Microsoft wil exFat-bestandssysteem beschikbaar maken in Linux-kernel

Microsoft gaat zijn exFat-bestandssysteem vrijgeven voor toevoeging aan de Linux-kernel. Het propriëtaire bestandssysteem wordt veel gebruikt in Windows en in opslagapparaten zoals sd-kaartjes en usb-sticks.

Microsoft schrijft op zijn opensourceblog het belangrijk te vinden dat de Linux-community exFat kan gebruiken en daarom de technische specificatie van het bestandssysteem vrij te geven. Dat moet resulteren in de toevoeging van ondersteuning voor exFat aan de Linux-kernel en Microsoft zegt daarbij te zullen helpen. Ook hoopt Microsoft dat er uiteindelijk een Linux-kernel met exFat-ondersteuning in de Linux System Definition van het Open Invention Network wordt opgenomen.

ExFat wordt gebruikt in Windows en is ook het officiële bestandssysteem voor sd-kaartjes met een hoge capaciteit. Het bestandssysteem is gebaseerd op Fat, een van de eerste bestandssystemen voor floppy's. De exFat-variant bestaat sinds 2006. Microsoft heeft de patenten in handen en bedrijven moeten daarom licentieovereenkomsten afsluiten om er gebruik van te maken.