E-bikemerk Cowboy haalt racegame offline na kritiek gemeente Amsterdam

Het e-bikemerk Cowboy heeft het spel Race uit zijn Connect-software gehaald. Cowboy kreeg namelijk veel kritiek vanuit de gemeente Amsterdam, waaronder van burgemeester Femke Halsema. Zij noemde het spel een gevaar voor de verkeersveiligheid en 'volstrekt absurd'.

Race kwam begin juli beschikbaar met een upgrade van de Connect-software. Het laat gebruikers met vergelijkbare profielen tegen elkaar racen in een sprint van 500 meter. Per overwinning worden de tegenstanders sneller.

Er werd eerder deze week echter veel kritiek vanuit de gemeente Amsterdam geuit op het spel, omdat het op de openbare weg werd gespeeld. Wethouder Melanie van der Horst noemde de game 'onveilig'. "Het verkeer is absoluut geen spelletje en mensen aanzetten om tegen elkaar te gaan racen in een drukke stad is echt onverantwoord."

Race kwam ter sprake tijdens een raadsvergadering van de gemeente, schrijft RTL Nieuws donderdag. Daarin noemde burgemeester Halsema het spel 'volstrekt absurd'. Ook wilde Halsema overleggen met de politie en het Openbaar Ministerie of de gemeente 'stappen hiertegen kon ondernemen'.

Cowboy gaf eerder aan dat de spellen zo zijn ontworpen dat de afleiding tot een minimum beperkt wordt. Daarnaast zei het bedrijf tegen Het Parool dat het van fietsers wordt verwacht dat ze zich aan de maximumsnelheid houden en op veilige plekken spelen. Toch heeft het merk besloten om Race te verwijderen naar aanleiding van de kritiek. "We luisteren en zullen volledig meewerken met de stad Amsterdam om over veiligheid in gesprek te gaan, en we pauzeren het spel Race terwijl we de situatie evalueren", zegt het bedrijf. De andere spellen, Burn en Push, blijven wel beschikbaar.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 12-07-2024 08:02
194 • submitter: jdh009

12-07-2024 • 08:02

194

Submitter: jdh009

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Reacties (193)

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wildhagen
12 juli 2024 08:10
Lijkt me een prima besluit. Het verkeer is inderdaad geen spelletje, maar iets bloedserieus. Er is al genoeg afleiding en mensen die zich gevaarlijk gedragen (eigenlijk: misdragen) in het verkeer, ik denk niet dat er een behoefte is om dat aantal nog verder omhoog te schroeven.

Nog even los van of dit wettelijk volgens mij niet eens mág:
-1 .Het is verboden op de weg een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen.

-2.Onder wedstrijd wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen.

-3.Als deelnemer wordt beschouwd de bestuurder van een voertuig waarmee aan een wedstrijd wordt deelgenomen, en de eigenaar of houder van een voertuig, die daarmee aan een wedstrijd doet of laat deelnemen.
Aldus Artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994.
RVervuurt @wildhagen12 juli 2024 08:30
Een fiets is geen voertuig: https://www.rdw.nl/particulier/paginas/voertuigcategorieen

Daarnaast liet de app mensen niet live tegen elkaar fietsen, maar tegen "ghosts" of in andere woorden: tijden die eerder gefietst zijn.

Zullen we nu ook Strava maar gaan bekritiseren, omdat je daar hetzelfde kan doen? Je kan daar ritten uitzoeken die bepaalde strekkingen hebben waar op geraced kan worden namelijk.
wildhagen
@RVervuurt12 juli 2024 08:38
Een fiets is geen voertuig: https://www.rdw.nl/particulier/paginas/voertuigcategorieen
Dat klopt niet.
De fiets is een voertuig in de zin van de wet, en ook in praktische zin. In de Regeling voertuigen is de fiets omschreven in Afdeling 9 'Fietsen'.
Zie ook https://wetten.overheid.n...01/2#Hoofdstuk5_Afdeling9
Sissors @RVervuurt12 juli 2024 08:33
Nou ja, Strava wordt natuurlijk ook bekritiseert :P . Er zitten segmenten in waar je helemaal prima los kan gaan, als je een beetje rekening houdt met de omgeving. Maar er zitten ook segmenten bij die niet echt op handige plaatsen zitten.
CaptainKansloos @Sissors12 juli 2024 08:53
Bij Strava kun je die locaties gewoon 'flaggen' dan worden ze als segment verwijderd. Hier in de omgeving is dat bv jaren geleden al gebeurd waarbij een 'viaduct overfietsen' eindigde net na een 'straatje-van-rechts'.

Niet doen, niet handig, beetje je verstand gebruiken. Nou heb ik geen betaald Strava account, dus heb ik sowieso geen live segmenten. En bovendien ben ik niet zo'n prestatie-ridder; graag iedereen een beetje de ruimte gunnen en beleefd blijven is meer mijn ding.

Ergens snap ik het commentaar wel van Gemeente Amsterdam, maar het is ook wel een beetje betuttelend als je het mij vraagt.
Cyberpuppy @CaptainKansloos12 juli 2024 10:14
Niks betuttelends aan in dit geval. De wet zegt dat je geen wedstrijden mag houden op de openbare weg. Deze game is hiermee in overtreding.

Kans op ongelukken is niet geheel te vermijden (zie ook eerder pokemon go). En vervolgens mag ik straks nog maar 30 km/u op de snelweg om het aantal ongelukken verder naar beneden te krijgen.
hoeksmarp @Cyberpuppy12 juli 2024 10:24
Om zo'n app gelijk te stellen aan "wedstrijden op de openbare weg" gaat best ver lijkt me. Ik ben geen jurist, maar het lijkt me niet al te moeilijk om dat te weerleggen.
4bit @hoeksmarp12 juli 2024 10:30
De app is toch net om te racen tegen anderen?
hoeksmarp @4bit12 juli 2024 10:40
Als ik het goed begrijp was hij om te racen tegen een virtuele tegenstander en je kunt natuurlijk altijd zeggen dat hij ook op privéterrein te gebruiken is, zoals bij zoveel zaken wordt gedaan (bijvoorbeeld de gemotoriseerde stepjes die overal verkocht worden, maar niet de openbare weg op mogen).
Blinkin @hoeksmarp12 juli 2024 12:13
Ik ben geen jurist, maar impliceert 'racen tegen' niet dat het een uitdaging/wedstrijd is?

Mogelijk lees ik het zoals ik het wil lezen hoor, maar dat is hoe ik hem zie.
Sinester @Blinkin12 juli 2024 12:49
Ik ben geen jurist, maar impliceert 'racen tegen' niet dat het een uitdaging/wedstrijd is?
Gelukkig niet :P want als ik zeg ik ben laat dus nu moet ik naar me werk racen, heeft dat verder weinig te maken met een wedstrijd

Het kan namelijk ook staan voor iets heel snel doen

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 14:22]

Blinkin @Sinester12 juli 2024 15:53
Goed punt. Nu denk ik dat snel zijn in het verkeer nou ook niet bepaald wenselijk is, maar die boodschap is wel anders ja.
TheVivaldi @hoeksmarp12 juli 2024 11:15
En een auto besturen zonder rijbewijs op eigen terrein.
hoeksmarp @TheVivaldi12 juli 2024 11:20
Ik doelde op de verkoop van die stepjes om erbij te zeggen "Let op hoor, deze is alleen bedoeld voor gebruik op eigen terrein ;)".
TheVivaldi @hoeksmarp12 juli 2024 11:25
Dat kan bij een auto ook. Zullen niet veel mensen doen, maar theoretisch gezien kan het. :P
hoeksmarp @TheVivaldi12 juli 2024 11:29
Een auto verkopen om erbij te zeggen dat hij niet voor gebruik op de openbare weg is? :+
Cyberpuppy @hoeksmarp12 juli 2024 11:28
Lijkt me niet zo moeilijk. Zie de opmerking van @wildhagen onder punt 2. "Je vergelijkt je prestaties met anderen", is hier wel van toepassing aangezien je sterkere tegenstanders krijgt naarmate je beter wordt.
hoeksmarp @Cyberpuppy12 juli 2024 11:31
"Deze functie is niet bedoeld voor de openbare weg, maar alleen voor gebruik op privéterrein" ;)

Edit: Wat jij beschrijft is een actie van een persoon, niet een eigenschap van een ding.

