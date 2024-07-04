Japanse overheid stopt met gebruik van floppy's

De Japanse overheid is sinds een maand volledig gestopt met het gebruik van floppy's. Tot vorige maand vroeg de overheid nog altijd aan mensen om documenten op een floppy aan te leveren. De overheid wil tevens het gebruik van faxmachines afschaffen.

Japan kende maar liefst 1.034 voorschriften die het gebruik van floppy's verplicht stelden. Halverwege vorige maand had de overheid die op één na allemaal geschrapt, schrijft Reuters. Taro Kono, de Japanse minister van Digitale Zaken, heeft aangekondigd dat nu ook die laatste regel is geschrapt. "We hebben op 28 juni de oorlog tegen de floppy's gewonnen", stelt hij.

Hij bond deze strijd al in 2021 aan, toen de Digital Agency werd opgezet. Destijds moest Japan snel een test- en vaccinatieproces opzetten vanwege de coronapandemie, maar daarbij bleek dat de overheid nog veelal vertrouwde op papieren documenten en verouderde technologie.

Kono heeft het zijn missie gemaakt om het gebruik van deze verouderde technologie te stoppen. Naast floppy's wil hij bijvoorbeeld ook het gebruik van faxmachines afschaffen, meldt de BBC.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-07-2024 08:47
288 • submitter: Kalief

04-07-2024 • 08:47

288

Submitter: Kalief

Lees meer

'Sony wil productie optische media afbouwen en ontslaat 250 Japanse werknemers'
'Sony wil productie optische media afbouwen en ontslaat 250 Japanse werknemers' Nieuws van 1 juli 2024
Japan neemt wet aan die toestaan appwinkels van derden op smartphones afdwingt
Japan neemt wet aan die toestaan appwinkels van derden op smartphones afdwingt Nieuws van 13 juni 2024
Amerikaanse leger gebruikt geen floppy's meer voor coördineren kernaanvallen
Amerikaanse leger gebruikt geen floppy's meer voor coördineren kernaanvallen Nieuws van 18 oktober 2019
Microsoft wil exFat-bestandssysteem beschikbaar maken in Linux-kernel
Microsoft wil exFat-bestandssysteem beschikbaar maken in Linux-kernel Nieuws van 29 augustus 2019
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Japan

Reacties (288)

-Moderatie-faq
288
287
106
3
0
146
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
kozue 4 juli 2024 09:43
Tja, wetgeving om een specifiek formaat te verplichten… wat een goed idee zeg. Hier zie je wat er van komt. In 2050 zitten wij met hetzelfde probleem, maar dan met usb-c, wat nu heel hip is, maar over 20 jaar antieke troep die je alleen op retro hardware tegenkomt. Dan loopt iedereen met usb-e naar usb-c verloopjes rond omdat die antieke poort nog bij wet verplicht overal op moet zitten |:(
Of erger nog, usb-d zal misschien nooit bestaan omdat het door dit soort wetgeving geen kans zou krijgen en in 2034 houdt een verouderde poort de vooruitgang tegen wanneer we tegen de limieten ervan aan lopen.
Arnoud Engelfriet @kozue4 juli 2024 12:48
Die wet waar jij naar refereert heeft een verplichte herziening elke vijf jaar, met nadrukkelijk verwijzing naar de USB-standaardisatieorganen.
Helium-3 @Arnoud Engelfriet5 juli 2024 11:08
Je zou bijna zeggen dat wetgevers en ambtenaren er nog over nadenken ook, hé? :)
Ikzellef @kozue4 juli 2024 12:08
Want het kan en moet nog sneller? Je moet toch wel 10Tb/s kunnen wegschrijven? Je telefoon of laptop in 1 minuut volledig laden? Begrijp die wens naar sneller, groter, dikker echt niet, niet bij electronica en ook niet bij auto's
kozue @Ikzellef4 juli 2024 12:55
Dat is geen wens, dat is evolutie. In de jaren 80 was 640k geheugen ook meer dan iedereen nodig zou hebben, volgens een bekende quote waarvan de bron onduidelijk is ;) Kun je je nu nog een computer zonder SSD voorstellen? Ik vind ze redelijk traag met laden. In een perfecte computing wereld zijn er geen laad- en verwerkingstijden en gebeurt alles instant.
ralph1212 @Ikzellef4 juli 2024 22:58
Als iedereen de zelfde denkwijze als jij zou hebben, zouden we nu nog typen op typemachines, "want dat werkte ook gewoon prima" :+
Innovatie vergt soms een visie die jij en veel andere mensen niet hebben, dat is niet erg, dit is geen aanval op jou.
Maar ik geef alleen aan dat innovatie het fundament is van een vooruitstrevende samenleving.
Frame164 @kozue4 juli 2024 11:24
Een wet zou per definitie technologie-onafhankelijk moeten zijn. In het specifieke geval van USB-C zou je ook iets kunnen beschrijven dat je geen specifieke apparaten of verbindingen nodig hebt om een apparaat te kunnen laden (voorbeeld, je hebt uiteraard nog veel meer mogelijkheden met een verbinding). Je houdt dan ook de weg open voor nieuwe technologie. Als een fabrikant een andere optie toevoegt (bijvoorbeeld draadloos laden) dan is dat mogelijk zolang je maar niet verplicht wordt om een draadloze lader aan te schaffen.
Frag_majeuR @Frame1644 juli 2024 17:35
Probleem is: hoe ga je het dan formuleren als er data aangeleverd moet worden? Alleen het formaat beschrijven is niet voldoende lijkt me.

De een komt met een 8 inch floppy, de ander met een CD-i, anderen met een 2400 baud inbel verbinding...

Dus ik kan me voorstellen dat je wettelijk grenzen bepaald danwel specifieke voorschriften hebt.
Marzman @kozue4 juli 2024 16:51
Dat zal wel meevallen, dat komt er wel een nieuwe standaard. Of er is helemaal geen kabel meer.
dasiro @kozue4 juli 2024 18:22
wetgeving dient om een huidig probleem op te lossen, niet een dat zich pas in de toekomst stelt als technologie geavanceerder is dan wat we nu kunnen bedenken. Elke regering tussen nu en 2050 kan die wet aanpassen als ze het nodig acht, maar dat wil daarom niet zeggen dat ze nu niet moest worden ingevoerd.
winand 4 juli 2024 08:50
Knap dat het ze tot 2024 gelukt is, met die floppies.. Een beetje document past niet eens op een 1,44Mb diskette
youridv1 @winand4 juli 2024 09:10
Een document is dan ook grotendeels bloat. In principe is die 1,44MB gewoon voldoende voor 1,44 miljoen ANSI karakters - het kleine beetje overhead van zaken als de file header(s)
bzzzt @youridv14 juli 2024 09:24
Met de gemiddelde compressiefactor voor tekst haal je de 5 miljoen karakters zelfs.
Maar soms moet je ook een plaatje aanleveren ;)
youridv1 @bzzzt4 juli 2024 09:30
Klopt, maar op 1,44MB kun je zomaar één 5 megapixel png kwijt! (zonder verdere compressie)

Denk dat meerdere floppies aanleveren nog wel eens voor kwam

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:29]

Eupeodes @youridv14 juli 2024 09:38
Dat heb ik met software ook nog wel meegemaakt, dan mocht je eerst disk 1 installeren en daarna disk 2, enzovoorts
youridv1 @Eupeodes4 juli 2024 09:43
Zeker! Ooit nog Fedora van floppy's geïnstalleerd. Dan ben je even bezig.
voxl_ @youridv14 juli 2024 09:57
Of windows 95 back then... Hele stapel diskettes joh
Deslug @voxl_4 juli 2024 10:31
13 of 14 stuks als ik het me goed kan herinneren.:D
pres_lincoln @Deslug4 juli 2024 18:35
22! Moest het even opzoeken, heb het op 20 november 2020 nog geïnstalleerd op een PC in het welbekende museum in Helmond :)
nzall @Deslug4 juli 2024 11:37
Toen Black Ops 6 aangekondigd was met een install size van meer dan 300 GB had ik berekend hoeveel diskettes je nodig zou hebben, hoe lang je nodig zou hebben om die allemaal uit te lezen en in te steken, en hoe je die diskettes zou vervoeren. Zonder ruimteverlies zou je iets van een 221,000 diskettes nodig hebben. Als je aan een tempo van 1 per minuut deze zou kunnen uitlezen en vervangen, zou je ongeveer 6 maanden nodig hebben om ze allemaal te installeren. Deze schijven zouden samen meer dan 5,500 kg wegen en vervoerd moeten worden op 4 houten palletten.

En daarna moet je de updates installeren...

