Oppo Reno2 krijgt begin 2020 upgrade naar Android 10

Smartphonebouwer Oppo heeft bekendgemaakt dat de Reno2 in het eerste kwartaal van 2020 een upgrade krijgt naar Android 10. Daarmee wordt het Oppo’s eerste toestel buiten thuisland China met ColorOS 7, de schil rond Android 10. Vanaf het tweede kwartaal volgen andere modellen.

De aankondiging van Oppo geldt in eerste instantie voor Oppo-gebruikers in West-Europa. Op thuismarkt China wordt ColorOS 7 sinds deze week al gedistribueerd naar zowel de Reno en Reno 10X Zoom als de Reno Ace. In onze contreien is de primeur van het nieuwe besturingssysteem voor de Reno2, die vorige maand op de markt kwam. Bezitters van dit toestel mogen de upgrade voor eind maart verwachten.

Vanaf het tweede kwartaal van 2020 zal de upgrade in West-Europa volgens Oppo ook uitkomen voor de Reno, Reno 10X Zoom, Reno Z en 2Z, de RX17 Pro, Find X en de Lamborghini-editie van de Find X. In het derde kwartaal van volgend jaar komen de Oppo A9 2020, A5 2020, R15 en R15 Pro aan de beurt.

De voornaamste specificaties van ColorOS 7 werden al eerder bekend. De gebruikersinterface werd vereenvoudigd, omvat een nieuw lettertype en ondersteunt nu ook een donkere modus. Nieuw is ook de samenwerking met Epic Sound. Dit Deense audiobedrijf ontwikkelde nieuwe, op natuurgeluiden gebaseerde geluidseffecten die tot een 'prettigere luisterervaring' moeten leiden.

Verder claimt Oppo dat apps na de upgrade sneller starten en efficiënter omgaan met het beschikbare werkgeheugen. Tot slot zorgt de nieuwe functie Private Safe ervoor dat foto’s, video’s en andere persoonlijke documenten worden bewaard in een beveiligde zone, waar apps geen toegang toe hebben.