[Reactie gewijzigd door hoeksmarp op 22 juli 2024 14:22]

Cyberpuppy @hoeksmarp12 juli 2024 12:15
Ja want hoeveel van je gebruikers hebben een privéterrein waar je een sprintje van 500m. kunt doen?
hoeksmarp @Cyberpuppy12 juli 2024 12:16
Die gebruikers gebruiken die functie dus niet :+
Cyberpuppy @hoeksmarp12 juli 2024 13:12
Dan zal de juridische discussie dus uiteindelijk gaan over intentie en de geest van.

Vergelijk het met de verkoop van messen. Aardappelschiller is prima, maar een machette met een kaartje eraan dat je er aardappels mee kunt schillen kom je juridisch toch echt niet mee weg.

Tot zover mijn juridische "kennis".
hoeksmarp @Cyberpuppy12 juli 2024 13:19
Ik geloof niet dat je er iets bij hoeft te vermelden (om ermee weg te komen):
https://www.messen.nl/walther-umarex-machete-mach-tac-1.html
latka @CaptainKansloos12 juli 2024 09:20
Tsja, betuttelend of gewoon een logische reactie op een ondergereguleerde/te weinig gecontroleerde markt. Ik zie nota bene in de reacties hierboven dat deze app al niet zou mogen volgens de wet, maar ondernemers die de wet niet kennen zie je ook iets te vaak tegenwoordig. Dus imho geen betutteling maar een reactie die blijkbaar nodig is in de huidige markt.
TheVivaldi @latka12 juli 2024 11:15
Maar wel apart. Je zou toch verwachten dat ondernemers goede juristen in de arm hebben, zeker de grotere?
latka @TheVivaldi12 juli 2024 12:41
Jij denkt dat die juristen er zitten om de het bedrijf strak binnen de lijntjes te houden of om genoeg vrijwaringen te regelen zodat er een plausible deniability verdediging mogelijk is als het misgaat? :+
SunnieNL @TheVivaldi12 juli 2024 18:08
is "cowboy" één van de groteren?
Weet niet of ik ze al onder de grote merken wil scharen..
https://retailtrends.nl/n...iljoeneninvestering-nodig
TheVivaldi @SunnieNL12 juli 2024 19:45
Latka had het over ondernemers in zijn algemeenheid en daar zitten ook wel grotere tussen.
Klaus_1250 @CaptainKansloos12 juli 2024 11:55
Betutteling is helaas nodig.

Zonder gekheid, een tijdje terug kwam ik een meisje van 10 tegen op een e-step in een binnenzwembad. Moest haar broertje halen/brengen van de zwemles... Je verzint het niet, maar nu krijg je dus nutteloze bordjes bij de zwembaden dat je toch echt niet met een e-step naar binnen mag.

Er was een tijd dat niemand over dat soort dingen moest nadenken,

Over Cowboy, die hebben dus ook serieus voorgesteld dat ipv wedstijdjes op de openbare weg, ze ze dan wel in het park konden doen. In een park! Waar mensen lopen met kinderwagen, kinderen spelen en rennen en mensen tot rust komen en van de omgeving genieten.
CaptainKansloos @Klaus_125012 juli 2024 12:06
Betutteling is helaas nodig.
...
Zonder gekheid, een tijdje terug kwam ik een meisje van 10 tegen op een e-step in een binnenzwembad.
...
Er was een tijd dat niemand over dat soort dingen moest nadenken
Dit is toch ook een beetje een gevalletje 'opvoeding en common sense'. Heeft die 10-jarige het stepje keurig buiten buiten gezet nadat iemand er iets van had gezegt en had dat bordje werkelijk voorkomen dat ze naar binnen zou rijden? Ik denk dat ze het niet eens gezien zou hebben; laat staan gehonoreerd. Moet je er ook een bordje ophangen dat je niet met een spelende 'ghettoblaster' naar binnen mag?

We kunnen overal wel bordjes en regeltjes voor maken; dan is het einde zoek. Tegelijk; als een idee de verkeersveiligheid direct in gevaar brengt dan moet dat inderdaad mss ontmoedingd worden. De manier waarop; daar kunnen we over discussieren.

Maar er lijken een hoop mensen meteen in de kramp te schieten, met vingertjes te zwaaien en regeltjes op te willen stellen. Het was wss een niet helemaal doorgedacht ludiek idee van Cowboy; met wat goodwill zou je het nog als 'gamification' weg kunnen zetten. Mislukt, afserveren; nieuw idee verzinnen.
emeralda @Klaus_125012 juli 2024 13:15
eBikes in Amsterdam gaan tegenwoordig harder dan autos.

Alle wetten en infrastructuur zijn gericht op een situatie van 100 jaar geleden toen arbeiders met een lunch trommeltje naar hun werk gingen op de fiets.
Marve79 @Sissors12 juli 2024 08:43
Ik vind het een beetje overtrokken allemaal. Ik gebruik veel Strava maps en soms word ik autowegen opgestuurd en denk ik hmm te voet is dat niet verstandig. Je moet natuurlijk wel zelf na blijven denken.

Willen we nou echt zo'n nanny state worden net als Australië?
latka @Marve7912 juli 2024 09:22
De autoweg oprennen is niet handig en vooral een risico voor jezelf. Met een ebike door Adam crossen laverend tussen de rolatators is een ander verhaal. En als ik zie hoe wielrenners in het weekend hier blind rondstuiven lijkt het me niet verkeerd deze app niet toe te laten.
jeroen79 @latka12 juli 2024 10:37
Is een autoweg oprennen 'vooral' een risico voor jezelf?

Ja, bij een aanrijding zul je er zelf niet best afkomen maar dat betekent niet dat dit geen impact heeft op anderen.
Degene die jou aanrijdt zal daar psychisch ook iets aan overhouden, los van de materiele schade.

En wat als een auto plots voor jou moet uitwijken en daarbij de macht over het stuur verliest?
Dan heb jij niets maar heeft een ander mogelijk een ernstig ongeluk.

En daar omheen zal er nog meer hinder zijn, het verkeer kan even niet verder, hulpdiensten moeten komen, slachtoffers hebben zorg nodig, etc.
TheVivaldi @jeroen7912 juli 2024 11:18
Exact. Als het enige risico jezelf was, zou ik gezegd hebben: niet verbieden. Maar het risico hier is veel groter dan alleen jezelf en daarom ben ik blij dat het verboden is.
Tintel @TheVivaldi12 juli 2024 16:23
Maar alles verbieden wat een mogelijk probleem kan zijn voor de maatschappij is toch ondoenlijk? Verantwoordelijkheidsgevoel zou dat moeten regelen.
Want verbieden betekent: handhaving = controle + maatregelen indien men zich er niet aan houdt. Verbieden dat je probeert heel snel ergens heen te fietsen is toch van den zotte?

