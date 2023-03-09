Cowboy brengt functie uit die vermogen e-bike aanpast aan omgeving en gewicht

Cowboy brengt vanaf donderdag een ota-update uit voor de Cowboy 4- en 4ST-e-bikes, waarmee de fietsen afhankelijk van de omgeving, zoals bergop fietsen of bij veel tegenwind, meer of minder vermogen leveren. Er komt een power saving-modus om energie te besparen.

De nieuwe software, die AdaptivePower heet, gebruikt volgens Cowboy meer sensors van de fiets, waardoor deze de 'context van de omgeving' beter moet begrijpen. Met de ingebouwde gyroscoop kan de fiets bijvoorbeeld detecteren wanneer hij heuvelop of juist bergafwaarts gaat, om zo meer of minder vermogen te leveren. De e-bike kan ook op basis van de trapkracht van de fietser en de behaalde snelheid bepalen of er sprake kan zijn van bijvoorbeeld tegenwind of een zware tas, waardoor er meer vermogen kan worden geleverd.

AdaptivePower in de Cowboy-app
AdaptivePower in de Cowboy-app

C4-e-bikes hadden al een gyroscoop en versnellingsmeter voor onder meer crashdetectie, maar die werden niet tijdens normaal gebruik ingezet. "Met AdaptivePower wordt ook de informatie van die sensors, samen met de snelheidsmeter en de koppelsensors tussen de pedalen, gebruikt", zegt cto en medeoprichter Tanguy Goretti tegen Tweakers. "We gebruiken nu voor het eerst alle hardware van de fiets tijdens het fietsen. De software verzamelt elke seconde twintig keer informatie uit die sensors." Cowboys smartphoneapp geeft tijdens het fietsen met een rood effect aan dat de fiets extra vermogen levert met AdaptivePower.

Goretti zegt dat Cowboy de functie heeft ontwikkeld na feedback van een review van de Cowboy 4. "Een Amerikaanse reviewer zei dat hij de C4 een heel fijne fiets vond, alleen klaagde hij dat de e-bike niet genoeg ondersteuning gaf voor de heuvels van San Francisco. Daardoor kregen we het idee om deze functie te ontwikkelen, om je in zulke gevallen meer ondersteuning te geven."

"Nu we deze software hebben ontwikkeld, kunnen we ook andere soorten fietsen maken, zoals gravelbikes en cargofietsen. Bij die cargofietsen scheelt het immers nogal of je mensen of vracht in die bak hebt, of dat deze leeg is. Met onze nieuwe software kunnen we daar beter op anticiperen en kan de e-bike er dus beter mee omgaan. Met andere woorden, de fiets kan dan meer vermogen leveren als je dat nodig hebt. We hebben op dit moment nog niets concreets aan te kondigen als het gaat om nieuwe fietsen, maar met dit platform is het wel mogelijk." Ceo en medeoprichter Adrien Roose merkt daarbij op dat de focus van Cowboy op urban-fietsen blijft liggen. 'We gaan dus niet ineens elektrische mountainbikes maken'.

AdaptivePower moet 'voor de meeste gebruikers' niet tot veel minder bereik leiden, zegt Goretti, die opmerkt dat de functie onder 500 gebruikers is gebètatest en dat de functie daarbij 'bijna nooit' werd uitgeschakeld. De fietsen krijgen daarnaast een power saving-modus om tot dertig procent energie te kunnen besparen. Met deze functie levert de fiets minder vermogen. Cowboy zegt dat de 4- en 4ST-fietsen de update vanaf donderdag krijgen en dat via de smartphoneapp in dertig seconden geüpdatet kan worden. De update verloopt gefaseerd, mogelijk krijgen niet alle gebruikers de update dus op donderdag. Eerdere fietsen krijgen vooralsnog geen AdaptivePower.

Het bedrijf zegt ook met een recente investeringsronde genoeg geld te hebben ingezameld en verwacht volgend jaar winstgevend te zijn. In februari berichtte De Tijd dat het Brusselse e-bikebedrijf tot 28 miljoen euro wilde inzamelen bij investeerders en crowdfunders. Goretti gaf al eerder aan dat dit niet klopte en dat het bedrijf maximaal 16 miljoen euro wilde inzamelen, waarvan 15 miljoen euro bij investeerders.

Bij introductie van AdaptivePower is volgens het bedrijf 10 miljoen euro ingezameld en volgt nu de crowdfundingcampagne. Roose zegt dat het bedrijf nu on track is en merkt op vorig jaar 2,7 keer zoveel e-bikes te hebben verkocht. Nu heeft het bedrijf in totaal 50.000 e-bikes verkocht. "We zijn als bedrijf nog nooit zo sterk geweest als we nu zijn. We hebben genoeg funding binnengehaald om het bedrijf naar winstgevendheid te krijgen. Naar verwachting zijn we dit jaar een paar maanden winstgevend en maken we over heel 2024 winst."

Nieuwe kleuren Cowboy 4ST
Naast AdaptivePower, maakt Cowboy bekend dat de C4 ST-e-bikes nieuwe kleuren krijgen. Het gaat om de kleuren klei, lavendel en vijg.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 09-03-2023 00:01 133

09-03-2023 • 00:01

133

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Reacties (133)

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Knutselmaaster 9 maart 2023 00:37
Leuke gadgetfuncties die al jaren bestaan in "het wereldje van knutselaars".
Ik heb 8 jaar geleden ook flink lopen prototypen met dit soort dingen.
Kan middels een klein systeempje zoals een Arduino heel simpel geïmplementeerd worden.
Sensors kosten een grijpstuiver, een ontwikkelbordje een paar tientjes.
Het is leuk allemaal maar uiteindelijk kom je erachter dat zo'n systeem nooit kan weten wanneer je zin hebt om zelf wat meer of minder te trappen en dat de keuze van de kracht van de trapondersteuning via knopjes toch eigenlijk het fijnste is omdat je dan gewoon zelf de keuze hebt.
En zoveel moeite is het nou toch ook weer niet om dan met je duim af en toe op een knopje te moeten drukken...
SG @Knutselmaaster9 maart 2023 07:17
Het gaat hier om reeds beschikbare sensoren, dus het is feature software update die meer doet met de sensor hardware. En is meer de vraag of de firmware opslag groot genoeg is voor die software uitbreiding.
Zoals bepaalde sTM32 families de flash opslag te klein geworden is voor steeds feature rijke popu drone software. Blijkbaar genoeg ruimte.

Dit help de efficientie en toepassen van ondersteuning dat het helling af uit kan en vlakke weg licht en helling op afhankelijk van de stijl heid in gradaties ietswat meer.

