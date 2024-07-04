E-bikemerk Cowboy laat fietsers tegen elkaar racen met nieuwe games in app

E-bikemerk Cowboy laat fietsers voortaan tegen elkaar racen in In-Ride Games. De spellen zijn onderdeel van een upgrade van de Connect-software. De games laten fietsers hun uithoudingsvermogen verbeteren en calorieën verbranden, aldus Cowboy.

Fietsers kunnen in een veilige fietsomgeving, bijvoorbeeld als ze zich op het fietspad bevinden, kiezen tussen drie spellen in de Cowboy-app: Race, Burn en Push. Race laat gebruikers met vergelijkbare profielen tegen elkaar racen in een sprint van 500 meter. Per overwinning worden de tegenstanders sneller.

In het spel Burn ligt de focus op het verbranden van calorieën door middel van uitdagingen van een minuut. In het eerste level verbranden fietsers volgens Cowboy vier calorieën, terwijl dat er 23 zijn op level twintig. Het laatste spel, Push, laat fietsers hun kracht en uithoudingsvermogen testen door hun trapkracht vijftien seconden lang boven de drempelwaarde te houden. Als dat lukt, gaat de fietser door naar het volgende level.

Volgens het bedrijf zijn de spellen zo ontworpen dat de afleiding tot een minimum beperkt wordt. Ook pauzeren ze automatisch wanneer een fietser stopt met fietsen. Een spel kan daarnaast met een enkele aanraking uitgeschakeld worden.

De Connect-software wordt met de aankomende upgrade ook voorzien van diefstalalarmen voor abonnees. Daarnaast krijgt de software een opnieuw ontworpen Rider Dashboard, dat In-Ride Milestones toont. Het dashboardscherm verandert op basis van context en meldt het als fietsers belangrijke mijlpalen behalen.

Het Race-spel in de Cowboy-app
Het Race-spel in de Cowboy-app

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-07-2024 08:23 186

04-07-2024 • 08:23

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Reacties (186)

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ggj87 4 juli 2024 08:53
Volgens mij gaat dit tegen Artikel 10 in van de Wegenverkeerswet:
1 Het is verboden op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen.

2 Onder wedstrijd wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen.

3 Als deelnemer wordt beschouwd de bestuurder van een voertuig waarmee aan een wedstrijd wordt deelgenomen, en de eigenaar of houder van een voertuig, die daarmee aan een wedstrijd doet of laat deelnemen.
https://wetten.overheid.n...z=2024-06-19&g=2024-06-19
crichton @ggj874 juli 2024 13:30
En je fiets is op dat moment ook onverzekerd.
Niet verzekerd
...
Schade tijdens wedstrijden of trainingen.
Darksequence @crichton4 juli 2024 17:32
Interesting, dus ook als je aan het trainen bent? Dit zou dus betekenen dat als jij een ongeluk veroorzaakt en in het verleden wedstrijden gereden hebt de verzekeraar kan betogen niet uit te betalen omdat er twijfel kan zijn dat het ewn trainingsrit betrof.
steye @ggj874 juli 2024 10:22
Behalve dat fietsen geen voertuigen zijn volgens de RDW: https://www.rdw.nl/particulier/paginas/voertuigcategorieen

edit: foutje, e-bike staat op die website wel genoemd zoals door anderen hieronder aangegeven. Dank voor de scherpe blik

[Reactie gewijzigd door steye op 22 juli 2024 13:52]

Arnoud Engelfriet @steye4 juli 2024 11:32
Een fiets is wel degelijk een voertuig, dat is namelijk de overkoepelende categorie uit de Wegenverkeerswet die grofweg het onderscheid maakt met voetgangers en ruiters. De term staat niet in de WVV maar wel in het RVV 1990, artikel 1: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens. Waarom de RDW fietsen weglaat op die pagina weet ik niet, maar het zal te maken hebben met het verwijzen naar vereisten waarbij fietsen niet relevant zijn.
Bulls @steye4 juli 2024 11:01
Als je bestuurder bent is het een voertuig.
cyble @Bulls4 juli 2024 11:18
En het (blijkbaar) een motor heeft. Besturen van een step, skelter of gewone fiets valt er blijkbaar niet onder. Wat ik overigens vreemd vind dat voertuigen alleen voor de wet als voertuig wordt gezien in combinatie met een motorvoertuig danwel als zijnde een motorvoertuig.
steveman @cyble4 juli 2024 16:38
Da's interessant.

Niet-bestuurders moet je in sommige gevallen voor laten gaan, bestuurders kunnen voorrang hebben, want voorrang is een regeling onder bestuurders.

Dan zou je als fietser nooit voorrang hebben als de fiets geen voertuig is.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2023-01-01
"voorrang verlenen: het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen;"

[Reactie gewijzigd door steveman op 22 juli 2024 13:52]

xzaz @cyble12 juli 2024 08:46
Een paard heeft naar mijn weten geen motor en toch ben je een bestuurder.
soest009 @steye4 juli 2024 10:35
Helaas, valt er wel onder zie ook wel de pagina die juist jij als voorbeeld geeft:

