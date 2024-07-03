DJI gaat e-bikes maken

De Chinese dronefabrikant DJI gaat e-bikes maken onder het merk Amflow. Het eerste model is een elektrische mountainbike die later dit jaar naar Europa moet komen. Dit model gaat het eveneens nieuwe Avinox-e-bikesysteem van DJI gebruiken.

Avinox is een e-bikesysteem met een middenmotor bij de trappers dat inclusief accu 5,39kg weegt. Het systeem heeft 600Wh- of 800Wh-accu's, waarbij de laatste in anderhalf uur tot 75 procent kan worden opgeladen, schrijft Engadget. De motor levert maximaal 850W vermogen en 105Nm koppel. Avinox kent verschillende rijmodi, heeft een 2"-oledscherm en kan met bluetooth verbonden worden aan een smartphone.

Het Avinox-systeem wordt in het laatste kwartaal van dit jaar geïntegreerd in de Amflow PL, DJI's eerste e-bike. Het gaat om een mountainbikemodel dat 19,2kg weegt. Volgens The Verge moet de mountainbike tussen de 7000 en 12.000 euro kosten en komt het model in onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk uit. Het is niet bekend of de mountainbike ook naar Nederland en België komt. DJI spreekt ook nog niet over andere e-bikes. DJI is vooral bekend van drones, maar maakt daarnaast ook mobiele accu's en is actief als toeleverancier van lidarsystemen voor de automarkt.

DJI Amflow e-bike

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 03-07-2024 09:59 234

03-07-2024 • 09:59

234

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Reacties (234)

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Mr_Blobby 3 juli 2024 10:27
Met een motorvermogen van 850W valt deze onder de speedpedelec.
Het is dus geen e-bike zoals het artikel lijkt te suggereren.
yuckywucky @Mr_Blobby3 juli 2024 10:51
voor vlaanderen: https://www.vlaanderen.be...fiets/elektrische-fietsen
telenut @yuckywucky3 juli 2024 15:49
Dus in België zou dit geen speedpedelec zijn.
Jammer, want wat concurrentie van goedkope Chinese merken zou niet slecht zijn. De prijzen voor speedpedelecs zijn belachelijk hoog nu (vooral omwille van het feit dat het bijna altijd bedrijfsfietsen zijn)
jdh009 FP ProMod @telenut3 juli 2024 17:23
De vraag is echter of we deze goedkope producten op deze manier wel echt hier willen, gezien de mogelijke negatieve gevolgen zoals soms twijfelachtige kwaliteit, slechte arbeidsomstandigheden daar, de milieuvervuiling en verplaatsing van economische activiteiten. Concurrentie is goed, maar niet ten koste van alles en wel op een geleid speelveld en spelers die zich houden aan certificering en regelgeving waaraan de fietsen moeten voldoen en dat laatste wil nog wel is problematisch zijn (missen vaak goede (zowel in de zin correct volgens de wet als goede kwaliteit) verlichting, reflectiestrips, kwalitatieve remmen, een robuuste stuurinrichting en frame, en betrouwbare elektronische componenten.)

@Opteronx4 Blijkbaar heb jij de reacties niet gelezen en moet je misschien even telenut's reactie hierboven lezen. Reactie is op zijn goedkope Chinese merken opmerking. Dat goedkope komt vaak met een prijs...

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 15:37]

Opteronx4 @jdh0093 juli 2024 19:10
blijkbaar niet gelezen, poepduur en wel kwaliteit
magician2000 @telenut3 juli 2024 20:56
Welke dan ook keurig lokaal aangepakt kan worden. Waarbij dit soort Chinese uitbuiters de toko sluiten of gewoon alles negeren.
witstert @magician20003 juli 2024 23:15
"exploiters". Hmmm! An interesting word. Especially when uttered/written by Europeans. Who is it that went to other continents to "exploit" the continents and their populaces for the assets that were there. Now the "tables" seem to be turning and populaces from those continents are coming to Europe and are exporting their products to Europe for prices that are "affordable" at their destinations and are being complained about.
magician2000 @witstert4 juli 2024 20:31
Misschien gewoon in het Nederlands reageren op een Nederlandstalige website?

Je kunt wel lekker gaan wijzen met je vingertje, maar teruggaan in de geschiedenis bereik je niets mee, anders dan nog meer ellende oprakelen.

Op deze manier klinkt het enkel als propgaganda / ophitsen.
witstert @magician20006 juli 2024 15:43
"Dutch" website? Why is it on the Internet? Why does it have the capability of being translated? Why is it that I have the freedom of choice as to whatever language I view it in? Why does Tweakers use an English word as its Title?
An even more important question; Why do you have the xenophobic opinion that because Tweakers is published on a media that caters to all languages dependant on the choice(s) of the end-user(s) in Dutch/Hollands/Nederlands, all responses thereto must be in Dutch? Is Dutch the language of some form of Supreme Being? As a Person who welcomes the opportunity to read other languages, that does not give me the "right" to "massacre" other languages. To get the composition/grammar correct would take time. That is unless you want to pay me to do so. I do not think it would take me long to strip you of your wealth. You would be paying me to do your bidding, therefore not conning you.
Tot siens
TheVivaldi @Mr_Blobby3 juli 2024 10:53
Het is dus geen e-bike zoals het artikel lijkt te suggereren.
Een speedpedelec is toch ook een e-bike? Het blijft onderhuids een fiets. Of zeg je ook dat een elektrische Ferrari geen auto is? En een elektrische Harley Davidson geen motor?

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 15:37]

mekiteu @TheVivaldi3 juli 2024 11:17
Volgens de letter van de wet is het geen electrische fiets/e-bike als je: Niet hoeft te trappen, meer dan 250 watt motor vermogent hebt of harder kunt gaan dan 25 km/u. Alles daarboven/buiten geldt niet als electrische fiets.

En zou de 'fiets' dus gekeurd moeten worden door de RDW en komt er een kenteken op. Beste voorbeeld zijn de speedpedelecs, en illegale fatbikes.

Edit: Linkje
https://www.rijksoverheid...-elektrische-fiets-e-bike

[Reactie gewijzigd door mekiteu op 22 juli 2024 15:37]

Renoir @mekiteu3 juli 2024 11:40
Wat ook de reden is dat veel van de opgevoerde fatbikes of fatbikes met ‘gas’hendel een probleem zijn. Door deze wijzigingen zijn het geen fietsen meer en hebben ze een typegoedkeuring nodig (die ze niet hebben). En rijdt he dus onverzekerd rond op een voertuig dat niet de weg op mag.
RRRobert @Renoir3 juli 2024 11:56
Wat ook de reden is dat veel van de opgevoerde fatbikes of fatbikes met ‘gas’hendel een probleem zijn. Door deze wijzigingen zijn het geen fietsen meer en hebben ze een typegoedkeuring nodig (die ze niet hebben). En rijdt he dus onverzekerd rond op een voertuig dat niet de weg op mag.
Zelfs als een fatbike niet is opgevoerd en niet is voorzien van een gashendel moeten ze nog aan allerlei wet- en regelgeving voldoen, zoals de aanwezigheid van deugdelijke verlichting, reflecterende banden of wielen, enz. En ook dáár vallen de meeste uit China geïmporteerde fatbikes door de mand, en geldt het dus voor de wet als 'speelgoed', waarmee je dus gewoon niet als verkeersdeelnemer mee op de openbare weg mag rijden.
ArawnofAnnwn @RRRobert3 juli 2024 14:19
Ik wist niet eens dat er fietsen bij ome Ali verkocht werden, tot ik je bericht las. Ik ga er eens naar verder naar kijken, want ik wil wel graag een elektrische fiets, maar ben niet bereid om dat geld uit te geven. Ik wil alleen wel een normale met trapondersteuning, omdat ik er juist een wil om meer te fietsen (meer bewegen) en omdat ik slechte knieen heb, is trapondersteuning fijn. Toch maar eens gaan kijken want ik zie al elektrische fietsen voor 150 euro.

Dank je wel voor deze tip.
Vlizzjeffrey @ArawnofAnnwn3 juli 2024 14:37
Met producten als dit is het wel vaak je krijgt voor wat je betaald, een electrische fiets van 150 euro zal dan ook snel kapot gaan, ik zou het zeker afraden.
kaas-schaaf @Vlizzjeffrey3 juli 2024 18:30
Voor 150 euro krijg je max. 1 18650 cel in de accu. Twee keer trappen en die is leeg. Grote kans dat dit fake advertenties zijn voor het frame, en als je doorklikt en de "juiste kleur" kiest kosten ze 1000+ euro.
RRRobert @kaas-schaaf4 juli 2024 07:29
Voor 150 euro krijg je max. 1 18650 cel in de accu. Twee keer trappen en die is leeg. Grote kans dat dit fake advertenties zijn voor het frame, en als je doorklikt en de "juiste kleur" kiest kosten ze 1000+ euro.
Precies dit. Wat ze ook nog wel eens doen is een e-bike aanbieden voor een paar honderd euro, en er dan een nog veel hoger bedrag aan verzendkosten aan hangen.

En verder wat er hierboven ook wordt aangegeven: kapot = kapot, je hoeft er niet op te rekenen dat deze e-bikes reparabel zijn, al was het alleen maar vanwege de totale afwezigheid van een onderdelenmagazijn en/of service apparaat. Zelfs Nederlandse winkels die deze fietsen mèt EU toelating verkopen, worstelen hier mee.
TheVivaldi @Vlizzjeffrey3 juli 2024 14:59
Inderdaad. Je kunt dan nog beter voor een tweedekansje gaan bij een fietsenwinkel. Vlakbij mij zit er bijvoorbeeld eentje die tweedekans en tweedehands elektrische fietsen verkoopt voor leuke prijzen en met goede service.
JinShepard @Vlizzjeffrey3 juli 2024 15:00
150 euro is bizar, tenzij he het als tweedehands koopt maar dan nog, dan is de accu wss al bijna dood en kan er problemen zijn aan de motor.

Als je echt wilt bewegen via deze weg, investeren is dan een aanraading. Want geloof me, hoe lager je er voor betaalt hoe minder het kwaliteit word.
TimSeve @ArawnofAnnwn3 juli 2024 15:08
Niet raar op kijken als straks je tuinhuis of garage af-fikt omdat het ook ome ali kwaliteit is.
Khalid. @TimSeve3 juli 2024 17:18
Al die fatbikes en ebike komen ook uit China voor 150-300 euro en worden dan verkocht voor 1000+
Caayn @Khalid.3 juli 2024 19:00
Waar wil jij voor €300,- aan alle onderdelen komen? Laat staan de ontwerp-, montage-, transport- en garantiekosten.
FritzM @ArawnofAnnwn3 juli 2024 16:23
Er is waarschijnlijk geen fietsenmaker, die dit in onderhoud wil/kan nemen. Of een reparatie wil/kan uitvoeren. Net als met die goedkope scooters uit China.
BarnET @FritzM4 juli 2024 09:45
Jawel hoor,

Alle overige onderdelen buiten de drive unit om zijn regulier. En daar wil je fietsenmaker best naar kijken.
FritzM @BarnET4 juli 2024 10:35
Ik hoor andere verhalen. Over hele slechte kwaliteit. Wanneer je een boutje vast draait, dat dan direct het schroefdraad lam is. Er zullen zeker uitzonderingen zijn, maar een e-bike van €150. Die lage prijs moet ergens vandaan komen.
BarnET @FritzM4 juli 2024 13:07
On topic de DJI fiets die is getoond heeft een fox vork en SRAM eagle.