Het idee dat 'de' maatschappij regelbaar is door een wetboek met honderden wetten is belachelijk.
TheVivaldi @Tintel12 juli 2024 17:15
Theoretisch gezien ben ik het met je eens, maar het punt is dat de cultuur nu eenmaal zo is en dat veranderen zonder allerlei regels, wetten en verboden wordt veel te moeilijk. In bijvoorbeeld Japan is dat een heel ander verhaal. Dus als onze cultuur zo is, hebben we dit soort verboden helaas nodig.

Overigens reageerde ik in mijn reactie hierboven op het stuk van de persoon boven me omtrent het de snelweg oprennen.
Tintel @TheVivaldi16 juli 2024 09:06
m.b.t. het opmerking van de snelweg oprennen - voetgangers zijn daar verboden maar het is toch onmogelijk om het actief te verbieden (dus continue handhaven - als in overal controleurs)? En ook niet nodig. Want gezond verstand zou het ook moeten voorkomen.
Verder is het zo dat er dan altijd weer uitzonderingen gemaakt moeten worden. Want wat moet je doen als er een kop-staart botsing is? Blijven zitten tot de rest er ook op klapt of de berm in lopen/rennen?
CaptainKansloos @latka12 juli 2024 10:09
"Wielrenners are gonna wielren"

Ik ben zelf ook een gematigd wielrenner en ik stoor me mateloos aan de aso 'hoezo moet ik hier op het fietspad rijden?!' houding van mijn 'mede-sporters'. Ik geloof niet dat die houding snel gaat veranderen; of die app nou verboden wordt of niet.

Van de andere kant; dat is wss ook niet de target markt van Cowboy. In die zin is de impact van de app wss sowieso laag. Ik denk ook dat dit een beetje een 'gimmick' is die teveel opgeblazen wordt en aandacht krijgt. Een 'wedstrijdje op de openbare weg' is formeel natuurlijk not done, maar dat wordt zonder deze app wss ook - informeel - honderden keren per dag gedaan. En op veel plaatsen zal dat geen kwaad kunnen, maar in 'hartje grote stad' is dat natuurlijk vragen om problemen.
TheVivaldi @CaptainKansloos12 juli 2024 11:17
Klopt, maar het verschil is dat je niet op elke straathoek een agent/boa kunt hebben staan die alle wielrenners die een wedstrijd houden aanpakt. Zo'n app kun je makkelijk verbieden, zeker voordat ie is uitgebracht.
Blinkin @CaptainKansloos12 juli 2024 12:19
Ah een zeldzame soort. Een wielrenner die wel bewust is van het gezamenlijk rekening houden met elkaar. Dat bewonder ik, dank!
Uiteraard heb ik een vertekend beeld door die paar wielrenners die het imago voor de rest verpesten (ik hoop altijd maar dat t er minder zijn dan ik denk).

Het feit dat er vergelijkbare apps zijn met deze functie waar nog niemand over gevallen is is natuurlijk wel iets om bij stil te staan. Misschien wordt dit idd opgeblazen.
Aan de andere kant kan deze discussie bij zowel gemeentes als fabrikanten evenals gebruikers een stukje bewustwording teweeg brengen over of we dit willen en zo ja in welke vorm.
Stoney3K
@CaptainKansloos12 juli 2024 12:59
Ik ben zelf ook een gematigd wielrenner en ik stoor me mateloos aan de aso 'hoezo moet ik hier op het fietspad rijden?!' houding van mijn 'mede-sporters'. Ik geloof niet dat die houding snel gaat veranderen; of die app nou verboden wordt of niet.
Hier ben ik het (als recreatief wielrenner) dus ook mee eens. Prima als je sportief wil fietsen, maar je bent in de eerste plaats verkeerdeelnemer, daarna pas wielrenner. Verwachten dat iedereen zich aan jou aanpast omdat je een 'zwakke' verkeersdeelnemer bent maar wel met 50 door een 30 zone heen stuift, is gewoon asociaal.

Om dezelfde reden is mijn fiets gewoon voorzien van een bel en lampjes, het kan me echt niet schelen dat 'echte' wielrenners vinden dat die dingen niet op een racefiets horen.

[Reactie gewijzigd door Stoney3K op 22 juli 2024 14:22]

PepijnK @CaptainKansloos12 juli 2024 14:58
Hier in het grensgebied is het niet alleen de houding van sommige wielrenners, maar ook dat de regels voor groepen fietsers in Duitsland en Belgie echt heel anders zijn dan hier in Nederland.

Zo kennen de Belgen het verschijnsel "wegkapitein" dat is dan de leider van de groep en die gaat zich gedragen als een soort verkeersregelaar. Iets wat Nederlandse automobilisten niet alleen niet verwachten, maar ook niet begrijpen, omdat het hier gewoonweg niet zo werkt. Een wielrenner met een oranje hesje aan is gewoon een wielrenner met een oranje hesje aan, geen verkeersregelaar of klaarover.
Ook is het in Belgie de norm dat als er meer dan zoveel fietsers bij elkaar rijden, dat ze dan tellen als een soort van colonne die je niet mag doorkruisen. Terwijl we dat hier niet kennen.

Ik ken het zelf van de bromfietstoertochten, dan heb je ook Duitsers erbij die te pas en te onpas op de rijbaan gaan rijden, terwijl dat hier toch echt niet is toegestaan. Meestal is dat een of twee keer uitleggen dat dat niet mag en ook echt niet de bedoeling is en dan komt het wel goed.

Je kan je de frustraties over en weer voorstellen als een groep brommerrijders een groep wielrenners tegenkomt en de wielrenners de brommers niet willen laten inhalen, omdat de wielrenners denken dat ze een speciale status hebben die niet bestaat.
Je kan je vast ook wel de levensgevaarlijke situaties voorstellen die dat veroorzaakt op het moment dat mensen dan met de brommer ineens een 80 of 100 weg op gaan om wielrenners in te halen. Of als er doorgedrukt wordt omdat iemand het geduld verliest en geen 35 wil rijden maar gewoon 55.
iew @CaptainKansloos12 juli 2024 15:02
Mmmm dus een spel als Test Drive Unlimited mag straks ook niet meer ? Daar rij je ook midden in het verkeer van een stad, heeft die Halsema nou echt niets anders te doen ?!
fastedje @CaptainKansloos13 juli 2024 21:52
Wellicht zat de fabrikant gewoon op het negatieve nieuws en aandacht te wachten: negatieve aandacht is ook gratis reclame en meer naamsbekendheid.
ronaldvr @Marve7912 juli 2024 09:22
Ik ben blij dat jij *zelf* nadenkt. Er zijn echter (veel?) mensen voor wie dat blijkbaar niet geldt, en het probleem is niet dat die (alleen maar) zélf gevaar lopen maar ook dat ze anderen in gevaar brengen met hun acties. En om dat laatste gaat het. Jij wil toch ook niet dat jouw kind plotseling wordt aangereden door zo iemand, of doordat het moet uitwijken voor zo iemand wordt aangereden door een auto?
Marve79 @ronaldvr12 juli 2024 09:51
Nee, maar het verbieden van deze app gaat daar weinig aan bijdragen. Iemand die gevaarlijk rijdt laat zich niet tegenhouden doordat er wel of geen functie of app beschikbaar is die het aanmoedigt. Kijk maar naar die fat bikes en alle ongelukken die daar mee gebeuren. Laat ze daar liever iets aan doen.
cold_as_ijs @Marve7912 juli 2024 10:17
De app wordt helemaal niet verboden, er is gewoon kritiek op gekomen en ze hebben de functie teruggetrokken. Maar Cowboy heeft zijn doel bereikt met free marketing. Had nog nooit van het fietsenmerk gehoord
Marve79 @cold_as_ijs12 juli 2024 10:19
Ik hoorde vooral negatieve dingen over faillissement enzo, daar ken ik ze van.
ronaldvr @Marve7912 juli 2024 10:27
Och och stop even met drogredeneringen alsjeblieft. Je maakt er nu paar tegelijk:
Wikipedia: Vals dilemma / Wikipedia: Two wrongs make a right en ook nog Wikipedia: Selectief winkelen en Wikipedia: Red herring en Wikipedia: Overhaaste generalisatie