Wat fietser bepaald is meer wil je low mid high ondersteuning. Dus is adaptie soft mild hard of full . Waarbij grootste verschil is op flakke weg maar die stijlste hellingen komt samen en haal max vermogen. Ook behaal je beter range mee. Naast als de helling gehad hebt dat soms vergeet die ondersteuning terug op eco te zetten of uit.
Dat gaat nu dan automatisch.
Knutselmaaster @SG9 maart 2023 14:26
Dat begrijp ik.
De winst lijkt me niet te zitten in helling af: met koppelsensor "vraag" je sowieso geen vermogen in de afdaling en de 25km/h (of 33km/h) is snel bereikt zodat er al helemaal geen energie verbruikt wordt.
Waarschijnlijk is het maar 20 peilingen per seconde omdat daarmee de limiet van de stm32 is bereikt.
Cookenzopy @Knutselmaaster9 maart 2023 14:46
Ik heb een racefiets met vermogensmeter. Om een gemiddelde snelheid van 25 km/uur te halen, dat is eigenlijk al meer dan een e-bike haalt, moet ik een gemiddeld vermogen trappen van 100 Watt.
Knutselmaaster @Cookenzopy9 maart 2023 19:46
Jazeker, in het platte Nederland op een racefiets is dat genoeg (als je geen tegenwind hebt).
Hier in Frankrijk, in de regio Parijs waar het lekker glooiend is overal, op een "echte Hollandse stadsfiets" kom je ongeveer op 250W tot 350W voor een gemiddelde snelheid van 20 tot 25km/u. Op een racefiets is 200W tot 250W in principe genoeg. Het vasthouden van een snelheid kost relatief weinig vermogen, vooral als het plat is. Maar versnellen en klimmen is andere koek. Natuurlijk ook afhankelijk van flink wat andere factoren zoals gewicht, rol- en luchtweerstand.
rko4u @Knutselmaaster9 maart 2023 23:20
Het grappige is dat ik sommige elektrische, die geen systeem als deze hebben, er heuvelop met een transportfiets uit kan klimmen (inderdaad door snelheid vast te houden). Blijkbaar blijven die fietsen heuvelop hetzelfde extra vermogen geven als op vlak.
youridv1 @rko4u10 maart 2023 08:40
Kan ik me goed voorstellen. Ik ging er persoonlijk niet van uit dat ze een hellingshoek meten.
Ik nam aan dat ze kijken naar hoe veel druk jij zet, hoe hard je rijdt en op welke stand de fiets staat en dat er op basis van die 3 metingen wordt berekend hoeveel vermogen de motor levert

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:22]

Knutselmaaster @youridv110 maart 2023 23:35
Dat plus de rotatiesnelheid van het trapstel.
Dat is inderdaad de meest gangbare methode.
Als je dan een helling opgaat rijden, dan ga je harder op de pedalen duwen en dus gaat het motorvermogen omhoog, als die nog niet maximaal is (want hoger dan maximaal vermogen dat kan natuurlijk niet).
De hellingshoek meten voegt daar aan toe dat je in principe even hard (of zacht) op de pedalen blijft drukken als je begint te klimmen, niet een standje omhoog hoeft te zetten en dan toch meer motorvermogen "vraagt".
Afgeraden om met zo'n systeem op je achterwiel proberen te rijden want dan gaat ie ineens vol vermogen leveren. :+
Ik had dat zelf opgelost met een luchtdruk meting. Als je stijgt gaat de luchtdruk omlaag (zo werkt een hoogtemeter ook) en dan kan je dus ook automatisch meer vermogen krijgen.
Al met al grappig maar nogmaals, een standje hoger zetten als je zelf vind dat je meer motorvermogen wilt is simpel genoeg, even je duim bewegen naar het knopje en that's it.
En als je zin hebt om een beetje sportief te doen, dan kan je gewoon kiezen om niet op dat knopje te drukken.
Knutselmaaster @rko4u10 maart 2023 23:24
Dan lever jij meer vermogen met je benen als zij met hun motor + hun spierkracht.
rko4u @Knutselmaaster11 maart 2023 11:01
Klopt, maar op vlak houdt ik ze dus niet bij met die spierkracht. Dus terwijl ik zou verwachten dat deze fietsen heuvelop meer vermogen zouden moeten geven (tot 25 km/u) lijkt hun vermogen dus niet toe te nemen bij meer weerstand.
Knutselmaaster @rko4u12 maart 2023 17:48
Dat kan meerdere redenen hebben:
- De motor kan simpelweg niet meer vermogen leveren omdat hij al aan zijn max zit op het plat. De fiets zal dan langzamer gaan in een beklimming.
- De fietser op de ebike trapt geen greintje harder in de beklimming en de druksensor in het trapstel "weet" dus niet dat er meer vermogen nodig is. De fiets zal langzamer gaan in een beklimming.
- De fietser op de ebike kan het geen bal schelen of hij constant de maximale snelheid behaalt, hij is gewoon lekker aan het fietsen. Terwijl jij ondertussen probeert hem in te halen. Misschien heeft de ebiker zijn trapondersteuning niet voluit gezet, of helemaal niet ingeschakeld.
- De ebike heeft een middenmotor en hij heeft een licht verzet (lichte versnelling, mechanisch) ingeschakeld waardoor hij lekker licht trapt maar niet snel gaat. (Net als dat een heel sterke auto in zijn 1 niet sneller bergop gaat dan een zwakke auto in zijn 2).
- Precies het tegenovergestelde als de vorige (en dit komt vreselijk vaak voor): De gebruiker van de ebike met middenmotor gebruikt zijn mechanische versnellingen helemaal niet en dus draait de elektrische motor veel te langzaam (trapfrequentie te laag). De ebike is dan niet vooruit te branden bovendien hoge slijtage, hoog batterijverbruik en risico van oververhitting van de motor. (Als vergelijking met een auto, een stijle berg op gaan in zijn 5).

De vergelijking met een verbrandingsmotor van een auto is een beetje scheef maar het principe is toch hetzelfde.
jongetje 9 maart 2023 06:20
We moeten allemaal groen bezig en ik zie meer en meer mensen op een elektrische fiets. Wat is er mis met op eigen kracht een stukje fietsen? Zeker in het platte Nederland. Ook nog een goed voor je lichaam in een klein beetje in te spannen.
Coolstart @jongetje9 maart 2023 08:23
Sorry een flame war starten tegen elektrische fietsen is gewoon laag.

Ik heb zelf geen fiets maar je ziet dat elektrische fietsen veel woon-werk kilometers doen. Het haalt mensen over de streep en in veel gevallen laten ze zelfs hun auto omdat een EV 10x meer verbruikt dan een fiets en veel werkgevers geven een fietsvergoeding.