Dat is gewoon top spul.
SpitfireNL @RRRobert3 juli 2024 12:41
[...]
Zelfs als een fatbike niet is opgevoerd en niet is voorzien van een gashendel moeten ze nog aan allerlei wet- en regelgeving voldoen, zoals de aanwezigheid van deugdelijke verlichting, reflecterende banden of wielen, enz. En ook dáár vallen de meeste uit China geïmporteerde fatbikes door de mand, en geldt het dus voor de wet als 'speelgoed', waarmee je dus gewoon niet als verkeersdeelnemer mee op de openbare weg mag rijden.
Maar hier valt ook de helft van alle normale traditionele fietsen in NL mee door de mand.

Dus is het gewoon erg vreemd verwoord om nou te zeggen dat een fatbike die niet harder kan dan 25 en geen gashendel heeft nou anders is dan wat we hier dagelijks op de weg zien alleen maar omdat het uit china komt wat trouwens ook niet gegarandeerd is. Want velen zijn tegenwoordig ook gewoon geproduceerd of ontworpen door europese bedrijven.

Al dat fatbike shaming, niet door jou maar in het algemeen wat ik zie, alleen maar omdat het dikke banden heeft en het daarom er anders uit ziet dan wat we gewend zijn?

Of is het weer typisch nederlands beschermings gedrag voor de traditionele nederlandse fietsmerken zodat die niet van de markt worden gedrukt maar ondertussen hier wel met woekerprijzen verkocht worden.

[Reactie gewijzigd door SpitfireNL op 22 juli 2024 15:37]

Ziglar @SpitfireNL3 juli 2024 14:14
Klopt, daarom zijn er genoeg fiets fuiken die fietsers beboeten als ze hun verlichting niet op orde hebben, af fabriek voldoen alle NL fietsen aan alle voorwaarden die gesteld worden (zowel elektrisch als normaal).

de rede dat er zoals jij het zegt "fatbike-shaming" is is dezelfde rede als met wielrenner groepen, het grootste deel van de fatbike rijders hebben geen respect voor regels en hun medemens op de openbare weg, snijden andere weggebruikers af en denken dan ook nog dat ze stoer zijn. hoe harder een fatbike opgevoerd is hoe ongeduldiger de bestuurder (vaak) is. het gaat dus om gedrag, wegligging en inzicht in het verkeer.
veel fatbikes zijn gemaakt om op te voeren zodat je hem mag omzetten naar een brommer-rijbewijs voertuig, zo maken fabrikanten 2 producten in 1 keer.
voor deze "Legale brommer modellen" zijn dan ook gashendels beschikbaar omdat dat dan weer wel mag. * met alle regels van brommer rijders die er aanhangen.
én JA een gewone fiets kan je ook opvoeren, echter zien die er niet stoer uit en zijn die daar niet op ontworpen, dat is dan ook gelijk de rede dat je daar minder van ziet.

[Reactie gewijzigd door Ziglar op 22 juli 2024 15:37]

SpitfireNL @Ziglar3 juli 2024 14:32
Die e-bikes met gashendel "legale brommer modellen" kan ik nog steeds nergens verzekeren omdat de verzekeraar het hele merk niet eens in zijn catalogus heeft staan. Er zijn honderden mooie merken en modellen op de europese markt te vinden, veel goedkoper dan wat je in NL vindt, die mogelijk wel voldoen als brommer maar gewoon niet verzekerd kunnen worden omdat ze hier (nog) niet bij keurings instanties bekend zijn.
HuisRocker @Ziglar3 juli 2024 15:05
Klopt, daarom zijn er genoeg fiets fuiken die fietsers beboeten als ze hun verlichting niet op orde hebben
Bij lange na niet 'genoeg' naar mijn mening...
af fabriek voldoen alle NL fietsen aan alle voorwaarden die gesteld worden (zowel elektrisch als normaal).
Was het maar waar.
én JA een gewone fiets kan je ook opvoeren, echter zien die er niet stoer uit en zijn die daar niet op ontworpen, dat is dan ook gelijk de rede dat je daar minder van ziet.
Veel fatbikes hebben toch echt een grotere elektromotor dan 'gewone e-bikes' en zijn daarom (helaas...) makkelijk om (heel erg) veel sneller te maken.
telenut @RRRobert3 juli 2024 15:50
Regels in NL zijn anders dan in BE wel. Denk dat ze in BE wel gewoon de weg op mogen (onder voorwaarden ook)
watabstract @mekiteu3 juli 2024 12:03
De Nederlandse en schijnbaar ook Belgische wet bedoel je dan. In veel andere landen kennen ze dit onderscheid simpelweg niet, of zelfs de hele term speed pedelec niet. In China vast ook niet.
Blokker_1999 @watabstract3 juli 2024 12:07
In heel de EU is een elektrische fiets begrensd op 25km/u en zal er dus een verschil zijn tussen een e-bike en een pedelec. De term (speed-)pedelec is trouwens een term die in vele landen gebruikt wordt.

En dat deze tot maximaal 45km/h mogen gaan is ook in heel de EU geregeld. Al zitten er wel verschillen in hoe landen individueel omgaan met o.a. registratieplicht en plaats op de weg. Zo mag een pedelec in Belgie wel op het fietspad in de bebouwde kom, terwijl dit in Nederland niet mag bijvoorbeeld.
The Zep Man @Blokker_19993 juli 2024 13:34
Zo mag een pedelec in Belgie wel op het fietspad in de bebouwde kom, terwijl dit in Nederland niet mag bijvoorbeeld.
Uitzonderingen even genegeerd, uiteraard. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:37]

witstert @mekiteu3 juli 2024 23:18
And are capable of killing pedestrians when not used on roads designed for vehicles.
uNoTopia @TheVivaldi3 juli 2024 11:12
Frappante vergelijk. Noem een elektrische Harley Davidson gerust een motor, maar geen snorfiets of e-bike.

Een speedpedelec moet aan andere wettelijke eisen voldoen dan een e-bike. En het dragen van een helm is verplicht. Het is dus wel relevant om te weten in welke categorie het valt.
TheVivaldi @uNoTopia3 juli 2024 11:14
Ik zei niet dat het niet relevant is om te weten, ik reageerde op “het is dus geen e-bike”.
Zezura @RRRobert3 juli 2024 14:10
Je maakt mijn punt, dankjewel. Meer hoef ik er niet over te zeggen.
LongTimeAgo @Mr_Blobby3 juli 2024 10:36
Of we krijgen weer een gevalletje "softwarematig geknepen tot 25 KM/U en is met een firmware overschrijvinkje compleet dodelijk te maken".
flaskk @LongTimeAgo3 juli 2024 10:42
Dan mag het nog steeds niet, motor mag niet meer dan 250w zijn.
Beetje zelfde als je een 1000cc motor ombouwt naar 45km/u en dat een brommertje noemt.


max 25km/u EN 250w EN alleen als trapondersteuning. Dus bijna elke fatbike in Nederland is waarschijnlijk niet legaal als je kijkt hoe makkelijk ze versnellen en/of zonder te trappen.
twkr18526 @flaskk3 juli 2024 10:46
Daar wordt niet zo goed op gehandhaafd. Misschien omdat de politie op afstand niet goed kan zien welke fatbike wel en niet voldoet? Een gele kentekenscooter op de fietspad tussen de blauwe kentekens is daarentegen makkelijker te handhaven.

Is dus een 350W US versie van een motor fysiek ook anders dan de 250W EU versie? Hoe doet Bosch dat, aangezien ze ook in beide markten zitten?
flaskk @twkr185263 juli 2024 10:51
Ik denk dat je wel kunt afregelen dat een motor van 350w maximaal 250w levert? dus voltage x ampère afregelen?
youridv1 @flaskk3 juli 2024 11:32
Ja, dat is precies wat ze doen, vandaar ook dat @LongTimeAgo zegt
"softwarematig geknepen tot 25 KM/U en is met een firmware overschrijvinkje compleet dodelijk te maken".
Alleen ze moeten dus ook de motor knijpen tot 250w continu vermogen.
Piek vermogen mag wel hoger overigens. De Qwic's van mijn ouders pieken ook naar minimaal 500 watt onder acceleratie. In nederland wordt bij e-bikes en elektrische motorfietsen altijd alleen maar naar continu vermogen gekeken bij wetgeving.

Achter dit soort motoren zit altijd een "complexe" motordrive die tal van parameters heeft. Daarin kun je gewoon instellen wat het max continu vermogen is.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:37]

arjandijk162 @youridv13 juli 2024 12:09
En eigenlijk is het enige wat ze kunnen doen, de max snelheid meten op de rollerbank. Dat je die snelheid haalt met nauwelijks trappen, dus meer dan 250w, kan de politie volgens mij niet meten.
youridv1 @arjandijk1623 juli 2024 13:19
is wat mij betreft ook prima moet ik zeggen. Ik vind max motorvermogen begrenzen een beetje vreemd. Het zijn elektromotoren, dus je kunt niet handhaven of het hardwarematig of firmwarematig gebeurt. Sterker nog, in de praktijk is het nooit hardware, want je kunt elke motor zo veel vermogen laten leveren als je wilt voor X tijd. Dus het is eigenlijk te unlocken en niet meetbaar langs de weg, tenzij de politie een vermogensbank mee gaat nemen. Niet ondersteunen bij harder dan 25 na correctie is wel te handhaven.
arjandijk162 @youridv13 juli 2024 13:50
Dan blijft iedereen gemakkelijk te hacken 750w motoren inbouwen die beperkt zijn op 250w. Het moet somehow hard bestraft worden dat je machines het verkeer in brengt die niet voldoen aan de (veiligheids) regels
youridv1 @arjandijk1623 juli 2024 13:55
Max vermogen is bij een elektromotor altijd een parameter in de firmware en nooit een fysieke limitatie. Daar verandert deze wetgeving niets aan en dat gaat ook niet gebeuren. Vandaar dat ik het een beetje onzin vindt gezien het piekvermogen toch altijd al hoger is. Die wetgeving bepaalt alleen maar waar de fabrikant het maximaal continu vermogen op af moet stellen in de firmware. Elektromotoren zijn niet zoals ICE waar je dan maar zoals bij scooters gaat stellen dat je max 50cc inhoud mag hebben.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:37]

arjandijk162 @youridv13 juli 2024 14:02
Nee dat snap ik. Je moet alleen koeling en vermogensoverdracht op 750w afstemmen met dikkere kabels etc.
Ik ben ook wel benieuwd of je de fabrikant verantwoordelijk kan maken voor gemakkelijk opvoeren. Bij een Stromer is dit bijv onmogelijk.

https://www.reddit.com/r/..._zijn_al_rollerbankproof/
youridv1 @arjandijk1623 juli 2024 14:21
Lijkt me lastig. In principe is het opvoeren van je voertuig gewoon een illegale modificatie en dan vervalt de typegoedkeuring van je voertuig, oftewel je krijgt een WOK aan je broek. Die verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker in de nederlandse wet.