[Reactie gewijzigd door nzall op 22 juli 2024 14:29]

MatthijsV. @nzall4 juli 2024 12:38
Ik denk dat je 5,5 ton bedoelt? 5,5 kg is wel erg weinig voor 221.000 floppies...
Alex3 @MatthijsV.4 juli 2024 19:52
Hij schrijft dan ook 221,000 en niet 221.000 diskettes...
MatthijsV. @Alex35 juli 2024 16:56
nzall had het eerst over 221,000 diskettes en 5,5 kg. Dat klopt niet. Later heeft hij het netjes gecorrigeerd naar 5,500 kg. Hoewel nzall een komma gebruikt als scheidingsteken voor duizendtallen ipv de in Nederland gebruikelijke punt, lijkt het me voor iedereen wel duidelijk wat hij bedoelt...
nzall @MatthijsV.4 juli 2024 12:52
Ik wilde eerst ton schrijven, maar ik gebruik die term niet zo vaak, dus ik mist niet of een ton 1000 kg is of 100,000. Dus ik dacht dan om kg te gebruiken, maar ben dan de 2 nullen vergeten.
DaManiac @nzall4 juli 2024 14:45
[Offtopic-mode]
Ezelsbruggetje om nooit te vergeten:
Ergens in de 19e eeuw was de massa van 1 gulden gelijk aan 10 gram.
100.000 gulden had dus een massa van 1000 kg.
[/Offtopic-mode]
Verwijderd @nzall4 juli 2024 13:42
Een prangende vraag beantwoord, bedankt!
AadNobel @nzall4 juli 2024 19:44
Leuk dat je dat zo aanschouwelijk gemaakt hebt, echt heel leuk.
WildWilly @Deslug4 juli 2024 10:42
Ik kan me vaag herinneren dat drie ervan alleen stuurprogramma's bevatten. En vaak werd twee ervan niet gevraagd.
1nsane @Deslug4 juli 2024 10:52
En dan had je een hele kale versie ook nog :)
palm_top @Deslug4 juli 2024 11:10
Windows NT 3.5.1, meer dan 20....
jimzz @Deslug4 juli 2024 20:14
En dan was disk 13 niet meer leesbaar en kon je de install niet afmaken....
R4gnax
@voxl_4 juli 2024 10:28
Zelf nog gedaan met Windows 98 SE - de laatste versie geloof ik waar MS nog een uitgave op 3.5" disks voor had.
(En ik kreeg een disk read error op de één na laatste. Je verzint het niet, heh? :+)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:29]

brama @R4gnax4 juli 2024 13:24
Windows 3.5 kwam ook op 3.11" disks. Of was het nou andersom? :+
DigitalExorcist @R4gnax4 juli 2024 13:46
Lotus 1-2-3. Continu tab-enter (onder Windows 3.11) omdat ie maar 1 of 2 bestandjes per diskette nodig had. En dan bij diskette 24 van de 25 per ongeluk twéé keer op tab + enter drukken - dat was 'Cancel' ... oeps
Alex3 @R4gnax4 juli 2024 19:50
3.11"disks is nieuw voor mij. 3,5" komt mij bekender voor.
R4gnax
@Alex34 juli 2024 23:14
Derp. inderdaad. U ziet: te lang geleden. :+
lordawesome @voxl_4 juli 2024 10:10
Ja, dan kon je beter DOS 5 installeren. 3 3,5" diskettes. Of 5 5,25" floppies.
DigitalExorcist @lordawesome4 juli 2024 13:45
Ik ben begonnen met MS DOS 3.30, dat was er één geloof ik .. haha
bigbadbull @voxl_4 juli 2024 10:52
W95 ging nog dacht iets van een 7 tal.
office was er toen 32 (met de extra's inbegrepen zoals extra talen)
eelco74 @voxl_4 juli 2024 20:14
Os/2 was in de begin tijd ook iets van 20 diskette’s, ik was blij dat ze op een gegeven moment alles op cd zette en alleen nog 2 boot diskette’s nodig had.
The_Woesh @youridv14 juli 2024 12:20
Icq, 4 floppy's, die gingen rond in de klas, want het downloaden over de telefoon lijn mochten de meeste niet.
Scriptkid @youridv14 juli 2024 18:51
Yep en dan bij disk 22 ,

Deze disk is corrupt start over
kartoenweb @Eupeodes4 juli 2024 11:03
Dat was een mooie tijd!

Deden we met "arj" in DOS
"arj -a -r" uit mijn hoofd.
Universal Creations @kartoenweb4 juli 2024 11:45
arj -v1440 om op te splitten in bestanden van 1440 kB ;)
DigitalExorcist @kartoenweb4 juli 2024 13:47
Yes. of pkzip en pkunzip .. ;) oef, da's wel lang geleden ja
Cambionn @Eupeodes4 juli 2024 11:46
Tot aan het downloadtijdperk is dat altijd wel een ding gebleven overigens. De originele release van The Sims 2 kwam met 6 CDs die je dus tijdens installatie moest wisselen. Later was er overigens een DVD release zodat dat niet hoefde.
Indy81 @Eupeodes4 juli 2024 13:23
Installeren naar hard disk was easy-mode.
Monkey Island 2 op de Amiga. Die had geen harddisk en kwam op 11 floppies. Dat was gewoon floppy swappen iedere keer als je naar een ander gebied loopt.
karelvandongen @Eupeodes4 juli 2024 17:51
Was leuk met de 35 floppy's van windows 95;)
Diamondo25 @youridv14 juli 2024 12:09
Maar een PNG bestaat al uit zlib'd blokken, dus denk niet dat je er nog meer uit kan halen.
The Zep Man
@bzzzt4 juli 2024 09:31
Maar soms moet je ook een plaatje aanleveren ;)
Het equivalent van plain text voor afbeeldingen is SVG. Kost niet veel ruimte. Een beetje afbeelding zou prima naast een berg tekst binnen 1,44 MB moeten passen.
Dafader @bzzzt4 juli 2024 15:56
Een plaatje, daarom zijn ze ook zo sterk in ascii art daar.
m_snel @bzzzt4 juli 2024 17:31
Als je maar een letter of cijfer heel vaak herhaald kom je vast wel verder. Zo kon je een zip bestand aanleveren die je complete harddisk vol liet lopen.
jaenster @youridv14 juli 2024 09:41
Jammer dat ANSI karakters geen japanse tekens kan bevatten :+ Dus het is al maximaal de helft daar van, als het niet minder is
Finraziel @jaenster4 juli 2024 10:19
Maar in het Japans heb je dan volgens mij wel weer minder tekens nodig om hetzelfde te zeggen, waarschijnlijk kunnen ze effectief juist meer tekst kwijt.

Overigens... Was een 3,5" disk volgens mij geen floppy disk maar een diskette, hij is immers hard en niet "floppy". Het floppy deel zit er wel in maar omgeven door hard plastic in tegenstelling tot 5,25" die je kon dubbelvouwen als je wou (niet dat hij dan nog deed natuurlijk :+)

Edit: zie dat het hieronder ook al aangehaald werd en blijkbaar kan het wel zo gebruikt worden, maar vroeger toen we overstapten van 5,25 naar 3,5 zeiden we tegen die laatste volgens mij geen floppy meer.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 22 juli 2024 14:29]

ultimasnake @Finraziel4 juli 2024 10:26
In de volksmond was 3.5'' ook een floppy disk maar weet niet of fabrikanten het eigenlijk zo ook benoemden op hun verpakkingen.

In theorie was de 3.5'' nog steeds floppy maar zat er een case omheen om deze stevigheid te geven. Eenmaal uit die case was het opslag medium zelf nog steeds Floppy. Helemaal in vergelijking met de HARD disc drives :-)
imqqmi @Finraziel4 juli 2024 10:42
> Maar in het Japans heb je dan volgens mij wel weer minder tekens nodig om hetzelfde te zeggen, waarschijnlijk kunnen ze effectief juist meer tekst kwijt.

Voor een deel klopt dat, en veel westerse woorden worden afgekort zoals personal computer pasuko word genoemd (de u wordt niet uitgesproken dus pasko korte variant van pasunaru computa).

Daarentegen hebben ze wel uitgebreide beleefdheidsvormen. Vooral in formeel Japans worden woorden/zinnen daardoor weer langer.

En je hebt 16 bits karakters nodig om hiragana, katakana (elk ong. 70 karakters incl combos en dakuten) en kanji (10.000+) te kunnen beschrijven.
lanarhoades @Finraziel4 juli 2024 11:08
Volgens mij is er niet veel verschil in bytes. Japans is niet zoals het Chinees waar puur logogrammen worden gebruikt. Japans heeft ook twee fonetische schriften. Katakana word vooral gebruikt om leenwoorden te schrijven en hiragana voor Japanse woorden. Japanse schrift is een mix van Chinese characters en hiragana/katakana. En Japans heeft in tegenstelling tot het Chinese wel vervoegingen. Bijvoorbeeld de zin "Ik heb gisteren sushi gegeten" is in het Japans "昨日寿司を食べました" dat is zes Chinese characters en vijf hiragana tekens. Terwijl in het Chinees is het "我昨天吃了寿司" dat is 7 logogrammen

In UTF-8 is de Nederlandse zin 29 B met white spaces, de Japanse zin is 30B en de Chinese zin 21B. En dat terwijl de Japanse zin minder woorden gebruikt. Letterlijk vertaald is het "Gisteren sushi gegeten"

[Reactie gewijzigd door lanarhoades op 22 juli 2024 14:29]

_Thanatos_ @youridv14 juli 2024 14:21
Ik kan je garanderen dat de Japanse taal bijna geen ANSI-karakters gebruikt ;)
Marzman @youridv14 juli 2024 17:10
Tenzij ze 720 KB floppies gebruikten en niet wisten dat ze daar een gaatje in konden boren ;)
winand @youridv115 juli 2024 10:40
Jep, in karakters hele boekwerken, maar wat dacht je van Powerpoint presentaties, grafische bestanden etc?
Chrono Trigger @winand4 juli 2024 09:15
Als het bestand plaatjes bevat dan loopt het idd snel op. Enkel formules en platte tekst, daarmee past er nog vrij veel informatie op 1,44mb. 1,44 * 1048576 ASCII tekens. Een gemiddelde roman bevat 110.000 woorden van gemiddeld 6 letters per woord dus genoeg leesplezier voor je weer moet wisselen.
uiltje @Chrono Trigger4 juli 2024 09:58
Er past alleen geen 1,44 * 1,048,576 op. Eerst waren er 360 kiB schijfjes, toen 720 kiB en toen 1440 kiB schijfjes. En toen vergat iedereen door 1024 te delen want we zijn nou eenmaal zelf geen computers. Dit is waarom we in duizendtallen moeten rekenen, niet met een twee- of 1024-tallig stelsel.

