Lenovo kondigt ThinkPad P53-werkstation met Quadro RTX en oledtouchscreen aan

Lenovo heeft nieuwe ThinPad-workstations in de P-serie aangekondigd. De fabrikant voorziet de ThinkPad P35 van een Xeon-cpu, een Quadro RTX-gpu, en een 15,6"-oledpaneel. De systemen hebben een startprijs van 2419 euro.

De vernieuwde P-serie beslaat vijf modellen: de ThinkPad P73, P53, P1 Gen 2, P53s, en P43s. De Lenovo ThinkPad P53 met 15,6"-scherm krijgt een Intel Xeon of een Core-processor, waaronder de Core i9, met maximaal 128GB ram en 6TB opslag. Het scherm is een oledtouchscreen met ondersteuning voor het hdr-formaat Dolby Vision. De videokaart is de Quadro RTX 5000. Lenovo start de verkoop in augustus voor een vanaf-prijs van 2419 euro.

De P73 is de grotere broer van de P53 en heeft een 17,3"-scherm. Dit is geen oledpaneel, maar geeft wel de 4k-resolutie weer, en het systeem ondersteuning voor Dolby Vision. Ook deze laptop komt beschikbaar met Xeon- en Core-processors en met een Quadro RTX-videokaart. De P73 verschijnt in september voor 2429 euro en hogere prijzen.

Het dunne mobiele ThinkPad P1-werkstation dat Lenovo vorig jaar aankondigde heeft een opfrisbeurt gekregen in de vorm van de P1 Gen 2. Het systeem is met 17,2 mm nog wat dunner en de hardware krijgt een upgrade. Zo levert de fabrikant het model met de nieuwe generaties Xeons en Core-processors en is er de keuze uit een Quadro T1000 of T2000 met Turing-gpu in plaats van de Nvidia Quadro P1000 en P2000. Bovendien kan ook de P1 met een oledtouchscreen uitgerust worden. De startprijs bij introductie in augustus is 2359 euro.

De ThinkPad P43s en P53s zijn mobiele workstations met respectievelijk 14"- en 15,3"-schermen. De apparaten krijgen Quadro-videokaarten en Intel Core-processors. De ThinkPad P53s is vanaf juli verkrijgbaar vanaf 1669 euro en de ThinkPad P43's verschijnt in juli voor een vanaf-prijs van 1889 euro.