De fabrikant regelt een typegoedkeuring voor het voertuig waardoor je hem mag registreren en gebruiken op de openbare weg. Die typegoedkeuring bepaalt ook wat er wel en niet aangepast mag worden aan het voertuig.

Bij automaat brommers hoef je ook alleen maar wat ringen uit de variateur te halen om hem op te voeren qua topsnelheid. Dat is nog veel makkelijker dan een e-bike opvoeren en daar worden ook geen eisen aan gesteld.

Zie ook de Kawasaki ER6N van vroeger. Die kon je vanuit kawasaki laten begrenzen tot 35kW zodat je de motor kon rijden met een A2 rijbewijs. Hem weer ontgrenzen kon je doen door 1 stekker onder het zadel los te trekken.

Je moet het niet bij de fabrikant zoeken. Je kunt de fiets niet per ongeluk illegaal opvoeren, dat doen die tokkies zelf willens en wetens. Sterker nog, ze betalen er vaak voor. Dát is het strafbare feit.

Dan kun je wel stellen “ja maar het is te makkelijk!” maar het is voor mij als doorsnee man ook HEEL erg makkelijk om de portmonnee van een omaatje te stelen. Door rood rijden is ook erg makkelijk. Een ruitje van een woonhuis intikken is ook erg makkelijk.
Dus moet dan oma maar naar de sportschool en een mes dragen, moet elk rood stoplicht een roadblock en moeten alle ramen van woonhuizen 6 centimeter dik zijn? Nee, ik moet me gewoon aan de wet houden tenzij ik graag op de koffie wil bij ome agent.

Beter handhaven en hogere consequenties. Als je ze pakt de fiets vernietigen, hoge geldboete en rijbewijs permanent invorderen als de persoon die heeft. Ik kan mijn autorijbewijs ook kwijt raken door te hard te rijden met de motor.
Ik noem maat wat. Wat de straf echt zou moeten zijn daar hebben beter gekwalificeerden een mening over.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:37]

BarnET @youridv14 juli 2024 09:59
Bij de meeste fatbikes gaat dit door middel van een code invoeren in het display.

Daarna de haal je de begrenzer naar z’n 50 km per uur. Die code is overal op YouTube te vinden.

De fabrikant dient het zo moeilijk mogelijk te maken. Anders gewoon EC keurmerk intrekken en illegaal maken.

Andere E-bike motor fabrikanten doen er heel veel aan het moeilijker te maken. De tijd dat je de snelheidssensor kon omdraaien is allang voorbij.
youridv1 @BarnET4 juli 2024 10:08
De fabrikant dient het zo moeilijk mogelijk te maken.
En bij Kawasaki hoefde je maar 1 snoertje los te trekken die in het zicht zat onder je zadel. Dit staat ook overal op internet.

Fabrikanten dienen helemaal niks volgens de nederlandse wet. Het zit achter het service wachtwoord. Zodra je daar gaat lopen rommelen vervalt je typegoedkeuring. Je doet het nog steeds willens en wetens zelf als gebruiker. Er is geen reden voor de gebruiker waarom hij de snelheid zou wíllen ophogen anders dan om de wet te breken. Om het product correct te gebruiken hoef je redelijkerwijs geen veiligheden te overbruggen. Daarmee gaat de fabrikant vrijuit, want dat is hoe de regel omtrent veiligheid in elkaar zit.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:37]

BarnET @youridv14 juli 2024 10:11
Dit gaat niet om een Nederlandse wet. Dit gaat tegenwoordig om Europese wetgeving.

Probleem zoals altijd blijft de handhaving.
youridv1 @BarnET4 juli 2024 10:13
In de europese wetgeving staat het ook nergens. Zoals de fabrikant het product levert, is hij goedgekeurd. De gebruiker voert hem op. Maakt niet uit hoe makkelijk het is. Er is voor de gebruiker geen aanleiding voor anders dan het breken van de wet. Er is binnen redelijkheid geen argument vanuit de gebruiker dat zij die grens moeten ophogen om het product te kunnen gebruiken. Dus dan heeft de fabrikant aan CE normen voldaan.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:37]

BarnET @youridv14 juli 2024 10:26
Zowel Bosch en Shimano maken dit vrijwel onmogelijk. Zonder externe chips of het flashen van de originele firmware. Dit weet ik uit eerste hand (Bosch E-Bike tester en aanspreekpunt voor Nederlandse en Belgische fietsenmakers).

En bij Shimano omdat ik zelf een Shimano service punt ben vanwege mijn verhuurbedrijf. Voor Shimano is er “Illegale software” in omloop die omzeild. Echter vervalt dan de garantie en kan ik met mijn diagnostische tools geen garantie claims of tests meer uitvoeren.

Het word tijd dat er ook gehandhaafd word op de cowboys in de markt.
youridv1 @BarnET4 juli 2024 10:42
Cool. Dat is niet van toepassing op andere bedrijven. Er is geen wetgeving voor.

Het zou kwalijk zijn als ze uit de fabriek te hard zouden lopen. Dat doen ze niet.

Dit is geen nieuwe situatie. We kennen dit probleem al decennia in het AM segment. Deze wetgeving is al uitgebreid onder de loep genomen door de jaren heen dus ik zou niet nu gaan rekenen op grote veranderingen anders dan beter handhaven.

De fabrikant verantwoordelijk stellen is een noodgreep. Dat wil je niet omdat de schuld daadwerkelijk bij de fabrikant ligt. Iedereen die daarvoor pleit wil dat omdat ze geen vertrouwen hebben in de handhaving. Dat probleem moet worden aangepakt.

Een hoop mensen zijn gewoon zuur aan het doen omdat het hen direct aan gaat. Ik snap dat en ik ben ook tegen opgevoerde e-bikes, maar met zuur doen kom je nergens. De instelling "het maakt me niet uit hoe het opgelost wordt, als die fatbikes maar verdwijnen!" is de verkeerde mentaliteit.
Al dat geneuzel over "het moet gewoon onmogelijk zijn om ze op te voeren!" is ook gewoon kortzichtig. Dan gaan mensen gewoon fietsen grijs importeren die niet aan die wetgeving hoeven voldoen of de fietsen van hier modificeren met onderdelen van buiten de europese markt die die restricties niet hebben. 90% van die fatbikes is nu ook al import en modificeren met originele onderdelen uit andere markten is iets wat we van de brommer markt kennen. Dat soort grijze handel bestrijden lukt ons al 100 jaar niet en dat gaat niet veranderen door fatbikes.
Hoeveel Kreidlers denk jij dat er in Nederland nog rond rijden met een brommer kenteken die daadwerkelijk stoppen bij 45 kilometer per uur? Zijn we dat voor het gemak even vergeten?
De mensen die nu zo'n ding rijden pak je niet met dicht getimmerde firmware. Daar ontmoedig je de goed willende maar baldadige shimano/bosch rijder alleen mee, maar die doelgroep is het probleem niet.
Als je ook maar iets wil bereiken met het aan banden leggen van de fabrikanten dan heb je ook direct een kenteken en APK plicht nodig. Ik houd mijn adem in ieder geval niet in.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:37]

iew @youridv14 juli 2024 18:24
Dat doen alleen tokkies natuurlijk..., jij en de rest zijn zeker Roomser dan de paus ?!
Wat is dat toch altijd hier met die verheven vingertjes...

Handhaven ? je weet toch wel dat dit in Nederland een vies woord is ?
Toen ik jong was kreeg je je opgevoerde brommertje (wanneer je gepakt werd) als een vierkant geperst pakketje schroot terug, maar dat vond men een te dure oplossing.

Daarna haalde de politie de opvoer setjes er af en kreeg je de brommer weer terug, hoe het nu zit weet ik niet maar als ik moet raden dan zal het wel weer een boete zijn, alleen zijn er nu in vergelijking met toen veel minder handhavers en politie agenten.

En dus krijgen we nu met het opvoeren van elektrische fietsen etc weer een zelfde soort pad dat men gaat bewandelen, helaas persen ze de opgevoerde brommers. scooters, elektrische fietsen etc niet meer, dat hielp echt een stuk beter destijds.

Stel je eens voor dat je je opgevoerde elektrische fiets van een paar duizend euro als pakketje thuis krijgt en je zelf ook nog voor het afvoeren mag gaan betalen, want zo was dat toen.
Daarnaast ken ik wel een paar rijkeluiszoontjes die ook gewoon opgevoerd rijden en genoeg andere mensen die regelmatig door rood rijden op de fiets, jaja zelfs voetgangers lopen regelmatig door rood.

Allemaal tokkies ?
Ik vind dat daar eens mee opgehouden moet worden om mensen gelijk dat stempel te geven omdat je zelf denkt dat je beter bent. (in het algemeen)
youridv1 @iew4 juli 2024 19:57
Oh sorry, heb ik je op je pik getrapt?
Dat doen alleen tokkies natuurlijk...
Mensen die hun e-bike opvoeren vind ik per definitie tokkies. Dus ja, dat doen alleen tokkies.
jij en de rest zijn zeker Roomser dan de paus ?!
Niet roomser dan de paus, maar op dit gebied wel beschaafder dan opgevoerde fatbike rijders ja.
hoe het nu zit weet ik niet maar als ik moet raden dan zal het wel weer een boete zijn,
Je krijgt een wok melding. Dat betekent dat je voordat je de weg weer op mag bij de RDW langs moet om je voertuig opnieuw te laten keuren. Kost 650 euro voor alleen de keuring. Tot die tijd mag je het voertuig niet gebruiken. Dus ook niet van de aanhouding naar huis. Doe je dat wel, dan wordt de boete nog veel hoger. Verder zal je ook wel een losse geld boete krijgen, maar dat weet ik niet zeker.
Daarnaast ken ik wel een paar rijkeluiszoontjes die ook gewoon opgevoerd rijden en genoeg andere mensen die regelmatig door rood rijden op de fiets
Je hoeft dus niet arm te zijn om een tokkie te zijn, wat een openbaring.
Allemaal tokkies ?
Ja.

Als je zo nodig harder wil dan 25, dan kun je een AM of B rijbewijs halen en een speed pedelec of (e-)scooter kopen. Daar zijn gewoon oplossingen voor en die hoeven niet duurder te zijn dan een beetje e-bike. De keuze om in plaats daarvan de wet te breken, die ligt bij die tokkies zelf en wat mij betreft mag je mensen gewoon op basis van dat soort acties een stempel op de neus drukken. Het was gratis om de wet niet te breken en tóch kiezen ze ervoor om dat wel te doen. Zal mij een zorg zijn dat een selecte groep er niet tegen kan als er daadwerkelijk consequenties aan hun acties zitten. Ik vind het zielig volk en wat mij betreft gaan we weer beginnen met al die opgevoerde e-bikes vernietigen op kosten van de eigenaar.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:37]

arjandijk162 @youridv15 juli 2024 01:00
geldt een WOK voor voertuigen zonder kenteken?