Dit buiten de overhead van het filesysteem enzo gerekend natuurlijk, maar dat hoef je dan ook niet te gebruiken. En diskettes hebben geen precise sector indeling van zichzelf, dus je kan er altijd meer of minder opzetten.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 22 juli 2024 14:29]

Chrono Trigger @uiltje4 juli 2024 10:10
Je hebt gelijk. We hebben het hier idd over MiB
uiltje @Chrono Trigger4 juli 2024 10:14
Nee, ook niet dus. Het is 1.44 x 1000 x 1024. Het 1,024,000 tallig stelsel zeg maar.

In MiB heb je het over 1.41 MiB ongeveer.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 22 juli 2024 14:29]

langzaam @uiltje4 juli 2024 10:39
Eerst waren er 360KB..... Nee hoor Eerst waren er 8" floppy's, single sided, single density van maar liefst van ca. 250KB... God ik wordt oud :)
roawser @langzaam4 juli 2024 13:27
Nee, je bént oud. Dat je oud wordt wens ik je toe, maar is niet zeker.
CorrieK @roawser4 juli 2024 14:20
Als je het al bent, weet je ook zeker dat je het wordt :+
core_dump @langzaam4 juli 2024 12:27
En de eerste 5,25 floppy's hadden een capaciteit (enkelzijdig) van 170 Kb op een Apple ][
Verwijderd @core_dump4 juli 2024 12:37
140 KiB, bereikt door heel slim programmeren door Wozniak.

Wikipedia: Disk II
The Zep Man
@Chrono Trigger4 juli 2024 09:52
Als het bestand plaatjes bevat dan loopt het idd snel op.
Dat ligt aan het formaat. Met SVG kan dat best wel eens meevallen.

Verder comprimeert tekst prima, dus daar kan nog wel een stuk meer van kwijt op een enkele floppy.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:29]

_Thanatos_ @The Zep Man4 juli 2024 14:24
Je denkt toch niet dat een organisatie die nog met floppies werkt(e), SVG als afbeeldingsformaat gebruikte? :)

En het ligt ook aan de software waarmee documenten worden opgesteld en gelezen, of die het gewenste afbeeldingsformaat snapt.
Wasabi! @winand4 juli 2024 09:53
Wie zegt dat het geen 5¼ inch waren, eventueel gaatje knippen aan de andere kant voor extra ruimte.
qless @Wasabi!4 juli 2024 10:11
Dat kon ook met 3.5 inch diskettes, 1 gat extra was van SD naar HD (720 kB naar 1.44 mB ) en dan als je een ED drive had nog een extra gaatje en dan was het 2.88 mB, maar bijna niemand die ik kende had toen ED disks/drives
Verwijderd @Wasabi!4 juli 2024 13:16
Gaatje prikken was enkel voor single sided drives (bijv 1541). PC had double sided drive, dus daar gebruikte je al beide kanten. Density werd aangegeven door de ring in het midden.
bytemaster460 @Verwijderd4 juli 2024 19:26
Klopt, ik had een 1571 en klasgenootjes een 1541. Ik dus gaatjes knippen in de floppy’s en dubbelzijdig gebruiken. Probleem was alleen dat je de voorkant weer wiste als je de achterkant dacht te vullen met spelletjes. |:(
RRRobert @winand4 juli 2024 10:01
Knap dat het ze tot 2024 gelukt is, met die floppies.. Een beetje document past niet eens op een 1,44Mb diskette
Ik heb tot voor zes jaar geleden voor een bedrijf gewerkt waar ze specialistische meetapparatuur hadden, die de metingen ook enkel op 3,5" floppies kon wegschrijven als (*.csv bestand). De apparatuur was toentertijd ook meer dan 20 jaar oud, en vervanging of modificatie bleek kostentechnisch niet op te wegen tegen het (gebrek aan) gebruiksgemak. Ze moesten alleen wel elke keer weer oude floppies wipen zodat ze hergebruikt konden worden, want nieuw waren ze op een gegeven moment niet meer te krijgen bij de vaste leveranciers.
Kenju @RRRobert4 juli 2024 10:47
Ik heb ooit een accountancykantoor als klant gehad die zelfs bepaalde oude machines in gebruik hielden omdat veel van die boeren die ze als klant hadden oude computers gebruikten met boekhoudsoftware die alleen op DOS draaide.
Dat hadden ze liever dan dat iemand een schoenendoos met papier aanlevert, wat ook vaak genoeg het geval is.
TheVivaldi @RRRobert4 juli 2024 11:15
Maar floppy's hebben toch niet het eeuwige leven? Wat gaat dat kantoor doen als de hergebruikte floppy's mankementen beginnen te vertonen of zelfs helemaal weigeren?
Eosus @RRRobert4 juli 2024 13:27
Ze gebruikten geen floppy to USB emulators? Hadden ze dan ook floppy readers voor modernere PC's staan?

Ik werk nog wel eens met ernstig verouderde meetapparatuur maar gelukkig kunnen we de data meteen naar een USB schrijven
RRRobert @Eosus4 juli 2024 16:34
Ze hadden een externe floppy drive, die ze middels usb aan een pc konden hangen. Die meetapparatuur was dermate specifiek gebouwd, dat ff een emulator installeren niet echt een optie was. Ze hadden gelukkig ook wel een moderne variant die wel met usb output werkte, maar een apparaat vervangen koste enkele tonnen.

@TheVivaldi: die floppies hadden inderdaad niet het eeuwige leven, maar ze hadden er honderden in het archief. En dan is het niet zo'n ramp als er af en toe eentje stuk ging. De jongens hadden er altijd een stuk of tien bij zich.
Z80 @winand4 juli 2024 09:27
Heb je het over een floppy, of diskette? De term wordt nogal vaak door elkaar gehaald, ook in het nieuws item hier.
Een floppy is dat meestal zwarte flexibele ding 8" of 5.1/4"
Een diskette heeft een harde behuizing van 3.1/2"
En de 5.1/4" en 3.1/2 zijn leverbaar in SS,DS en DD,HD smaken.
Rembert @Z804 juli 2024 11:01
Ik haak even in. Floppy en diskette zijn exact hetzelfde, of het nu een 2", 2.5", 3,5", 5,25" of 8" was maakt niet uit: het materiaal is vergelijkbaar zijnde een dunne flexibele schijf (vandaar floppy) met een magnetische toplaag. De behuizing kan wel verschillen, maar het blijft een floppy disk. In het Nederlands wordt het ook wel een diskette genoemd, voor alle varianten. Zelfs ZIP-drive disks werden diskettes genoemd. Geen idee of de schijf in een ZIP-drive ook floppy materiaal is.

5.25" SS floppy disks bleken ook aan de achterkant voorzien te zijn van een (niet-geverifiëerde) magnetische toplaag. Door in de behuizing een gaatje bij te stansen kon zo'n floppy gewoon als DS worden gebruikt - de kwaliteit van de floppy was meestal prima. De ponsapparaatjes waren in de jaren 80 en 90 dan ook ruim verkrijgbaar, bijvoorbeeld bij game-parties, waar iedereen met vele bakken vol diskettes rondsjouwde.
Z80 @Rembert4 juli 2024 11:40
De naam floppy komt niet van de gegevensdrager meer de behuizing. flop, flop geluid bij het schudden.
Dat later ook de diskette als floppy door het leven is gegaan zorgt alleen maar voor spraakverwarring.
lanarhoades @Z804 juli 2024 12:12
dan moet je de Engelse Wikipedia pagina wijzigen want daar verwijzen ze naar de 3,5 inch variant ook met floppy diskette of floppy disk Wikipedia: Floppy disk