1: Je bewering dat 'het niet gaat helpen' is nergens op gebaseerd
2: Ja aan fat bikes moet ook iets gebeuren, dat staat het al dan niet problemen hebben van deze app absoluut niet in de weg natuurlijk (anders gezegd het 'ergens iets aan doen' van deze 2 zaken heeft helemaal niets met elkaar te maken en is een 'red herring' )
3: ' iemand die' Een voorbeeld van Wikipedia: Overhaaste generalisatie Ook nergens op gebaseerd.
Tintel @Marve7912 juli 2024 11:45
Half met je eens. Het punt is dat er dus een wet is die stelt dat racen verboden is. Maar is zo snel mogelijk rijden dan 'racen'.

En....we doen in het verkeer wel degelijk aan vrijetijdsbesteding - dus niet alleen van A naar B, zowel lopend, (race)fietsend, motorrijdend, auto-rijdend.....

En dan worden er wel degelijk element aan toegevoegd die voor afleiding kunnen zorgen. Maar moet dat dan allemaal verboden worden? Muziekje aan is ook afleiding...ook verbieden? Nee toch?

Dus als dit hetgeen is waar ze [in dit geval: de stad Amsterdam] zich druk om maken....geeft eerder aan dat de echte problematiek te weinig aandacht krijgt vind ik.
Marve79 @Tintel12 juli 2024 14:55
Het is gewoon micro management.
Lagonas @RVervuurt12 juli 2024 08:40
een fiets is zeker wel een voertug. En anders, in je eigen link staat het volgende.

Lichte twee-, drie- of vierwieler
L1, L2 of L6
Motorvoertuig met een maximale cilinderinhoud van 50 cc en maximumsnelheid van 45 kilometer per uur
Brommer, e-bike, speedpedelec, trike of quad
Bruin Poeper @Lagonas12 juli 2024 10:48
een fiets is zeker wel een voertug. En anders, in je eigen link staat het volgende.

Lichte twee-, drie- of vierwieler
L1, L2 of L6
Motorvoertuig met een maximale cilinderinhoud van 50 cc en maximumsnelheid van 45 kilometer per uur
Brommer, e-bike, speedpedelec, trike of quad
Een twee-wielig voertuig met een maximale cilinderinhoud van 50cc kan ook een een cilinderinhoud=0 hebben. Dat lijkt dan toch verrekte veel op een fiets. (If it looks, quacks, walks like a duck then it's a duck)
sjaakwortel @Bruin Poeper12 juli 2024 11:46
helaas negeer je dan wel het "motor" gedeelte van die definitie, want dat is een normale fiets dus niet.
MartijnHavinga @Bruin Poeper12 juli 2024 11:49
Er staat toch echt MOTORvoertuig in het stuk van de RDW en mijn gewone fiets heeft toch echt geen motor .
Blinkin @Bruin Poeper12 juli 2024 12:11
Taalkundig zou dit niet eens een discussiepunt kunnen zijn. Als het geen voertuig is dan is het dus een vaartuig of luchtvaartuig. Denk dat we het daar vrij snel over eens zullen zijn.
ArawnofAnnwn @Bruin Poeper12 juli 2024 12:28
*plukt een kip* Kijk een mens!

Als er geen cilinderinhoud is, is er ook geen cilinder en vervalt het hele gedoe. Wat wel gek is aangezien de hele regel tegenstrijdig is gezien er ook onderdelen zijn die geen cilinders hebben.
iRobbery @Lagonas12 juli 2024 11:17
Aha, dus die clowns op een eenwieler komen er wel mee weg? :+
Dorank @RVervuurt12 juli 2024 08:45
Een fiets is geen voertuig: https://www.rdw.nl/particulier/paginas/voertuigcategorieen
Je verwijst naar een niet volledige lijst, immers je bron begint met:
De volledige definities en omschrijving van alle voertuigcategorieën vindt u in de ...
Ik laat het aan de lezer over om "artikel 9 fietsen" te vinden in een wetsartikel genaamd "Regeling voertuigen" te vinden en de conclusie te maken dat fietsen weldegelijk voertuigen zijn.
Bergen @RVervuurt12 juli 2024 09:50
Een fiets is geen voertuig
Ik weet niet of je je rijbewijs al hebt, maar je leert op rijles dat bestuurders van rechts voorrang hebben op een gelijkwaardige kruising, en een bestuurder betekent "een bestuurder van een voertuig". Fietsers die van rechts komen hebben immers ook gewoon voorrang, dus ja een fiets is een voertuig.
nandervv @Bergen12 juli 2024 10:59
Volgens mij is het zo dat een fiets een voertuig is als-en-alleen-als er een persoon op aan het rijden is. Zo niet, dan is het gewoon een object.
Lievense @nandervv12 juli 2024 11:55
Met een fiets zonder iemand erop kan niet gefietst en niet geracet worden. Wat is uw punt?
DigitalExorcist @RVervuurt12 juli 2024 16:00
Een fiets is wél een voertuig.
RedDragon17 @RVervuurt12 juli 2024 09:07
nvm

[Reactie gewijzigd door RedDragon17 op 22 juli 2024 14:22]

n4m3l355 @wildhagen12 juli 2024 08:30
Het is ook verboden als fietser mobiele apps te gebruiken. De hele situatie is een non discussie en had nooit moeten gebeuren. Wonderlijk dat de app producent zoiets in zn hoofd heeft gehaald.
Sissors @n4m3l35512 juli 2024 08:36
Nee hoor. Je mag net als automobilist doen wat je wil op je telefoon*. Of het nou Whatsapp groepsconversaties houden is of lekker Sudoku's oplossen is. Wat je niet mag doen is de telefoon in je hand te houden, maar zolang die in een houder zit mag alles.