Overigens kun je prima verplichten om opvoeren tegen te gaan. De fabrikant maakt het gemakkelijk omdat hij weet dat dat klanten oplevert. Vergelijking met een portemonee slaat nergens op. Dat is geen technisch product dat door de fabrikant gemakkelijk gemaakte aanpassingen de omgeving onveilig maakt.
kaas-schaaf @youridv13 juli 2024 18:35
nooit een fysieke limitatie
Vertel dat tegen de FETs in de motorcontroller. Meeste cheapo modellen hebben 6 laag vermogen FETs er in en die wil je niet continue meer dan 250W laten afvoeren zonder heel goede koeling. (bron: meerdere chinese motor controllers uit elkaar gehaald).
Hobbit13 @arjandijk1623 juli 2024 12:42
Ja, sinds kort heeft de politie hier speciale rollenbanken voor.
Ook staan ze soms met een lasergun te controleren op het fietspad. Kom je zonder zweetdruppeltjes met 40km/h aanzetten, dan mag je langskomen voor een extra controle.

Maar de pakkans blijft helaas erg laag.
arjandijk162 @Hobbit133 juli 2024 12:52
YouTube: Hoe werkt de rollerbank voor een fatbike?
Hier gaat het puur over snelheid. Op zich zou een rollerbank ook vermogen moeten kunnen meten, maar dat zie ik hier niet
LongTimeAgo @flaskk3 juli 2024 10:45
Ah zo.
Op papier "max 250W" maar eigenlijk vele malen meer dan dat.
Want inderdaad, die fatbikes schieten je af en toe voorbij harder dan 45 KM/U scootertjes en dan rij jij al 25 KM/U op je e-bike.
Zelfs een keer in de auto, rijdend op een 80 KM/U weg met fietspad er naast waar een fatbike ook reed, zonder trappen, nét iets minder hard dan m'n auto. Bijzonder.
jctjepkema @LongTimeAgo3 juli 2024 11:00
Het erge hieraan is dat ik vroeger wel eens wat 250watt motoren heb ge-unlocked. Die gingen met mijn gewicht van toen niet harder dan 30 a 32. Die FatBikes van nu die veel harder gaan hebben absoluut meer vermogen.

(Ik was destijds fietsenmaker en wou vooral kijken wat er mogelijk was met de fiets. Waar ik werkte hebben we ze nooit ge-unlocked verkocht, geen klant van ons reed op een fiets die door ons sneller was gemaakt, zagen wij dat de fiets wel ge-unlocked was verviel de grantie).
kaas-schaaf @jctjepkema3 juli 2024 11:12
30 a 32
32km/h is 20mph en het US/Canada limiet. Mogelijk is de boel gehardlocked op die snelheid maar het kan ook gewoon op vermogen zijn (dit is geen verwijt, alleen even meer info).
jctjepkema @kaas-schaaf3 juli 2024 11:55
Ik had dezelfde gedachte alleen was het verschil hierbij dat wanneer je boven de 25 kmh kwam de motor vrijwel direct gestopt werd. De naaf erin zorgde er natuurlijk voor dat je nog door rolde, maar de ondersteuning viel uit.

Bij de 30 a 32 kmh viel de ondersteuning niet uit, het heeft gewoon niet genoeg vermogen om harder te kunnen. Dezelfde motor/controller/accu combinatie op een bakfiets vertoont geunlocked hetzelfde gedrag rond de 28 29kmh.

edit: toevoeging:
De display die gebruikt werd zag je wel vaker op de 8fun systemen van bafang. Ook Stella's rijden rond met dit goedkope systeem. Het is in de basis een display die dmv UART communiceert met een BLDC controller. Dit ging dan vaak om de C965 displays. Die zaten ook vaak bij BBS01, BBS02 en BBSHD motoren.

[Reactie gewijzigd door jctjepkema op 22 juli 2024 15:37]

twkr18526 @jctjepkema3 juli 2024 14:41
Is er dan geen kans dat je onderdelen (ketting, derailleur, etc) sneller slijten als je een fiets die berekend is op 25 km/u harder laat rijden tot 32 km/u? Zeker veel nederlandse fietsen hebben de instap shimano’s en die moeten dan een grotere ondersteuningskracht verduren.
jctjepkema @twkr185263 juli 2024 14:58
Nou ik denk dat er zeker onderdelen sneller slijten, alleen niet op de derailleur, want de fietsen die ik had ge-unlockt hadden allemaal naafmotoren. Er is 1 fiets geweest met een BBS01 die we hebben gehad, maar daar heb ik nooit op die manier mee gespeeld. Overigens, in mijn reactie eerder noem ik ook dat de garantie verviel als wij er achter kwamen dat klanten dit deden. Een ritje is niet zon punt, maar langdurig gebruik zorgt gewoon voor veel meer slijtage.

Vergeet niet dat de goedkope fietsen met ketting en derailleur die in de instap shimano range zitten bijna allemaal goedkope naaf motoren hebben. Vaak ook met teflon tandwieltjes. Die motoren zijn prima te reviseren maar daar zit gewoon tijd in en tijd is geld, zeker bij een fietsenmaker.
MHDokter @twkr185263 juli 2024 17:23
100% zeker weten.
Ik rij op een zelfgebouwde beachcruiser met een 500W bbs02 erin, en alles slijt véél harder dan op een gewone fiets. Ketting kun je vaker vervangen, casette krijgt flink op z'n klote, remblokjes van de schijfremmen kunnen elke 2000km vervangen worden. Nou rij ik er ook wel flink mee door, dus dat helpt ook niet mee, Maar als ik er nog een keer een BBSHD in wil zetten ga ik zeker naar een beltdrive met Rohloff naaf!
BarnET @twkr185264 juli 2024 10:04
Voordeel van de instap Shimano’s is dat de tandwielen en kettingen dikker zijn.

Een 8 speed kan beter tegen het hoge koppel dan de huidige 12 speed.

Maarja met middenmotor op hoge snelheid slijt het harder. Echter meeste fatbikes hebben een achter wiel motor. Dan gaat er veel minder kracht door de aandrijving.
BarnET @kaas-schaaf4 juli 2024 10:16
Vermogen zegt helemaal niets over snelheid. Met 250 watt motor en pak en beet 100 watt zelf kan je z’n 40 km per uur + met een race fiets.

Ik schat amper 25 km per uur met een inefficiënte Fatbike. Dan is snelheid ook nog afhankelijk van aero en het gewicht van de rijder.

Echter heuvel op heb je die 250 watt(liever meer) echt nodig een beetje vaart te houden.

Je moet dus de boel hardlocken op snelheid, niet per se op vermogen.
RocketKoen @LongTimeAgo3 juli 2024 12:32
Het vermogen van een elektrische motor is alleen vrijwel niet te controleren langs de weg.
Dit is namelijk het vermogen waarbij de motor, bij het bedoelde gebruik, niet oververhit raakt.

Dan moet je de motor een uurtje in een ruimte met stabiel klimaat zetten. Je eigen controller aansluiten die de motor een hoger vermogen kan sturen. En dan het vermogen zien te vinden waarbij de temperatuur van de motor stabiel blijft op een bepaalde temperatuur (bijvoorbeeld 70 graden).

Je kan bijvoorbeeld prima een 250 Watt motor hebben. En als je daar 500 Watt aan vermogen in pompt dan krijg je ongeveer 450 Watt aan arbeid. En zolang je dat niet te lang doet gaat dat gewoon goed.
catfish @flaskk3 juli 2024 10:50
Bosch doet het ook hoor...
Er zijn genoeg pedelecs te koop met dezelfde motor als een ebike.
SHiNeye @catfish3 juli 2024 11:27
Welke dan? Bosch heeft toch aparte speedpedelec motoren?
kabouter428 @SHiNeye3 juli 2024 12:10
Dat denk je, Maar vaak is het stickertje alleen anders. En zit er een CX motor op waarvan de begrenzer anders is.
BarnET @catfish4 juli 2024 10:20
Klopt,

Maar als je denkt dat jij als consument bij Bosch even de motor kan omzetten naar de firmware van een speed pedelec. Dan heb je het goed mis.

Zelfs het aanpassen van de omtrek wielen is vrijwel onmogelijk.

Alleen met aparte chips die je zelf moet monteren tussen de computer en de motor zou je dit kunnen omzeilen.

En ja mensen vinden altijd wel een weg. Maar dat is wat anders als een YouTube filmpje kijken, code invoeren en een paar waardes aanpassen.
kaas-schaaf @flaskk3 juli 2024 11:10
motor mag niet meer dan 250w zijn
250W continue vermogen. Ik heb al eens mijn Shimano 6000 serie gemeten op de accu en het peikvermogen gaat daar zeker overheen.

Het zal mij niets verbazen als de Chinezen weer eens piekvermogens tonen ipv continue vermogens en dat de waarheid ergens in het midden ligt.
amigob2 @flaskk3 juli 2024 11:16
Een 250W brusless motor bestaat niet.
Een goed gekoelde brushless motor kan veel meer vermogen constant leveren, dan die zelfde motor slecht gekoeld. Daarnaast kan een brushless motor peak veel meer leveren dan constant, waardoor je nog steeds heel snel kunt acceleren, zonder de motor op te roken.

Het is 100% de motor controller die het vermogen regeld niet de motor zelf.
Amanoo @Mr_Blobby3 juli 2024 10:40
Naar mijn begrijpen mogen ebikes wel een hoger piekvermogen leveren. Het limiet van 250W is meer voor langere afstand. Het is niet de bedoeling dat je minutenlang boven de 250W zit.
Verwijderd @Amanoo3 juli 2024 10:54
Piekvermogen heeft niets met afstand te maken.
Ik denk dat je vermogen (W) en energie-opslag-capaciteit (Wh) door elkaar haalt:
- Vermogen (Watt -> W) is kracht, nodig voor optrekken en snelheid (heel simpel gezegd).
- Capaciteit van de batterij (Watt Hours -> Wh) is wat je nodig hebt voor reikwijdte.
kaas-schaaf @Verwijderd3 juli 2024 11:14
Piekvermogen is het vermogen op een kleiner moment dan die gemeten voor het continue vermogen. Waarschijnlijk meten ze het continue vermogen gemmideld over enkele seconden en kan je prima voor een korte tijd dat enkele malen overschrijden om daarna het gemiddelde alsnog lager te laten liggen.
SillieWous @Verwijderd3 juli 2024 11:19
Zijn punt gaat over hoe je bepaalt hoeveel vermogen een motor aan kan. Die 250 W zal hij kunnen blijven leveren voor een lange periode zonder te warm te worden/kapot te gaan.

Piek vermogen zal veel meer zijn. Je kan dus voor 10 seconden bijv 1 kW eruit trekken zonder dat hij kapot gaat. Maar doe je dat voor 20 seconden, heb je kans dat hij door brandt.
youridv1 @Amanoo3 juli 2024 11:37
piekvermogen wordt niet gehandhaafd in nederland. Ook bij elektrische motorfietsen niet. Er zijn zat elektrische motorfietsen die een max continu vermogen van 11 kW hebben en daarmee A1 compliant zijn, ookal hebben ze dubbel of viervoudig piekvermogen.

Dat zelfde geldt voor e-bikes en pedelecs. Je standaard e-bike met middenmotor schiet direct over de 500 watt als je bovenop de trapper gaat staan.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:37]

BarnET @Amanoo4 juli 2024 10:09
De Shimano EP6/8 doet piek 500 watt.
Ik heb geen idee voor hoelang en of dat in de Europese regelgeving is opgenomen.