Elektrische fietsen hebben net voor meer mensen op de fiets gezorgd. Ook cargo bikes boomen ook dankzij de trapondersteuning.

Ook veel ouderen mensen kopen een elektrische fiets omdat ze dan meekunnen met de rest van de groep of gewoon niet stilvallen bij kopwind.
joker1977 @Coolstart9 maart 2023 11:53
Ik vind het starten van een flame-war niet zo nuttig en fijn, agreed.

Maar het aangehaalde punt is wel degelijk valide: Kun je eigenlijk niet simpelweg stellen dat het overgrote deel van de eBikers op de electrische fiets springt uit luiigheid ?

Sure, ze zijn nu "iets" minder lui als ze vanuit de auto naar de eBike migreren, maar voor normale en gezonde mensen is de afgelegde afstand in 80% van de gevallen ruimschoots goed te doen zonder elektrische aandrijving.

Persoonlijk vind ik dat. Er wordt soms net gedaan alsof de eBikes de saviors van het klimaat zijn, terwijl de realiteit gewoon is dat je van extreem lui naar 'iets minder lui' gaat in het meest gunstige geval klimaat-wise. In de basis zie je gewoon buitengewoon veel mensen die minder dan 15 km. fietsen op een eBike. Afstanden die ook prima te doen zijn op een gewone fiets en in de meeste gevallen met een verwaarloosbaar verschil in reistijd.

De "onderzoeken" over hoe klimaatgunstiger eBikes zijn tov. conventionele fietsen neem ik met een korreltje zout. Misschien dat ze qua CO2-emissie gunstiger zijn als je ze 100% groen oplaadt, maar de realiteit is dat dat niet gebeurt EN de overige klimaat-schade wordt simpelweg weggelaten, incl. gezondheidseffecten.
tehip @joker19779 maart 2023 14:26
Aanvullend op @joker1977 @Coolstart : dit nieuwsbericht stelt nieuwsbericht stelt dat
het niet allemaal ‘bekeerde’ automobilisten. Sterker nog, de elektrische fiets reduceert vooral het aantal kilometers dat voordien met de gewone fiets wordt afgelegd, aldus de studie.
.

Het volledige rapport is hier te vinden: https://www.kimnet.nl/bin...ebruik+e-fiets_def_v2.pdf
Coolstart @joker19779 maart 2023 22:42
Kun je eigenlijk niet simpelweg stellen dat het overgrote deel van de eBikers op de electrische fiets springt uit luiigheid ?
Luiheid zal zeker meespelen maar hoeft dat een nadeel te zijn? Uiteindelijk willen we meer mensen op de fiets en hoe comfortabeler de fiets is hoe beter.

Thuiswerk zal mogelijk een grotere impact hebben. Tot hiertoe reden we elk jaar meer en meer met de auto maar daar komt mogelijk verandering in.

EF’ers lui noemen is wel heel kort door de bocht. Waar ik woon ‘antwerpen’ zie je steeds meer fietsbruggen over kruispunten en tunnels onder wegen. Met EF’s voel je dat gewoon minder en doet het er zelfs niet meer toe. Het is vooral veel sneller en veiliger.

Met een gewone fiets gaat de zoveelste helling je snel slecht bevallen en ga je dat voordeel van snelheid en veiligheid als minder interessant aanvoelen.

For the record, ik heb geen EF maar ik kijk wel niet neer op fietsers die dat wel doen. Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken of het leuk/zinvol/betaalbaar is.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 14:22]

Verwijderd @joker19779 maart 2023 15:27
Wat een onzin zeg! Dat JIJ het niet zo ziet wil nog niet zeggen dat anderen deze eBike voor anderen redenen aanschaffen. Ken nl. ook genoeg mensen die niet meer zo valide zijn en toch graag op een "gezonde" manier actief te zijn en als een eBike daar mee helpt, waarom niet? Zelf heb ik 'm ook i.v.m. woon/werk verkeer (18 km) en bij redelijk goed weer neem ik deze ook dan als mijn vervoer. Dat er inderdaad ook een categorie mensen zijn die in jou ogen "lui" zijn neem ik dus met een korreltje zout. Dat is maar een aanname die nergens is op gebaseerd en meer een onderbuik gevoel. Ben zelf 55 jaar jong en merk dat de mobiliteit toch echt achteruit gaat, of ik het leuk vind of niet. Dat jij dit dan toeschuift als luiheid zegt alles over jou perspectief. Of het klimaatgunstiger is ben ik met je eens, dat kun je wellicht in twijfel nemen.
youridv1 @joker197710 maart 2023 08:44
Maar het aangehaalde punt is wel degelijk valide: Kun je eigenlijk niet simpelweg stellen dat het overgrote deel van de eBikers op de electrische fiets springt uit luiigheid ?
Waarschijnlijk wel en dat is niet slechts.
De "onderzoeken" over hoe klimaatgunstiger eBikes zijn tov. conventionele fietsen neem ik met een korreltje zout. Misschien dat ze qua CO2-emissie gunstiger zijn als je ze 100% groen oplaadt, maar de realiteit is dat dat niet gebeurt EN de overige klimaat-schade wordt simpelweg weggelaten, incl. gezondheidseffecten.
Ik weet niet waarom je ze zou vergelijken met een conventionele fiets. Aan een eBike zit meer materiaal, een accu, motor en ze verbruiken energie. Natuurlijk zijn ze niet gunstiger voor het klimaat dan een conventionele fiets. Maar dat maakt niks uit.

De elektrische fiets moet mensen weg houden bij de auto voor afstanden die ook fietsbaar zijn. Het extra gemak dat de elektromotor biedt zorgt ervoor dat mensen toch overwegen de fiets te pakken in plaats van hun auto, die het 100 voudige aan energie verbruikt per kilometer, in het geval van een kleine EV en nog veel meer in het geval van een conventionele auto. Dan neem ik de uitstoot nog nieteens mee, of de bandenslijtage.

Op mijn werk was dit in ieder geval erg succesvol. De parkeergarage stond ooit dagelijks helemaal vol. Toen kwam er een leuk dealtje in samenwerking met een fietsleverancier voor korting op een eBike. Nu staat de parkeergarage vaak maar halfvol en staat het fietsenrek vol. :)

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 14:22]

jongetje @Coolstart9 maart 2023 08:30
Ik fiets al mijn hele leven op een normale fiets. Tot 6 jaar geleden was het best veilig op een fietspad en was ik vaak de snelste en kon je lekker met de stroom mee. Nu wordt je links en rechts ingehaald door slingerende scholieren op e-bikes (gelukkig tegenwoordig wat minder met de telefoon in de hand) en enorm veel andere mensen op e-bikes. Dan vraag ik me serieus af waarom die niet die paar km op een normale fiets kunnen overbruggen. En dan heb ik het nog niet eens over die elektrische brommers met trappers (zodat het een fiets is) die je voorbij vliegen. Moet je voor een brommer een rijbewijs halen en kinderen van 12 vliegen je op die dingen voorbij.