Lichte twee-, drie- of vierwieler L1, L2 of L6 Motorvoertuig met een maximale cilinderinhoud van 50 cc en maximumsnelheid van 45 kilometer per uur Brommer, e-bike, speedpedelec, trike of quad
TheVivaldi @steye4 juli 2024 10:53
Dus een lichte tweewieler waar als voorbeeld “e-bike” genoemd wordt, volgens jouw link, valt er niet onder?
Teun_2 @ggj874 juli 2024 11:46
Als Strava geen probleem is, zal dit ook geen probleem zijn. De vraag is of je dit als 'wedstrijd' kan classificeren. Het is locatieonafhankelijk en dus een stuk minder gevaarlijk dan de KOM op strava op een bepaalde segmentje willen behalen.
TheVivaldi @Teun_24 juli 2024 12:02
En de vraag is misschien ook of het per gebied verschilt? Wielrenners kunnen immers net zo'n hoge snelheid halen als e-bikes (speedpedelecs wellicht uitgezonderd) en die krijgen ook geen boete voor het houden van een wedstrijdje in bijvoorbeeld het Limburgse heuvelland op een rustige plek.
HuisRocker @TheVivaldi4 juli 2024 12:25
Die boetes gaan er sowieso komen, de vraag is alleen nog wanneer! ;)
Waarom?
Omdat er overal steeds meer verkeer is met steeds grotere snelheidsverschillen, weinig (tot geen) sociaal gewenst gedrag van verkeersdeelnemers, infrastructuur die er niet op aangepast kan worden en politie/handhaving die bij lange na niet genoeg kunnen handhaven.
Er komen daarom steeds meer verkeers-wetten/regels met boetes bij, die uiteraard niets uitrichten zolang de pakkans extreem laag blijft. Onder het motto; kijk eens hoe goed we het aanpakken! :+
JurGor @TheVivaldi5 juli 2024 13:10
Wielrenners gaan in het algemeen harder dan e-bikes. Enige uitzondering zijn speed pedelecs.
Aaargh! @TheVivaldi4 juli 2024 12:30
Dat er niet gehandhaaft wordt wil niet zeggen dat het legaal is. Het houden van een wedstrijdje is ook voor wielrenners verboden, tenzij ze het op een afgesloten parcours doen.
TheVivaldi @Aaargh!4 juli 2024 12:41
Ik doelde inderdaad meer op dat handhaven. Op zo'n locatie als ik noemde krijgen ze daar geen boete voor, maar in het centrum van een stad zal dat een ander verhaal zijn.
Cookenzopy @Aaargh!4 juli 2024 15:32
Ja, maar een gezamenlijk trainingsritje is immers geen wedstrijd.
Jorah_Newstone @Aaargh!4 juli 2024 16:13
Ach, wie boeit het nou als ze het op een rustige plek doen? Gezond zijn en bewegen en dan nog het competitive aspect erbij, waar maken we ons nou druk om?
ggj87 @Teun_24 juli 2024 13:10
Een stoplichtsprint wordt door de overheid gewoon gezien als wedstrijd. Dat hoeft ook niet op een afgesproken plek te zijn. Dus deze app met elkaar gebruiken is zeker een wedstrijd of straatrace, al heeft de fiets een elektrische motor of niet.
Aaargh! @Teun_24 juli 2024 12:27
De vraag is of je dit als 'wedstrijd' kan classificeren.
Daar is de wet toch vrij duidelijk over, die beschrijft precies wat er onder wedstrijd verstaan wordt
2 Onder wedstrijd wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen.
Bij deze games worden de prestaties van de deelnemers vastgesteld en vergeleken.
GameNympho @ggj874 juli 2024 10:52
Het merk betaalt de boetes :+
Delta737 @ggj874 juli 2024 11:06
Dan zoude alle KOM-segmenten in Strava ook verboden moeten zijn
Pat-Juh @ggj874 juli 2024 12:30
Kijkende naar de opzet van de app (zoals hierboven te lezen is) lijkt het mij ook niet helemaal in orde te zijn. Dit kan je ook vertalen naar de KOM of CR bij Strava, die zijn ook toegestaan?

Wanneer de wedstrijdelementen aangepast worden naar bijvoorbeeld: Wie fietst er de meeste KM met de minste ondersteuning lijkt het mij wel in orde te zijn. Immers je beïnvloedt niet het weggedrag met deze elementen. Wel beïnvloedt je de fysieke belasting voor de bestuurder.

Just my €0.02.
CaptainKansloos @ggj875 juli 2024 09:51
Valt een functie als Virtual Partner bij bv Garmin waarbij je tegen een vooraf opgenomen track kunt 'racen' ook onder deze wetregel?

Wel grappig, want dan zijn Strava segmenten in princiepe ook 'illegaal' idd :-)

[Reactie gewijzigd door CaptainKansloos op 22 juli 2024 13:52]

iqcgubon 4 juli 2024 10:23
Fietsers kunnen in een veilige fietsomgeving, bijvoorbeeld als ze zich op het fietspad bevinden
Euhm, sorry maar de openbare weg is geen veilige fietsomgeving waar je games zou moeten spelen. Heel slechte ondoordachte zet van Cowboy.
Andros 4 juli 2024 08:27
Dus de fietser is dan bezig met harder racen op de openbare weg terwijl ze op die app kijken? Benieuwd hoe lang dat goed gaat...
maevian @Andros4 juli 2024 08:54
Wat is het verschil met Strava?
Pat911 @maevian4 juli 2024 09:08
Bij Strava zie je pas na afloop of je ergens de snelste bent. Je hoeft dus niet op je scherm te kijken of je op dat moment op kop ligt.
Daarnaast is Strava voornamelijk bedoeld om je eigen prestaties te monitoren, en als extra wordt dat dan afgezet tegen mensen die dezelfde stukken hebben gefietst (gewandeld of weet ik wat).
sympa @Pat9114 juli 2024 09:43
Strava heeft net zo'n akelige uitwerking op het verkeersbeeld.
In de fietsroute Ronde Hoep zijn er verkeersdrempeltjes op het fietspad als anti-StreberStrava maatregel.
Ex Nunc @Pat9114 juli 2024 09:59
Dan ben jij nog niet helemaal up-to-date geloof ik. Je krijgt bij ingestelde segmenten vooraf al een waarschuwing en tijdens ook gegevens over of je harder moet trappen of niet. Er is zelfs integratie met fietscomputers hiervoor zoals die van Garmin. Dit is al een jaar of 5 zo, staat mij bij.
Pat911 @Ex Nunc4 juli 2024 10:56
Ah kijk, dat wist ik nog niet, met mijn gratis versie die ik alleen aanzet als ik ga fietsen en pas uitzet als ik op de bestemming ben.
Als ik mijn telefoon al onderweg gebruik is het als navigatiemiddel, gelijk aan in de auto.
MacPoedel @Pat9114 juli 2024 10:06
Dat is niet helemaal waar, met Live Segments kun je live zien hoe je het doet ten opzichte van de KOM/QOM/CR als je een betaald lidmaatschap hebt. Dit werkt met de app en ook met (veel) fietscomputers.
maevian @Pat9114 juli 2024 10:53
Dan heb je nog niet van Strava live segments gehoord.
Aaargh! @Pat9114 juli 2024 12:33
Bij Strava zie je pas na afloop of je ergens de snelste bent. (...)
Daarnaast is Strava voornamelijk bedoeld om je eigen prestaties te monitoren
Alleen al het vaststellen van je prestaties maakt het een wedstrijd en dus verboden. Of je die prestaties pas achteraf ziet en of je ze vergelijkt met die van een ander doet er niet toe.
Cookenzopy @Pat9114 juli 2024 15:38
Ik denk dat Srava geen wedstrijd app is want je fiets niet tegen een directe tegenstander.
cbr600f4i @Cookenzopy4 juli 2024 20:49
Nee, je fietst tegen duizenden die dezelfde segmenten fietsen en jij wilt in de top 10 belanden. Het is geen wedstrijd app maar hoeveel mensen gebruiken het niet op die manier.
Terracotta @maevian4 juli 2024 09:49
Dat deze app kijkt of je in een veilige omgeving bent :-).
Kevinp @Terracotta4 juli 2024 09:53
Een fietspad is niet perse veilig. Dat kan nog altijd heel erg druk zijn.

Met het aantal ongelukken wat toeneemt lijkt mij dit ook niet perse een hele slimme en veilige verandering.
iAR @Andros4 juli 2024 08:29
Je moet we zelf even een veilige omgeving kiezen... 8)7
Fietsers kunnen in een veilige fietsomgeving, bijvoorbeeld als ze zich op het fietspad bevinden...
Volgens mij hebben die Cowboys toch zo'n mount, voor je telefoon, op het stuur?

Edit: het cynisme duidelijk gemaakt met een emoji

[Reactie gewijzigd door iAR op 22 juli 2024 13:52]

JDx @iAR4 juli 2024 08:31
En jij denkt dat ze ergens een gesloten racebaan gaan opzoeken om dit te doen?