Het lijkt me dat minutenlang niet eens mag.
watabstract @Mr_Blobby3 juli 2024 11:59
De term "speed pedelec" ken ik gek genoeg alleen van Nederlandse websites. Ik woon zelf niet in Nederland en ben die term in het wild nog nooit tegengekomen. E-bike is voor mij gewoon een generieke term voor fietsen met hulpmotor, ongeacht het vermogen. Dat zal het voor DJI en andere merken ook zijn.
gimbal @watabstract3 juli 2024 14:13
Het is toch echt een normale Engelse term die is komen overwaaien.

https://dictionary.cambri...ary/english/speed-pedelec
mphilipp @Mr_Blobby3 juli 2024 11:53
Dat is een juridische onderverdeling. Technisch gezien is het gewoon een fiets met een electromotor.
gimbal @Mr_Blobby3 juli 2024 11:58
Je zou je af kunnen vragen waarom een e-bike niet een "pedelec" heet :) Want een pedelec is een elektrisch gedreven fiets. En een speed pedelec... is er eentje die erg hard gaat. Maar men wil het weer zo ambigu mogelijk maken blijkbaar.

En dan gooien we nog even fatbike in de blender, want ineens telt de dikte van de banden ook maar mee.
kabouter428 @Mr_Blobby3 juli 2024 12:05
Er is hier wel 1 hele grote denk fout!
Ik heb zelf namelijk een bosch performance CX met een maximaal vermogen van 600W
dat is gewoon een e-bike niks speedpedelec aan.
Je moet naar het nominaal vermogen kijken dat is bij die motor 250W wat het dus gewoon een e-bike maakt. De motor van DJI heeft ook een vermogen van 250W nominaal waardoor het gewoon onder een e-bike valt, het maximaal vermogen is daar voor niet relevant.


https://www.dji.com/nl/avinox/downloads
MDB1106 @Mr_Blobby3 juli 2024 12:47
Typegoedkeuring geldt in de EU niet voor deze categorie gezien het voornamelijk beoogde gebruik:

As stated before, all electric bicycles are subject to type-approval with the exception of
the following:
• Vehicles exclusively intended for use by the physically handicapped (for instance
three-wheelers, hand-bikes, etc.)
• Vehicles exclusively intended for use in competition
• Vehicles designed and constructed for use by armed services, civil defence, fire services, forces for monitoring public order and emergency medical services
• Vehicles primarily intended for off-road use and designed to travel on unpaved surfaces
• Pedal cycles with pedal assistance which are equipped with an auxiliary electric motor having a maximum continuous rated power of less than or equal to 250 W, where
the output of the motor is cut off when the cyclist stops pedalling and is otherwise
progressively reduced and finally cut off before the vehicle speed reaches 25 km/h;
• Vehicles with an R-point height of < 540 mm for L1e (for instance recumbent bikes,
velomobiles with a saddle below 54 cm)
Dutchzilla @Mr_Blobby3 juli 2024 19:57
nee hoor, je kan 850W gewoon 25km fiets maken.
B64 @Dutchzilla3 juli 2024 21:30
De motor van een e-bike waarmee je op de openbare weg rijdt mag niet meer vermogen leveren dan 250W nominaal.
Cookenzopy @Mr_Blobby3 juli 2024 21:07
Het is een e-mountainbike die niet op de weg thuishoort. Ik weet niet of bij off road gebruik het max vermogen niet boven de 250 Watt mag zijn.
B64 @Mr_Blobby3 juli 2024 21:27
Een fiets is alleen een speed pedelec als die de typegoedkeuring heeft voor die voertuigcategorie. Het is echt niet zo dat je op alles wat meer dan 250W levert of harder gaat dan 25 km/u zomaar een gele kentekenplaat kunt schroeven.

Deze fiets is wel degelijk een e-bike, alleen is het niet een e-bike waar je zomaar de openbare weg mee op mag. Wat niet wil zeggen dat je er niks aan hebt: de gemiddelde MTB-track waar je met zo'n e-MTB op zou kunnen is geen openbare weg, en dus is deze fiets prima geschikt om (bijvoorbeeld) in de bergen te MTB-en.

Overigens kennen de EU-richtlijnen een loophole voor e-MTB's: fietsen die specifiek zijn toegerust voor ruig terreinwerk en niet voldoen aan de snelheids- en vermogenseisen mogen incidenteel op de openbare weg gebruikt worden.
Knutselmaaster @Mr_Blobby3 juli 2024 21:32
Het maximale motorvermogen heeft hier niets mee te maken.
Als ze het als 250w nominaal vermogen met 25km/h max ondersteuning op de EU markt gooien dan is het gewoon een ebike.
Het koppel is verbonden aan het vermogen, hoe meer Watt hoe meer Nm.
Bij dit soort systemen is (erg grofweg) voor elke Nm ongeveer 10 Watt nodig.
Een Bosch CX gaat ook tegen de 800w max vermogen en die is ook gewoon op normale ebikes te vinden want nominaal 250w.
De hele ebike markt draait om deze "geschiedvervalsing", als een maximaal vermogen 250w aangehouden zou worden zouden alle modellen, op een kleine variatie na, dezelfde kracht hebben.
En 250w is weinig, misschien genoeg in Nederland (mits niet te zwaar en weinig wind) want NL is plat, maar zodra je wilt klimmen is 250w (dus ongeveer 25Nm) gewoon veel te weinig.
Ik vind het opvallend dat deze leugen van 250w zo lang stand houdt, dat niemand zich afvraagt hoe het komt dat er zoveel verschil is tussen de kracht van de verschillende motoren als ze allemaal 250w zijn.
Als je je 500Wh accu makkelijk in een uur leeg kan fietsen, dan gaat er toch ergens een belletje rinkelen?...
Polderviking 3 juli 2024 10:02
Volgens The Verge moet de mountainbike tussen de 7000 en 12.000 euro kosten
Als een enthousiaste fietser snap ik best dat een goede fiets wat geld kost, maar hallo zeg.

Overigens snap ik het hele idee van een elektrische mountainbike niet zo goed. Je haalt het hele sportieve element uit het mountainbiken. Je kan dan net zo goed op een crossmotor stappen?

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 15:37]

DinX @Polderviking3 juli 2024 10:20
Verschillende redenen. Zoals ze hieronder al aanhalen heb je inderdaad disciplines zoals downhill waar het omhoog gaan niet zozeer het sportieve element is wat nagestreefd wordt.
Vergelijk het met skieën, daar gebruik je ook een skilift om omhoog te gaan en ga je ook niet te voet weer de berg omhoog.

Een ander effect wat ik in de omgeving al vaker heb gehoord zijn zaken als de leeftijd en bijhorende fysieke achteruitgang. Veel van de wielertoeristen die elk weekend hun uitstapje maken rijden al jaren samen in groep, daar komen nieuwe mensen bij, soms ook jongere mensen,...
Zo krijg je na verloop van tijd dat je als "ancien" 10 jaar ouder bent dan de nieuwe leden. Dan zit je je elk weekend de pleuris te rijden om dat jong geweld bij te houden tot een moment dat je gewoon niet meer mee kan. Die mensen zien dan traag maar zeker hun sociale kring verdwijnen, want ze kunnen gewoon fysiek niet meer mee op die tochten.

Met een e-bike (wat je ook met racefietsen hebt) kunnen ze zo langer mee. Of ook na ziekte/lange uitval/...
Burkle @Polderviking3 juli 2024 10:10
Mensen met verminderde conditie door ziekte kunnen nu ook mountainbiken, hartstikke mooi voor hen :)
stekkel @Burkle3 juli 2024 10:27
Ha, na 15 jaar inactiviteit en nul conditie heb ik een jaar geleden ook maar een Chinese ebike (26" mountainbike) gekocht. Na een maand fietsen een Garmin Fenix gekocht en al mijn woon-werk ritjes gaan tracken onder activiteit ebike.
Resultaat, mijn VO2max begon op 38 en is nu 50 en behoor ik tot de top 5% binnen mijn leeftijdscategorie (50). Verder vervang ik gemiddeld 600km/maand aan autogebruik.
Maar het wordt nog mooier, ik heb de auto de deur uitgedaan en fiets tegenwoordig alles. Volgende stap is mijn antieke racefiets afstoffen.

M.a.w., ook voor niet ziek en misselijke mensen kan een ebike een uitkomst zijn.
Tom-Z @stekkel3 juli 2024 11:12
Zou het kunnen dat die VO2Max-berekening misschien niet goed rekening houdt met het feit dat je op een e-bike zit? Om écht je VO2Max te kunnen weten moet je in een laboratorium ademgasanalyse doen. Zo'n Garmin maakt een inschatting met een algoritme, maar die kan geen rekening houden met hoeveel ondersteuning je krijgt.
stekkel @Tom-Z3 juli 2024 11:22
Dat zou kunnen. Ondanks dat fiets ik wel vrij intensief met een gemiddelde hartslag van rond de 140 op mijn woon-werk ritjes en fiets ik veel sneller dan toen ik begon. Mijn trapondersteuning stopt namelijk niet boven de 25 en kan gewoon door blijven stampen. Ik trek af en toe ook sprintjes tussendoor tot tegen de verzuring aan om sneller te worden. De mate waarin de hartslag stijgt en daalt tijdens die ritjes komt overeen met verbeterde conditie.
Maar voor nu is het tijd om mijn hardloop VO2max vorm te gaan geven zolang mijn knieën het houden.
marcovit @stekkel3 juli 2024 13:06
Je trapondersteuning stopt niet boven de 25km/h? Ik neem aan dat hij omgebouwd/geunlocked is, zal de verzekering leuk vinden als je iemand aanrijdt.
Vlizzjeffrey @marcovit3 juli 2024 14:44
Of hij wordt gewoon zo geleverd, zoals die zei heeft die hem gekocht uit china.
KanedaNLD @Vlizzjeffrey4 juli 2024 12:49
Precies dit!