[Reactie gewijzigd door lanarhoades op 22 juli 2024 14:29]

m_snel @lanarhoades4 juli 2024 17:27
Je had in die jaren gewoon een FDU en HDU. Het formaat maakte niet uit. Het gaat ook niet om de buitenkant maar om de flexibele binnenkant.
Rembert @Z808 juli 2024 22:28
Ik ben nu heel benieuwd wie jou dit heeft wijsgemaakt, want ik vind het een meesterlijke grap, eentje die jij 30 jaar later nog gelooft. Toen de eerste floppy disks kwamen waren er al (verwisselbare!) hard disks, inderdaad, hard drives, met een handjevol megabytes opslag. Ik heb het in die tijd nooit aangedurfd om zo'n harddisk te schudden, geen idee of die een flop flop geluid zou maken.
LooneyTunes @Rembert4 juli 2024 11:41
Zelfs ZIP-drive disks werden diskettes genoemd. Geen idee of de schijf in een ZIP-drive ook floppy materiaal is.
De interne schijf is inderdaad flexibel in een ZIP drive (100/250/750 Mb versies). Wel iets beter en gladder materiaal dan de standaard floppy wegens hogere snelheid van de koppen t.o.v. de schijf.
De latere Jazz drive was wèl een harde schijf.
Tielenaar @Z804 juli 2024 09:31
Een floppydisk kan allebei zijn, zoek maar op :) De interne opslagschijf is in beide gevallen behoorlijk floppy.
EnigmaNL @Z804 juli 2024 10:34
Toen ik nog met die dingen moest werken werden 3,5 diskettes ook gewoon floppy genoemd door nagenoeg iedereen.
Keypunchie @Z804 juli 2024 11:40
Als iemand die vrij bewust de jaren '80 en '90 op IT-vlak heeft meegemaakt, in de praktijk heb ik daar echt nooit iemand over gehoord. 5 1/4" of 3 1/2", allebei waren "floppies".

Voor onderscheid noemde men gewoon formaat en de aanduiding van de density (SD, DD of HD)

Overigens was het ook echt vrij snel gedaan met de 5 1/4" toen 3 1/2" zijn intrede deed. Zoveel makkelijker hanteerbaar en toen de 3 1/2" er was, was ook de harde schijf echt gemeengoed geworden (in de 5 1/4" era was het vaak de *enige* opslag die je had). Floppies waren niet zo'n betrouwbaar opslagmedium, kopieerbeveiligingen waren er niet of nauwelijks, dus al snel was de boel naar 3 1/2" overgezet.

Er was dus ook niet echt een reden om het onderscheid te maken.

1.44 Mb was ook echt een "zee van ruimte" vergeleken met de 360 kb van de 5 1/4" floppies. (Ja, er waren ook andere capaciteiten (SS, DD), maar de 3 1/5" ging al vrij snel naar die 1.44 toe).

Ook nog mooi: de totale paniek onder IT'ers toen de iMac uitkwam.
"It has no floppy drive!"

En ook nog de moeite waard: De "laatste" man die floppies verkoopt:
https://eyeondesign.aiga....the-floppy-disk-business/

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 14:29]

SirBlade @Keypunchie4 juli 2024 13:31
Ik kan me nog herinneren dat er voor bijna iedere iMac ook een LS-120 werdt verkocht. Zowel om hun oude disks nog te kunnen gebruiken en om data met derden te kunnen uitwisselen.
Arjan P @Z804 juli 2024 11:02
Alleen, de Nederlandse taal houdt zich niet bezig met de technische eigenschappen van dingen. Als iedereen iets een 'floppy' noemt, is dat dus een floppy - ook al is het medium niet (meer) floppy.
lanarhoades @Arjan P4 juli 2024 11:48
In het Engels worden ze toch floppy diskettes of floppy disks genoemd? Want het opslag medium is nog steeds floppy aan de binnenkant. Als de schijf aan de binnenkant niet floppy is dan is het een harde schijf.
bytemaster460 @Z804 juli 2024 19:30
Nee, het woord diskette werd ook al voor 5,25” schijven gebruikt. Het kwam voort uit het feit dat je eerst die 8” schijven had en de 5,25” dus een kleine disk was, een diskette dus. Later werd de 3,5” een kleine variant van de 5,25” en werd dat dus de diskette.
JDx @winand4 juli 2024 08:55
Mooie reden om het als simpele file aan te leveren.
Vulcanic @winand4 juli 2024 09:23
Kwam grotendeels ook doordat de computers en software die gebruikt wordt flink verouderd zijn/waren. Dus het gaat niet alleen om de floppies, maar ook het ecosysteem eromheen.
moonlander @winand4 juli 2024 09:35
Een heel besturingssysteem kon je vanaf een floppydisk installeren, zoals DOS vanaf 1 floppy, en windows vanaf 7 floppy's. Dus er kan best veel op! Ga je het vergelijken met een video of afbeelding dan wordt het een ander verhaal.
Ablaze @winand4 juli 2024 09:49
Spreek voor jezelf, complete games passen op een enkele floppydisk. Wolf3D bijvoorbeeld.
Documenten uit die tijd waren hoogstens honderd kilobyte of zo. Het zijn de plaatjes die het tegenwoordig groot maken.
nubro01 @winand4 juli 2024 09:59
Hoe zou dat nou komen? Schrijf dat document eens weg als html en bekijk die eens goed met bijvoorbeeld Notepad++!

[Reactie gewijzigd door nubro01 op 22 juli 2024 14:29]

bussie66 @winand4 juli 2024 10:50
Niet alleen dat, maar wie heeft er nu nog een laptop ed met een floppy-drive erin?
TechSupreme @winand4 juli 2024 10:56
De computers die ze nog gebruikte zijn dan ook geen moderne computers, hè. Ze gebruikte nog oude 386 computers om documenten mee te verwerken. Er is in Japan een hele goeie handel in die oude machines omdat iedereen die zaken wil doen met de overheid redelijk verplicht was om een oude computer te kopen.

Het is ook niet omdat ze vernieuwing willen, het is omdat de computers schaars en daardoor duur worden.

De media kunnen ze zelf produceren, geen probleem. Maar voor de hardware zijn ze afhankelijk van buitenlandse bedrijven die de hardware niet meer produceren.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 14:29]

ArawnofAnnwn @winand4 juli 2024 16:12
Ik pak hier een aardig groot document wat ik heb geschreven (1200 pagina's). 13.6MB. Ik denk niet dat de meeste overheids documenten zo groot zijn.

De meeste van de documenten die ik heb geschreven zitten ruim onder de 50KB. Veel handleidingen enzo zelfs onder de 10KB.

Ik gebruik dan uiteraard geen winword maar LaTeX, dat scheelt wel.
Bart ® Moderator Spielerij/AI 4 juli 2024 08:50
In 1980 leefden ze in Japan al alsof het het jaar 2000 was. In 2024 leven ze nog steeds alsof het 2000 is...
Jorah_Newstone @Bart ®4 juli 2024 09:03
Ook erg grappig is dat de walkman daar helemaal terug aan het komen is, met cassettes natuurlijk. Je kunt ze daar zo kopen.
Bob Popcorn @Jorah_Newstone4 juli 2024 09:20
Wat door de uitvinder van de cassette als de grootste onzin van de wereld wordt bestempeld. Een langspeelplaat heeft nog een soort van voordelen ten opzichte van digitaal, maar een cassette heeft dat pertinent niet.
Alex3 @Bob Popcorn5 juli 2024 19:53
Het enige voordeel dat ik kan bedenken is de vormgeving, verder is de lp volledig in het nadeel.
Heroic_Nonsense @Jorah_Newstone4 juli 2024 09:24
Maar wel met een ongelofelijk slecht tapemechanisme, en zonder Dolby-ruisonderdrukking (want die licenties geeft Dolby niet meer uit).