Edit: met die emote is het ineens een andere reactie ja.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 13:52]

iAR @JDx4 juli 2024 08:33
Ik denk helemaal niets. Ik geef aan wat volgens Cowboy de oplossing moet zijn.
n4m3l355 @Andros4 juli 2024 08:34
Lijkt me ook niet echt wenselijk, hoewel dit races zijn van misschien een minuutje, zal men toch een minuut kijken naar "elkaar" qua performance in plaats van naar de weg.

Overigens raar dat een bedrijf een app uitbrengt wat letterlijk niet toegestaan is qua gebruik in de wet. Op je fiets mag je geen gebruik maken van social apps.
Accretion @Andros4 juli 2024 08:45
Ik verwacht ook dat ze nog minder voorrang gaan geven, dan verlies je namelijk flink snelheid/tijd?

Past wel goed bij de naam; 'e-bike cowboys'
N1no @Andros4 juli 2024 08:36
Goedemorgen! Heb je ook iets positiefs te melden?
Dit is toch gewoon een leuk idee!
Andros @N1no4 juli 2024 08:40
Leuk idee als mensen zich aan de voorstellen houden om dit op eigen terrein/rustig plekje te doen. Dit duurt net zo lang tot iemand zonder te kijken een voorbij rollende bal mist en een kind omver rijdt. Als je dit idee zou uitbrengen voor een auto wordt die auto direct verboden voor de openbare weg, waarom zou dit voor een hard rijdende fiets anders zijn?
N1no @Andros4 juli 2024 08:50
Het staat letterlijk in de tekst.
How It Works
Once in a safe cycling environment, like a park, riders can choose between the three games in the app. The games are designed with safety at the forefront, with intuitive gameplay that minimises distraction and built-in functionality that pauses them automatically when riders stop. If conditions are right, the app may suggest a game. Turning off the games can be easily done with one touch.
Lawine93 @N1no4 juli 2024 08:53
Ja dat is een mooi stukje van de fabrikant. Hoe denk je dat het in de werkelijkheid gaat?
In een park nietsvermoedende wandelaars en spelende kinderen het ziekenhuis in racen.
N1no @Lawine934 juli 2024 09:04
De "wat als" argumenten slaan nergens op. In het leven gebeuren soms ongelukken en ja dat is balen. Als je alles wil gaan verbieden wat ook een negatieve kant kan hebben... succes.

[Reactie gewijzigd door N1no op 22 juli 2024 13:52]

AibohphobiA BoB @N1no4 juli 2024 09:30
De "wat als" argumenten slaan nergens op. In het leven gebeuren soms ongelukken en ja dat is balen. Als je alles wil gaan verbieden wat ook een negatieve kan hebben... succes.
Dat is helemaal geen 'wat als' scenario. Dat mensen veel op hun telefoon kijken tijdens het fietsen is gewoon dagelijkse praktijk. Dat daardoor ongelukken gebeuren is ook een dagelijks feit.

Als je dan als fabrikant van fietsen welbewust een onveilige situatie gaat creëren, dan lijkt mij dat een onwenselijke situatie.
Het is duidelijk iets dat door een paar enthousiaste, maar onnadenkende medewerkers is bedacht.

Overigens zaten er in de navigatie app voor de auto Waze ooit ook (of misschien nog wel) 'snoepjes' waar je overheen moest rijden om punten te behalen. Dat is m.i. net zo verwerpelijk.
N1no @AibohphobiA BoB4 juli 2024 09:38
Fiets je zelf wel met een helm? Want dat is veel veiliger. Als iedereen met een helm zou fietsen, veel minder verkeersdoden.
Deze app zal geen invloed hebben op de statistieken en dat snapt iedereen.
sympa @N1no4 juli 2024 09:45
Het dragen van een helm beïnvloedt je eigen veiligheid.
Races op straat maken het verkeer voor andere weggebruikers onveiliger.
AibohphobiA BoB @N1no4 juli 2024 10:04
Fiets je zelf wel met een helm? Want dat is veel veiliger. Als iedereen met een helm zou fietsen, veel minder verkeersdoden.
Deze app zal geen invloed hebben op de statistieken en dat snapt iedereen.
Je bingokaart van drogredenen is nu wel vol denk ik.
Ik zie 'jij-bakken', 'stroman', 'ad pupulum', 'vals vergelijk' en een vleugje 'whataboutism' in één reactie.
Best knap gedaan.
N1no @AibohphobiA BoB4 juli 2024 10:21
Fijne reactie, ik hoop dat je een mooie dag hebt. ;)
loki504 @N1no4 juli 2024 13:30
Mag ik je glazenbol? Anders kan ik ook zeggen dat straatraces geen invloed hebben op de statistieken :)
fire-breath @N1no5 juli 2024 08:57
Op het dragen van een helm valt zeker wel wat af te dingen...

In meerdere onderzoeken is gebleken dat de kans op ongelukken toeneemt wanneer je een helm draagt. Autos houden namelijk minder afstand en zijn minder voorzichtig.

Zie onder andere dit artikel.
https://www.trouw.nl/voor...s-op-ongelukken~b0b61b27/
N1no @fire-breath5 juli 2024 11:48
Ik heb er even naar gekeken, artikel is best oud 2006… zit helaas achter een paywall. Maar goed Veilig Verkeer Nederland adviseert wel een helm en ik neem aan dat ze ook dit onderzoek hebben gezien.

Mocht je het interessant vinden: https://vvn.nl/fietshelm#...0helm%20op%20te%20zetten.
fire-breath @N1no5 juli 2024 13:44
Dank je voor de link.

Het trouw-artikel was overigens het eerste artikel dat ik even snel via google erbij gepakt heb.
Dit specifieke artikel is best oud inderdaad. (Geen idee waarom jij een paywall zou zien?? Ik kan het gewoon lezen en heb geen abonnement ofzo)

Anyways. Er zijn legio andere artikelen die het nut van de fietshelm relativeren.
Het grootste probleem is dat helmen een gevoel van schijnveiligheid geven bij zowel de fietsers, als bij de andere wegdeelnemers.

Ik kan het artikel zo even niet vinden, maar wegdeelnemers passen hun gedrag aan, op basis van wie ze zien. Zo zijn automobilisten bijvoorbeeld voorzichter wanneer ze een vrouw zien of wanneer het om kinderen gaat.
Dit gaat deels bewust, en deels onbewust. Als voorbeeld van bewust rekening houden met: Persoonlijk geef ik kinderen altijd meer ruimte wanneer ik ze inhaal. Of blijf ik wat langer hangen totdat het nog veiliger is om ze in te halen.


Maar goed. Ik vind het eigenlijk best schandalig hoe eenzijdig Veilig Verkeer Nederland zich verhoudt tot de fietshelm. Het was beter geweest als ze eerlijker zijn over de nadelen en/of disclaimers.
Neem bijvoorbeeld het keurmerk EN-1078. Dit keurmerk is getest bij valsnelheden van max 20km per uur.