Heb een rondje gemaakt op zoon Chinese fat-bike.
Als je een beetje je best doet, trap je 50+ op dat ding.
JurGor @Tom-Z3 juli 2024 11:51
Zo'n Garmin kan ook (in luxere uitvoering) een sportprofiel voor de e-bike hebben. Dat lees ik net in de review op de frontpage: review: Garmin Forerunner 165 - Veel sporthorloge voor weinig geld Ik vermoed dat er dan wel met ondersteuning rekening wordt gehouden.
mekkieboek @Tom-Z3 juli 2024 11:51
Als een ouderwetse maar toch fanatieke fietser, wat is een VO2Max?
Hijdaar95 @mekkieboek3 juli 2024 12:21
Wikipedia: VO2max

De V̇O2max of het maximale zuurstofopnamevermogen is het maximale volume (V) zuurstofgas (O2) dat het menselijk lichaam per tijdseenheid kan transporteren en metaboliseren bij lichamelijke inspanning, gemeten op zeeniveau. De waarde van de V̇O2max is een indicatie van iemands fysieke conditieniveau.
mekkieboek @Hijdaar953 juli 2024 12:23
Aha, dus niet V(elocity), thx
mphilipp @Tom-Z3 juli 2024 15:04
Als ik op mijn Van Moof een eind ga fietsen, heb ik welliswaar trapondersteuning, maar als ik zelf alsnog lekker doortrap (hij staat niet op de hoogste stand), heb ik een hartslag van 140 oid. Ik zie het dus als een prima cardio workout (mits het lang genoeg duurt). Trapondersteuning betekent dat je moet blijven trappen. Het is geen fatbike die ook vanzelf rijdt. Dat is de grote misvatting van veel mensen over e-bikes.
Op een gewone fiets zou ik harder moeten trappen, maar ga ik ook minder snel, dus ik denk dat het netto op hetzelfde uitkomt.
Phrozbug @stekkel3 juli 2024 10:45
Ik ben heel erg benieuwd hoe je VO2max zich ontwikkelt als je op een normale fiets stapt.
stekkel @Phrozbug3 juli 2024 11:05
Ha, ik ook. Zelfde geldt voor hardlopen. De tijd die ik volgens de VO2max moet kunnen halen werkt nog niet echt want redelijk ongetrainde hardloopspieren en niet echt uitwisselbaar met fietsen (wat had ik vorige week een spierpijn na een eerste keer hardlopen sinds de winter)
Nicap @stekkel3 juli 2024 10:53
Dus je verdient er op twee manieren op. Betere conditie/gezondheid en tevens een stuk voordeliger. Je krijgt in de meeste gevallen meer vergoeding dan dat je kosten hebt.
Moet zelf straks ook op zoek naar een andere baan. Vermoedelijk neem ik dan ook een elektrische fiets(speedpedel) mocht de baan +10km enkele reis zijn.
KanedaNLD @stekkel3 juli 2024 10:40
U moet kijken naar uw VO2max fietsen.
Een functie waar uw Chinese fiets geen sensoren voor heeft.
stekkel @KanedaNLD3 juli 2024 11:04
Ga ik doen nadat mijn racefiets weer rijklaar is.
VO2 max is nu voor 98% bepaald door ebiken en 2% door hadlopen. Daar ben ik net weer mee begonnen.
twkr18526 @stekkel3 juli 2024 10:49
Dat zag ik ook op de Garmin. Probeer eens voor de gein 20 minuten mer GPS buiten te hardlopen of zo best je kan snel te lopen. Dan krijg je een betere VO2max indicatie van je Garmin. Is een aanrader als je daar nieuwsgierig naar bent.
Cookenzopy @twkr185263 juli 2024 21:20
Voor een betrouwbare VO2 max bepaling zal je toch een inspanningstest moeten doen bij een sportmedisch centrum.
catfish @Burkle3 juli 2024 10:52
Klinkt mooi, maar ik kom vooral dertigers tegen met zo'n ding.
Het is eerder iets voor luie mensen die af en toe eens willen mountainbiken.
Hidrolix @catfish3 juli 2024 11:26
Hoi, ik ben ook een dertiger en helaas heb ik een chronische ziekte. Voor mij is dit ideaal. Daarnaast of mensen fietsen helemaal niet meer, en nu dan toch met ondersteuning.
SHiNeye @catfish3 juli 2024 11:31
Dat is wel heel kort door de bocht. Er is ook wel eens onderzocht hoeveel kcal je verbrand tijdens het fietsen op een normale fiets en op een e-bike, en dat verschilde gek genoeg niet zoveel als je zou verwachten, en is in ieder geval verre van lui. Daarbij verbrand je met mountainbiken ook gewoon energie als je bergaf gaat, en doordat je met een e-mountainbike ook vaker/sneller omhoog kan, kun je ook vaker bergaf. Het zou me absoluut niet verbazen als er situaties zijn waarin je meer kcal verbrand met een e-mountainbike.
JUST_me @catfish3 juli 2024 11:01
Exact dat, je wordt voorbij gestoven/van het parcours gedrukt door (veelal) amateurs met een toch wat hogere BMI dan gezien hun lengte logisch is.

Ik vind de electrische MTB eerder een vloek dan een zegen.
cbr600f4i @JUST_me3 juli 2024 11:57
Het zijn geen fatbikes he. Ik heb nog geen e-mtb maar reken maar dat wanneer ik niet meer vooruitkom op mijn mtb dat er een e-mtb komt zodat ik nog wat jaren door kan fietsen. Er zullen vast mensen zijn die een hoog BMI hebben en daar niet in veranderen maar volgens mij is het een mooie aanvulling in de fietswereld. Op mijn stadsfiets fietste ik hooguit een paar kilometer in de week, supermarkt heen en terug maar met de e-bike fiets ik tientallen kilometers, hierdoor gaat het racefietsen en mountainbiken ook beter. Ik zie eigenlijk alleen maar een win-win, al zou ik met een e-mtb van 20 kilo niet graag rondrijden met een lege accu ergens in de bergen.
aval0ne @JUST_me10 juli 2024 13:24
Wat een kleuterpraat is dat hier zeg. Ben je zelf zo onzeker over je gewicht dat je anderen als dik moet bestempelen?
JUST_me @aval0ne10 juli 2024 14:13
Wie de schoen past.....
107mb @catfish3 juli 2024 12:29
Nou en? Toch niet jouw probleem? Leven en laten leven.
aval0ne @catfish10 juli 2024 13:22
En dus? Iedereen doet toch gewoon lekker wat hij/zij wil.
downtime @Burkle3 juli 2024 11:13
Mensen met verminderde conditie door ziekte kunnen nu ook mountainbiken, hartstikke mooi voor hen :)
Is het niet omgekeerd? Ik zie ook mensen met een prima conditie die dingen kopen. Als jij dagelijks 5 kilometer op en neer fietst naar je werk en het kost je nu minder inspanning om die afstand te fietsen, dankzij die e-bike, dan zal ook je fysieke conditie achteruit gaan.
Robbierut4 @downtime3 juli 2024 11:20
Het gaat beide kanten op. Vriend van mij pakte altijd de auto, kreeg een elektrische fiets van het werk en pakt nu vrijwel altijd die.
Only @Robbierut43 juli 2024 14:23
Ik ben inmiddels weer teruggegaan van een elektrische naar een normale fiets.
En wat heb ik gemerkt? Je begint weer helemaal op nul qua fietsconditie/spieren, je kan wel zeggen ik zet hem niet op standje hoog, maar je merkt het pas als je weer teruggaat naar normaal.
En natuurlijk is het lekker die ondersteuning, en waarschijnlijk fiets je ook vaker daardoor, maar voor je lichaam moet je het echt niet doen, milieu zou de enige reden moeten zijn voor een gezond iemand, hoewel je dan ook kan twijfelen aan is een normale niet beter..
aval0ne @Only10 juli 2024 13:32
Anecdotes zijn helaas geen bewijs. Genoeg studies die de gezondheidsvoordelen van ebiken al bewezen hebben.
Only @aval0ne10 juli 2024 20:54
Zeker geen anekdote vanaf mijn kant hoor, fijn dat jij dat vind, en er zijn ook genoeg onderzoeken die beamen dat elektrisch fietsen geen reet voor je doet hoor, het is gewoon te lage intensiteit..
Je blijft in beweging, en daar is alles dan ook mee gezegd, en dat is iets wat ik persoonlijk ook zeker ervaren heb.
Cheefgreenleaf @Burkle3 juli 2024 11:38
Dat zijn idd wel activiteiten waar mensen met een beperking naar uit kijken ja!

Sorry ik kon de sarcastische klootzak in me niet bedwingen.
SgtElPotato @Polderviking3 juli 2024 10:10
Als je nu al gaat shoppen naar de high-end full suspension modellen komt je ook rond die prijs uit hoor. Niks geks voor een top of the line mountainbike.

En ja, dat verschil merk je echt tussen een goedkoop instap model en een duur high-end model.
Polderviking @SgtElPotato3 juli 2024 10:21
Het verschil tussen en fiets van 500 euro en 3000 euro merk je wel ja, daar nog significant boven heb je echt wel hard last van afnemende rendementen wat betreft wat je voor je geld krijgt.

Bovendien moet je echt wel goed zoeken om een mountainbike te vinden in deze prijsklasse, ik krijg zo 1,2,3 alleen een trek boven water van 8000 euro. Mensen kopen echt niet zo casual een fiets van tienduizend euro als je nu doet voorkomen.
En als je al dat soort geld tegen een fiets aan gaat gooien ga je allicht niet voor een nieuwkomertje die zich op alle vlakken nog moet bewijzen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 15:37]

SgtElPotato @Polderviking3 juli 2024 10:27
Cannondale, Trek, Giant hebben allemaal mountainbikes tegen de 7000 euro aan. En dan zijn ze nog niet elektrisch.

En ja, dat laatste is zeker waar. DJI stapt nu in een markt die nieuw is voor hun, dus de vraag is wat de kwaliteit gaat zijn en of het die prijs waard gaat zijn.
iMars @SgtElPotato3 juli 2024 10:37
True, maar kijk eens naar Bambulab, die ontwikkelaars komen van DJI vandaan (is dus niet DJI). En moet je eens kijken hoe ze de 3D printing wereld op z'n kop hebben gezet :+

Zegt natuurlijk niet veel over DJI zelf, maar als ze het goed doen, en kwalitatief op dezelfde lijn zitten, zie ik het ze wel voor elkaar krijgen.
punishedbrains @iMars3 juli 2024 10:51
Die zetten de markt op zijn kop door een machine te leveren die onder de prijs van vele andere voormalige top modellen zitten. Niet zoals DJI met een e-bike die net zoveel kost of meer.
SgtElPotato @punishedbrains3 juli 2024 11:18
Verkeerde constatering. Prijzen van de concurrenten van DJI en de bestaande high-end merken zijn soms nog wel duurder.
iMars @punishedbrains3 juli 2024 11:19
Ik heb verder geen verstand van e-bikes en mountainbikes, maar doelde meer op: als ze een gelijkwaardig mountainbike maken (zelfde prijsklasse en kwaliteit) en met als extra de e-bike functionaliteit.

Niet de vergelijking met een "standaard" e-bike alleen ;)
Vlizzjeffrey @punishedbrains3 juli 2024 14:49
Lijkt me sterk dat DJI hun eerste MTB duurder op de markt zet dan concurrenten met vergelijkbare specs, dat zou een vreemde tactiek zijn om marktaandeel te willen veroveren.
punishedbrains @Vlizzjeffrey3 juli 2024 18:02
Lijkt mij ook, maar dan ben ik volledig out-of-touch met wat e-bikes uberhaupt kosten dus. :) Poe
digistamremco @iMars3 juli 2024 11:04
Als ze dezelfde filosofie als Bambulab volgen wat betreft repareerbaarheid, de beperkte lange termijn ondersteuning en dat ze alles via de cloud doen via een server in China, dan bedank ik vriendelijk. Ik ben liever zelf eigenaar van mijn gekochte 3dprinter of fiets. Ook weet ik niet of ik Chinese firma's nou wel vertrouw met de data die die apparaten naar huis sturen.
krentebol @digistamremco3 juli 2024 11:17
Ohja want het boeit china ook dat jij een standaard voor je headset aan het uitprinten bent.
Kijk als je raketwetenschapper bent of een ander niche beroep dan snap ik het. Maar voor jan en alleman boeit het werkelijk geen reet of China meekijkt of niet. Neem gewoon die lage prijs.
iMars @digistamremco3 juli 2024 11:28
Tja zonder te ver offtopic af te dwalen; Heb Prusa's, Bambu's, Voron's (en schaar de magneto daar ook even onder), en ben het eens dat de open source keuze altijd beter is op dat gebied. De Bambu is qua hardware een prima machine en print super goed, maar als ik een bearing moet vervangen, kan dat behoorlijk uitdagend zijn :+

Maar de simpele gebruiker (om het even oneerbiedig te noemen) kijkt daar niet naar. Die kijkt naar de "big bang for the buck". En daar scoort het goed.

