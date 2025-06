Software-update moet opvoeren QMWheel V20-fatbike lastiger maken

Een software-update in een winkel moet het klanten met een QMWheel V20-fatbike lastiger maken die op te voeren. Ook gaan winkels de motor vervangen, als de motor te veel vermogen heeft voor een e-bike.

Het gaat officieel om een terugroepactie voor ongeveer 3000 exemplaren, meldt RTL op basis van informatie van verkoper La Souris. De V20 is onder diverse namen te koop en er zouden er in totaal 30.000 van rondrijden. Het opvoeren van de fatbike is nu een kwestie van een code invoeren en een paar knoppen indrukken. Opvoeren blijft na de update vermoedelijk wel mogelijk, maar wordt lastiger. Waarom het mogelijk blijft na de update, is onduidelijk.

E-bikes mogen in Nederland 25 kilometer per uur, maar na opvoeren gaan de V20's tot 45 kilometer per uur. Met het vermogen om 45 kilometer per uur te gaan zouden de fatbikes een brommer zijn, waarmee een helm, kenteken en rijbewijs nodig zijn. Er zijn ook bestuurders van fatbikes die onder 16 jaar zijn en dus geen brommerrijbewijs mogen halen.

Inmiddels vindt een meerderheid van de Nederlandse Tweede Kamer dat er een leeftijdsgrens moet komen voor fatbikes. De partijen zijn het niet eens over hoe hoog die leeftijdsgrens moet zijn. Ook is onduidelijk of een wet alleen fatbikes voorziet van een leeftijdsgrens of dat het dan gaat om alle e-bikes.