Zie ook deze blog https://www.juridischbure...-tot-minder-letselschade/
fire-breath @N1no5 juli 2024 09:02
Dat de app geen grote impact zal hebben op de algemene verkeersveiligheid doet niet helemaal ter zake.

Feit blijft dat een spelletje spelen op de app, je concentratie op verkeersdeelname kleiner wordt.
Feit blijft dat je hiermee de kans op ongelukken vergroot.

Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat er nog veel meer manieren zijn waardoor verkeersdeelname onveilig is. Door rood fietsen, geen handen uitsteken, fatbikes, ouderen op een elektrische fiets. Maar we hebben het nu specifiek over deze app.
ShadLink @N1no4 juli 2024 09:46
"wat als slaat nergens op."

Wat als je het leuk vindt om met 200 km/u over de snelweg te racen? Ook prima?
Wat als je het leuk vindt om een bank te overvallen? Ook prima?
etc.

Regels zijn er met een reden.
N1no @ShadLink4 juli 2024 10:20
We hebben het over een 500 m sprint op de fiets toch?
Universal Creations @N1no4 juli 2024 11:50
Eens kijken hoe dat voelt voor een wandelaar die een aanrijding heeft met een fietser die inclusief fiets met 50 km/h op je klapt...
N1no @Universal Creations4 juli 2024 15:07
Niet anders dan een andere fietser met 50 km/u. Wel knap om 50 te halen op zo’n fiets. En om de één of andere manier voel ik me genoodzaakt uit te leggen… Het is niet anders dan hard fietsen. Dat doe je waar het kan en dat laat je waar het druk of onoverzichtelijk is. Het “race element” komt na veiligheid.
Universal Creations @N1no4 juli 2024 16:54
Het gaat erom, dat dit meer uitnodigt om harder te fietsen dan je anders zou doen. Als dat niet gebeurd, dan is het project mislukt. Het vervelende hier is, dat er juist mensen sneller gaan fietsen, die dit niet gewend zijn. Hetzelfde zie je met gewoon elektrisch fietsen. Als je niet anticipeert dat je sneller rijdt en dat andere weggebruikers jou ook minder goed zien, dan krijg je ongelukken.
willempjuh @N1no4 juli 2024 10:38
Totdat je er zelf slachtoffer van wordt...
N1no @willempjuh4 juli 2024 15:15
Meer kans dat ik de loterij win dan dat ik door een Cowboy fietser wordt aangereden terwijl die met een vriend aan het “racen” is. Maar dan overleef ik het waarschijnlijk en klaag ik hem eventueel aan voor roekeloos rijgedrag, net als ik bij wielrenners zou doen…
Jorah_Newstone @N1no4 juli 2024 16:16
In Nederland zijn fietspaden hiervoor niet geschikt, parken al helemaal niet. Dit komt vanwege het flinke snelheidsverschil, een park is voor wandelaars, een fietspad in Nederland is om je van A naar B te bewegen. Vaak is het stukje fietspad ook erg druk.
Enige oplossing die ik zie is om meer wielrenbanen aan te leggen. Maar in het openbaar wil je geen wedstrijdjes zien, amateur wielrenners hebben al een slechte reputatie. Niets voor niets.
Lawine93 @N1no4 juli 2024 09:10
Maar dit is toch gewoon een app die verboden gedrag probeert te motiveren?
Je mag gewoon niet racen op de openbare weg. En dat is om te voorkomen dat die wat als zaken gebeuren.

Dus jij zegt ongelukken kunnen altijd gebeuren, dus alles toestaan? Dan wens ik jou ook succes...
Lawine93 @N1no4 juli 2024 09:14
Jij ook een fijne dag. :)
Aaargh! @N1no4 juli 2024 12:36
Once in a safe cycling environment, like a park, riders can (...)
Maar is dat alleen hoe de makers suggereren dat je het moet gebruiken, of zit er daadwerkelijk een vorm van geofencing in de app zodat je dit niet op de openbare weg kan doen?
N1no @Aaargh!4 juli 2024 15:16
Zou goed zijn als ze dit toelichten.
iRobbery @N1no4 juli 2024 09:20
Als je de fiets op een hometrainer standaard zet wellicht, openbare weg is geen plek voor spelletjes.
SillieWous @N1no4 juli 2024 09:15
Ik vind dit oprecht geen leuk idee. Eerder een gedachteloos idee. Als je unique selling point een app is, heb je geen unique selling point.
Pierz @N1no4 juli 2024 13:11
Een leuk idee, maar ook een dom idee. Tenzij je het vanuit marketing ookgpunt bekijkt, dan is het weer een goed idee. Met zo'n controversiele 'game' krijg je flink wat gratis aandacht.
JurGor @N1no5 juli 2024 13:12
Geweldig idee en prima fun.

Maar wel ergens waar geen andere weggebruikers zijn.

De openbare weg is niet de juiste plaats voor racespelletjes, tenzij daar speciale maatregelen voor genomen worden zoals bij een wielerwedstrijd.
Mijzelf 4 juli 2024 08:30
Uithoudingsvermogen verbeteren op een e-bike?
carpebios @Mijzelf4 juli 2024 08:32
Je kan de ondersteuning toch minder zetten, dan wordt het een zware fiets om te trappen denk ik. Dus zo raar vind ik het niet.
iAR @carpebios4 juli 2024 08:37
Dan ga je de wedstrijd weer niet winnen, dus dat doe je dan niet...
Ziglar @iAR4 juli 2024 08:44
Het gaat niet om snelheid maar om caloriën , dus de ondersteuning lager zetten heeft weldegelijk effect op je calorie gebruik ....
eliasje @iAR4 juli 2024 09:29
Nee klopt , ombouwen met gashendel misschien 🤔
Ruw ER @Mijzelf4 juli 2024 09:12
Ik heb een cowboy 3. Je hebt geen versnellingen, je hebt geen levels van ondersteuning. Je moet altijd zelf trappen, en dan gooit de motor van de fiets daar wat bovenop. Fietst heel lekker overigens. Aan het einde van je rit zie je in de app de route die je hebt gefietst, percentage motor en trap energie, en hoeveel calorieën je verbruikt hebt. Dit zou natuurlijk altijd meer zijn met een normale fiets, maar vergeleken met de elektrische fiets van mijn vriendin moet ik echt wel meer bijtrappen op de Cowboy.