Maar goed, time will tell :o
punishedbrains @iMars3 juli 2024 13:14
Ja ach, in de print wereld lijkt het altijd of/of te zijb tegenwoordig, gewoon negeren en genieten van de hobby. :)
Croga @Polderviking3 juli 2024 10:30
Het verschil tussen en fiets van 500 euro en 3000 euro merk je wel ja, daar nog significant boven heb je echt wel hard last van afnemende rendementen wat betreft wat je voor je geld krijgt.
Uitgebreide tests tonen regelmatig aan;
Voor de huis-tuin-keuken fietser heb je absoluut gelijk; je gaat weinig merken van de verschillen boven de paar duizend euro als je zelf maar een Watt of 150 op de trappers kunt zetten. Als je echter, zoals de wat stevigere koersers, 250+Watt op die trappers zet dan is die paar procent minder weerstand heel mooi mee genomen.

Maar nog sterker; Als je jezelf geen mountainbiker noemt (ergo: Niet minstens iedere week het bos in trekt en dus zelfs die 150W niet aan tikt) ga je het verschil tussen die van 500 en die van 3000 al nauwelijks merken, mits die van 500 goed afgesteld en schoon gemaakt is.

Ik heb indertijd mijn hele training gedaan op een 11 jaar oude high-end fiets. Die kostte me ook €500 maar bracht me echt wel dezelfde resultaten als wanneer ik €3000 uit gegeven had aan een "moderne" high end fiets.
kabouter428 @Polderviking3 juli 2024 10:38
Moet je maar eens naar specialized, cube en canyon kijken dan kom je met de prijs soms wel hoger dan 12k uit ;)
Als je kijkt naar de specificaties van de fiets op de website, dan is de prijs zo gek nog niet. Ze leveren wel gelijk top of de line onderdelen en een carbon frame.
Nu is natuurlijk wel de vraag hoe goed de motor is, de bosch en shimano's van deze wereld hebben zich al wel bewezen.

[Reactie gewijzigd door kabouter428 op 22 juli 2024 15:37]

n4m3l355 @SgtElPotato3 juli 2024 10:52
Het verschil is wel met een high-end model weet je wat je koopt, ik zit niet in die wereld maar als ik kijk naar vrienden die geven zonder blikken of blozen 15/20.000 euro uit aan een mooie race fiets, maar zelfs speciale vouwfietsen kunnen een hoop kosten. Het verschil is echter dit is een apart wereldje en met zo'n prijskaartje ook niet voor iedereen. Ik vraag me dan toch wel ten sterkste af of mensen bereid zijn zoveel neer te leggen voor een merk zonder reputatie.

Zeker met smart fietsen zoals we recentelijk zagen met het VanMoof debakel wil je toch wel een stukje zekerheid hebben qua langdurige ondersteuning maar ook een stukje fysieke service.
downtime @n4m3l3553 juli 2024 11:07
Ik vraag me dan toch wel ten sterkste af of mensen bereid zijn zoveel neer te leggen voor een merk zonder reputatie.
Reputatie kun je kopen. Kwestie van de juiste mensen sponsoren. Als Red Bull nu een sportauto op de markt bracht dan zouden ze die ook kunnen verkopen.
nr12 @Polderviking3 juli 2024 10:10
Kan me voorstellen dat er mensen zijn die het leuk vinden om het zelfde te doen als mensen op een crossmotor maar dan zonder het lawaai en stank.
Verwijderd @nr123 juli 2024 10:23
koop dan een electro cross motor
iMars @Verwijderd3 juli 2024 10:38
...totdat je accu leeg is en geen trappers hebt om verder te kunnen fietsen ;)
flaskk @Verwijderd3 juli 2024 10:47
Te makkelijk, hier in Nederland is een e-mtb (behalve sommige routes) onzin. Maar als je bijvoorbeeld in de alpen een dagje wilt mtbén en je hebt de conditie van de gemiddelde hobby fietser is het een uitkomst.
Currry @Polderviking3 juli 2024 10:12
Nou het is bij een ebike nog altijd normaal zo dat het trappen met ondersteuning is. Dat is een wezenlijk verschil met zitten en een gashendel. Met verschillende standen kan iemand beter conditie opbouw doen. Ipv kortere stukken kun je dan toch met een groep mee op langere ritten bijvoorbeeld. Ook fietsen mensen met ebikes gemiddeld langere afstanden, dat kan hier misschien ook gelden.
Tsurany @Polderviking3 juli 2024 10:12
Elektrische mountainbikes worden steeds populairder bij downhill tracks omdat je daar na elke run toch weer die heuvel/berg omhoog moet naar het beginpunt. Voor mensen met een mindere conditie, die wel van downhillen houden, is ondersteuning bij het omhoog fietsen ideaal omdat ze zo veel meer runs per dag kunnen maken.
Op veel plekken zie je tegenwoordig ook liften die jou met je fiets naar boven brengen vergelijkbaar met een skilift.
Janusch @Tsurany3 juli 2024 10:18
En de meeste mensen gebruiken het als hulpmiddel voor mountainbike routes.

Overigens snap ik ze al meer in de bergen in Europa. Ik houd van uitdagingen en zal niet snel een ebike kopen. Maar de hoogtemeters in Spanje en de alpen bijvoorbeeld zijn wel ff wat anders dan vlak Nederland
Tortelli @Janusch3 juli 2024 11:40
Was voor mij ook de reden er een te kopen, heb ik het conditie technisch echt nodig? Nee. Maar de fun factor ligt ook gewoon erg hoog, en je rij stukken die je normaal niet zou doen met een normale mtb. Ga geregeld naar Duitsland waar mijn ouders een appartement hebben, dan is het echt een grote pre.
Zer0 @Polderviking3 juli 2024 10:13
Je haalt het hele sportieve element uit het mountainbiken.
Ligt er ook aan wat voor een soort mountainbiken je doet. Voor downhill, waar het sportieve element vooral in de afdaling zit, kan het best prettig zijn om elektrisch ondersteund weer naar boven te rijden voor de volgende afdaling.
jinks26 @Zer03 juli 2024 10:28
Wil je voor downhill niet een zo licht mogelijke mtb om zo gemakkelijk mogelijk te kunnen bewegen en controle te hebben ?
Fenna @jinks263 juli 2024 10:47
Nee, maakt stuk minder uit. Sommige mensen maken zelfs hun MTB zwaarder (op de juiste plekken). Enige waar gewicht uitmaakt is voor bijvoorbeeld XC profs en voor naar boven fietsen.
Zer0 @jinks263 juli 2024 12:09
Potentiële gravitatie-energie... meer gewicht, meer potentiële energie, sneller beneden. :+
Verwijderd @Polderviking3 juli 2024 10:14
Wat een onzin; Mountainbiken is niet alleen wat je hier in Nederland ziet, iets te zware mannen in strakke pakjes op zondagochtend door het bos.

Je hebt ook disciplines die zich alleen op het afdalen richten, dan is een eMTB echt wel lekker, vooral in Oostenrijk enzo.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:37]

Caelorum @Polderviking3 juli 2024 10:18
[...]
Overigens snap ik het hele idee van een elektrische mountainbike niet zo goed. Je haalt het hele sportieve element uit het mountainbiken. Je kan dan net zo goed op een crossmotor stappen?
Sommige mensen doen het ook gewoon voor hun plezier. Als jij dan in een groep gaat fietsen dan is een e-mountainbike wel een goede manier om iedereen naar een gelijk niveau te trekken. Bijv. ouders van 50-60 met kinderen van in de 20, of wat ik laatst hoorde was een oorlogsveteraan met blijvend letsel die toch met zijn groep vrienden mee kon doen.

Maar inderdaad, als je het ook echt als sport doet om bijv. je conditie te verbeteren, dan kan je beter echt trappen.
Gertjuhjan @Caelorum3 juli 2024 11:04
Ik dacht laatst ook met een groep collega's te gaan mountainbiken door de loonse en drunense duinen. Ik heb echt zwaar slechte conditie, dus ik een elektrische mountainbike gehuurd. Heel fijn voor de heuveltjes en gemakkelijk opstarten. Maar zodra de groep de snelheid erin had gingen ze gemakkelijk 27/28 km/uur.

Dat was voor mij helaas heel hard werken :(
itlee @Polderviking3 juli 2024 10:24
Als je veel in t buitenland rijdt is het omhoog rijden naar je mountainbike trail (naar beneden) vrij normaal ipv dat je de hele boel in de ski lift moet laden en naar boven moet.
Craftop @Polderviking3 juli 2024 10:24
Een van de redenen om voor een elektrische mountainbike te kiezen is dat je tussen intensieve trainingsdagen door nog steeds kunt blijven fietsen maar je je spieren minder belast. Ik denk dat dit niet zozeer voor de casual mountainbiker geldt, maar zeker voor mensen die trainen voor bijv. wedstrijden.
vverbeke @Polderviking3 juli 2024 10:28
Tot je om medische redenen niet over bepaalde grenzen kan of mag. Dan vlakt die elektrische ondersteuning die piekinspanning af en wordt het plots wel haalbaar en hou je je basisconditie op peil. Die medische toestand kan je niet aan iemands gezicht of lijf aflezen.
mjl @Polderviking3 juli 2024 10:34
Ik snap je punt, ik ken echter ook iemand die een knie blessure heeft en niet meer kon mountainbiken (terwijl dat zijn ziel en zaligheid was. Die heeft destijds zelf zijn mountainbike omgebouwd om toch met z’n vrienden mee te kunnen het bos en de bergen in.

Maar voor de normale gebruiker: als je ondersteuning nodig hebt dan ben je of niet fit genoeg of je doet te uitdagende (en daarmee gevaarlijke) dingen op je fiets.

Maar het zal meer een Fatbike alternatief zijn, een stoere fiets om de show te maken en stoer te doen over hoeveel power je wel niet hebt om dodelijk te hard te gaan rijden.
Verwijderd @Polderviking3 juli 2024 10:40
ik ben een vrij fanatieke fietser en leg makkelijk zulke bedragen neer voor een fiets. Ik vind E-bikes in Nederland echt compleet nergens op slaan (tenzij je een handicap hebt, of er de auto voor laat staan...)

echter:
juist E-MTB's vind ik heel logisch; MTB-en is in veel gevallen veel klimmen voor je weer kan afdalen, en zo kan je gewoon grotere afstanden afleggen. En daardoor dus meer afdalen in 1 rit - waar je een MTB van dit kaliber uiteindelijk voor hebt gekocht. (in NL is dit niet echt aan de orde, maar in de Ardennen of eifel geef ik het je te doen..)

Ik vind het helemaal niet zo gek, en de markt en consumenten zijn het daar ook mee eens..

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:37]

MCFS @Verwijderd3 juli 2024 10:57
Heb je soms aanraders van merken/modellen om naar te kijken wat betreft e-mtb's? En eventueel plaatsen waar ik mij kan inlezen, blogs/forums bvb. Bedankt :-)

@Polderviking

[Reactie gewijzigd door MCFS op 22 juli 2024 15:37]

Verwijderd @MCFS3 juli 2024 14:41
dat niet - persoonlijk zou ik altijd een E-mtb kopen van een merk dat al langer MTB's bouwt, en niet van een dronebouwer. Hoewel ik een sterk vermoeden heb dat DJI een Aziatische fabrikant van fietsen in heeft geschakeld die waarschijnlijk ook bouwt voor andere A-merken. Dat gebeurt vaker.

