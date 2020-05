Veel Oppo-smartphones krijgen vanaf juni upgrade naar Android 10

Oppo heeft een upgradeschema gepubliceerd waarop staat wanneer welke telefoons de upgrade naar ColorOS 7 krijgen. Dat is Oppo's besturingssysteem op basis van Android 10. In Nederland krijgen veel telefoons vanaf juni de upgrade.

De Oppo-smartphones die de upgrade naar ColorOS 7 krijgen zijn allemaal in de afgelopen twee jaar uitgekomen. Het oudste toestel op de lijst is de R15 Pro, uit juli 2018. Verder krijgen de telefoons uit de Reno-serie en de RX17-modellen de upgrade. Ook Oppo's goedkopere telefoons uit de A-serie staan op de planning voor een upgrade naar Android 10.

Vanaf juni moet de softwareupgrade voor de meeste toestellen verschijnen. De Find X-modellen ontvangen de upgrade al volgens Oppo. Voor enkele modellen komt de upgrade naar ColorOS 7.0 later; de R15 Pro ontvangt deze in juli, net als de A5 en A9 van dit jaar. De A91 krijgt de nieuwe software in augustus.

Smartphone Upgrade naar ColorOS 7.0 Oppo Find X Mei Oppo Reno

Oppo Reno 10x Zoom

Oppo Reno Z

Oppo Reno2

Oppo Reno2 Z

Oppo R17 Pro

Oppo RX17 Juni Oppo R15 Pro

Oppo A5 2020

Oppo A9 2020 Juli Oppo A91 Augustus