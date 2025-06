Nederlands e-bikemerk Amslod stopt, onduidelijkheid over slimme functies

Amslod gaat faillissement aanvragen. De Nederlandse e-bikefabrikant doet dat naar eigen zeggen vanwege financiële problemen. De winkels en servicepunten zijn gesloten. Het is niet duidelijk in welke mate de slimme functies van verkochte fietsen gaan werken in de toekomst.

Volgens een statement moest Amslod per direct zijn bedrijfsactiviteiten staken vanwege financiële problemen, als gevolg van lastige marktomstandigheden. Het bestuur ziet 'geen andere uitweg' dan voor Amslod op korte termijn faillissement aan te vragen. Dat schrijft NieuwsFiets, dat het bericht heeft overgenomen van de website van Amslod. Die is op moment van schrijven niet bereikbaar.

De winkels en servicepunten van de fietsenmaker zijn per direct gesloten. Dat wil zeggen dat Amslod geen nieuwe fietsen verkoopt en dat alle onderhoudsafspraken komen te vervallen. Het is niet duidelijk wat er zal gebeuren met de ondersteuning van slimme functies van verkochte fietsen, zoals de gps-functionaliteit van de Amslod-app. Die maakt gebruik van het track-and-tracesysteem van Tracefy.

Het team beweert hard te werken om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor een eventuele faillissementsaanvraag. Klanten en leveranciers krijgen waar mogelijk informatie over de verdere stappen.