Ik vind het een ideaal ding. Maat van mij woont 15km verderop. Pak ik nooit meer de auto voor als ik daar langs ga. Echt sporten doe ik wel in de sportschool en 2x per week voetballen.
FlaaMindO @Ruw ER4 juli 2024 11:53
Maar daar zeg je ook wat heel belangrijks. Je pakt sneller de fiets voor de korte maar toch net niet kort genoeg afstand. En hoewel je dan wel trap ondersteuning hebt, het zal altijd sportiever/gezonder zijn dan de auto pakken.
En bijkomend voordeel ook nog beter voor de leefomgeving.
twkr18526 @Ruw ER4 juli 2024 11:59
Die cowboy 3 was €1150 op een gegeven moment. De opvolgers zijn +€3000 volgens mij en worden goed verkocht. Heb op ze gereden en kan beamen wat jij zegt over hoe het rijdt. Niet hoeven schakelen is vooral in de stad best handig.
Ruw ER @twkr185264 juli 2024 12:25
Ik had em met black friday 2022 voor 1250 euro bruto (fietsplan van werk), levering 7 maanden later. Ben echt spekkoper, fiets dat ding voor wat, 850 euro ofzo?
dwsj @Ruw ER4 juli 2024 13:40
Idem dito. Ik had enkele (3/4) vakantiedagen opgeofferd die ik toch al niet op kreeg. In de 16 maanden dat ik de fiets bezit, heb ik 3.400 km afgelegd. Hij is onderhoudsarm en ik heb het gevoel dat ik nog echt aan het fietsen ben, wat ik fijn vind.
Aaargh! @Ruw ER4 juli 2024 12:38
Je moet altijd zelf trappen, en dan gooit de motor van de fiets daar wat bovenop.
Zo werken alle e-bikes met middenmotor. Alleen hebben de meeste dan wel versnellingen en levels van trapondersteuning. Als je een Bosch motor hebt met een Nyon display kan je zelfs je ondersteuningscurve aanpassen.
Ruw ER @Aaargh!4 juli 2024 12:46
Motor zit in het achterwiel. Geen idee wat dat precies uitmaakt vergeleken met een middenmotor.

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 22 juli 2024 13:52]

Mog @Mijzelf4 juli 2024 08:44
Boven de 25 km/u wordt een e-bike een stuk zwaarder ;)
Fronkie @Mog4 juli 2024 09:25
Dit was echt een eyeopener toe ik t zag. met sommige e-bikes is het zelfs bijna alsof er keihard op de rem getrapt wordt! echt niet lekker fietsen.

geen ondersteuning vanaf 25km/uur prima, maar om met een rem op te fietsen is echt niet fijn

[Reactie gewijzigd door Fronkie op 22 juli 2024 13:52]

Renoir @Fronkie4 juli 2024 09:29
Maar niet echt met een rem neem ik aan? Wettelijk mag een fiets boven de 25km/h geen ondersteuning geven dus dan heb je plots van het ene op het andere moment een hele zware fiets die helemaal niet gemaakt is om zonder ondersteuning te fietsen. Kan me voorstellen dat het voelt alsof er plots op de rem getrapt wordt maar lijkt me niet aannemelijk dat er echt geremd wordt?
Fronkie @Renoir4 juli 2024 10:37
noujah er 'wordt gezegd' dat er dan geen ondersteuning meer is, maar het voelt wel echt als een rem, dus ik weet t niet. Misschien is het omdat je dan toch het interne mechanisme van een motor zelf in beweging moet brengen, wat vele malen zwaarder is dan een fiets zonder interne motor (met een fiets zonder motor heb ik al en toe het idee dat je gewoon 'vrij kan rollen' en dat gevoel mis is af en toe wel. als ik heuvel af ga kom ik uiteindelijk wel op snelheid ofzo, maar als ik zelf trap boven de 25km/uur (wat ik prima vind als je maar tot 25km/uur mag ondersteunen) voelt het wel echt alsof je 2-3x dezelfde intensiteit moet trappen om dezelfde snelheids vergroting te krijgen
ThomasRovers @Renoir4 juli 2024 09:48
Klopt precies wat je zegt: ik heb een cowboy 3 en als ik boven de 25km uit kom valt de trapondersteuning weg. Dat gaat vrij abrupt en voelt inderdaad alsof je remt. Na een tijdje wen je er aan en voel je wanneer je te snel trapt.

Al met al een hele fijne fiets, moet ik zeggen.
IamGrimm @Renoir4 juli 2024 10:14
Ik krijg toch altijd wel het idee dat het actief inhoudt. Vervelend gevoel. Of het wel of niet zo is maakt weinig uit, het voelt zo.
Aaargh! @Fronkie4 juli 2024 12:51
Bij mijn fiets (Bosch motor) wordt de ondersteuning vanaf 25km/h afgebouw, bij ongeveer 27 km/h is ie helemaal 0.
wildhagen @Mijzelf4 juli 2024 08:36
Dat je op een e-bike rijdt wil niet zeggen dat je niet hoeft te trappen. Je hoeft de trap-ondersteuning immers niet meteen op de hoogste stand te zetten.

Als je die op de laagste stand zet, of helemaal uitschakelt, moet je dus zelf trappen en verbeter je op die manier dus inderdaad je uithoudingsvermogen.
Sicos @wildhagen4 juli 2024 08:46
En ondersteuning op een electrische fiets helemaal uit, fietst zelfs nog zwaarder dan op een fiets zonder ondersteuning aangezien je dan ook nog de interne weerstand van de electromotor erbij krijgt.
P_Tingen @Sicos4 juli 2024 09:39
Die is tegenwoordig zo laag dat je die gerust kan negeren. Ik heb vorig jaar een ebike gekocht, maar fiets heel vaak met de trapondersteuning uit. Mijn ebike fietst véél lichter dan mijn oude zonder ondersteuning.
Aaargh! @P_Tingen4 juli 2024 12:53
Ik fiets op de langere rechte stukken nog wel eens sneller dan de trapondersteuning mag werken, zo rond de 28 km/h. De ondersteuning helpt je dan lekker op gang maar zodra je eenmaal gaat fiets je op eigen kracht. Gaat de accu opeens ook een stuk langer mee :+
P_Tingen @Aaargh!4 juli 2024 16:10
Zou leuk zijn als je dan de accu oplaadt ...
SteroiD @Mijzelf4 juli 2024 08:45
Sporten hoeft niet ontzettend intensief te zijn om toch een positief effect te hebben op je uithouding/gezondheid. Dat kan dus inderdaad evengoed op een e-bike, zelfs met een hoge trapondersteuning. Hangt een beetje af van je huidige fysieke toestand.

Niet iedereen is een topsporter, en een e-bike kan een prima middel zijn om toch nog een mooi ritje te maken, ook al gaat het fysiek net wat minder.
Terracotta @Mijzelf4 juli 2024 09:48
Die stopt met ondersteunen vanaf 25km/u. Tenzij in start-stop situaties, zal een beetje fietser daar al snel boven zitten. Het concept van cowboy is ook eerder dat die motor dient om op toeren te geraken en daarna fiets je zelf verder, vandaar dat die geen versnellingen heeft.

Het is dan ook veelal een jongere (<45j) generatie die een cowboy koopt waardoor ze getraind genoeg zijn om boven die 25km/u te fietsen (tot 30km/u is niet onrealistisch).
cbr600f4i @Mijzelf4 juli 2024 20:44
Nooit op een e-bike gezeten?
JurGor @Mijzelf5 juli 2024 13:18
Ik rij een e-bike en ik kan je verzekeren dat ik me op die e-bike in het zweet kan werken als ik dat wil. Voor woonwerk rij ik zodanig tempo dat ik nog net niet zweet maar wel duidelijk opwarm, en da's gewoon een prima cardio oefening.

Andere mensen die een e-bike rijden hadden anders met de auto gereisd, wat zou beter zijn voor je uithoudingsvermogen?

