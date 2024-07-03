De Chinese dronefabrikant DJI gaat e-bikes maken onder het merk Amflow. Het eerste model is een elektrische mountainbike die later dit jaar naar Europa moet komen. Dit model gaat het eveneens nieuwe Avinox-e-bikesysteem van DJI gebruiken.

Avinox is een e-bikesysteem met een middenmotor bij de trappers dat inclusief accu 5,39kg weegt. Het systeem heeft 600Wh- of 800Wh-accu's, waarbij de laatste in anderhalf uur tot 75 procent kan worden opgeladen, schrijft Engadget. De motor levert maximaal 850W vermogen en 105Nm koppel. Avinox kent verschillende rijmodi, heeft een 2"-oledscherm en kan met bluetooth verbonden worden aan een smartphone.

Het Avinox-systeem wordt in het laatste kwartaal van dit jaar geïntegreerd in de Amflow PL, DJI's eerste e-bike. Het gaat om een mountainbikemodel dat 19,2kg weegt. Volgens The Verge moet de mountainbike tussen de 7000 en 12.000 euro kosten en komt het model in onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk uit. Het is niet bekend of de mountainbike ook naar Nederland en België komt. DJI spreekt ook nog niet over andere e-bikes. DJI is vooral bekend van drones, maar maakt daarnaast ook mobiele accu's en is actief als toeleverancier van lidarsystemen voor de automarkt.