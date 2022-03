Politie arresteert man op verdenking 'pump en dump' met zelfgemaakte cryptocoins

De Nederlandse politie heeft een man van 39 uit Deventer aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting met zelfgemaakte cryptovaluta. Hij zou pump-en-dumpacties hebben uitgevoerd met de coins ERSO, MALC, Europ en TulipMania.

Volgens de politie wordt de man ervan verdacht zelf coins in het leven geroepen te hebben. Daar maakte hij vervolgens reclame voor op Twitter en op een forum over cryptovaluta. Het doel daarvan was dat mensen investeerden in zijn zelfgemaakte coins, waardoor de waarde toenam. Vervolgens zou hij in korte tijd zoveel coins verkocht hebben dat deze waardeloos werden.

Dergelijke acties staan op de beurswereld bekend onder de naam 'pump en dump' en zijn illegaal. Bij cryptovaluta wordt hier veel misbruik van gemaakt en daar is weinig toezicht op, schreef de NOS vorige maand in een achtergrondartikel over manipulatie bij cryptohandel.

Naast de man uit Deventer is ook een man van 22 uit Apeldoorn aangehouden en in Zaandam is een loods doorzocht en een man van 41 aangehouden. In de loods stonden computers die gebruikt werden voor cryptomining en er was sprake van elektriciteitsdiefstal. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De verdachten zijn in zicht gekomen via een onderzoek naar cryptomarktplaats Coinhouse.eu. Die site was sinds 2017 actief, is te zien via Archive.org. De mannen worden gezien als de vermoedelijke eigenaren van die handelsplaats en worden verdacht van het verduisteren van klanttegoeden en oplichting. Hoeveel de verdachte verdiend heeft met zijn praktijken, is niet bekend. De politie heeft tijdens het onderzoek beslag gelegd op diverse voertuigen, een woning, computers en cryptovaluta.