Of mensen die anders helemaal niet hadden bewogen?

Niet te veel vooroordelen hebben omdat jij op een >10k euro carbon racefiets met het snot uit je smoel en het schuim op je bek over de wegen jakkert en mensen aan de kant schreeuwt. (en nee dit meen ik niet, en het slaat ook nergens op: het dient als voorbeeld over hoe stom vooroordelen zijn).
Lawine93 4 juli 2024 08:29
Dit moeten ze direct verbieden.
90% van de electrische fietsers gaan al te hard voor wat de overige weggebruikers verwachten.

De openbare weg is geen racebaan.
RVervuurt @Lawine934 juli 2024 08:33
Het gaat altijd nog om fietsen die maar tot 25km/u elektrische ondersteuning geven, dus alles daarboven (geen onmogelijke snelheid, ook op een gewone fiets) moet je helemaal zelf trappen. Denk dus dat het wel meevalt met Fast & the Furious-achtige taferelen op Nederlandse fietspaden.
JDx @RVervuurt4 juli 2024 08:36
Wielrenners waren zonder ondersteuning ook altijd al link op de (smallere) fietspaden.
Bose321 @JDx4 juli 2024 08:54
Ja alleen ga je met een wielrenfiets wel een stuk sneller dan een zware elektrische fiets zonder ondersteuning...
Verwijderd @RVervuurt4 juli 2024 08:47
Want een e-bike kan je niet opvoeren 🤡
The Inquisitor @Verwijderd4 juli 2024 08:56
Het is een single gear bike, dus zelfs als je het doet kun je niet bijzonder hard omdat je beentjes te veel rondes moeten maken.
ShadLink @The Inquisitor4 juli 2024 09:41
Ik zie af en toe fatbikes voorbij komen waarbij er niet of nauwelijks getrapt wordt. En ze gaan 30+ KM/U. Wat ik zelf meet met mijn fietscomputer op mijn niet elektrische fiets (zelf zit ik op gemiddeld 22 KM/U)
The Inquisitor @ShadLink4 juli 2024 10:41
Die hebben versnellingen én een gashendel. Dat heeft een cowboy beide niet, dus waarom de vergelijking? Je moet echt een hoop moeite doen om 30+ te halen op een cowboy.
HuisRocker @The Inquisitor4 juli 2024 13:19
Onzin... Eens opgevoerd kan echt iedere pannenkoek er 30+ op halen. Het bewijs schiet hier in de stad letterlijk overal om je heen, zeker ook van Cowboy!
The Inquisitor @HuisRocker4 juli 2024 19:22
Onzin? Ooit op gereden? Ik haal legaal 28kmh en veel harder KUN je gewoon niet want je hebt geen versnellingen. Wat snap je daar niet aan?
JurGor @The Inquisitor5 juli 2024 13:24
Er is dan ook een verschil tussen opvoeren en opvoeren.

Begrenzing eraf halen levert vaak weinig op. Je gaat van 25 km/u naar 30 km/u kruissnelheid en dat is het. Daarboven wordt de trapfrequentie te hoog en hou je het daarom gewoon niet lang vol.

Het wordt pas echt opvoeren als je zoals een fatbike een gashendel hebt, en/of als je je versnellingen zo aanpast dat je verzet kruissnelheden van 40/50 km/u toestaan bij lage trapfrequentie - oftewel speed pedelec versnelling.

Maar ja, leg dat maar eens uit aan de gemiddelde Nederlander.
The Inquisitor @JurGor5 juli 2024 13:27
Dat klopt, daarom leg ik al 3x uit dat een cowboy geen gaspedaal heeft en geen versnellingen, dus het is simpelweg onmogelijk om zo hard te gaan als de comments hier beweren. Maar schijnbaar komt dit niet binnen.
JurGor @The Inquisitor5 juli 2024 13:46
Aan meningen nimmer gebrek, aan kennis wel.

Wat natuurlijk ook totaal niet meehelpt hier is de absolute absurditeit van het idee van racewedstrijdjes op een e-bike. Ik ben zelf niet eens een wielersporter en ik vind dit al oprecht heel erg raar. De beeldvorming die daarmee creëert wordt , is denk ik geen vruchtbare voedingsbodem voor feitelijke genuanceerde argumenten.
DCG909 @RVervuurt4 juli 2024 08:55
Ik rij vaak met mijn fietscomputer en snelheidsmeter.
95% van de snorfietsen gaat 32
100% van de scooters op de fietspaden gaat 35 of hoger, bij de gedeelde paden is dat ongeveer 98%

Elektrische fietsen klok 90% van de tijd op 28 of hoger.
Fatbikes rijden 95% van de tijd 30.

Een maand of twee geleden had ik een moment dat ik even twee keer moest kijken om het te begrijpen.
Fatbike die door rood reed, hij "trapte", maar zijn ketting hing slap en van z'n kettingblad af....

Dus nee, het gamifyen van fietsen op zo'n manier lijkt mij nog onverstandiger dan de situatie al is.
Lawine93 @RVervuurt4 juli 2024 08:41
Ja en jij gelooft dat ze netjes max 25 gaan en dat ze niet opgevoerd worden.

Zolang ze andere weggebruikers maar niet in gevaar brengen, maar ben bang dat het niet lang gaat duren.

Edit:
Ben vooral ook benieuwd naar kruispunten en mensen inhalen. Je kan positief denken dat ze alleen op rechte stukken racen. Maar dat lijkt mij eerder uitzondering zoek maar een rechtstuk, zonder dat je mensen in gevaar brengt, in een grote stad.

[Reactie gewijzigd door Lawine93 op 22 juli 2024 13:52]

RVervuurt @Lawine934 juli 2024 08:53
Volgens mij missen veel mensen, waaronder jij en @Verwijderd, dat het hier gaat om een Cowboy-app die gekoppeld wordt aan je Cowboy-fiets. Cowboy heeft een boel te verliezen als je hun fietsen zomaar kan opvoeren, zonder dat de app gaat zeuren.

Cowboy is wel even wat anders dan een toevallige fatbike van AliExpress met onderdelen van een paar cent.
Lawine93 @RVervuurt4 juli 2024 08:58
Volgens mij praten jullie vooral een app die in potentie gevaarlijke gedrag motiveert recht. Jullie willen blijkbaar racen op de openbare weg. Lijkt mij niet de bedoeling.

Heb trouwens hetzelfde idee bij wielrenners, of auto's die veel harder gaan dan toegestaan.
watabstract @Lawine934 juli 2024 12:29
Tuterdetuut, het is toch wat, al die mensen die graag wat meer lol halen uit een activiteit. Dat moet niet mogen. Snel afpakken maar weer.
Lawine93 @watabstract4 juli 2024 13:06
Zal meteen vragen of Audi ook een race app maakt. Maximaal 500 meter lekker racen. Of mag dat van jou dan niet?
watabstract @Lawine934 juli 2024 13:08
Natuurlijk mag dat. 200 per uur. Bij jou in de straat. Wat een vergelijking.
Lawine93 @watabstract4 juli 2024 13:34
Het probleem is dat veel mensen hier een app om hard te rijden op de openbare weg aanmoedigen en verdedigen. Dat slaat toch nergens op.