Dan kun je beter een opgeknapt modelletjes uit 2000 - 2004 scoren. High-tech (voor een tapeplayer dan) en aanzienlijk beter dan de troep die er nu voor door moet gaan.
blorf @Jorah_Newstone4 juli 2024 09:36
En dan zo'n dummy cassette gebruiken met een ingang die het alleen maar doorgeeft aan de kop. Anders moet je de hele tijd vooruit spoelen.
Caviatjuh @Jorah_Newstone4 juli 2024 09:10
Hier ook. Vorig jaar liep een stagiair (21) in ons team met een Walkman rond.
Frame164 @Jorah_Newstone4 juli 2024 09:26
M.n. in China heb je tegenwoordig best wel wat creatieve ontwerpers die retroproducten pakken en er een nieuwe twist aan geven. Ik zag pas een prachtige "walkman" met superscherpe hoeken. Een beetje design a la Dieter Rams van Braun.
RoamingZombie @Jorah_Newstone4 juli 2024 12:38
Een minidisc zou ik nog snappen maar cassettes? Waarom zou je dat willen? 8)7
barbarbar @Bart ®4 juli 2024 08:56
In 2000 waren floppy's ook achterhaald. We liepen toen met usb-sticks van 8 tot 32mb zo'n beetje. Floppy's ken ik écht alleen nog van de hobby pc's waar ik jaren negentig mee leerde programmeren.
Navi @barbarbar4 juli 2024 09:11
Een boot floppy o.i.d was toen nog best gebruikelijk hoor.
bzzzt @Navi4 juli 2024 09:15
Of als je een driver voor een niet standaard ondersteunde schijfcontroller moest toevoegen tijdens een Windows installatie.
Xfade @bzzzt4 juli 2024 12:36
Iets offtopic maar ik had niet verwacht dat dit probleem er nog steeds was. Heb een hagelnieuwe laptop maar de laatste Windows 11 heeft dus geen driver voor mijn storage controller. Moet je met een usb-stick (ipv floppy) alsnog een driver toevoegen.
barbarbar @Navi4 juli 2024 09:16
Eind jaren negentig had alles wel een harde schijf, sterker nog, SSD's waren toen al in opkomst voor sommige toepassingen. Ik herinner het me met name als de tijd van harddiskcaddy's wisselen, netwerkbooten, norton ghost en cd's branden.
kozue @barbarbar4 juli 2024 09:23
En ik kan me anders nog prima herinneren dat je met sommige PC’s niet van CD-ROM op kom starten, waardoor je voor de installatie van Windows 98 nog steeds een bootfloppy moest maken. Of wat dacht je van camera’s met floppydrive, of keyboards die midi files van floppies inladen. Natuurlijk kon je in 2000 al prima zonder floppies, maar in de praktijk kwam je ze gewoon nog regelmatig tegen.
dmantione
@kozue4 juli 2024 09:31
Windows 98 was niet heel vriendelijk voor USB-sticks, je moest een driver installeren voordat ze werkten. Dat heeft flashmedia nog enige jaren afgeremd.
RRRobert @barbarbar4 juli 2024 10:04
Eind jaren negentig had alles wel een harde schijf, sterker nog, SSD's waren toen al in opkomst voor sommige toepassingen. Ik herinner het me met name als de tijd van harddiskcaddy's wisselen, netwerkbooten, norton ghost en cd's branden.
Eind jaren '90 al SSD's in opkomst? Lijkt me wat optimistisch. Ik was destijds al blij toen ik een 16 Mb(!) sd-kaart in m'n eerste digitale camera (geïnterpoleerde 1 megapixel foto's) kon stoppen.
Navi @barbarbar4 juli 2024 10:04
Alles had een HDD, maar niet alles kon booten van CD om bv Windows te installeren.

En SSD's eind jaren 90....ze bestonden heus hoor, maar die had echt niemand, dat kwam voor consumenten pas op gang na 2006 o.i.d.
barbarbar @Navi4 juli 2024 11:09
Eerste bericht op tweakers over ssd's is van 2007 https://tweakers.net/nieu...ssds-van-pny-te-koop.html. Maar als je de comments leest zie je al dat mensen ze dan al jaren als scsi schijven gebruiken. Rond 2000 werd dat echt al wel gebruikt voor *sommige* toepassingen.
Navi @barbarbar4 juli 2024 11:46
Ik zou het nog even goed nalezen want je zit ernaast :)

Als je deze comment bedoeld:
"Ik heb jaren geleden ook 800 gulden betaald voor een 18GB Quantum AtlasV SCSI-schijf. Dat was toen ook erg duur. Maar het ding doet het nog steeds. En al die jaren heb ik wel geprofiteerd van de de lage zoektijden en "NCQ" waar SATA nu eindelijk ook mee gekomen is."

Dat is gewoon een 7200 rpm roterende schijf, geen SSD ;)
barbarbar @Navi4 juli 2024 12:00
Blijft een zinloze discussie dit. Afgelopen jaren voor een fabrikant machines vervangen die met pc's aangestuurd werden. Die pc's zaten al flash/ssd in van 8 of 16gb, en dat zijn pc's van begin jaren 2000.

Tweakers artikelen vanaf '99 en '00 laten zien dat ze er toen als gewoon waren en gebruikt werden:
https://tweakers.net/nieuws/zoeken/?keyword=solid+state

Bijvoorbeeld: https://tweakers.net/nieu...-9gb-scsi-flash-disk.html of deze https://tweakers.net/nieu...-75gb-solid-state-hd.html

[Reactie gewijzigd door barbarbar op 22 juli 2024 14:29]

Navi @barbarbar4 juli 2024 12:06
Ze waren er, dat had ik al gezegd, maar dat is puur industrieel of zakelijk gebruik en heel duur, niet bij consumenten. (zoals ook in mijn post staat)

[Reactie gewijzigd door Navi op 22 juli 2024 14:29]

Wolfos @Navi4 juli 2024 09:59
Veel systemen konden inderdaad niet van een CD booten dus Windows 98 kreeg je een boot floppy, en die haalde dan de data van de CD. Paar jaar later was dat wel achterhaald.
Blokker_1999
@barbarbar4 juli 2024 09:12
Disketes waren zeker niet achterhaald in 2000, ja, het USB protocol bestond al, maar de meeste PCs hadden nog geen USB poort. Je kon die er wel inkrijgen met behulp van een PCI kaart. En USB sticks waren niet goedkoop. Snel even een bestandje uitwisselen met iemand gebeurde daarom gewoon op diskette. Of als het om veel data ging en je had het geluk een CD-RW drive te hebben, deed je het met een CD.
Heroic_Nonsense @Blokker_19994 juli 2024 09:22
USB 2.0 was nét uit in 2000, en pas breed geïmplementeerd in 2006 (!). En een USB 1.1 flashdrive was niet bepaald snel.

Nee - in 2000 gebruikte ik nog steeds floppy's, en een ZIP-drive voor het grotere werk.
m_snel @Heroic_Nonsense4 juli 2024 17:18
Windows 2000 had volgens mij al gewoon USB support. Op NT 4 was het optioneel ook mogelijk dacht ik. Maar niet standaard ondersteuning
markwiering @m_snel4 juli 2024 18:59
Windows ME heeft ook standaard ondersteuning voor USB-aansluitingen. Windows 95/98/98SE hebben dat niet. Daar moest jij handmatig een stuurprogramma installeren voor de USB-poorten, omdat Windows 95/98/98SE anders jouw USB-apparaten niet herkende.

Ik heb wel gemerkt dat gegevensoverdracht via USB-poorten op Windows XP véél en véél sneller zijn dan op Windows 2000. Grote bestanden waar Windows 2000 veertig minuten voor nodig heeft, doet Windows XP op diezelfde computer en diezelfde USB-poort in minder dan vijf minuten. Dat is voor mij de belangrijkste reden om Windows XP te gebruiken i.p.v. Windows 2000 op oudere computers. :)
m_snel @markwiering4 juli 2024 20:02
Ik heb in de schuur nog een pc staan met ME, maar dat was meer een experiment van lang geleden. Die versie was ook nooit erg populair.
Heroic_Nonsense @m_snel5 juli 2024 07:25
Windows 2000 wel, maar USB 2.0 werd pas vanaf SP4 ondersteund.

In Windows 95 OSR2, Windows 98SE kwamen standaard met USB-ondersteuning, maar niet met ondersteuning voor MSC (mass storage class, wat nodig is voor flashdrives en harddisks via USB).

Windows Me is de enige Windows 9x die de mass storage class ondersteunt, maar die ondersteunt weer geen USB 2.0.

Echter waren USB 1.1 flashdrives

a) heel traag
b) behoorlijk aan de prijs

USB werd in het begin vooral gebruikt om input (HID, dus muizen, keyboards, joysticks), printers, scanners en een verdwaald audiosysteem op aan te sluiten.

Het gross van de mensen draaide geen Windows 2000, dus USB 2.0 werd pas vanaf XP interessant. XP's populariteit viel ook samen met gigantische prijsdalingen van flashgeheugen, waardoor USB-sticks snel populair werden.

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 22 juli 2024 14:29]

Frame164 @Blokker_19994 juli 2024 09:23
Inderdaad. In 2000 heb ik een iMac gekocht en 1 van de USP's in de tijd was dat ze USB hadden. Dat heeft USB de vliegende start gegeven. In dezelfde tijd kocht ik ook een Dell PC en die had nog geen USB.
TheVivaldi @Frame1644 juli 2024 11:26
Weet je zeker dat dat een USP voor iMacs was? Want ze hadden ook Firewire met een gelijkaardig doel, maar dat was nu niet bepaald een USP.
jaenster @barbarbar4 juli 2024 09:42
Kijk eens voor de grap naar de eerste builds op tweakers in 2000, die beschrijven allemaal dat een floppy disk helaas nog nodig is voor booten etc, maar je merkt in de taal dat het toen al een hekel punt was
icecreamfarmer @barbarbar4 juli 2024 10:24
Nee hoor tot 2004/2005 werden ze nog veel gebruikt. Waar jij het overhebt was rond 2008/2009.
barbarbar @icecreamfarmer4 juli 2024 11:04
Conclusie is denk ik dat het vanaf 2000 snel uitgefaseerd is. Ik heb zowel op de havo vanaf 2001 als it opleiding daarna geen floppy gebruikt. 100% zeker dat ik alleen usb sticks en cdroms heb gebruikt. Op oude hobby pc's wel, maar dat waren pc's van jaren 90.
Zerokuni @barbarbar4 juli 2024 09:18
In 2000 had ik mij Pokémon Red op een floppy. En ik deed weleens word-bestanden op een floppy zodat ik het mee kon nemen naar school om daar te printen.
SirBlade @barbarbar4 juli 2024 13:39
We hadden toen wel USB-sticks maar die waren behoorlijk prijzig. Daar had je er 1 of 2 van en daar was je heel erg zuining mee. Floppies hadden nauwelijk waarde, die gaf je gewoon aan iemand alsof het een bic pen was.
dooiedodo @Bart ®4 juli 2024 09:01
doet me ook denken aan hun modernisatie op bankbiljetten
https://nos.nl/artikel/25...dat-imago-klopt-niet-meer

ff tandje bij Japan zou ik zeggen
Atmosfeer @Bart ®4 juli 2024 10:56
Dat is inderdaad altijd het gevoel wat ik heb met Japan. Alles is degelijk en ziet er kwalitatief goed uit. De gebouwen, de machines, het OV. Brandschoon en het werkt allemaal. Maar tegelijk voelt het alsof je inderdaad in het verleden bent een beetje. Bijvoorbeeld hoeveel kaartjes automaten nog ouderwets aanvoelen met dikke knoppen en muntjes. En ook veel interieur doet heel erg jaren 70/80 aan, met tapijt, pastel bruine en gele kleuren, etc. Ik vind het wel fascinerend.