* Oké niet helemaal waar, want je hebt algemene kapstok artikel dat je geen gevaar op de weg mag zijn (iig als automobilist, geen idee of die ook geldt voor fietsers). Maar wat er specifiek qua telefoons niet mag, is hem vast houden.
Zoop @Sissors12 juli 2024 08:55
Eh, je dient je met het verkeerd bezig te houden en niet met andere zaken bezig te zijn. Ik wil iemand er wel onder uit zien komen die sudoku zit te spelen in een houder. Want dit geld evengoed als een boek op je stuur lezen of iets dergelijks, ook dat mag niet. Dat heeft dus niks met telefoons of apps te maken maar puur het feit dat je geen andere dingen hoort te doen, onder gevaarlijk rijgedrag valt een hoop te scharen, en dus ook als je meer bezig bent met je mobieltje dan met het verkeer, of hij nou in een houder zit of niet.
Sissors @Zoop12 juli 2024 08:58
Dat schreef ik toch al? Je hebt het algemene kapstokkel artikel (artikel 5 zoals @The Zep Man schreef) dat je geen gevaar op de weg mag zijn. Maar er is zeker geen algemeen verbod dat je geen apps mag gebruiken op je telefoon. Er is enkel een specifiek verbod dat je hem niet mag vasthouden.
Zoop @Sissors12 juli 2024 10:00
Ik haak specifiek in op
of lekker Sudoku's oplossen is
want dat is hoe dan ook echt niet ok. Als je dat had weggelaten ben ik het er wel mee eens en had je me niet gehoord.
Ghoelian @Zoop12 juli 2024 10:13
Als je dat kan doen zonder je telefoon vast te houden en zonder gevaarlijk te rijden zou dat in theorie dus wel mogen. Lijkt me natuurlijk niet echt mogelijk om een sudoku op te lossen zonder je aandacht van de weg te halen, maar in theorie wel legaal als je dat kan.
TheVivaldi @Ghoelian12 juli 2024 11:21
Ik denk dat het alleen kan in auto's waar je de autopilot kunt aanzetten. Uiteraard moet je je daar niet helemaal laten afleiden, maar de auto neemt je wel wat werk uit handen, dus dan lijkt het me dat je een sudoku wel opgelost kunt krijgen. Neemt niet weg dat ik het nog steeds niet zou aanbevelen, overigens.
mjtdevries @TheVivaldi12 juli 2024 13:17
De handleiding van alle autos zegt dat je ook met autopilot aan, je aandacht volledig op de weg moet houden. Aangezien je op elk moment in staat moet zijn om in te grijpen als de autopilot in de minst gaat.
TheVivaldi @mjtdevries12 juli 2024 14:44
Klopt, ik zei dan ook niet dat het mag, ik zei alleen dat het zou kunnen lukken. Immers, als je zelf bestuurt, dan wordt het moeilijk om van alles op je telefoonscherm te doen. Met autopilot kun je dat veel makkelijker doen, omdat de auto wat meer werk voor je doet. Dat is wat ik hierboven probeerde te zeggen. Of het mag is een ander verhaal en dan heb je uiteraard gelijk.
hoeksmarp @Zoop12 juli 2024 10:44
Ik denk dat je dan zwaar onderschat hoe erg een whatsapp groepsconversatie houden afleidt.
The Zep Man
@n4m3l35512 juli 2024 08:42
Het is ook verboden als fietser mobiele apps te gebruiken.
Dit is onzin. Je mag als fietser (net als een automobilist) niet een smartphone in je hand houden tijdens het rijden. Buiten dat om mag je alles met een smartphone doen, zolang je maar geen gevaarlijk rijgedrag vertoont (art. 5 WVW).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:22]

TheVivaldi @The Zep Man12 juli 2024 11:24
Je mag wel meer niet vasthouden dan een smartphone. Aantal jaar geleden was er iemand bij Wegmisbruikers die beboet werd voor het vasthouden van een cd, waar ie even op keek om een volgend nummer uit te zoeken. Een telefoon bleek ie niet bij zich te hebben en hij vertoonde ook geen gevaarlijk rijgedrag, maar de agenten vonden toch dat het een artikel 5'je was.

Misschien hangt het er vanaf welke agent je treft? De ene zal misschien wat strenger zijn dan de ander.
DigitalExorcist @n4m3l35512 juli 2024 16:01
Onzin, je mag als fietser élke app gebruiken die je maar wil. Maar niet terwijl je je telefoon vasthoudt.

Telefoon in je rugzak en spraakbediening met oortjes mag best.
Aeternum @wildhagen12 juli 2024 09:27
Op voorhand ik deel je mening, maar in welk opzicht verschilt dit met strava segments?
Coolstart @wildhagen12 juli 2024 09:54
En wat dan met Strava segments? Ook offline halen? Dat bestaat al jaren.
Stoney3K
@wildhagen12 juli 2024 12:56
-2.Onder wedstrijd wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen.
Dat zou dus ook betekenen dat patsen met je persoonlijke Strava-segmenten ook niet zou mogen? :Y)
Verwijderd @wildhagen12 juli 2024 16:45
Dus ook geen ronde van Nederland meer, Amstelvgold race en dergelijke ook niet meer. Geweldig.
B64 @zonglew0012 juli 2024 12:22
Het ligt niet aan de fabrikant, het is ligt aan de mongolen op de weg. Als er ouders zijn die normaal vinden dat je met een fatbike of vespa 80 mag over de weg, vind ik dat de vrachtwagen chauffeur vrijuit moet gaan als hij iemand per ongeluk in zijn de dode hoek doorrijdt.
Het feit dat die fiets überhaupt '80' kan, komt dus wel degelijk door de fabrikant. Die zet een fiets op de markt waar dat mee mogelijk is (of die makkelijk daarop is aan te passen) en verdient daar goed geld mee terwijl ze iedere aansprakelijkheid over gevolgen van het gebruik van hun illegale spullen afwijzen. Bovendien is de jurisprudentie inmiddels allang zover dat een fietser met een opgevoerde/illegale fiets heus niet zomaar vrijuit gaat bij een ongeval.

En de Amsterdamse burgemeester en wethouders zijn echt al jaaaaren in Den Haag aan het lobbyen om de handel in illegale fietsen aan te pakken, omdat dat nou eenmaal de bron is van alle ellende. Maar omdat dat niet zo snel gaat, proberen ze ook op andere manieren de veiligheid en leefbaarheid te vergroten.
Hans C @zonglew0012 juli 2024 09:54
En nu gaat ze even de hele mkb en toerisme in Amsterdam een doodsteek geven.
Nou nou nou. Het gaat hier over een spelletje op de fiets.
Martinez- 12 juli 2024 08:04
In hoeverre is dit anders dan de sectoren die je kan fietsen met Strava? Dat gaat zelfs over een langere afstand dan 500m.
BoerBart @Martinez-12 juli 2024 08:10
Bij mijn weten zit het verschil (vooral) in de manier hoe de race gehouden wordt, waar Strava je tijd meet over een bepaald segment, zit je niet in een directe race met personen om je heen. De app van Cowboy laat 2 mensen tegelijkertijd met elkaar racen. Uiteraard kun je bij een Strava segment ook naast elkaar fietsen, maar zet de app van Strava je daar niet toe aan en is het ook niet de enige manier om de race te winnen/houden.
pbk @BoerBart12 juli 2024 08:15
Maar met Strava Live Segments zie je wel terwijl je aan het fietsen bent of je harder moet gaan fietsen. En dan lijkt het me onder artikel 10 te vallen:
-2.Onder wedstrijd wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan elk rijden met voertuigen ter vaststelling of vergelijking van prestaties hetzij van de deelnemers, hetzij van de voertuigen, hetzij van onderdelen daarvan, hetzij van bedrijfsstoffen.
Maar het lastige is denk ik dat je bij Strava niet echt tegen een specifieke deelnemer racet en bij de Cowboy app wel. Dat zal wel een essentieel verschil zijn?

