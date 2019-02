Modders krijgen Android werkend op de Nintendo Switch

Modders hebben Android werkend gekregen op de Nintendo Switch. Nog niet alle functies zijn te gebruiken, maar het systeem werkt in principe. Het is voor het eerst dat Googles OS werkt op Nintendo's tablet.

Volgens ontwikkelaar Max Keller hebben hij en mede-ontwikkelaar Billy Laws wifi en bluetooth werkend gekregen, maar de gpu nog niet. "Het is nu laggy omdat de gpu-drivers nog niet werken, dus de cpu doet de graphics. Er wordt aan een fix gewerkt", schrijft Keller op Twitter. Daar heeft hij ook een korte demovideo geplaatst. Het touchscreen en de Joy-Cons werken, hoewel bij die laatste alleen de knoppen gebruikt worden en niet de joysticks of ingebouwde sensoren. De twee hebben voor zover bekend nog geen software of installatie-aanwijzingen vrijgegeven.

De Nintendo Switch-soc, een Nvidia Tegra T210, heeft een cpu met de ARM-architectuur waar Android compatibel mee is. Desalniettemin heeft het bijna twee jaar geduurd voordat Android draaiend gekregen is op de hybride console van de Japanse spellenmaker. Het gaat om een build van Android Q, waarschijnlijk degene die in januari is uitgelekt door XDA-Developers.

Als Android er volledig op draait, dan kan de Switch dienst doen als Android-tablet, met alle mogelijkheden van dien. Een voor de hand liggende is de mogelijkheid om roms van console- en handheld-games te spelen via een emulator, bijvoorbeeld in gevallen dat die games niet op een onaangepaste Switch verkrijgbaar zijn.