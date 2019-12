Formaatlimiet van 4GB voor videobestanden kan opgeheven worden in Android 11

De volgende versie van Android kan mogelijk een einde brengen aan de bestandsformaatlimiet van 4GB voor video-opnames. Nu nog splitst Android cameravideo in delen van maximaal 4GB zonder dat gebruikers dat merken.

Volgens XDA, dat de aankomende wijziging vond in AOSP Gerrit, waar de broncode van Android besproken wordt, is het een kwestie van een 64bits-offset gebruiken in de mpeg4writer. Nu is dat nog een 32bits-offset. Het staat echter nog niet vast dat deze commit daadwerkelijk in een volgende versie van Android terechtkomt, maar met de ontwikkelingen op het gebied van smartphone-camera's zou het wel welkom zijn.

Volgens XDA stamt het gebruik van een 32bits-limitatie uit begin 2014. Destijds was video opnemen in 4k nog relatief zeldzaam; de Galaxy Note 3 was net uit en was een van de eerste telefoons met de functie. Echter, nu dat opslagruimte, bestandssystemen en cameratechnologie allemaal significante stappen vooruit hebben gezet, is de kans behoorlijk wat groter dat gebruikers tegen dit limiet van 4GB aan gaan lopen.

Hoewel het 'aan elkaar naaien' van meerdere mp4-bestanden wegens deze beperking gewoon mogelijk is, moeten gebruikers daar wel een losse app van een derde partij voor gebruiken, wat niet ideaal is. Vandaag de dag kan het 4GB-limiet op een Pixel 4 met 12 minuten opnemen bereikt worden, met 4k30fps met een bitrate van 48Mbps.

XDA speculeert dat de beperking in de volgende grote versie van Android, versie 11, zal verschijnen. Daarvan verwacht het de eerste bèta in maart, precies een jaar na de 10-bèta.