Deliver Us The Moon verschijnt op 24 april voor Xbox One en PlayStation 4

Deliver Us The Moon, een scifi-thriller van de Nederlandse indiestudio KeokeN Interactive, verschijnt op 24 april voor de Xbox One en de PlayStation 4. Het spel komt in de zomer ook naar de Nintendo Switch. Eind vorig jaar kwam de game al uit op Steam.

De scifi-game is gemaakt met Unreal Engine 4 en speelt zich af in een apocalyptische toekomst waarin de grondstoffen op aarde uitgeput zijn en de mensheid zijn heil zoekt in de ruimte. De World Space Agency, een samenwerkingsverband van landen, moet de energiecrisis oplossen en wil dat doen door de maan te koloniseren en daar Helium-3 te delven.

Dat plan lijkt echter te mislukken als de communicatie met de maankolonie plotseling wordt verbroken en de energiebron verloren gaat. In de game zijn spelers een astronaut die jaren na het op zwart gaan van de communicatie een eenzame missie begint die de mensheid moet redden.

Deliver Us The Moon wordt uitgegeven door het Britse Wired Productions en is gemaakt door de Nederlandse indiestudio KeokeN Interactive, die in 2013 is opgericht. De uitgever noemt een prijs van 30 euro voor de consoleversie. In de zomer komt de game ook naar de Nintendo Switch; een exacte verschijningsdatum is nog niet bekend.

Deliver Us The Moon kwam in oktober vorig jaar uit op Steam. Het spel heeft op Metacritic 68 punten en een gebruikersscore van 7,9. De pc-versie kreeg in december een update met ondersteuning voor realtime raytracing.