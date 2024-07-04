Japanse overheid stopt met gebruik van floppy's

De Japanse overheid is sinds een maand volledig gestopt met het gebruik van floppy's. Tot vorige maand vroeg de overheid nog altijd aan mensen om documenten op een floppy aan te leveren. De overheid wil tevens het gebruik van faxmachines afschaffen.

Japan kende maar liefst 1.034 voorschriften die het gebruik van floppy's verplicht stelden. Halverwege vorige maand had de overheid die op één na allemaal geschrapt, schrijft Reuters. Taro Kono, de Japanse minister van Digitale Zaken, heeft aangekondigd dat nu ook die laatste regel is geschrapt. "We hebben op 28 juni de oorlog tegen de floppy's gewonnen", stelt hij.

Hij bond deze strijd al in 2021 aan, toen de Digital Agency werd opgezet. Destijds moest Japan snel een test- en vaccinatieproces opzetten vanwege de coronapandemie, maar daarbij bleek dat de overheid nog veelal vertrouwde op papieren documenten en verouderde technologie.

Kono heeft het zijn missie gemaakt om het gebruik van deze verouderde technologie te stoppen. Naast floppy's wil hij bijvoorbeeld ook het gebruik van faxmachines afschaffen, meldt de BBC.