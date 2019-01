Volgende versie Android krijgt waarschijnlijk ingebouwde donkere modus

De volgende versie van Android, die als letter Q meekrijgt, krijgt waarschijnlijk een donkere modus. Google had daar informatie over online gezet in de Chromium Bug Tracker, maar die is inmiddels afgeschermd.

Screenshot thread in Chromium Bug Tracker

Er komt een instelling onder Instellingen-Scherm om de donkere modus in te schakelen, claimt Android Police op basis van de informatie die nu alleen toegankelijk is voor Google-medewerkers. In de post riep een medewerker van het team dat werkt aan Android Q op om voor mei van dit jaar alle interface-elementen in apps donker te kunnen maken.

Er zit nu een beperkte donkere modus in Android, die alleen de notificatiebalk en toggles een donkere tint meegeeft. Sommige fabrikanten, waaronder Samsung, OnePlus en Huawei, hebben een uitgebreide donkere modus in de eigen software. Een donkere modus van Google zou ook apps als Gmail en de Play Store een donker uiterlijk kunnen geven.

Er gaan al jaren geruchten over een donkere modus in Android en er verschenen sporen van in ontwikkelaarspreviews van vorige Android-releases, maar tot een volledige release kwam het tot nu toe niet. Google kondigt de nieuwe versies van Android doorgaans vanaf maart aan, met meer informatie tijdens de eigen ontwikkelaarsconferentie I/O. Die vindt vaak plaats in mei. Google toonde eerder een gunstig effect van een donkere modus op het accuverbruik van Android-smartphones met oledschermen.