[Reactie gewijzigd door Atmosfeer op 22 juli 2024 14:29]

eelco74 @Atmosfeer4 juli 2024 20:18
Dat is toch iets van de regio, in geheel azie leveren we (werk) ook nog fax faciliteiten. Gewoon omdat het in die regio heel normaal is om een fax te sturen.
Chrono Trigger @Bart ®4 juli 2024 09:11
In 2007 nam ik het relatief nieuwe informatica in mn keuze pakket op de HAVO. Daar leverde wij onze huiswerk ook via floppy's in. Toevallig vorig jaar nog een bootfloppy gemaakt voor Windows 98 installatie en allerlei oude DOS spelletjes geïnstalleerd via floppy images. Niet geheel toevallig deze maand ook een platenspeler gekocht en een stapel platen bij de ouders opgehaald. Het is bijna also ik oude media in eren wil bewaren :+
kozue @Chrono Trigger4 juli 2024 09:32
Ik zie ook niet wat er mis is met fysieke media. Dat het merendeel overgestapt is naar maandelijks betalen voor lucht wil niet zeggen dat je daar ook perse in mee moet gaan. Modern is niet altijd beter, alleen anders. Oude media klinken prima, en ik gebruik er nog best veel van. LP’s, cassettes, CD’s, minidiscs, zelfs af en toe een videoband. Zolang je er voorzichtig mee om gaat, gaan ze allemaal best lang mee.

Streaming diensten zijn onpersoonlijk en zielloos. Er gaat niks boven een echt persoonlijke collectie die je helemaal zelf samen hebt gesteld. Die is uniek en representeert jouw smaak. Sommigen geven daar niks om, maar ik wel, en met mij blijkbaar nog een flinke groep.
Chrono Trigger @kozue4 juli 2024 10:05
Die groep is groot, maar het is en blijft een slinkende minderheid helaas. Was wel even trots vd week toen mn neefje en nichtje op visite kwamen en mn neefje enthousiast op de SNES aan het gamen was achter een CRT en ik met mn nichtje samen plaatjes ging draaien.

De manier van entertainment consumptie vandaag zorgt er ook voor dat de kunstvorm afsterft en je alleen nog maar safe bets ziet in de vorm van sequels of reboots van gevestigde franchises volgens Disney's formule. Je ziet het met films, series, games, magic kaarten zelfs. AI zal nog een interessante mix-in zijn in dit verhaal maar als wij als consument geen kwaliteit in de eerste plaats gaan waarderen en vervolgens eisen, zal dit nauwelijks veranderen.

Dat is ook iets wat wij denk ik koppelen aan de oude media. De content die erop stond was eigenzinniger, minder voorspelbaar en creatiever dan vandaag de dag. Het daagde je meer uit, en persoonlijk zoek ik dat ook wel.
StGermain @Chrono Trigger4 juli 2024 09:19
Mijn school begon in 1983 al met een afdeling informatica, 1 september werd iedereen die bovenmatig goed was in wiskunde er min of meer in gedwongen, ik was een van de “gelukkigen”.
CPV @Chrono Trigger4 juli 2024 09:43
ook een platenspeler gekocht
Maar wel met usb-aansluiting?
Chrono Trigger @CPV4 juli 2024 10:07
Met DIN-5 die ik vervolgens moest omvormen naar tulp. Volledig analoog :)

Had hem gehaald in een vintage winkel samen met mijn vader. Het was een soortgelijke die hij in de 70's had
CPV @Chrono Trigger4 juli 2024 13:23
Aha, ik ken iemand die een nieuwe gekocht heeft, maar wel modern, met o.a. usb aansluiting.
barbarbar @Chrono Trigger4 juli 2024 09:49
Ligt dan ook wel aan de school. In 2001 ben ik van school gewisseld, en op de nieuwe school ging alles al via netwerk, internet, wifi, en usb-sticks of cd-roms. Op MBO it opleiding was het harddisc-caddy's op gedeelde pc's, en huiswerk ging gewoon via internet. Laatste school waar we nog met floppy's wat deden was op de basisschool en voor hobby pc's, maar dat was voor 2000.
Chrono Trigger @barbarbar4 juli 2024 10:08
Ik zat op een christelijke school als dat enige indicatie mag geven ;)
barbarbar @Chrono Trigger4 juli 2024 10:11
Ik ook, god creëerde de floppy, en zag dat het niet goed genoeg was.
QyRoZ @Chrono Trigger4 juli 2024 10:46
Relatief nieuw? In 2007? Haal er 20 jaar van af en je zit dichter bij.
CPV @QyRoZ4 juli 2024 17:31
Haal er nog maar 15 van af. We leverden de programma's op ponskaarten aan bij de unitversiteit van Utrecht, totdat we kort daarna met 3 HTS'en samen een eigen HP2000 computer kregen.
Ducktape 4 juli 2024 09:07
Ik zal wel oud zijn maar bedoelen ze niet diskette ipv floppy? Ja, daarin zit een verschil.
stresstak @Ducktape4 juli 2024 09:34
Ik zal wel oud zijn maar bedoelen ze niet diskette ipv floppy? Ja, daarin zit een verschil.
Ik wou het niet zeggen, maar bij floppy's denk ik ook aan 8 en 5,25 inch flodderschijven. Die harde noem ik diskettes. ;)
Ablaze @stresstak4 juli 2024 09:42
Dat klopt niet helemaal, hoewel het ook mijn beleving was.
Beiden zijn floppydisks. Maar een groot bedrijf (ik geloof IBM) noemde de 3,5" diskette en die naam is blijven plakken.
PvdVen777 @stresstak4 juli 2024 11:04
Fun fact: Als je Zuid Afrikaan bent noem je ze 'stiffy's'
Xfade @Ducktape4 juli 2024 09:27
Ook al is een 3.5" diskette niet floppy als zijn grote broer, hij mag nog steeds zo genoemd worden.
Bamboozled @Xfade4 juli 2024 11:24
Wat iedereen ook altijd heeft gedaan ook 30 jaar geleden.
RoamingZombie @Bamboozled4 juli 2024 13:14
Om eerlijk te zijn heb ik altijd onderscheid gemaakt tussen diskettes en floppies. Voor mij zijn het dus geen synoniemen al is dat taaltechnisch wel zo.
PCG2020 @Ducktape4 juli 2024 09:29
Klopt, het gaat om het gebruik van diskettes. Maar die worden in de volksmond al decennia als floppy aangeduid, al zijn ze dus niet letterlijk 'floppy' zoals de oude floppy's dat waren.
!GN!T!ON @PCG20204 juli 2024 11:24
Datadrager van de 3.5" is hetzelfde materiaal als van de 5,25", er zit alleen een steviger omhulsel omheen. Als je de behuizing van een 3.5" diskette openmaakt zit daar ook nog een floppy magnetisch schijfje in. Dus w.m.b. is die term ook gewoon accuraat voor 3,5" variant.
PCG2020 @!GN!T!ON4 juli 2024 12:26
Het wordt uit mijn korte zoektocht op 'ze interwebz' niet helemaal duidelijk of de naamgeving alleen slaat op het interne, flexibele schijfje, of dat de naam toch gebaseerd is op het geheel van schijfje-en-flexibele-behuizing van de vroegste floppy's. Nou ja, maakt ook niet uit verder, ik heb weer even wat PC-nostalgie beleefd :)
koelpasta @PCG20204 juli 2024 16:14
Zet de benaming 'floppy disk' eens af tegen de benaming 'hard disk'.., :)
PCG2020 @koelpasta4 juli 2024 17:06
Er was zelfs bij de uitvinders van de floppydisk, IBM, geen duidelijkheid te verkrijgen waarom het ding die naam kreeg: vanwege de flexibiliteit -'floppiness'- van het Mylar schijfje dat als datadrager fungeert, of vanwege de relatieve flexibiliteit van het geheel, dus schijfje + hoesje? Iemand bij IBM kwam blijkbaar met de opmerking 'it's a floppy disk' en dat is blijven hangen :P

