XDA-Developers publiceert preview van vroege build Android Q

De website XDA-Developers heeft een preview online gezet van wat een vroege build zou moeten zijn van Android Q. In de nieuwe Android-versie zit een desktopmodus en mogelijkheid om apps alleen de locatie te laten opvragen als ze op de voorgrond staan.

Daarnaast is er een donkere modus te vinden in Android Q, meldt XDA-Developers. Het gaat om een aosp-build van Android Q met de februari-patches erin, maar zonder Google-applicaties. Die bleken niet werkend te krijgen op de build, die draait op een Pixel 3. XDA-Developers meldt niet waar het de build vandaan heeft gehaald.

De donkere modus maakt nu alle menu's en apps donker, al is er een manier om de instelling te negeren. Dat is vermoedelijk voor apps die geen ingebouwde donkere modus hebben. Ook zijn de privacy-instellingen sterk verbeterd. Zo kunnen gebruikers per app makkelijker permissies instellen en kunnen gebruikers kiezen dat apps alleen op de voorgrond locatie kunnen tracken. Dat is nu niet mogelijk in Android. Ook verschijnt er bovenin beeld een melding met welke app een permissie als de locatie of de microfoon actief gebruikt.

Daarnaast zijn interface-elementen gewijzigd. Zo is het alleen nog mogelijk om notificaties weg te vegen naar rechts en niet langer naar links. Google heeft niet gereageerd op het verschijnen van de preview. De zoekgigant kondigt de eerste versie van zijn nieuwe Android-uitgave doorgaans rond maart aan.