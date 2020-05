Politie houdt 24 verdachten van WhatsApp-fraude aan rond Deventer

De politie heeft in de afgelopen weken 24 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar WhatsApp-fraude. De verdachten zijn tussen de 15 en 40 jaar oud en het gaat onder andere om 'geldezels', die hun rekening ter beschikking hebben gesteld.

Volgens de politie kwam de zaak begin dit jaar aan het rollen toen er in en rond Deventer tientallen aangiftes van WhatsApp-fraude binnenkwamen. De politie noemt specifiek de vriend-in-noodfraude, waarbij een oplichter zich bij het slachtoffer voordoet als een vriend of familielid dat dringend geld nodig heeft. In het onderzoek gaat het om bedragen tussen 500 en 10.000 euro. In totaal gaat het om een bedrag van 75.000 euro.

De oplichters gebruiken rekeningnummers van geldezels, mensen die hun rekening beschikbaar hebben gesteld voor de frauduleuze transacties. Onder de aangehouden verdachten zijn geldezels en mensen die geld hebben opgenomen van rekeningen die niet van henzelf zijn. Daarmee worden ze verdacht van computervredebreuk, omdat ze zich toegang hebben verschaft tot rekeningen zonder expliciete toestemming.

De verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten. De politie zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten. Het is niet duidelijk of de politie ook de daadwerkelijke oplichters al in zicht heeft. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Cyberteam van Oost-Nederland. De politie roept mensen op om aangifte te doen als ze slachtoffer zijn geworden van de vriend-in-noodfraude. Dat kan sinds begin deze maand via de website van de Nederlandse politie.