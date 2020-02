Europese Commissie wil dat bedrijven trainingsdata AI bewaren

De Europese Commissie wil dat bedrijven en onderzoekers data over de training van kunstmatige intelligentie en in sommige gevallen hele datasets gaan bewaren. Dat moet het mogelijk maken om achteraf na te gaan waar een foute beoordeling vandaan is gekomen.

De regel om data te bewaren staat als voorstel in een whitepaper over kunstmatige intelligentie die de Europese Commissie woensdag online heeft gezet. "Deze eisen laten in essentie toe om problematische acties of beslissingen van AI-systemen achteraf te verifiëren", zo staat in de whitepaper. "Dit laat niet alleen toezicht en handhaving toe, maar het zet de maker van de AI-systemen er mogelijk ook toe aan om rekening te houden met de regels rond AI."

Zo moeten bedrijven en onderzoekers een beschrijving van de data kunnen geven en omschrijven hoe die is geselecteerd. In sommige gevallen moeten ze zelfs de hele dataset kunnen overhandigen. Er moeten meer maatregelen komen om kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier te ontwikkelen, waaronder menselijk toezicht op AI-systemen.

De whitepaper over kunstmatige intelligentie maakt deel uit van de plannen van de Europese Commissie voor data en kunstmatige intelligentie. Het gaat nog niet om concrete voorstellen, maar om principes waaraan die voorstellen moeten voldoen. Daarbij richt de Commissie zich er vooral op dat technologie te vertrouwen moet zijn.