Het is natuurlijk wel grappig dat er meer dan 50 jaar na de patentaanvraag van IBM nog steeds over de oorsprong van de naam gediscussieerd wordt.
bzzzt @Ducktape4 juli 2024 09:29
Dat verschil is er alleen als je pedantisch bent. De datalaag is ook bij de latere diskettes met harde buitenkant nog steeds flexibel dus je mag ze nog steeds floppy noemen.
TheVivaldi @bzzzt4 juli 2024 11:47
Exact. Het is net zoiets als dat een smartphone nog altijd een telefoon is.
kodak @Ducktape4 juli 2024 13:31
Het lijkt er op dat er in regels was opgenomen dat men media als 'floppydisks' (maar bijvoorbeeld ook cd-rom) moest accepteren of gebruiken. Maar aangezien die termen niet eenduidig zijn er nogal wat mediaformats van bestaan zal het in de praktijk dus betekenen dat het maar net van de interpretatie van de organisaties en personen af hangt wat ze nu werkelijk gebruiken. Al hoeft het niet te verrassen als ze vooral de 3.5in diskette toepassen.
bytemaster460 @Ducktape4 juli 2024 19:45
Nee, daar zit geen verschil in. Vanaf het begin werd het door elkaar gebruikt. De 5,25” was een kleinere versie van de 8” disk en werd daarom al diskette genoemd. Toen de 3,5” schijf kwam was die ook weer kleiner en kreeg die de naam diskette. Ook het woord floppy wordt voor 3,5” disks gebruikt. Het is nog steeds een floppy schijf in een harde behuizing.
Alex3 @Ducktape8 juli 2024 12:48
Diskette is gewoon het verkleinwoord van disk.
Accretion 4 juli 2024 08:53
De laatste floppydisks werden in 2011 door Sony geproduceerd.
Wikipedia: Diskette

Zijn ze dan zo betrouwbaar, dat er 13 jaar geen nieuwe nodig waren, of hadden ze ergens een pakhuis staan met nog een paar miljoen floppy's?
Ethirty @Accretion4 juli 2024 08:59
Er is/was in Japan ook een levendige handel in oude computers en computeronderdelen uit de jaren 80 om het gebruik van die floppies te ondersteunen. Dus ik gok erop dat er genoeg voorraad was bij een paar slimme ondernemers.
Frame164 @Ethirty4 juli 2024 09:28
Nog steeds denk ik. Akihabara is het Disneyland voor tweakers :-)
Reptile209 @Ethirty4 juli 2024 10:44
NASA heeft nog een tijd (tot ver in 2000) via o.a. Ebay onderdelen voor de Spaceshuttles gekocht. Die draaide op Intel 8086 componenten :+. If it ain't broken, don't fix it!
https://www.nytimes.com/2...-boldly-goes-on-ebay.html
air2 @Reptile2094 juli 2024 12:02
Dat had ook te maken met het feit dat die processors goed tegen straling konden, in tegenstelling tot hedendaagse processors.
bzzzt @Accretion4 juli 2024 09:21
Het zal je verbazen, maar je kan ook nog steeds 'new old stock' vacuümbuizen kopen. Soms wel 50 jaar oud en ongebruikt.
uiltje @bzzzt4 juli 2024 09:32
Zo vreemd is dat niet; die dingen gingen nogal eens stuk begrijp ik dus zat bedrijven zullen reserve hebben aangehouden.
CPV @uiltje4 juli 2024 09:41
En hobbyisten die zweren bij het gebruik van buizenversterkers.
Ik hoor het mijn natuurkundeleraar en klassieke muziekliefhebber nog zeggen: buizen zijn lineair onderin de karakteristiek en daarom veel beter voor klassieke muziek met al zijn verschillende geluidsniveaus.
PhilipsFan @CPV4 juli 2024 15:12
Dat is pertinente onzin van je natuurkundeleraar. Transistoren zijn ook lineair, anders zouden ze nooit als versterker gebruikt kunnen worden. De reden dat sommige hobbyisten een voorkeur hebben voor buizenversterkers, is juist dat ze vervormen. Maar deze vervorming is een die heel prettig in het gehoor ligt.

Hoe komen we trouwens van een artikel over floppy's op buizenversterkers?

[Reactie gewijzigd door PhilipsFan op 22 juli 2024 14:29]

CPV @PhilipsFan4 juli 2024 15:51
Lineair onder in de karakteristiek, waardoor de zachte geluiden het best zonder vervorming worden weergegeven, dat was de uitleg.

Zie post hierboven van bzzzt: naast dat floppies nog te krijgen zijn, blijkt dat ook voor buizen zo te zijn.
koelpasta @CPV4 juli 2024 16:33
Lineair onder in de karakteristiek, waardoor de zachte geluiden het best zonder vervorming worden weergegeven, dat was de uitleg.
Tja, dan wisten ze alsnog niet waar ze over praten. Een transistor in een soortgelijke opstelling (classe A versterker) heeft precies dezelfde eigenschap. Het verschil in geluid komt dus niet door het feit dat de buizenversterker linear is rondom het nulpunt van het signaal.

Het verschil zit um dus in andere details en dan kom je uit bij hoe de vervorming klinkt, dus de aard van de vervorming. En die klinkt bij een buizenversterker inderdaad anders (en eigenlijk ok lekkerder) dan bij een gemiddelde transistorversterker. Dat gezegd hebbende zijn transistorversterkers al heel lang een stuk meer lineair dan buizenversterkers van vroegah.
CPV @koelpasta4 juli 2024 17:33
Misschien waren de transistoren rond 1975 nog niet zo goed?
koelpasta @CPV5 juli 2024 19:30
Dat is deels waar en deels lag dat aan de ontwerpen van de circuits en de kosten van de componenten.
Transistorversterkers waren toen nog redelijk nieuw terwijl buizenversterkers een uitontwikkelde technologie waren.
Maar goed, ik geef toe dat die mensen in 1975 mischien nog wel gelijk hadden.
Kalief @CPV4 juli 2024 12:51
Niet alleen hobbyisten. Voor gitaarversterkers is het nog steeds de norm.
CPV @Kalief4 juli 2024 13:27
Dat had ik nooit gedacht. Waarom is dat nog zo?
koelpasta @CPV4 juli 2024 16:25
Vanwege de vervorming...
CPV @koelpasta4 juli 2024 17:32
Ah ja, precies het tegenovergestelde van wat mijn natuurkunde leraar er zo goed aan vond.
bytemaster460 @CPV4 juli 2024 19:47
Ben audiofiel, opnametechnicus, klassieke muziekliefhebber en fysisch chemicus, maar ook realistisch. Die buizen vervormen de boel volledig.
barbarbar @Accretion4 juli 2024 08:57
Dat laatste. En tweedehands probeerden handelaren zo nog te vinden, er is na de productiestop nog jaren geweest dat er her en der nog verdwaalde floppy's nieuw te koop waren.
Blokker_1999
@barbarbar4 juli 2024 09:13
Verdwaalde kan je nu nog altijd nieuw kopen, al worden ze steeds duurder en duurder.
Heroic_Nonsense @Accretion4 juli 2024 09:27
Sony was weliswaar de uitvinder van de diskette, maar niet de enige fabrikant natuurlijk (ook niet de beste trouwens...).

Er is gelukkig voldoende "new old stock" om nog een paar jaar ongebruikte diskettes te kopen. Ook Sony, en ook andere merken.

Kijk bijvoorbeeld eens op https://www.floppydisk.com

[Reactie gewijzigd door Heroic_Nonsense op 22 juli 2024 14:29]

MaD_co @Heroic_Nonsense4 juli 2024 09:59
vroeger was ik een "Trouwe" 3M Diskette gebruiker, in die grijze doosjes.
Nooit problemen mee gehad, Wél de DD uitvoering want de machine kon niet met HD diskettes over weg :+

Zo af en toe kwam er van een klant wel eens een onbekend merk mee, en regelmatig dat hij dan weer terug kon rijden omdat het toch niet zo lekker werkte.
iAR 4 juli 2024 08:53
Tot vorige maand vroeg de overheid nog altijd aan mensen om documenten op een floppy aan te leveren.
Niet alleen de overheid. Als burger moest je dus ook nog floppy's gebruiken! Althans, dat neem ik aan. Wie anders zijn deze 'mensen' dan?

[Reactie gewijzigd door iAR op 22 juli 2024 14:29]

MSalters
@iAR4 juli 2024 09:07
Werknemers van bedrijven, vermoedelijk. In dat soort hoeken kun je vaker verouderde wetgeving vinden. Wanneer denk je dat in Nederland de laatste Franstalige wet is afgeschaft?
cadsite @MSalters4 juli 2024 09:16
Inderdaad.
Onze laatste PC met windows XP is nog maar 2 jaar geleden afgevoerd.
youridv1 @cadsite4 juli 2024 09:36
Onze laatste PC met DOS is nog niet afgevoerd.
Verwijderd @youridv14 juli 2024 10:13
Hier ook nog een fraaie ibm met kleuren monitor uit 1983
TheVivaldi @Verwijderd4 juli 2024 11:40
Een IBM uit 1983? Werk je soms voor de Belastingdienst? :+
Verwijderd @TheVivaldi4 juli 2024 12:07
lol, nee, in mn hobby shuur :+
Heroic_Nonsense @MSalters4 juli 2024 09:33
2003. Dat was de Mijnwet.

