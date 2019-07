Fabrikanten kondigen tien nieuwe Nvidia RTX Studio-laptops aan

Nvidia maakt bekend dat er tien nieuwe laptops verschijnen die het RTX Studio-certificaat krijgen. Het gaat om laptops van HP, Lenovo, Dell en het Amerikaanse Boxx. De laptops zijn voorzien van een GeForce of Quadro RTX-videokaart en Nvidia's Studio Driver.

Lenovo komt met vier modellen: de ThinkPad P53 en P73, en de Y740 15 en Y740 17 Studio Edition. De Y740-modellen krijgen tot aan een RTX 2080-gpu en komen uit in de herfst. De P-modellen hebben maximaal een Quadro RTX 5000 en de P53 is al te koop. De grotere P73 volgt in augustus.

Dell brengt per direct twee Precision-laptops uit die voldoen aan de eisen van Nvidia: de Precision 7540 en 7740, beide te configureren met maximaal een Quadro RTX 5000. Ook HP's ZBook 15 en 17 zijn voorzien van Quadro-gpu's; het grote model kan met de RTX 5000 uitgerust worden.

Het Amerikaanse Boxx komt met GoBoxx SLM-workstationlaptops in 15,6"- en 17,3"-formaat. De kleine variant heeft maximaal een Quadro RTX 3000 en bij de grotere versie is dat maximaal een RTX 4000. Boxx levert zijn laptops niet in Nederland en België.

De tien nieuwe RTX Studio-laptops komen bij de modellen die eind mei zijn aangekondigd en het totaal staat nu op 27 stuks. Op de Computex-beurs kondigde Nvidia de eerste RTX Studio-laptops aan. Dat zijn laptops die aan bepaalde eisen voldoen en daarmee in aanmerking komen voor Nvidia's certificering.

Om in aanmerking te komen voor het RTX Studio-certificaat, moeten laptops een GeForce- of Quadro-videokaart uit de RTX-serie aan boord hebben, voorzien zijn van minimaal een 512GB-ssd, 16GB ram en een Core i7 H-processor of sneller. Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, MSI en Razer kondigden al laptops aan die daaraan voldoen. Veelal gaat het om aanpassingen van bestaande laptops.

Nvidia kondigde de komst van de nieuwe laptops aan tijdens het Siggraph 209-evenement. Daar maakte de fabrikant ook bekend dat steeds meer softwarepakketten de Nvidia RTX-techniek voor raytracing ondersteunen. Tijdens het evenement werd RTX-ondersteuning aangekondigd voor Adobe Substance Painter, Autodesk Flame, Blender Cycles, Dimension 5 D5 Fusion, Daz 3D Daz Studio, Foundry MODO en Luxion KeyShot.