Ook zijn er bepaalde elektrische motorfabrikanten die kwaliteit leveren, denk aan Bosch en Shimano.

dus specifieke tips heb ik niet, want ik heb zelf geen interesse in E-MTB's. wees waakzaam voor review kanalen/sites die betaald worden door fabrikanten om te reviewen, dat is alles dat ik weet vanuit de fietsen waar ik wel verstand van heb. Veel review sites vinden alle fietsen supergoed.. lekker makkelijk een keuze maken dan.. :')

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:37]

Finraziel @Polderviking3 juli 2024 10:56
Ik snap dat sentiment (koop dan een crossmotor) nooit zo... Een e-bike, mtb of niet, maakt het wat minder zwaar. Een goede versterkt jouw eigen spierkracht. Maar je moet absoluut nog steeds zelf er voor werken, zeker als je de ondersteuning wat lager zet. Hier in Zuid-Limburg ben ik af en toe echt flink aan het trappen om sommige van die heuvels op te komen (rond Valkenburg bv), dat is zelfs op de hoogste ondersteuning niet makkelijk.

Mountainbiken lijkt me ook echt een sport waar je een bepaald minimum fitness niveau voor nodig hebt anders ben je binnen een paar minuten helemaal kapot of je komt de hellingen niet eens meer op. En ja dan heb je altijd van die elitists die vinden dat je dan maar sterker of fitter moet worden maar niet iedereen kan dat. Eigenlijk is het gewoon een walgelijke vorm van gatekeepen (waarmee ik niet wil zeggen dat dat jouw insteek hier zou zijn).
Polderviking @Finraziel3 juli 2024 11:11
Probeer zeker niet te gatekeepen. ;)
Sterker nog ik fiets voornamelijk electrisch omdat 95 procent van mijn ritten puur voor transport zijn.
Maar ik heb ook een hybride sport fietsje die ik dus wel gebruik voor echt het fietsen en ik kan me er niks bij voorstellen om dat te elektrificeren.
Ik zie een mountainbike ook als een fiets die je koopt om te sporten, en m.i. hoef je dat zeker hier in Nederland niet te electrificeren.
Maar vele reacties hebben me inmiddels laten zien dat dat wat kort door de bocht is.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 15:37]

Finraziel @Polderviking3 juli 2024 11:30
Ja de omgeving maakt ook al veel uit. Ik kan me voorstellen dat het in het grootste deel van Nederland anders is (al kan een fikse tegenwind als je over een dijk fietst of zo ook erg zwaar zijn). Maar hier in het heuvelachtige Zuid-Limburg heeft het mij geholpen om weer meer er op uit te trekken met de fiets (voor het plezier maar ook de sport). De ondersteuning zorgt er voor dat ik niet bang hoef te zijn dat ik straks ver van huis sta en hartstikke moe ben maar nog terug moet. In dat geval kan de ondersteuning omhoog en kom ik wel thuis. En ik kan prima zelf bepalen wat op dat moment het juiste niveau van inspanning is. Vaak zit ik vooral in het begin van een rit vrijwel continue boven de snelheid waar hij bij ondersteunt dus dan maakt het al helemaal niet meer uit.
logisch @Polderviking3 juli 2024 13:06
In Nederland speelt dit minder, maar in het buitenland gaat mountainbiken vaak vooral om de rush van het stuk bergaf, lekker kronkelen over de paden op hoge snelheid. Met de fietsen van tegenwoordig is (downhill) mountainbiken bereikbaar geworden voor een veel groter publiek (veel vergevingsgezinder, waardoor je makkelijker over stenen, boomstammen etc heen rijdt). Een elektrische mountainbike is dan een beetje vergelijkbaar met een ingebouwde skilift.
SgtElPotato @SkyStreaker3 juli 2024 10:11
Juist niet, heb je zelf wel eens onderzoek gedaan? Dit zijn gewoon normale prijzen hoor voor high-end full suspension mountainbikes :)

En dan gooi je er een vergelijking in met een normale stadsfiets. Waar komt die vergelijking nu vandaan :'(

[Reactie gewijzigd door SgtElPotato op 22 juli 2024 15:37]

SkyStreaker @SgtElPotato3 juli 2024 12:11
Ja, ik heb schijnbaar wat essentiële stukken overgeslagen, *ahem*

Maar een "normale" stadsfiets wil ik het ook niet direct nummer :+

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 22 juli 2024 15:37]

Doesnotcompute @SgtElPotato4 juli 2024 06:49
Voor dat soort bedragen koop je splinternieuwe motorfietsen, inclusief alle belastingen van ons landje.

Geen enkele massaproductie fiets is 7000+ euro waard. Dan ben je gewoon een slachtoffer van de marketing. Nooit dat er meer R&D in een ebike zit, dan in een volledige motorfiets. En gezien er meer mensen kunnen fietsen dan motorrijden, is het ook geen kwestie van: "we verkopen er wereldwijd maar 50 ivm niche markt".
Lagonas @SkyStreaker3 juli 2024 10:26
Wellicht zelf iets meer marktonderzoek doen. Een top of the line mountainbike zit al gauw boven de 5000 euro. Ga je dan echt naar de top zoals een trek supercaliber Slr 9.9 dan gaat de prijs opeens nog veel hoger, soms richting de 12k. Een mountainbike vergelijken met een elektrische stadsfiets is wat vreemd.
SkyStreaker @Lagonas3 juli 2024 12:12
Misgeslagen plank, oops!
Robru1 3 juli 2024 10:21
Dat is aardig geld voor een fiets waar je in Nederland alleen maar op 'eigen terrein' mee mag rijden :)
cool1971 @Robru13 juli 2024 10:23
Is dit dan geen Pedelec? Die zijn toch te verzekeren als bromer.
Robru1 @cool19713 juli 2024 10:28
Uitrusting die een speedpedelec moet hebben.

Een speedpedelec heeft:

een gele bromfietskentekenplaat;
een linker achteruitkijkspiegel;
een voertuigidentificatienummer (VIN);
verlichting;
rode en witte/gele reflectoren.
vharten @Robru13 juli 2024 13:59
en niet te vergeten, een typegoedkeuring door de RDW
Cookenzopy @vharten3 juli 2024 21:36
Ja, en ook een helm is verplicht en ook een verzekering.
iqcgubon 3 juli 2024 10:06
Voor die prijs heb ik een topklasse speed pedelec van merken die al decennia ervaring hebben met fietsen bouwen.

Waarom zou ik dezelfde prijs betalen voor een dronebouwer? En dan nog voor een middenmotor met 800Wh batterij...

[Reactie gewijzigd door iqcgubon op 22 juli 2024 15:37]

Z80 @iqcgubon3 juli 2024 10:45
Probeer met een speed pedelec, die gebouwd is voor strak wegdek en rechtdoor op snelheid, offroad te rijden.
Die fiets is te lang en niet gebouwd voor de krachten die in die gevallen op het frame kommen. En de zithouding is compleet anders.
Niet te vergelijken dus.
iqcgubon @Z803 juli 2024 10:58
Mag ik u de Aska voorstellen, een speed pedelec gebouwd voor Belgische wegen:
https://aska-bike.com/

Desalniettemin, ook voor die prijs heb ik een deftige (e-)mountainbike van een reputabele fietsenbouwer.
Verwijderd @iqcgubon3 juli 2024 14:46
zo'n Aska breek je gewoon doormidden als je een jumpline pakt hoor... en tot stilstand komen op een serieuze helling wens ik je ook veel succes mee :D
ultimasnake 3 juli 2024 10:08
Voor een fabrikant die, zover ik weet, het vooral moet hebben van drones met camera vind ik dit wel een erg raar apparaat.

Je zou op z’n minst verwachten dat zowel voor/achter er een 4k camera op zit die je avonturen opneemt…

Verder zie ik gewoon ‘weer een fiets’ met geheel eigen motor/accusysteem.. Ik zou hem alleen daarom al links laten liggen (zie vanMoof). Thuis 2 fietsen met Bosch aandrijving en accu’s waarvan vervangen indien ooit nodig nog relatief makkelijk zo moeten kunnen gaan
Frogmen 3 juli 2024 10:12
Dit is echt een product voor de Amerikaanse markt en ja die is heel anders. Ik rij zelf een speed pedelec en zit op het Stromer forum daar melde een Amerikaan vrolijk dat hij er 4 had staan puur voor de recreatie.
Electrische mountainbikes zijn daar ook heel gewoon. Ik denk dat ze het ook meer doen voor de ontspanning dan voor inspanning en het sporten.
kabouter428 @Frogmen3 juli 2024 10:45
Ik begrijp niet zo goed waarom het voor de Amerikaanse markt specifiek is. Toen ik afgelopen zomer in Zwitserland was heb ik genoeg Mountaijbikers met een electrisch aandrijving gezien.
Amanoo @Frogmen3 juli 2024 10:45
Niet te vergeten dat ze daar niet echt aan woon-werkverkeer enzo doen op de fiets. Vaak kan het niet eens zonder in levensgevaar te verkeren. Dat is ook een belangrijk verschil. Resultaat is dat vooral een bepaald type mens überhaupt iets van een fiets heeft, in plaats van iedereen zoals hier.
Greatsword 3 juli 2024 10:03
Kan deze ook vliegen dan voor dit bedrag?
jinks26 @Greatsword3 juli 2024 10:29
Enkel als je eerst een blikje redbull drinkt.
pOZOR jED 3 juli 2024 10:04
Kunnen die dan ook vliegen, net als hun drones? :+
Patrick1995 3 juli 2024 10:16
Dit lijkt me geen handige stap. Er zijn juist al te veel e-bike producenten, een aantal start-ups zijn al omgevallen. En de grote producenten zoals Stella en Accell hebben grote moeite om van hun voorraad fietsen af te komen.
Het zal dus geen makkelijke markt zijn om te betreden.
Osiummaster 3 juli 2024 10:17
Bambu Labs 3d printers komt ook voort een afgesplitst DJI team.

DJI heeft wel een sterke reputatie op fijne afwerking op hun producten en hele simpele bruikbaarheid. De Apple mentaliteit (ook dat closed ecosysteem gedeelte)
Cookenzopy @Osiummaster3 juli 2024 21:41
Ik snap de toegevoegde waarde van een DJI e-bike niet. Er zijn inmiddels zat gerenommeerde merken die heel veel ervaring op dit gebied hebben.
Osiummaster @Cookenzopy4 juli 2024 10:52
Wat knap was van Bambu Labs is dat ze heel goed moderne technieke gebruiken om een veld te verbeteren. Veel handmatige handelingen werden weg geautomatiseerd.

De 3D printer wereld zat een lange tijd vrij vast qua innovatie. Niemand durfde echt meer te innoveren of ze deden het gewoon niet goed.

Apple is ook nooit echt de "uitvinder" geweest van veel dingen. Maar ze zijn wel het bedrijf dat de technieken goed toepast en simpel maakt voor consumenten om te gebruiken.

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