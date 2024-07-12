E-bikemerk Cowboy haalt racegame offline na kritiek gemeente Amsterdam

Het e-bikemerk Cowboy heeft het spel Race uit zijn Connect-software gehaald. Cowboy kreeg namelijk veel kritiek vanuit de gemeente Amsterdam, waaronder van burgemeester Femke Halsema. Zij noemde het spel een gevaar voor de verkeersveiligheid en 'volstrekt absurd'.

Race kwam begin juli beschikbaar met een upgrade van de Connect-software. Het laat gebruikers met vergelijkbare profielen tegen elkaar racen in een sprint van 500 meter. Per overwinning worden de tegenstanders sneller.

Er werd eerder deze week echter veel kritiek vanuit de gemeente Amsterdam geuit op het spel, omdat het op de openbare weg werd gespeeld. Wethouder Melanie van der Horst noemde de game 'onveilig'. "Het verkeer is absoluut geen spelletje en mensen aanzetten om tegen elkaar te gaan racen in een drukke stad is echt onverantwoord."

Race kwam ter sprake tijdens een raadsvergadering van de gemeente, schrijft RTL Nieuws donderdag. Daarin noemde burgemeester Halsema het spel 'volstrekt absurd'. Ook wilde Halsema overleggen met de politie en het Openbaar Ministerie of de gemeente 'stappen hiertegen kon ondernemen'.

Cowboy gaf eerder aan dat de spellen zo zijn ontworpen dat de afleiding tot een minimum beperkt wordt. Daarnaast zei het bedrijf tegen Het Parool dat het van fietsers wordt verwacht dat ze zich aan de maximumsnelheid houden en op veilige plekken spelen. Toch heeft het merk besloten om Race te verwijderen naar aanleiding van de kritiek. "We luisteren en zullen volledig meewerken met de stad Amsterdam om over veiligheid in gesprek te gaan, en we pauzeren het spel Race terwijl we de situatie evalueren", zegt het bedrijf. De andere spellen, Burn en Push, blijven wel beschikbaar.