Ik begrijp echt wel dat er een doelgroep voor is, maar een gezond mens kan ipv 10km in de auto ook wel 10km op de normale fiets. Dat scheelt weinig qua tijd en dat levert pas een enorme milieu maar ook gezondheidswinst op met alle mensen met overgewicht.

Het is dat je buiten bent maar energie verbranden doe je veel minder op een elektrische fiets: https://www.ad.nl/auto/om...komen-nutteloos~a9efcc48/
SarcoZQ @jongetje9 maart 2023 10:58
Ik ben dus zo iemand die voor 10km enkel van een gewone naar een e-bike is gegaan. Ook ik werd links en rechts voorbij geraasd door e-bikes met scholieren en bejaarden.

Kwa tijdswinst; ik vind van 35 minuten naar 23 echt significant. Plus niet bezweet etc.

De berekening wat goed is voor het milieu vind ik lastig te maken, wel is het zo dat met e-bike ik de auto nog vaker laat staan.

Wel ben ik het helemaal eens dat het fietspad een onveilige plek is geworden met fatbikes, opgevoerde ebikes (hallo van Moof rijders zonder handen) en speed pedelecs.
SHiNeye @jongetje10 maart 2023 15:33
Dan zou ik deze even kijken; https://www.youtube.com/w...erYLxI4&ab_channel=Bright

een e-bike is voor mij weldegelijk gezonder; ik maak veel meer kilometers met een elektrische fiets dan ik ooit zou rijden met een normale fiets. Dus ook al verbrand ik per km minder calorieën, dat maak ik echt wel goed met de hoeveelheid kilometers.

Je artikel van het AD staat overigens achter een paywall. Enig idee of ze een fiets hebben getest met krachtsensor of enkel een rotatiesensor?
Antitech @Coolstart9 maart 2023 09:19
Wat betreft de "flamewar": Het is goed om kritisch te zijn op technische ontwikkelingen omdat dat het begin is van mogelijke verbetering. Vooralsnog is de hoeveelheid energie die we gebruiken voor transport alleen maar toegenomen, dus ruimte genoeg voor verbetering.
Ik ben het met je eens dat een elektrische fiets beter (qua energie verbuik) is dan de auto, maar een elektrische fiets is minder energie efficient dan een ouderwetse fiets. Ik heb het idee (maar geen cijfers) dat een elektrische fiets vooral een vervanger is voor de ouderwetse fiets en niet voor de auto.
tsjarlie @Coolstart15 maart 2023 14:23
Even gezond ...
https://www.gezondleven.b...tsen-zonder-ondersteuning
kiang @jongetje9 maart 2023 07:23
Velen van de ebikes die je ziet zijn mensen die zonder een ebike gewoon met de auto naar het werk zouden gaan.

De ebike is namelijk echt een heel heel heel grote verbetering voor het pendelen, omdat je reistijd zowat constant is: ongeacht verkeer of weer kan je met een ebike je reistijd ongeveer constant houden. Dat heb je met een auto (vanwege verkeer) niet, en ook niet met de fiets (vanwege wind).
batjes @kiang9 maart 2023 07:47
Elektrische fietsen vervangen vooral... fietsen. Die paar auto's en scooters die er mee vervangen worden is bijzaak.

kopje 5
B64 @batjes9 maart 2023 08:16
Yep, maar er wordt volgens dat artikel dus wel twee keer zoveel mee gereden, en dat zijn dus voornamelijk kilometers die niet meer met een auto of scooter gereden worden.

Er zijn maar weinig mensen die hun auto verkopen na de aanschaf van een ebike, maar wel mensen die vaker de fiets pakken.

Bovendien houdt dat onderzoek geen rekening met de recente helmplicht voor snorfietsers, die er ook voor zorgt dat mensen hun scooter inruilen voor een ebike (hoewel dat voornamelijk fatbikes zullen zijn)

[Reactie gewijzigd door B64 op 22 juli 2024 14:22]

batjes @B649 maart 2023 09:24
Artikel is ook niet duidelijk over de klimaatwinst van Elektrische fietsen.

https://www.change.inc/mo...n-elektrische-fiets-37952
Meer dan 2 keer zo veel Co2 uitstoot.

https://www.consumentenbo...mheid-elektrische-fietsen
Gemiddelde levensduur is (vooralsnog) 1/4-1/5de van een normale fiets.

https://www.quest.nl/mens...-fiets-5-redenen-nadelen/
6 gram Co2 uitstoot per km.


https://www.fietsersbond....biliteit/fietsen-cijfers/
15miljard kilometer per jaar, de cache van DuckDuckGo heeft het bij een andere site over 1,3miljard km per jaar voor e-bikes.
Als 20% van die kilometers de auto vervangt. 260miljoen km.
1,5miljard gram Co2
145gram co2 per km gemiddeld voor een auto.
36miljard gram Co2 bespaard.

300,000g per e-bike: https://www.bosch-ebike.c...r-is-de-co2-uitstoot-e843

Zelf fietsen stoot ongeveer 8 gram co2 per km2 uit (in rust 0,4g co2 per min, 4gram co2 per gereden minuut ongeveer). https://www.ietsoverdefie...co2-footprint-van-fietsen

Ongeveer 120,000g Co2 per normale fiets https://chelaclo.com/nl/d...2-dan-een-aluminiumfiets/ (als je geen carbon fiets koopt, anders is het bijna 300,000g co2 |:()

Elektrisch fietsen is per km dus (8-6)-0,8 1,2g Co2 zuiniger dan normaal fietsen :) Niet wat ik verwacht had.

180,000g Co2 verschil vanaf productie. Met gemiddeld 800km per jaar fietsen, (180,000/1,2)/800, 187 jaar bezig om een gelijke Co2 voetafdruk te komen tegenover een normale analoge fiets.

1,2miljoen e-bikes, 20% daarvan voor vervangen auto is 240,000. 43,200,000,000g Co2. Het aantal auto's dat er voor verkocht wordt neem ik aan dat het aantal klein genoeg is voor een statistische afwijken, dus meh.

1,3miljard gereden e-bike kilometers vs * 20% = 260miljoen gereden km's.
De gemiddelde auto zou voor die km's zo'n 37,700,000,000g Co2 uitgestoten hebben.

5,500,000,000g Co2 weg te fietsen. / 1,2miljoen e-bikes = 4,583g Co2. / 1.2 per km / 800km per jaar = 4.7 jaar bezig om 1 jaar in verschil aan gereden kilometers goed te maken.