Heb ik nu iets gewonnen?

:)
atthias @MSalters4 juli 2024 09:58
Wanneer denk je dat in Nederland de laatste Franstalige wet is afgeschaft?
voor de geïnteresseerden dat gebeurde op dinsdag 29 oktober 2002

https://www.denederlandse...franstalige_wet_vervangen
TheVivaldi @atthias4 juli 2024 11:41
En de laatste Spaanstalige? Daar we ook heel lang onderdeel zijn geweest van Spanje.
atthias @TheVivaldi4 juli 2024 11:59
daar heb ik geen idee van
MSalters
@TheVivaldi4 juli 2024 15:31
Dat verwart de moderne rechtsstaat met wetten en de feodale structuur van het Hapsburgse rijk. Nederland was geen onderdeel van Spanje, Nederlandse edelen waren ondergeschikt aan de koning van Spanje (persoonlijk).
Alex3 @atthias8 juli 2024 12:45
Benieuwd hoeveel kamerleden er nog Frans verstaan.
atthias @Alex38 juli 2024 12:47
ja goede vraag verbaasde me al dat de minister het leek te spreken
manzonderdas 4 juli 2024 08:56
Wel jammer dat die ene usercase er niet tussen staat - ik vraag me af wie er wel nog een floppy gaat blijven gebruiken?
Andros @manzonderdas4 juli 2024 09:12
Mensen die nog een keyboard (muziek) uit de jaren 90 hebben waar midi's ed in kunnen, bepaalde machines bij bedrijven die al 30 jaar hun werk goed doen en zo ga je nog wel zaken tegen komen.
Frame164 @Andros4 juli 2024 09:31
Keyboard (en andere midi spul) inderdaad. Musici kiezen bewust voor een bepaald instrument omdat die het geluid heeft dat ze willen hebben en accepteren dan de techniche beperkingen.
edeboeck @manzonderdas4 juli 2024 09:07
Wel jammer dat die ene usercase er niet tussen staat - ik vraag me af wie er wel nog een floppy gaat blijven gebruiken?
Ze hadden alles al geschrapt op die ene na... volgens het artikel op Reuters:
except for one environmental stricture related to vehicle recycling
.
Het is deze regel die vorige maand ook geschrapt is.

[Reactie gewijzigd door edeboeck op 22 juli 2024 14:29]

TheVivaldi @edeboeck4 juli 2024 11:42
Op zich wel een groene keuze van ze om oude floppy's te blijven hergebruiken in een milieu-/recyclingdepartement. :)
Caviatjuh @manzonderdas4 juli 2024 09:10
Niemand dus. Die ene regel is nu afgeschaft.
kozue @manzonderdas4 juli 2024 09:35
Liefhebbers van retro spullen? Ik heb hier nog een hele bak 5.25” floppies liggen voor de C64, en nog 3.5” nieuw in shrinkwrap.
CelisC @manzonderdas5 juli 2024 09:23
Ik heb in mijn lab een aantal impedance- en spectrum analyzers staan waar floppy disks in kunnen om data op op te slaan, om het vervolgens op een PC uit te kunnen lezen met een USB-floppy disk reader :)

Oude beestjes, zeer degelijk gemaakt, stervensduur, dus ook niet zomaar te vervangen. Zeer niche, maar ik gebruik toch zeker wel eens een floppy disk :D
Vicje 4 juli 2024 09:10
In tegenstelling tot wat veel mensen denken is Japan helemaal niet meer zo vooruitstrevend. Ja, ze zijn wel van de automaten en techniek, maar daar veranderd niet zoveel in. Wat ikzelf ook bijzonder vond is hoeveel persoonlijke stempels er nog gebruikt worden door personeel. Zo moest ik ook een keer op het station bij een private spoorwegmaatschappij treinkaartjes ophalen. Na drie stempeltjes en 2 kaartenbakken kreeg ik ze eindelijk mee. Ik viel stijl achterover van de inefficiëntie.
Blokker_1999
@Vicje4 juli 2024 09:17
Met die stempels is niets mis, is zoals een handtekening hier. De bureaucratie daarentegen is immens in Japan. Het is een land waar traditie heel belangrijk is, en dat zie je overal. En die traditie zit vaak vooruitgang in de weg.

Ja, het is een land dat nog altijd zeer vooruitstrevend is op gebied van technologie. Maar dat voor een stuk ook gewoon vastzit in het verleden.
hulseman @Vicje4 juli 2024 09:13
Wat denk je van de USA, de hele overheid draait nog op brieven die je op de post moet doen. Digitalisering? No way..

Nederland loopt giga voorop.
Verwijderd @hulseman4 juli 2024 10:16
Nederland wordt vooral gepusht door lobby clubjes om maar weer wat nieuws te proberen. Een klein landje is dan ook lekker makkelijk om te testen.
TheVivaldi @hulseman4 juli 2024 11:51
Nederland loopt giga voorop? A, daarom dat ze bij de Belastingdienst zulke technische problemen hebben, omdat ze constant het nieuwste van het nieuwste moeten gebruiken. O, wacht… En dat is niet eens de enige overheidsinstellingen met verouderde apparatuur.
TheVivaldi @Vicje4 juli 2024 11:50
Dat is wel verouderd, want in diverse regio's in Japan, zowel bij JR als andere vervoerders, reis je gewoon met een OV-chipkaartachige pas.
kodak @Vicje4 juli 2024 13:53
Dat ze niet zomaar bestaande regels aanpassen en men dus ook nog zaken kan /moet doen via floppy of papier wil niet zeggen dat men dus maar niet zo vooruitstrevend is. Die regels die daar over gaan bepalen namelijk niet zomaar de uitvindingen of het gebruik van moderne middelen voor alle andere zaken in het land.

Daarnaast is het prima als vooruitstrevend te zien dat men juist ook rekening wenst te houden dat de moderne technologie op zich vaak geen oplossing is voor het doel. Dat je het misschien liever zelf als oplossing ziet mag je voor je eigen zaken bepalen.

Wat we nu in het nieuws lezen is dat de overheid in Japan een 'oud' middel afgeschaft hebben. De vraag is hoe dit helpt om eenduidig genoeg gegevens uit te wisselen en problemen met de nieuwere oplossing te voorkomen.
Nephalem82 4 juli 2024 11:41
Hehe. Wij maakte vroeger van 720kb dd een 1,44 mb door een gat te boren in een van de hoeken. De betrouwbaarheid ging dan wel achteruit.

Is ook nog wel wat over te vinden :

https://retrocomputing.st...-1440-kib-at-all-reliable

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 22 juli 2024 14:29]

djack 4 juli 2024 09:12
Je zou er van verschieten hoe niet digitaal sommige "digitale landen" zijn.
Als je kijkt hoeveel faxen er bijvoorbeeld nog in Duitsland gestuurd worden dan zou je daar ook van achter over vallen.
Ik denk dat wij in België en Nederland ons op de borst mogen kloppen als het over digitalisering aankomt hoor. Het is niet perfect en het loopt vaak fout maar als ik zie hoe dat we als burger met de overheid kunnen communiceren, onze belastingen kunnen indienen, onze sociale zekerheid kunnen bekijken. Hoe we als bedrijven ook een groot deel verrichtingen online kunnen doen (soms omslachtig en moeilijk maar toch) dan denk ik zo slecht doen we het niet in vergelijking met landen zoals Japan, VS, Duitsland die vaak het label hebben veel efficiënter te zijn en technologisch veel verder te staan.
kodak @djack4 juli 2024 15:04
Dan vraag ik me af waarvoor je je precies op de borst klopt. Het doel van middelen inzetten is in veel landen namelijk niet het gebruik van het middel maar juist dat het in de praktijk zorgt dat tegen acceptabele kosten en efficiënt genoeg de hoofddoelen bereikt worden. Een middel gebruiken zorgt daar niet zomaar voor, maar dus ook 'moderne' digitale middelen niet.

Landen die oude technologie gebruiken lopen niet zomaar achter op landen die het graag gebruiken. Er zijn eerder andere prioriteiten, zoals het belangrijker vinden dat eerder beslissing niet zomaar genomen zijn en suggestief een 'betere' oplossing hebben niet perse zelfs maar beter even goed resultaat geeft, terwijl de bedenkers vaak al snel een andere baan hebben om daar hun 'modernisering' zonder verantwoording door te voeren. En 'pech' voor wie er ondertussen niet van heeft kunnen prifiteren of er zelfs enorme extra last door had en bij kreeg is ook niet bepaald modern te noemen, eerder juist typisch primitief ouderwets.
DjoeC @djack4 juli 2024 09:36
Ook in Duitsland is dit sinds 1 januari aan het veranderen. Maar wel langzaam want er blijft een papieren versie bestaan: So funktioniert das neue E-Rezept. . Dus nog wel een lange weg te gaan voor echte uitwisseling tussen zorgaanbieders.

Tja, je kunt als land technologisch nog zo goed zijn (geweest), veranderen is altijd moeilijk want je komt buiten je jarenlang gecultiveerde comfort-zone.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.