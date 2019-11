Gameontwikkelaar Paladin Studios uit Den Haag kondigt ontslagronde aan

Paladin Studios gaat veertien werknemers ontslaan en 'een aantal' werknemers met een tijdelijk contract krijgt geen contractverlenging. De studio uit Den Haag zegt daartoe genoodzaakt te zijn. De studio heeft momenteel zo'n zestig werknemers.

Oprichter Derk de Geus en ceo Kay Gruenwaldt schrijven dat Paladin Studios binnenkort een groot project afrondt en dat nog geen nieuw project is binnengehaald. De topmannen zeggen dat de studio in de afgelopen jaren flink is gegroeid en daardoor grotere projecten heeft kunnen aannemen. Om te kunnen blijven voortbestaan, moet de studio nu reorganiseren en inkrimpen.

De studio zegt de werknemers die ontslagen worden, te ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Paladin wil in de toekomst een leaner en meer agile bedrijf worden. De studio zegt 'te geloven' in de games die het momenteel in ontwikkeling heeft en zegt daar binnenkort meer over bekend te maken.

Paladin Studios is in 2005 opgericht en maakt vooral smartphonegames en online games. De studio heeft onder andere My Tamagotchi Forever, Stormbound, Amazing Katamari Damacy, Galaga Wars, Nikko RC Racer en Enercities op zijn naam staan.