Als mijn belabberde connecties en wiskunde een beetje klopt, kun je beter auto blijven rijden als het echt om onze planeet gaat.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 14:22]

kaaas @batjes9 maart 2023 09:37
Ik volg niet helemaal hoe een electrische fiets minder C02 veroorzaakt dan gewoon fietsen. Kun je dat meer toelichten?

Edit
Ik mis trouwens in het artikel het feit dat ebikers en automobilisten ook moeten eten.

[Reactie gewijzigd door kaaas op 22 juli 2024 14:22]

batjes @kaaas9 maart 2023 09:48
Enkel per gereden kilometer op basis van de cijfers die ik kon vinden.

Ik had niet verwacht dat zelf trappen rustig 8gram Co2 per km zou uitstoten tegenover 6g Co2 per km uitstoot voor een e-bike (wat minder wordt naarmate Co2 vrije energieproductie toeneemt). Nu ben je tijdens het fietsen op een e-bike niet helemaal in ruststand, Co2 uitstoot van een persoon in ruststand is vergelijkbaar met 0,8g Co2 per km. Dus ik weet niet of die 1,2g per gereden km winst op een e-bike ten opzichte van een ouderwetse fiets nou even accuraat is, zal waarschijnlijk minder zijn. Kan in de toekomst meer worden.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 14:22]

kaaas @batjes9 maart 2023 09:58
aah ok dat is de truc CO2 vrije energie productie.

Bedankt voor de artikelen trouwens erg leuk om door te lezen!
Argantonis @batjes9 maart 2023 13:11
Als die cijfers inderdaad kloppen en het is 0.4g in rust en nog eens 0.4g van het zelf trappen dan moet je wel alleen die 0.4g meetellen natuurlijk, een mens stoot altijd die 0.4g in rust uit, ook op de e-bike of thuis op de bank.
batjes @Argantonis9 maart 2023 13:17
Vandaar de 1,2. 8 (wat de mens per km uitstoot) - 6 (van de e-bike) inclusief de -0,8(wat volgens die website equavalent staat aan 1km volledig in ruststand op een fiets zitten zeg maar.) = 1,2g per km2 in het voordeel van een ebike.
ochhanz @batjes9 maart 2023 10:59
Leuke calculaties maar kan me niet voorstellen dat e-bikes netto gezien beter zijn voor klimaat dan gewoon fietsen. Bij e-bikes zit je met accu productie en afval (en alle vervuiling daaromheen) en een accu die ook nog maar een beperkte levensduur heeft.
dengregg @ochhanz9 maart 2023 12:22
Mogelijks is het per kilometer licht beter doordat er gemiddeld meer kilometers mee gereden worden. Vermoed wel dat dit dan weer zou moeten goedgemaakt worden doordat een gewone fiets gemiddeld langer in gebruik blijft.

Bij exact gelijk gebruik is een gewone fiets sowieso beter natuurlijk.
batjes @ochhanz9 maart 2023 13:21
Zijn ze netto ook niet, tenzij de gemiddelde persoon zo'n 187 jaar blijft doorfietsen op zo'n ebike. Gemiddelde levensduur ebike is volgens die bronnen 4-7 jaar.

Was meer een verassend feitje voor het stukje "per gereden km". Ik probeerde met de geduckduckgode cijfers het zo eerlijk en gunstig mogelijk te houden voor de ebike en eigenlijk tegelijk een beetje de normale fiets in de conclusie te betrekken.
theMob @batjes9 maart 2023 10:02
...43,200,000,000g Co2...
...= 4,7 jaar...
Je gebruikt de Amerikaanse en Nederlandse getalnotatie door elkaar in een Nederlands stuk tekst.
batjes @theMob9 maart 2023 13:08
:) aangepast.
theMob @batjes9 maart 2023 18:22
Ja, maar nu gebruik je dus overal de Amerikaanse getalnotatie in een Nederlands stuk tekst ;-)
In het Nederlands is 1 miljoen met twee cijfers achter de komma 1.000.000,00
In het Amerikaans (Engels) is 1 miljoen met twee cijfers achter de komma 1,000,000.00
masterjorie @batjes9 maart 2023 14:05
https://www.quest.nl/mens...-fiets-5-redenen-nadelen/
6 gram Co2 uitstoot per km.

Zelf fietsen stoot ongeveer 8 gram co2 per km2 uit (in rust 0,4g co2 per min, 4gram co2 per gereden minuut ongeveer). https://www.ietsoverdefie...co2-footprint-van-fietsen

Elektrisch fietsen is per km dus (8-6)-0,8 1,2g Co2 zuiniger dan normaal fietsen :) Niet wat ik verwacht had.
Dat voor de productie en levensduur de gewone fiets veel beter is dan de ebike, dat is duidelijk.
Om vervolgens tijdens gebruik het opladen met uitademen te vergelijken is wel discutabel, dat is toch wel appels met peren vergelijken. Echter als we dat toch gaan doen maak je wel een fout om uit te gaan van in rust (tijdens slapen), want ik heb nog nooit iemand slapend op een elektrische fiets gezien.
Beter is om net als bij de berekening van de 8 gram per kilo naar het aantal caloriën dat je verbrand te kijken. Als we voor het gemak even uitgaan van dezelfde snelheid (in praktijk is dit natuurlijk niet zo, de elektrische fietser fietst over het algemeen harder), dan verbrand je bij 24km/u als 70kg wegende in een uur ongeveer 553 kcal (lager dan die 640 kcal bij 180W) en afhankelijk van de trapondersteuning (en dit heeft natuurlijk weer invloed op het accugebruik) 283 kcal - 170kcal. Dat is dus een factor 2-3,3.
Dan zit je dus bij 21 km/u op ongeveer 7 gram CO2 per km uitademen tegenover minimaal 2.1 gram uitademen bij de elektrische fiets. Dan zit je al op nog maar een verschil van minder dan 5 gram uitademen en op dat moment is je accugebruik ook hoger dan gemiddeld.
Alleen als je https://www.ietsoverdefie...co2-footprint-van-fietsen verder leest, dan is het totale plaatje nog veel complexer en zou op die manier een benzine auto zelfs beter kunnen zijn dan fietsen. Echter voor je gezondheid heb je ook een bepaalde mate van beweging nodig, als je vervolgens niet dat half uur naar werk fietst, maar wel een half uur de sportschool induikt ter compensatie, dan kan je wel het vervoer gaan vergelijken, maar komt het ergens anders weer terug.

