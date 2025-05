Nederlandse gameontwikkelaar Paladin Studios sluit na 19 jaar zijn deuren

De Nederlandse spelontwikkelaar Paladin Studios sluit na negentien jaar zijn deuren. Het bedrijf, bekend van games als Good Job en Stormbound, zegt dat het niet voldoende geld verdient om te blijven bestaan.

"De afgelopen maanden hebben we helaas niet genoeg werk gekregen om onze burnrate [de snelheid waarmee geld wordt uitgegeven, red.] te dekken", schrijft het bedrijf in een blog. Op 1 mei werd volgens de studio een keerpunt bereikt in de financiële zekerheid. "Met de huidige vooruitzichten doorgaan zou een onverantwoorde beslissing zijn geweest."

De studio sluit daarom nu zijn deuren. Alle games die door Paladin Studios zijn gemaakt, blijven wel bestaan. De ontwikkelaar is naar eigen zeggen van plan om (technische) ondersteuning te blijven bieden voor die games, ook in de toekomst.

Paladin Studios begon in 2005 als een 'ministudio'. In 2021 won de game Good Job de prijzen voor Beste Game en Best Game Design tijdens de Dutch Game Awards. Op het hoogtepunt werkten er 55 mensen bij de studio; nu zijn dat er nog 45. De studio roept andere bedrijven met vacatures op om contact op te nemen. "Deze mensen behoren tot de beste in de industrie."

Update 13:41: In het artikel stond ten onrechte dat Paladin Studios bekend is van Moving Out. Dat moest Good Job zijn. Het artikel is daarop aangepast.