat gebruikers af en toe een pauze moeten nemen, zo zegt het bedrijf.

Het beheren van schermtijd was al langer mogelijk, maar dat moet tot nu toe vanuit het eigen account en het beheren van accounts is tot nu toe helemaal niet mogelijk. De functie is al eerste beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk en komt in de komende weken ook uit in andere landen. Of en wanneer de Family Safety Mode in de Benelux beschikbaar zal zijn, is vooralsnog onbekend. TikTok is het populairst onder kinderen tussen ongeveer 10 en 13 jaar.