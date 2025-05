Nederlandse gameontwikkelaar achter Deliver Us Mars ontslaat zijn personeel

De Nederlandse gameontwikkelaar KeokeN Interactive heeft vrijwel al zijn personeel ontslagen. Het bedrijf zegt geen uitgever of ander werk te kunnen vinden en zegt dat er daardoor geen andere opties zijn. De ceo en de directeur willen het bedrijf opnieuw opbouwen.

De gamemaker gaf in maart al aan met spoed op zoek te zijn naar een nieuwe uitgever en zegt nu dat die zoektocht niet is gelukt. KeokeN moest daardoor de medewerkers ontslaan en zegt hen te willen helpen bij het zoeken van een nieuwe baan. De ceo en de directeur, beiden medeoprichters, geven aan het bedrijf opnieuw te willen opbouwen en willen daarom binnenkort een Kickstarter beginnen voor Deliver Us Home, een nieuwe game in de Deliver Us-serie.

KeokeN is een Nederlandse studio gevestigd in Hoofddorp, die de afgelopen jaren onder meer Deliver Us Mars en Deliver Us The Moon maakte. Dit zijn scifi-avonturengames met platformelementen en puzzels. Het bedrijf werd in 2013 opgericht.

Heartbroken, we've had to lay off our team at KeokeN because of nothing substantial materializing directly after our visit to GDC. We’ve unfortunately exhausted all our possible options for publishing, work for hire, and co-development.