Dan komen ze met slechte reacties zoals, ja maar daar is het niet voor bedoelt. Leuk dat een fiets nu officieel max 25 kan. Maar hoevaak komt het de laatste tijd niet in het nieuws dat fietsers vaker betrokken zijn bij ongelukken. Gewoon normaal deelnemen aan het verkeer, of thuis blijven. Racen doe je maar op het circuit.
watabstract @Lawine934 juli 2024 13:42
Tja ik zit regelmatig op de fiets. Dat is in mijn geval niet om van A naar B te gaan zoals de meeste mensen maar om conditie op te bouwen. Daarmee ga ik heel wat harder dan 25 km/u. Zonder hulpmotor overigens maar dat lijkt me niet zo relevant. Het gaat hier over fietsen met een normale e-bike, zonder versnellingen. Geen zwaar opgevoerde elektrische motorfiets of een Audi weet ik wat die 240 haalt. Met deze fiets haal je met grote moeite de 30. Je maakt simpelweg geen punt als je alles op 1 hoop gooit.

Ik race elke dag, in de breedste zin van het woord. Daar ga ik niet mee stoppen omdat een Truus de mier zoals jij daar wat van vindt.
Lawine93 @watabstract4 juli 2024 13:54
Lekker altijd je eigen ding blijven doen ja, rekening houden met anderen, waarom zou je.

En maar huilen dat er zoveel haat is tegenover wielrenners en andere mensen die de openbareweg als hun prive circuit zien.
watabstract @Lawine934 juli 2024 14:14
Van die haat jegens wielrenners merk ik persoonlijk helemaal niks. Volgens mij is er vooral irritatie over wegmisbruikers en dat heeft niks met het vervoersmiddel in kwestie te maken. Die heb je in alle categorieën, gemotoriseerd en ongemotoriseerd.

Ik bespeur bij jou een zekere frustratie. Ik spreek vanuit de praktijk, mijn beleving daarvan en mijn eigen integriteit. Dat is een fundamenteel verschil en ik raad je aan om te proberen anderen wat minder de maat te nemen en eens te reflecteren op deze manier van discussiëren en te kijken of dit wel zo constructief is.

Ik herhaal: door alles op 1 hoop te gooien maak je geen punt. Dan generaliseer je en probeer je alleen maar je gram te halen. Dat voegt niks toe aan welk gesprek dan ook.
Lawine93 @watabstract4 juli 2024 14:24
Sorry, maar in ons gesprek begon jij met een kinderachtige reactie. Dat ik daarop niet serieus reageer, lijkt mij logisch, maar niet goed.

Je reacties daarna waren van een hoger niveau, die van mij zijn bij het kinderachtigr niveau blijven steken. Daar zal ik in het vervolg beter opletten.

Deze discussies beginnen meestal met een kern van waarheid maar vervallen snel in bekvechten en ongenuanceerde meningen, zo ook nu.

Laat ik het voor een laatste keer zeggen, zonder onderbuigevoel.

Ik vind het niet horen dat er een app gemaakt wordt om racen op de openbare weg te bevorderen. Dat is alles.
watabstract @Lawine934 juli 2024 14:47
Je standpunt over de app was al duidelijk. Alleen je oorspronkelijke reactie spreekt nogal sterk vanuit vooroordelen. Vandaar mijn reactie daarop. Dat je die als kinderachtig ervaart kan kloppen want dat was het gevoel dat ik van jouw standpunt kreeg. Koekje van eigen deeg zeg maar. Alles wat volgde, raakt kant noch wal. Je hoort het woord 'racen' en doet alsof het om straatracen met muscle cars gaat. Tenzij je vindt dat kinderen die in de straat tegen elkaar op de fiets racen dan ook maar straf moeten krijgen. Want dat is meer de hoek waar het hier over gaat. Het is een lolletje en dat probeer je mensen af te pakken. Je hoeft het niet van mij aan te nemen maar wees niet verbaasd als je daar vaker weerstand bij zult ervaren.
JurGor @watabstract5 juli 2024 13:58
De openbare weg wordt ook gewoon door sporters gebruikt. Niet om nou per se te racen maar wel om met stevige tot volle inspanning te sporten. Of het nou hardlopers, fietsers, steppers, skaters of skeeleraars zijn. En ja, daar hoort ook het bijhouden en meten van je prestaties bij. En die afzetten tegen eerdere prestaties of die van anderen.

Racen ga ik dat niet noemen. Maar we gaan wel tamelijk tot best wel hard in het openbaar gebied ja. Ik ook, maar dan op skeelers. En dat mag. Je mag in de openbare ruimte recreëren en sport beoefenen. Dus ik ga daar ook zeker niet mee stoppen.

Dat we daarbij op allerlei manieren rekening moeten houden met het overig verkeer spreekt voor zich en is ook wederkerig. Met een beetje zelfreflectie komen we daarbij het verst, want dat kunnen we het makkelijkst en best beïnvloeden: ons eigen gedrag!
watabstract @JurGor6 juli 2024 18:33
Uiteraard volledig mee eens maar ik denk dat dit voor @Lawine93 bedoeld was. De realiteit speelt zich altijd af in nuances maar dat lijkt niet iedereen te vatten.
Horla @RVervuurt4 juli 2024 09:12
Cowboy had er anders jaren geen probleem mee dat je de US modus als gebruiker heel eenvoudig kon ontgrendelen ;) . Sterker nog, toen ik jaren terug een testrit met Cowboy deed, kon dit enkel met "ambassadeurs" (van wat ik van de uitleg heb begrepen waren dit mensen die de fiets kochten en een kleine vergoeding kregen voor elke testrit van een potentiële koper). Daarbij zette de ambassadeur zelf de US modus aan en zat dit ook actief te promoten want "iedereen rijdt standaard op die modus".
miknic @RVervuurt4 juli 2024 08:39
Behalve dan die fatbikes, die gaan wel 50..
RVervuurt @miknic4 juli 2024 08:44
Dit is een Cowboy-app hè, die zit gekoppeld aan Cowboy-fietsen, niet aan fatbikes.
Accretion @miknic4 juli 2024 08:48
Nee, dan is het geen ebike/fatbike meer; maar een brommer/speed-pedelec; dus helmplicht, rijbewijs en verzekering.
ShadLink @Accretion4 juli 2024 09:42
Alleen rijden ze rond zonder helm of verzekeringsplaatje ;)
Accretion @ShadLink4 juli 2024 18:11
Dat maakt het geen e-bike.
N1no @Lawine934 juli 2024 08:45
Kom op, waar haal je die 90% vandaan?
Lawine93 @N1no4 juli 2024 08:49
Uit mijn dikke duim, dus een gevoel.
Omdat ik elke dag naar mijn werk fiets, op een normale fiets. En elke dag voorbijgevlogen wordt door electrische fietsen, terwijl ik niet langzaam ga.