[Reactie gewijzigd door pbk op 22 juli 2024 14:22]

BoerBart @pbk12 juli 2024 08:30
Ik denk dat het dan neerkomt op de definitie van een wedstrijd. na wat Googelen kom ik tegen dat er wordt gesproken over "een strijd tussen twee of meer personen", waar je bij Strava niet tegen een direct persoon racet, terwijl dat bij de Cowboy variant wel het geval zal zijn geweest.
bn326160 @BoerBart12 juli 2024 09:22
Bij Strava lijkt het me een soort record dat je vestigd?
pbk @bn32616012 juli 2024 10:12
Ja, maar het is wel een vergelijking van prestaties met andere deelnemers.
hoeksmarp @pbk12 juli 2024 10:46
Dat lijkt me per definitie als het een record vestigen is.
pbk @hoeksmarp12 juli 2024 11:13
Tenzij het een persoonlijk record is?
Stoney3K
@pbk12 juli 2024 13:12
Dan race je ook, maar dan tegen een eerdere prestatie van jezelf.
Ronny77 @pbk12 juli 2024 08:41
Een ander wezenlijk verschil is het aanmoedigen tot een echte wedstrijd of meer bedoeld om te vergelijken?
In strava heb je geen winnaar verliezer.
Dit is specifiek in gericht om directe wedstrijden te houden.
latka @Ronny7712 juli 2024 09:33
Ik denk dat de belangrijkste reden is dat er te weinig mensen de wet kennen en deze app en in een positie zitten om hier iets mee te doen.
RVervuurt @BoerBart12 juli 2024 08:34
Voor zover ik weet fiets je in de Cowboy app gewoon tegen "ghosts" hoor, niet tegen een live persoon. Hoe zou je anders tegen steeds snellere mensen gematched kunnen worden?
hoeksmarp @RVervuurt12 juli 2024 10:51
Heb je niet gezien dat overal in Amsterdam mensen met een cowboy fiets elkaar ontmoeten om vervolgens 500m te racen? Er gaat enorm veel geld in om. Hoe hoger het niveau van de spelers hoe hoger het bijhorende geldbedrag. Wordt ook veel op gewed in Aziatische landen. Het beëindigen van deze app heeft op korte termijn echt een grote impact op het (hier) illegale gokcircuit en zal (imo) absoluut de verkeersveiligheid enorm verbeteren. Het enige waar ik bang voor ben is dat er natuurlijk snel clones zullen komen van deze app zodat de illegale activiteiten vrij snel weer opgepakt zullen worden. Ik ben benieuwd wat daartegen gedaan zal worden.
Miglow @hoeksmarp12 juli 2024 13:35
Ik heb er echt nog nooit van gehoord, maar wel rot dat het blijkbaar alleen in Amsterdam een probleem is
hoeksmarp @Miglow12 juli 2024 13:53
Sorry, bovenstaande is niet serieus ;)
Miglow @hoeksmarp12 juli 2024 13:55
Mijne ook niet 🤣
hoeksmarp @Miglow12 juli 2024 13:56
😂
Miglow @hoeksmarp12 juli 2024 14:05
Althans, ik had er echt nog nooit van gehoord, maar iedereen weet dat je in Amsterdam binnen de ring nergens 500m rechte weg hebt waar je kunt racen.
gabaman @Miglow13 juli 2024 12:35
Probeer Waterlooplein tot Prins Bernhardplein eens, lang zat en het eerste deel is zeker een uitdaging. Slechts 1 keer een bijna groene golf meegemaakt dus oppassen voor overige verkeersdeelnemers...
Jovatov @BoerBart12 juli 2024 08:30
Zoals ik het lees krijg je als je wint in de Cowboy-app een snellere tegenstander. Dus ik denk daarmee dat het ook geen 'live'-wedstrijd is maar ook een koppeling met een willekeurige andere Cowboyfietser die ook op jouw niveau zit.
Daarmee is er in die zin volgens mij weinig verschil met Strava.
Alleen de aanvliegroute is wel heel anders. Cowboy is een fietsenmerk voor regulier fietsverkeer dat nu hun aanbod uitbreidt in hun app met een race-variant. Dat is in regulier fietsverkeer niet de bedoeling.

Strava is een trainingstool specifiek voor sporters/wielrenners. De segmenten zijn een uitbreiding op hun aanbod om het trainen leuker te maken. Maar sec is het volgens mij hetzelfde.
Marve79 @Martinez-12 juli 2024 08:50
Strava is voor sporters. Cowboy fietsen zijn voor regulier vervoer en bovendien gemotoriseerd. Beetje hetzelfde wanneer je TomTom in je auto je gaat uitdagen tot racen.
Martinez- @Marve7912 juli 2024 09:05
Beide groepen zijn te vinden op de openbare weg - daar doelt dit artikel en mijn opmerking op.
Marve79 @Martinez-12 juli 2024 09:13
Klopt, maar het doel van beide groepen is verschillend en de ene is gemotoriseerd. Toch wel een behoorlijk verschil. Er is ook geen Strava voor auto's of elektrische fietsen.
bilgy_no1
@Marve7912 juli 2024 09:40
Nee, voor de wet maakt het geen verschil, daar gaat het om wat de wet definieert als 'voertuig' en als 'wedstrijd'.

E-bikes zijn overigens gelimiteerd tot 25 km/h, terwijl een racefietser meestal veel sneller rijdt. Dus laten we een verbod op racefietsen invoeren!
Marve79 @bilgy_no112 juli 2024 09:49
Ik weet niet of je zelf weleens op een e-bike hebt gereden? Ik merk dan aan mezelf dat ik altijd volle bak wil rijden, ook al laat de situatie het eigenlijk niet toe. Als je zelf moet trappen heb je dat totaal niet. En dat zie ik ook bij andere e-bikers, die altijd volle bak aan komen vliegen.

Gemotoriseerd is nou eenmaal altijd gevaarlijker dan niet gemotoriseerd, omdat je absoluut geen moeite hoeft te doen om die 25 km/u te halen. Bovendien trekken ze ook veel sneller op en daar schuilt ook deels het gevaar.
bilgy_no1
@Marve7912 juli 2024 10:05
Uiteraard. Ik heb een fatbike, dus ik rijd dagelijks bejaarden en kleine kinderen omver.

En wielrenners die nog geen lampje of bel willen monteren vanwege het extra gewicht zijn altijd super lief en geduldig in het verkeer.
Marve79 @bilgy_no112 juli 2024 10:11
Naja dat is wel heel erg generaliserend. Ik generaliseer fatbikes en jij beklaagt je daar over en doet vervolgens hetzelfde met wielrenners.
bilgy_no1
@Marve7912 juli 2024 15:55
Sarcasme komt niet altijd goed door...

Het gaat erom dat het gedrag van de gebruiker bepalend is. Dat staat los van de al dan niet elektrische aandrijving.
Arrigi @bilgy_no112 juli 2024 12:00
Ik woon niet in Nederland maar was recent per fiets op bezoek. Die ondingen van unlocked e-fatbikes en voornamelijk de bestuurders die ik daar zag hebben we gelukkig niet waar ik woon.

Als ik op dezelfde manier de hele tijd sprintjes zou moeten trekken ben ik echt wel snel kapot, dus nee, dat doe ik niet.

