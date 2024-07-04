E-bikemerk Cowboy laat fietsers tegen elkaar racen met nieuwe games in app

E-bikemerk Cowboy laat fietsers voortaan tegen elkaar racen in In-Ride Games. De spellen zijn onderdeel van een upgrade van de Connect-software. De games laten fietsers hun uithoudingsvermogen verbeteren en calorieën verbranden, aldus Cowboy.

Fietsers kunnen in een veilige fietsomgeving, bijvoorbeeld als ze zich op het fietspad bevinden, kiezen tussen drie spellen in de Cowboy-app: Race, Burn en Push. Race laat gebruikers met vergelijkbare profielen tegen elkaar racen in een sprint van 500 meter. Per overwinning worden de tegenstanders sneller.

In het spel Burn ligt de focus op het verbranden van calorieën door middel van uitdagingen van een minuut. In het eerste level verbranden fietsers volgens Cowboy vier calorieën, terwijl dat er 23 zijn op level twintig. Het laatste spel, Push, laat fietsers hun kracht en uithoudingsvermogen testen door hun trapkracht vijftien seconden lang boven de drempelwaarde te houden. Als dat lukt, gaat de fietser door naar het volgende level.

Volgens het bedrijf zijn de spellen zo ontworpen dat de afleiding tot een minimum beperkt wordt. Ook pauzeren ze automatisch wanneer een fietser stopt met fietsen. Een spel kan daarnaast met een enkele aanraking uitgeschakeld worden.

De Connect-software wordt met de aankomende upgrade ook voorzien van diefstalalarmen voor abonnees. Daarnaast krijgt de software een opnieuw ontworpen Rider Dashboard, dat In-Ride Milestones toont. Het dashboardscherm verandert op basis van context en meldt het als fietsers belangrijke mijlpalen behalen.