Ik fiets bijvoorbeeld voor mijn hobby/sport, maar doe dit ook naar werk en die uren fiets ik dan minder voor sport/hobby. Iedere gram CO2 die ik dan dus zou uitstoten door met een elektrische fiets of auto naar werk te gaan, zou voor mij dus netto een gram extra uitstoot betekenen. Er zijn zoveel afhankelijkheden (ik heb alleen al in mijn korte berekening meerdere aannames gedaan die niet met de werkelijkheid overeenkome), dat het appels met peren vergelijk blijft.

[Reactie gewijzigd door masterjorie op 22 juli 2024 14:22]

hoeksmarp @B649 maart 2023 08:51
Yep, maar er wordt volgens dat artikel dus wel twee keer zoveel mee gereden, en dat zijn dus voornamelijk kilometers die niet meer met een auto of scooter gereden worden.
Dat is jouw conclusie, maar wordt niet in dat artikel genoemd. Het kan prima zijn dat die kilometers anders helemaal niet waren gereden en dat men die kilometers (bijvoorbeeld door de beperkter snelheid of "luiheid") minder of helemaal niet had gereden (er wordt wel gezegd dat het hoofdzakelijk vrijetijdsgebruik is).
Pasc66 @B649 maart 2023 11:04
Die helmplicht is 1 ding maar de volstrekt idiote wetgeving rondom speed pedelecs is er eentje van een andere planeet. Gelukkig beginnen diverse gemeentes ontheffingen te verlenen zodat de speed pedelec we op het fietspad mag (met beperkte snelheid).
Geim @Pasc669 maart 2023 12:27
Hoe wordt dit kenbaar gemaakt op het fietspad zelf? Een standaard G11 fietspad is gesloten voor bromfietsers (waar een speedpedelec onder valt).
Pasc66 @Geim9 maart 2023 14:22
Je mag met ontheffing gewoon overal op het fietspad waar die ontheffing geldt - je wordt niet meer als bromfietser beschouwd. Zou gewoon landelijk moeten gelden - maar ja ..politiek he?
maevian @B649 maart 2023 11:01
Wij hebben onze auto niet verkocht, maar door dat ik met de ebike naar het werk ga hebben we er wel geen tweede gekocht. Dus in principe vervangt deze wel een auto
Thalaron @batjes9 maart 2023 08:17
Statistisch gezien wel, maar in ons mijn geval niet. Mijn vrouw heeft sinds een week een (elektrische) auto van de zaak.

Haar voorstel was om onze benzine auto erbij te houden voor mijzelf (altijd 1 auto gehad). Mijn tegenvoorstel was voor mij een elektrische fiets kopen (pakte voorheen die van haar mee) en de auto, na proeftijd, te verkopen.

Sure, ik had op haar fiets kunnen blijven fietsen, maar die is wat afmetingen betreft niet echt mijn ding. Mijn oude benenwagen verkocht voor extra budget zodat ik een goede fiets kon halen die 7-10 jaar mee kan. Voorheen deden we lange afstanden niet met de fiets dat ik met tegenwind haar niet op een normale (lees onbezweet aankomen) bij kon houden. Ik weet zeker dat we nu samen ook vaker de fiets pakken (kunnen we beide ook een drankje pakken mochten we daar zin in hebben).

Al met al, zonder elektrische fiets zou ik zeker een 2e auto hebben aangehouden waarbij ik dat nu niet doe. Hier is dat voornamelijk een keuze omwille de koste, echter niet omdat we het niet kunnen maar niet willen betalen.

[Reactie gewijzigd door Thalaron op 22 juli 2024 14:22]

Raymond Deen @Thalaron9 maart 2023 09:25
Hier kan ik nou van genieten!
Schoner, gezonder, praktischer en als bijkomend voordeel goedkoper.
wmca @batjes9 maart 2023 08:54
Ik weet niet hoe het in Nederland zit maar in België krijg je een kilometervergoeding wanneer je met de (elektrische) fiets naar het werk gaat. En ik ken toch meerdere collega's die de auto hebben ingeruild voor een elektrische fiets.
Coolstart @batjes9 maart 2023 08:42
Dat is geen bijzaak. In dat KiM onderzoek staat trouwnes duidelijk dat mensen minder kilometer rijden met de auto en vooral meer met de fiets.

Dat elektrische fietsen gewone fietsen verdringen is natuurlijk doodnormaal.

De markt van de fietsen zit nog in volle bloei. Er komen meer fietsostrades (snelle fietsbanen), meer mogelijkheden om fiets en OV te combineren (nu een ramp) en de verkoop van woon-werk fietsen zit nog aan zijn prille begin.

Er gaat een punt komen dat lawaaierige scooters de stad niet meer in mogen en dan is een elektrische fiets de enige uitweg.
copi @Coolstart9 maart 2023 12:00
De elektrische fiets is een perfect middel om de last mile te doen vanuit de trein. Vaak is dat op de normale fiets toch net ff te ver en sluit de bus vaak niet goed aan. Dan ben je daardoor weer aangewezen op de auto.
migjes @batjes9 maart 2023 10:52
in mijn stad word het bezorgen van eten nu vooral gedaan op de elektrische fiets.
vrijwel geen brommer/scooter meer te zien. ;)

is dit vervanging, nop, maar beperkt dat klopt, omdat bezorging opgekomen is tegelijk met de elektrische fiets zijn ze eigenlijk gelijk overgegaan op de elektrische fiets.
maar waar eerst een rij brommers voor de domino's stond is dat nu een rij elektrische fietsen.
en dat is toch een flinke vervanging.

ik kan me dus niet 100% vinden in jouw stelling.
(ja nog steeds te veel mensen die de auto naar het werk pakken en niet de elektrische fiets.
gewoontes slijten langzaam, zo ook deze, maar meer en meer mensen ontdekken het.)
Ruw ER @jongetje9 maart 2023 06:59
Ik dacht er eerst ook zo over, maar sinds ik een keer een elektrische fiets kon lenen voor een maand was ik meteen om. Als ik langs een vriend ging die 20km weg woont ging ik altijd met de auto, want geen zin om 20km te fietsen (ik sport al genoeg overigens). Nu denk ik (zolang het droog is) ik pak de fiets. Want 20km lang 25 aanhouden is zeker als het waait een beste opgave. Met een elektrische fiets is dit makkelijk en ben je ook lekker snel op je bestemming. Plus de buitenlucht en in beweging.

Juist doordat ik nu een elektrische fiets heb ben ik veel meer gaan fietsen. Ik woon overigens wel in 1 van de minst platte steden in Nederland.
MRIdev @Ruw ER9 maart 2023 07:10
Op die manier ben je goed bezig en lijkt er ook milieuwinst te zijn (ik ken niet je hele plaatje ;)).