Er ís gewoon een probleem met die dingen. Geen excuses nodig.
cariolive23 @Marve7912 juli 2024 13:39
Op een racefiets zonder motor ga je echter al heel snel flink harder dan 25kmh. Even aanzetten voor een sprintje en het is al 45kmh of harder. Voor een amateur.
Marve79 @cariolive2312 juli 2024 14:53
Idd maar dat is meestal maar een fase. Op zo'n ebike ga je constant hard.
Seal64 @bilgy_no112 juli 2024 09:50
Kleine kanttekening - e-bikes zijn niet begrensd. Het moet alleen zo zijn dat de ondersteuning ophoudt bij 25 km/h maar als je daarna gewoon zelf doortrapt naar 30 dan mag dat.
Tripledad65 @Martinez-12 juli 2024 08:11
Zoals ik het lees, daagt de cowboy app echt uit tot racen, terwijl Strava veel meer alleen resultaten deelt.
Ik denk dat dat wel een belangrijk verschil is. Het is het verschil tussen vragen of iemand iets kan, en iemand uitdagen om een risico te nemen. Ik begrijp de gemeente Amsterdam wel.
MacPoedel @Martinez-12 juli 2024 09:15
Bij Strava bljift de competitie beperkt tot binnen die segmenten, met Cowboy kon je gewoon op elk moment beginnen racen. Dus met Strava is er nog wat controle mogelijk om het uit te schakelen op gevaarlijke plaatsen, gebeurt wel helaas nauwelijks.

Ik heb al wel wat segmenten als gevaarlijk aangeduid die voorbij de lokale school passeren en door een scherpe bocht gaan waarbij je aankomend verkeer niet kan zien.Dat is ook een straat waar je max 30 mag, dat geldt ook voor fietsen. Ik rijd zelf met een racefiets, maar houd me wel aan de snelheidslimieten, dat is dus ook 30 op jaagpaden (in België).
Creesch @Martinez-12 juli 2024 09:59
Met name de context lijkt mij anders. Cowboy fietsen zijn zover ik weet "normale" fietsen voor dagelijks gebruik. Waar Strava voornamelijk specifiek gebruikt zal worden door wielrenners e.d.

Of wielrenners bijdragen aan de verkeersveiligheid is uiteraard een discussie die ook al een paar decennia gaande is ;) Maar over het algemeen zijn er wel minder wielrenners op de weg dan reguliere fietsers.

[Reactie gewijzigd door Creesch op 22 juli 2024 14:22]

CivLord
@Martinez-12 juli 2024 10:04
Daar zie je niet dat een tegenstander harder gaat, waardoor je aangemoedigd wordt om harder te gaan, ook wanneer de verkeerssituatie dat op dat moment misschien niet toelaat.

Het verschil zit misschien ook in de gebruikers. Degenen die Strava gebruiken zijn misschien meer geneigd de app te gebruiken om te trainen, in een omgeving waar dat kan. Degenen van de Cowboy app zijn misschien meer studenten/ jongeren die de app gebruiken wanneer ze door de stad ergens naar onderweg zijn. Wanneer te veel mensen Strava gaan gebruiken op momenten en plekken waar dat gevaar of overlast op kan leveren, zal daar misschien ook kritiek op komen.
Danferno @Martinez-12 juli 2024 10:59
De Strava segmenten zijn aan een specifieke locatie gebonden, segmenten op verkeersonveilige plekken kunnen verwijderd worden. Als ik het goed lees kan je eender waar een Cowboy Race doen, dus ook op verkeersonveilige plekken.
Merik @Martinez-12 juli 2024 14:26
Dan moet je vooral kijken naar het doel van de app denk ik. Bij de Cowboy-app weet je dat mensen er een race van maken tegen anderen om om het snelst te gaan op welke plek dan ook. Bij Strava is het ook bedoeld voor het delen van routes met vrienden als soort van sociaal netwerk, het bijhouden van je trainingskilometers en ruwe benadering van je verbruikte calorieën. Ik geloof dat er incidenteel ook een gevaarlijk traject uitgehaald wordt, als dat te gevaarlijk is. Dus deels vergelijkbaar, maar er zit een wezenlijk verschil in.
kvdveer 12 juli 2024 08:06
Mensen die dit spelletje spelen overtreden overigens ook Artikel 10 van de wegenverkeerswet. Ik ben benieuwd of Cowboy voor de wet dan ook medeplichtig is.
PdeBie @kvdveer12 juli 2024 09:07
Denk het niet. Bij Pokemon Go zag je ook dat mensen gebieden betraden waar ze totaal niet mochten komen, omdat daar toevallig een zeldzame Pokemon was. Die zijn daar naar mijn weten ook nooit voor aangeklaagd en bestraft.
Tsenre @kvdveer12 juli 2024 09:23
Je kan beredeneren dat Cowboy de organisator is van de wedstrijd.
Cowboy 'houd' dan de wedstrijd. (eerste regel van Artikel 10 van de wegenverkeerswet)
_Thanatos_ @kvdveer12 juli 2024 09:42
Wordt een fiets beschouwd als een voertuig?

Hoe dan ook zou je omwille van die wet dus wel een wedstrijdje hardlopen mogen houden. Lijkt me net zo goed levensgevaarlijk.
Lord Anubis @_Thanatos_12 juli 2024 12:56
Tuurlijk is een fiets een voertuig.

Tevens lopend, rijdend of kruipend, een wedstrijd op openbaar terrein of weg is normaal vergunningsplichtig en op zijn minst gemeld te worden.
_Thanatos_ @Lord Anubis15 juli 2024 04:16
Ja dat zal wel, en ik ben het ook met je eens, maar in dezen is het belangrijk dat de wet dit ook zegt. Als we het allemaal eens zijn met elkaar dat iets illegaal is dat eigenlijk legaal is, dan kun je er weinig tegen beginnen. Just saying.
Katsu 12 juli 2024 08:21
Mijn Cowboy is na 5 jaar he-le-maal versleten (de motor is nu de geest aan het geven) dus veel racen kon ik toch al niet. Geen aanrader als je wat duurzaamheid wil.

[Reactie gewijzigd door Katsu op 22 juli 2024 14:22]

Ronny77 @Katsu12 juli 2024 09:10
Maar misschien een domme vraag, hoeveel kilometer heb jij er mee afgelegd?
100 in 5 jaar en het is echt abrurd. Als je 100 per dag fietst 7 dagen per week. Hoort het nog niet, maar is het al minder absurt.
Katsu @Ronny7712 juli 2024 13:55
1160km op dit moment.
sander6 @Katsu12 juli 2024 14:23
Dat is bizar weinig. Ik zou even contact opnemen met Cowboy als ik jou was.
MvdW- @Katsu12 juli 2024 11:05
Hoeveel km heb je al gefietst volgens de app?
The Zep Man
12 juli 2024 08:06
Zij noemde het spel een gevaar voor de verkeersveiligheid en 'volstrekt absurd'.
Waarom niet 'volstrekt illegaal'? Het zet anderen aan tot illegale acties. Je mag niet racen op de openbare weg. Het fietspad is ook openbare weg.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 14:22]

_Thanatos_ @The Zep Man12 juli 2024 09:41
Is dat zo? Met een fiets? Ik ben dan wel benieuwd welke verkeerswet hier over gaat volgens jou, en wat die precies zegt over fietsen.

Dat racen met een auto op de openbare weg niet mag, dat staat buiten kijf.
Fenway @_Thanatos_12 juli 2024 13:59
Artikel 10 van de wegenverkeerswet verbiedt het houden van of deelnemen aan een wedstrijd met een voertuig op de openbare weg,
SuperDre @_Thanatos_12 juli 2024 22:29
Nouja, een fietser mag ook de maximum snelheid niet overtreden, die is er niet alleen voor auto's.
_Thanatos_ @SuperDre15 juli 2024 04:25
Dit suggereert dat er geen maximumsnelheid is op fietspaden.
https://www.anwb.nl/belan...um-snelheid-op-fietspaden

Geen bewijs, wel suggestie. Ik heb even door de verkeerswet zitten bladeren, maar kon niet binnen 5 minuten vinden waar staat dat een maximumsnelheid ook geldt voor fietsers.
Lord Anubis @_Thanatos_15 juli 2024 15:12
Klopt deels maar ronde rode rand borden met 30 km erin geldt ook voor fietsers; alleen bij de blauwe borden met een fiets erop zit wettelijk geen snelheidslimiet op.