Ergste is dat ze inhalen in bochten of kruispunten, zonder te kijken, liefst met mobiel in de hand.
N1no @Lawine934 juli 2024 08:55
Dan zou ik er werk van maken bij de gemeente, zeggen dat er op jouw traject structureel te hard wordt gereden met e-bikes. Makkelijkst is via de "BuitenBeter" app melden. Opgevoerde e-bikes zijn zeker gevaarlijk. Ik weet zeker dat cowboy hier iets anders voor ogen heeft dan sprinten tijdens de spits tussen andere weggebruikers.
Lawine93 @N1no4 juli 2024 09:00
Het gaat niet alleen wat ze voor ogen hebben, maar vooral ook wat ze kunnen bereiken. In potentie misschien een leuk idee, maar ik ben benieuwd wanneer de eerste zich het ziekenhuis in raced, of een ander.

Betreft je eerste opmerking, goed idee, bedankt.😃
N1no @Lawine934 juli 2024 09:06
ik ben benieuwd wanneer de eerste zich het ziekenhuis in raced, of een ander.
Ik mag hopen dat dat niet gebeurt.
HuisRocker @N1no4 juli 2024 17:09
Als jij echt denkt dat door er 'werk van te maken' (ach wat klinkt dat toch heerlijk) er extra gecontroleerd gaat worden, think again...

Er is zeer beperkte beschikbaarheid van politie/handhaving voor controles, zolang die beschikbaarheid niet stijgt zorgt 'je bezorgde app-je' er hooguit voor dat er 'bij jou op de hoek' in plaats van op een andere straathoek waar het net zo hard nodig is gecontroleerd gaat worden. Placebo effect. Kijk eens hoe goed die app werkt! :+
N1no @HuisRocker4 juli 2024 22:04
Ja niks doen is het beste. Fijne avond!
JurGor @Lawine935 juli 2024 13:28
Ik ga elke dag naar mijn werk op een e-bike.

En iedere dag passeer ik zombies op gewone fietsen die op hun mobiel zitten te gluren. Oorkappen op en alle geluid van buiten wegfilteren.

Ergste is dat ze inhalen zonder eerst achterom te kijken en bochten afsnijden zonder achterom te kijken.

Weet je wat het is: het is niet de soort fiets die bepalend is, het is het gedrag van de mens erop.

Ik zal laatst een ongevalstatistiek waaruit bleek dat 80% van de ongevallen door derden werd veroorzaakt. Ik zeg: zorg dat je zelf niet zo'n derde wordt.
Lawine93 @JurGor5 juli 2024 14:05
Hier kan ik me alleen maar bij aansluiten, helemaal met je eens. Mobieltjes en oordoppen, dus niet bewust zijn van je omgeving zijn niet goed te praten.
Sicos @Lawine934 juli 2024 08:48
Niet iedereen rijdt op een fatbike met gashendel. Ik heb zelf ook een electrische fiets en rijd meestal zo rond de 20. Ik gebruik die fiets voornamelijk om hele grote tochten mee te fietsen (denk hierbij aan 40 a 60km) en dan is het toch wel erg prettig.
Lawine93 @Sicos4 juli 2024 08:50
Ja er zijn altijd uitzonderingen, die maken ook niet vaak een ongeluk. Maar als er 1 ongeluk meer door gebeurt is het toch al onveilig.
JurGor @Sicos5 juli 2024 13:29
Gevaarlijk verkeersgedrag is dan ook vooral gerelateerd aan de persoon achter het stuur, niet aan op wat voor apparaat dat stuur zit.

Maar ja, maak dat vooroordeeltjes Nederland maar eens wijs.
Aaargh! @Lawine934 juli 2024 12:31
Dit moeten ze direct verbieden.
Dan heb ik goed nieuws voor je: het is al verboden.
Lawine93 @Aaargh!4 juli 2024 13:07
Racen op de openbare weg ja, maar de app toch niet? Daar doelde ik op.
The Zep Man 4 juli 2024 08:30
Fietsers kunnen in een veilige fietsomgeving, bijvoorbeeld als ze zich op het fietspad bevinden, kiezen tussen drie spellen in de Cowboy-app: Race, Burn en Push.
Volgens mij mag racen niet op de openbare weg. Het fietspad is onderdeel van de openbare weg.
Djordjo @The Zep Man4 juli 2024 08:43
Klopt, art 10 WVW
Olaf van der Spek @Djordjo4 juli 2024 09:03
Onder wedstrijd wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen.
Dus elke keer dat je met Strava je prestaties bijhoudt ben je in overtreding?
N1no @Olaf van der Spek4 juli 2024 09:09
Nee joh wat een klets. Sprintje van 500 m op de fiets en iedereen hier ziet duizenden verkeersslachtoffers. 8)7
Botmeister 4 juli 2024 08:38
Idee: Met onze app dragen we bij aan de gezondheid van mensen.
Realiteit: Wie kan zijn ebike het beste opvoeren.
Wat hebben beide gemeen: de openbare weg is de testomgeving.
Duth 4 juli 2024 08:40
In de koers is een "cowboy" een collega-wielrenner die de basisvaardigheden van het fietsen (lees het stuur hanteren) nog niet beheerst! Cowboy ontbeert ook wel enig inzicht in wat je als fabrikant de weg op moet sturen.
vDorst 4 juli 2024 09:07
Dag garantie!

Ja meneer, volgens onze data heeft U de fiets zwaarder belast dan een gemiddelde gebruiker.
Dus helaas kunnen we geen garantie geven.
phoenix2149 4 juli 2024 10:11
Dit is natuurlijk vragen om problemen.
Fietsers kunnen in een veilige fietsomgeving
Ja auto's kunnen ook in een veilige omgeving racen, genaamd racebaan. Toch zijn er straat races.

Alsof er niet al genoeg ongelukken zijn met e-bikes.
Dark Angel 58 @phoenix21494 juli 2024 13:37
Groot gelijk, maar als de automobilisten de fietsers krijgen de automobilisten automatisch schuld :')
phoenix2149 @Dark Angel 584 juli 2024 13:58
Primair is dat ook nog eens zo inderdaad. Je moet hemel en aarde bewegen wil je als automobilist dan gelijk krijgen.

Zelfs als de fietser toegeeft dat hij/zij fout zat geven ze de bestuurder nog steeds de schuld. Is te belachelijk.
Zelf aan de stok gehad. Vrouw fietst (met recefiets) tegen een auto, omdat die op parkeer haven klaar stond om te parkeren. Mijn vrouw was niet aan het opletten (keek achterom om te kijken waar haar teamgenoten zijn) en knalde tegen zijkant. Wij dachten, ach aansprakelijkheidsverzekering en schuldbekentenis en klaar. Nope. Auto mocht schade aan auto en fiets betalen. Dat laatste hebben we geweigerd om te laten betalen.

Eigenlijk te gek voor woorden. IMHO moet een gemotoriseerd (en trapondersteuning is gemotoriseerd) voertuig ook als zodanig gezien worden. Helm ter preventie en de andere daarbij behorende verplichtingen zoals een rijbeboegdheidsverklaring etc.

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