Elon Musk moet Tesla-tweets laten goedkeuren voor publicatie

Elon Musk gaat akkoord met een schikking, gesloten met de Amerikaanse beurswaakhond SEC, waarbij hij zijn Twitter-berichten over Tesla voortaan van tevoren laat goedkeuren. Musk kwam in het verleden geregeld in de problemen wegens tweets met foute informatie.

De overeenkomst met de Securities and Exchange Commission werd vrijdag bereikt, na weken van onderhandeling over Musks Twitter-gedrag. Als gevolg van de schikking moet de Tesla-topman voortaan Twitter-berichten met beursgevoelige informatie over Tesla eerst voor laten leggen aan een advocaat binnen het bedrijf. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten die onder andere door The Verge zijn achterhaald.

Het gaat daarbij onder andere om informatie over de financiële situatie binnen Tesla, mogelijke overnames of fusies en productieaantallen van auto's. Daarnaast krijgt de raad van bestuur binnen Tesla de vrijheid om te bepalen of er nog aanvullende onderwerpen zijn waarbij Musk goedkeuring moet vragen voor publicatie.

Met de schikking ontloopt Musk verdere straf van de SEC. Eerder stapte hij al op als beursvoorzitter van Tesla na druk van de SEC, omdat hij Twitterde over het van de beurs halen van Tesla en dat hij daar de financiering al voor rond had. Dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn. Ondanks de schikking is Musk nog niet helemaal verlost van juridische problemen; een groep aandeelhouders heeft Tesla aangeklaagd vanwege het Twitter-gedrag van de topman.