Aan de andere kant zou het me niks verbazen dat het percentage mensen dat de auto ingeruild heeft voor een elektrische fiets, en deze ook echt gebruikt, de 5% overstijgt. Ruim het grootste deel van de electrische fiets is een extra belasting op het milieu.
MrMonkE @Ruw ER9 maart 2023 07:37
De Sint-Christoffelberg is ook geen pretje zonder accufiets.
Verwijderd @jongetje9 maart 2023 06:41
dit is ook iets waar ik me over verbaas - dont get me wrong; als mensen vaker de fiets pakken ipv de auto omdat ze zo'n elektrisch ding hebben: top! - echter zie ik mensen die op 3 km van hun werk wonen al zo'n ding kopen...

Laatst met de OV staking een interview met een scholier die een tentamen had, moest 13 km fietsen dus ging niet naar het tentamen.

dat is zelfs op een brakke stadsfiets minder dan een uur..... dat je dat niet elke dag voor je lol gaat doen, okay, maar damn...

disclaimer; dit is het perspectief van iemand die 100 km fietsen in het weekend normaal vindt... :+
svennd @Verwijderd9 maart 2023 14:00
Voorheen gingen ze 3 km in de auto rijden, nu nemen ze de (elektrische) fiets. Ik zie enkel winst ...

We observeren gewoon meer fietsen waardoor die dingen gewoon ook voor "niet beoogde" doelen gebruikt worden zoals races, bomma's op een raket fiets, zelfmoord fietsen, ...

We kennen dezelfde concepten met auto's enkel noemen we ze daar soms anders : racers, zondagsrijders, jongeren die net een rijbewijs hebben. (al dan niet met een hoge testosteron gehalte)
Verwijderd @svennd9 maart 2023 15:42
Dat is een fikse aanname.

Er zullen vast meer mensen de fiets gaan nemen ipv de auto dankzij de komst van de e-bike, maar ik ben ook benieuwd naar mensen die gezond zijn die voorheen 3 km fietsten en nu de e-bike nemen... Ik denk dat dat getal fors is...
svennd @Verwijderd10 maart 2023 08:51
Dat kan, moeilijk te bewijzen zonder echte getallen. Maar waarom zouden die mensen, dan niet de auto nemen ? Dat is nog makkelijker en heeft meer comfort.
Verwijderd @svennd10 maart 2023 09:32
Ik heb de getallen ook niet idd.

En voor veel mensen is een auto een duur vervoersmiddel (maar ze hebben er wel een....)
B64 @jongetje9 maart 2023 07:29
We moeten allemaal groen bezig en ik zie meer en meer mensen op een elektrische fiets. Wat is er mis met op eigen kracht een stukje fietsen? Zeker in het platte Nederland. Ook nog een goed voor je lichaam in een klein beetje in te spannen.
Er zijn zat mensen die door de ebike minder vaak in de auto stappen. Of die hun scooter hebben verkocht.
streamnl @jongetje9 maart 2023 07:59
Wij hadden 2 auto's en sinds ik een elektrische fiets heb, heb ik ons tweede auto verkocht.
Hij stond toch maar stil, want ik pak nu dagelijks de fiets naar mijn werk, voor kleine boodschappen of wanneer ik een drankje ga doen in de stad (ipv de OV pakken). En mijn fiets wordt door zonnepanelen opgeladen.

In mijn hoofd is dat een stuk groener.

Had ik dit ook kunnen doen met een "gewone" fiets? Misschien wel maar dan kost het me meer moeite en ik ben langer onderweg. Dat was voor mij elke keer weer de reden om het niet te doen. Ik had een hekel aan fietsen.
Nu? Nu kost het me bijna geen moeite/kracht om te fietsen. En dat vind ik erg prettig.
Gizz @jongetje9 maart 2023 08:46
Ook nog een goed voor je lichaam in een klein beetje in te spannen.
Heb je wel eens op een elektrische fiets gereden? Zonder je een klein beetje in te spannen sta je sowieso stil ;)

Ik ga sinds deze week op een elektrische fiets naar mijn werk (18km enkele reis, 144km per week en daarbovenop komen nog de niet woon-werkverkeer ritjes) in plaats van met de auto en ik moet zeggen dat ik het goed voel in mijn benen :P

Een elektische fiets is geen elektrische scooter. Je moet het grootste deel van het werk zelf doen, zeker als je een beetje door fietst: tot 25km/u heb je het gevoel dat je de wind in je rug hebt, daarboven stopt de ondersteuning compleet (dat is wettelijk zo bepaald). Dat betekent dat ik bij het wegfietsen bij een stoplicht/een brug op/accelereren nadat ik eerst af heb moeten remmen voor een bocht, energie bespaar die ik juist kan gebruiken om op de plekken waar dat kan >25km/u te fietsen. Qua afstand fiets ik de meeste meters zonder ondersteuning, omdat ik dan boven de 25km/u zit.

Je snelheid wordt dus stuk constanter omdat je weer sneller op kruissnelheid bent na een stoplicht of andere vertraging en tegenwind heeft een veel geringere invloed. Dat maakt het een stuk aantrekkelijker om op de fiets te stappen als je ergens op tijd moet zijn. En door de mindere piekbelastingen kom je ook frisser aan op je werk.

[Reactie gewijzigd door Gizz op 22 juli 2024 14:22]

Aidix @Gizz9 maart 2023 11:58
Je kan zo zien dat een groot deel de ondersteuning op maximaal heeft staan, en zeker met die modellen zonder krachtsensor maar alleen een bewegingsensor hoeven de 'bestuurders' dan vrijwel niets meer te doen dan af en toe een slinger aan de pedalen te geven.
Verwijderd @Gizz9 maart 2023 15:44
Het grootste deel van t werk zelf doen?
Dat is alleen waar als je de ondersteuning op een lage stand zet.
Gizz @Verwijderd9 maart 2023 15:50
Dat is denk ik ook van de fiets afhankelijk en of je <25km/u fietst. Punt is dat ik reageerde op iemand die zegt dat je op een normale fiets moet stappen, omdat je op een elektrische geen lichaamsbeweging krijgt. Maar dat hoeft dus echt niet het geval te zijn :)

* Gizz stapt nu met spierpijn in z'n benen weer op zijn elektrische fiets voor een ritje van werk naar huis :P
Verwijderd @Gizz9 maart 2023 16:14
mja, maar dat zijn de 'outliers' in de statistiek, de meesten zetten de ondersteuning op turbo-max-speed en verbranden bijna niets extra aan kcal.

ik denk vooral dat je de winst moet zoeken in de mensen die van de auto op de fiets stappen

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:22]

SHiNeye @Verwijderd10 maart 2023 15:37
https://youtu.be/jUjWerYLxI4?t=265

Deze eens even kijken, want wat jij zegt klopt namelijk niet helemaal.
Verwijderd @SHiNeye11 maart 2023 11:20
Ik volg het niet, wat is er anders aan de conclusie in t filmpje?

