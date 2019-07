Tesla's kunnen binnenkort YouTube en Netflix streamen tijdens stilstand

Bezitters van Tesla-auto's krijgen 'binnenkort' de mogelijkheid om video's van YouTube of Netflix te streamen. Elon Musk, de ceo van Tesla, geeft echter nog geen exacte releasedatum. Musk wil ook videostreamen tijdens autonoom rijden mogelijk maken.

Streamen van YouTube of Netflix kan voorlopig alleen als de auto stilstaat, benadrukt Musk op Twitter.

De Tesla-ceo zegt echter ook dat zijn bedrijf van plan is het afspelen van video's tijdens rijden in te schakelen zodra toezichthouders groen licht geven voor volledig zelfrijdende besturing. Momenteel zijn de schermen in Tesla-auto's zo ingesteld dat het afspelen van video alleen mogelijk is voor het weergeven van beelden van de achteruitkijkcamera.

Het lijkt erop dat de streamingfunctionaliteit alleen mogelijk wordt via een wifiverbinding. Musk zei in april dat video alleen mogelijk is via wifi en dat alle Supercharger-locaties van Tesla gaandeweg gratis wifi krijgen. Volgens hem wordt het te duur als het streamen via de mobiele verbinding van Tesla-auto's zou verlopen.

De Model S en X hebben een 17"-scherm in het midden van het dashboard en de Model 3 beschikt over een 15"-exemplaar. Het scherm van de Model 3 heeft, in tegenstelling tot dat van de Model X en S, een horizontale oriëntatie en is daarmee in principe geschikter voor het bekijken van video's.