Elektrisch weer wel.

[Reactie gewijzigd door Lord Anubis op 22 juli 2024 14:22]

BoerBart 12 juli 2024 08:07
Goede zet, hoe leuk het ook lijkt, veel mensen kunnen er ongetwijfeld niet mee overweg, en gaat het problemen opleveren. Daarnaast is "Cowboy gaf eerder aan dat de spellen zo zijn ontworpen dat de afleiding tot een minimum beperkt wordt" wel mooi gezegd, maar er moet simpelweg gewoon geen afleiding zijn in het verkeer. "We" zijn al druk genoeg met andere dingen helaas, ik ben blij dat dergelijke gamificatie niet wordt doorgevoerd.
Tr4nnel 12 juli 2024 08:14
Hoe werkt het eigenlijk? Met +- 100 watt eigen inzet fiets je 25 km/u en zit al je tegen de begrenzer in te trappen?

Ik denk dat de gemeente vooral heel bang is dat dit ook een ding wordt onder fatbike gebruikers, waar ik me iets bij voor kan stellen.

Het zegt ook wel iets over Cowboy, ze kunnen eigenlijk gewoon geen nuttige features meer bedenken.

[Reactie gewijzigd door Tr4nnel op 22 juli 2024 14:22]

HollowGamer 12 juli 2024 12:35
Hoe kan je dit spel verzinnen? Of ging het hun puur om de aandacht, want negatieve aandacht, is ook weer promotie voor je merk?

Leuk btw. dat ze hier kritiek op hebben. Voor mij mogen ze die fatbikes en dwaze op scooters ook wel van de weg halen. Het stomme is dat je beide ziet, bij mensen die het eigenlijk al niet breed hebben. Hoe ze die kunnen betalen is mij vaak een raadsel.
multikoe 12 juli 2024 08:14
Daarnaast zei het bedrijf tegen Het Parool dat het van fietsers wordt verwacht dat ze zich aan de maximumsnelheid houden en op veilige plekken spelen
Hahahahaha....

Elke spel met een competitie-element dat wordt gespeeld in de openbare ruimte leidt tot problemen. @Martinez- heeft het over Strava, verschillende segmenten zijn daar al weggehaald omdat het leidde tot erg gevaarlijke situaties. Maar het probleem met Strava is in de media geweest.
Pokemon Go: idem. Grote problemen met hordes (volwassen) kleuters die door tuinen banjerden en opstoppingen veroorzaakten.
Je mag bijvoorbeeld ook geen puzzeltocht met auto's organiseren als daar een tijds-component in zit.
Zynth @multikoe12 juli 2024 08:21
Elke spel met een competitie-element dat wordt gespeeld in de openbare ruimte leidt tot problemen.
Sterker nog; alles wat op tijdsbasis beloond wordt in het verkeer, leidt tot problemen.
Wat mijn betreft wordt het bijvoorbeeld ook verboden om pakketchauffeurs te betalen per afgeleverd pakket, etc.
Alle beloning met een tijdsfactor erin, moet als het over verkeer gaat, verdwijnen.
multikoe @Zynth12 juli 2024 08:43
Zo sterk zou ik het ook weer niet willen stellen, want waar leg je de grens? Elke vervoer over de weg is tijdsverlies en hoe sneller je rijdt, hoe lager de kosten voor jou of je werkgever. Extreme gevallen leiden tot gevaarlijke situaties en daar is ondertussen echt wel aandacht voor en er zijn maatregelen genomen (tachografen, verplichte rusttijden e.d.).

Men had zich gewoon moeten realiseren dat dit tot problemen zou kunnen leiden en als je problemen kunt voorkomen, dan moet je dat doen. En vertrouwen op het gezond verstand van mensen is wel zo ongeveer het laatste wat je moet doen :)
Alxndr @Zynth12 juli 2024 09:42
Als ze per pakket betaald worden hebben ze alsnog een financiële motivatie om het zo snel mogelijk te doen. Of meer verdienen per dag, of eerder thuis...
Zynth @Alxndr12 juli 2024 16:19
Daarom zouden die sectoren alleen een uurloon mogen betalen wat mij betreft. Dan kunnen ze ineens relaxt 30 rijden in onze wijk, in plaats van 60 om meer te bezorgen of sneller thuis te zijn.
Beide motivaties vallen weg als er een vast uurloon is.
panterarosso @multikoe12 juli 2024 09:55
Alsof fietsers en aan de regels houden gebeurt. Nu de auto steeds meer uit steden wordt geweerd moet je als voetganger eerder meer oppassen dan minder, zelfs in zones waar duidelijk staat dat xe alleen voor voetgangers zijnn, of op plekken waar het fietspad er vlak naast ligt. En het zijn niet alleen de thuisbezorgd bezorgers, ook moe met bakfiets mo met zijn elektrische minibike en mario met zijn fatbike
panterarosso @Khalid.12 juli 2024 15:38
Ik heb niet eens een rijbewijs, ik ben een voetganger die elke keer in Rotterdam Centrum in voetgangers gebieden een keer of tig fietsers tegenkomt, en af en toe zelfs 1 die luidruchtig gaat bellen als de mensen niet opzij gaan

En mijn bril draag ik altijd
HKLM_ 12 juli 2024 08:05
Nederland is groter als Amsterdam….

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 22 juli 2024 14:22]

pbk @HKLM_12 juli 2024 08:18
Dat klopt, maar in dit geval heeft de gemeente Amsterdam het aan de orde gesteld, toch?
HKLM_ @pbk12 juli 2024 08:47
Dat Amsterdam het niet wil hebben moeten ze lekker zelf weten maar om het dan gelijk uit te schakelen want Amsterdam gaat eigenlijk gewoon ver. Randstedelingen denken altijd dat Nederland ophoud te bestaan als ze van de A10 afgaan maar ook daar is gewoon land :+
lilmonkey @HKLM_12 juli 2024 09:12
Je negeert lekker het feit dat de reden dat Amsterdam hier niet blij met is, namelijk dat racen op de openbare weg gevaarlijk kan zijn en illegaal is, ook buiten Amsterdam geldt.
Alxndr @lilmonkey12 juli 2024 09:50
Amsterdammers en zich aan de verkeersregels houden ...

Hoeveel mensen er daar niet voor rood licht of zebrapaden stoppen is schandalig, en beetje racen kan daar best bij. :+
PdeBie @HKLM_12 juli 2024 09:09
Het mag simpelweg in heel Nederland niet volgens de wet ;)
pbk @HKLM_12 juli 2024 10:15
Amsterdam heeft er last van en Amsterdam wil het uitgeschakeld hebben. Of Cowboy dat nu op basis van locatie uitschakelt, zodat het alleen in Amsterdam niet werkt zal de gemeente denk ik niet zoveel schelen, maar ik neem aan dat het de beslissing van Cowboy is om het nu maar helemaal uit te schakelen.

Ik woon zelf niet in de Randstad en herken je gevoel wel, maar volgens mij is dat in dit geval niet van toepassing.
mcmlx @HKLM_12 juli 2024 09:18
Nederland is groter dan Amsterdam….
_Thanatos_ @HKLM_12 juli 2024 09:38
Nederland is groter als Amsterdam kleiner was.

Alsjeblieft, nu klopt je grammatica weer, zonder als->dan :)

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