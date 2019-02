Lenovo introduceert ThinkPads in T- en X-serie met dunnere schermranden

Lenovo heeft tijdens het MWC nieuwe ThinkPad-laptops in de T- en X-serie aangekondigd. Ten opzichte van de voorgangers zijn de laptops onder andere dunner en lichter geworden, met smallere schermranden.

De ThinkPad X390 is te zien als de opvolger van de X280, maar met een 13,3"- in plaats van een 12,5"-scherm. Omdat de dikte van de schermranden met vijftig procent is afgenomen, is de behuizing van de X390 ten opzichte van de X280 slechts een fractie groter. De laptop komt beschikbaar met maximaal Intel Core i7's met vPro en ten hoogste 32GB ram. Het scherm heeft een resolutie van 1920x1080 pixels met een maximale helderheid van 400cd/m².

Ook de X390 Yoga heeft dunnere bezels dan zijn voorganger, en dit model is daarnaast wat lichter en dunner; het weegt 1,32 kilogram en is 15,95mm dik. Het scherm is een 13,3"-paneel met een 1080p-resolutie en een maximale helderheid van 300cd/m². De maximale geheugenhoeveelheid is ook wat lager dan bij de X390: 16GB. Lenovo levert beide laptops met maximaal 1TB ssd-opslag en met zijn ThinkShield-pakket aan privacyfuncties, zoals de ThinkShutter-schuif voor de webcam. De X390 verschijnt in april voor een startprijs van 1209 euro; de X390 Yoga komt een maand eerder voor prijzen vanaf 1390 euro.

De T-lijn van ThinkPads krijgt een update in de vorm van de de T490, T490s en T590, waarbij de eerste twee een 14"- en de laatstgenoemde een 15,6"-scherm heeft. De laptops krijgen net als de X390-modellen Intel-processors van de Whiskey Lake-generatie, en zijn dunner en lichter dan hun voorgangers. De laptops krijgen optioneel schermen met 1920x1080, 2560x1440 of 3840x2160 pixels en bij de 1080p-panelen is de maximale helderheid 400cd/m², maar bij de overige 500cd/m². Bij de T490s is het full-hd-scherm met 400cd/m² bovendien van een energiezuiniger type dan bij de overige modellen.

Opvallend is dat Lenovo voor gesoldeerd werkgeheugen kiest, constateert Notebookcheck. De T490s krijgt 32GB gesoldeerd ram en bij de T490 en T590 is dat 16GB ddr4, met een additionele sleuf, zodat het totaal op 48GB kan uitkomen. Ook de PowerBridge-functie voor de hot swappable accu heeft het veld moeten ruimen en de sd-kaartlezer is ingeruild voor micro-sd. De T490 en T590 krijgen optioneel een GeForce MX250.

De ThinkPad T490s verschijnt in april voor 1330 euro, de T490 komt in maart voor 1172 euro en de T590 ligt ook in maart in de schappen, met 1148 euro als startprijs.