Nederlandse politie arresteert zeventien 'geldezels' in WhatsApp-fraudezaak

De Nederlandse politie heeft in Apeldoorn en omgeving zeventien personen opgepakt die verdacht worden van het beschikbaar stellen van hun rekening voor WhatsApp-fraude. De groep zou ruim 80.000 euro binnengehaald hebben.

Volgens de politie zijn de verdachten tussen 16 en 72 jaar oud en hebben ze hun rekening beschikbaar gesteld aan fraudeurs die op WhatsApp geld aftroggelen van mensen. De fraudeurs doen dat door zich voor te doen als familieleden van slachtoffers en te stellen dat ze hun telefoon zijn kwijtgeraakt en daarom een onbekend nummer hebben. De fraudeurs gebruiken vaak foto's van de personen die ze nadoen, die halen ze bijvoorbeeld van Facebook.

Fraudeurs vragen slachtoffers om geld over te maken en sturen via WhatsApp een betaalverzoek. Daarachter zit de bankrekening van de geldezels; mensen die hun bankrekening beschikbaar stellen aan criminelen. De fraudeurs werken met dergelijke geldezels om zelf buiten schot te blijven. Het is niet duidelijk in hoeverre de politie de fraudeurs op het spoor is.

De politie zegt uit het hele land meldingen van deze vorm van WhatsApp-fraude gekregen te hebben, maar veel aangiftes waren te herleiden naar rekeningen van personen uit Apeldoorn en omgeving. De politie in Apeldoorn is daarop een onderzoek gestart in samenwerking met het Cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland. Op 18 december moeten de verdachten zich verantwoorden voor de politierechter.