Verschil tussen ebike en auto/brommer is groot, verschil tussen gewone fiets en ebike is klein qua inspanning. En ze hebben het hier dan over inspanning, ik heb t vooral over de winst zoeken qua uitstoot vermindering, maar dat had ik wel even erbij mogen zetten.
SHiNeye @Verwijderd11 maart 2023 11:35
de meesten zetten de ondersteuning op turbo-max-speed en verbranden bijna niets extra aan kcal.
Dat klopt dus niet. Zoals je in het filmpje ziet is het verschil tussen geen ondersteuning, 50% ondersteuning en 100% ondersteuning helemaal niet zo groot als jij denkt.
Autisme_tech @jongetje9 maart 2023 08:11
Ik mag geen auto rijden en ik heb daarnaast fysieke problemen met de spieren dan is de ebike toch een stuk fijner ook omdat dan je spieren blijven bewegen en je niet op een scootmobiel hoeft te zitten en stijf wordt. En door de grote massa is het ook nog eens betaalbaar wat ook fijn is.
jongetje @Autisme_tech9 maart 2023 08:23
Dan begrijp ik je. Maar die enorme bulk gezonde mensen die voor 4 km op een e-bike gaat zitten (of nog erger, naar de sportschool toe om daar je in het zweet te werken) slaat natuurlijk nergens op.
JAVE @jongetje9 maart 2023 09:54
Gelukkig hoeven mensen niet eerst aan jou toestemming te vragen om iets wel of niet te doen... :+
jongetje @JAVE9 maart 2023 12:17
Hahaha, ben het met je eens.
Ik fiets echt enorm veel zolang het binnen 10km is (terwijl er een lease-auto op de stoep staat dus voor de kosten hoef ik het niet te doen. Sterker nog, fietsen is duurder omdat ik slijtage heb aan mijn fiets). We hebben een probleem met overgewicht en het milieu. Volgens mij is dan niet de oplossing om op een elektrische fiets te zitten. Uiteindelijk kost dat fietsen ook stroom, batterij en andere grondstoffen.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 14:22]

SG @jongetje9 maart 2023 07:22
Een pedelac is handig voor naar je werk waar je zwaar bezweet aankomt met e ondersteuning en ouderen die ook aardig vooruit willen komen. Zelf peddel ik liever zelf op vlakke weg en is extra gewicht van e functie ook geen probleem , bij hellingen wel handig. Ook handig als als beginner met gevordede fietser mee gaat dat je toch redelijk kan mee komen.
Limburg Zuid we hebben flinke hellingen. Al heb je daar op die vlakte meer te maken met wat hardere wind.
jongetje @SG9 maart 2023 08:21
Ik heb het niet over een (speed)pedelac, maar over de enorme hoeveelheid scholieren die ik voorbij zie razen op elektrische fietsen (omdat de school op 4 of 5 km afstand ligt).
jpfx @jongetje9 maart 2023 07:35
10 jaar geleden "e-bike is voor oude mensen". Nu: if fiets en beweeg (op een e-bike) en dat is gezond ;) 8-)
jongetje @jpfx9 maart 2023 08:22
Ze hebben een test gedaan hoeveel calorieën je verbrand op een e-bike. Hier komt ie:
https://www.ad.nl/auto/om...komen-nutteloos~a9efcc48/
P_Tingen @jongetje9 maart 2023 08:59
Dat hangt natuurlijk sterk af van de ondersteuning die je vraagt van je fiets. Ik rij nu zelf sinds een jaar electrisch maar ik verbaas me over de snelheid van mijn mede e-bikers. De meesten razen me met 25 km/hr of meer voorbij terwijl hun benen amper in de rondte gaan. Oftewel: standje turbo. Ja, dan kost het alleen calorieën om in evenwicht te blijven. Ik heb zelf mijn fiets eigenlijk alleen in de laagste ondersteuningsstand en fiets bovendien zelden harder dan 20 km/hr.
Antitech @jongetje9 maart 2023 09:02
Ik had het artikel graag willen lezen maar er zit een paywall voor. Waarschijnlijk is de conclusie dat je met een vette accu en een elektromotor zelf niet zoveel energie hoeft te leveren en het gezondheidsvoordeel minimaal is?
Nathilion @jongetje9 maart 2023 09:17
Die zit lekker achter een betaalmuur. En als ik het commentaar zo doorlees dan is het een bagger uitgevoerde test.

En een snelle zoekopdracht laat zien dat ja, je verbrandt minder, maar het is bij lange na niet nul. Als ik de percentages van de verschillende artikelen middel dan is het gemiddeld 25% minder t.o.v. een normale fietser. Daar staat tegen over dat e-bikers vaker en langere afstanden afleggen.
Marcel Br @Nathilion9 maart 2023 10:26
Het zijn meer de commentaren die bagger zijn.
De test is te beperkt lijkt me de enige serieuze tekortkoming.
joker1977 @Nathilion9 maart 2023 11:59
Commentaar lijkt voornamelijk te worden geleverd door mensen die een eBike hebben en claimen "dat ze heel wat doen" terwijl de realiteit is dat ze nauwelijks iets doen. Maar ja, als je van 0 komt dan is iedere inspanning "al iets".

De test lijkt uitgevoerd te worden met een ademgas-analyse apparaat (dwz. die zie ik in de still van het filmpje, heb het filmpje niet gezien) en dat suggereert een vrij nauwkeurige analyse in de metabole verbranding tijdens de "inspanning". Ofwel, ik denk niet dat het heel erg bagger is, integendeel.
Geim @jongetje9 maart 2023 13:06
Ik heb een E-MTB, gemiddeld verbrand ik zo'n 10 Calorien per minuut. Vergelijkbaar met toen ik nog een gewone MTB had. Alleen fiets ik nu lager, omdat de E-0MTB de scherpe kantjes er af haalt, klimmen gaat makkelijker en aanzetten na een bocht klost minder kracht. Daarom kan ik het nu langer volhouden.
joker1977 @Geim9 maart 2023 13:36
Sorry - maar daar geloof ik weinig van: Het "langer volhouden" suggereert dat je (dus) minder verbrandt per minuut, wat haaks staat op je stelling dat het vergelijkbaar is eMTB vs MTB

Je "actief" energie-verbruik is natuurlijk direct afhankelijk van de hoeveelheid vermogen die je levert. Als dat "vergelijkbaar" is tussen eMTB en MTB dan betekent dat dat je netto zelf dezelfde hoeveelheid arbeid verzet in dezelfde tijdsduur.

Er zijn genoeg analyses beschikbaar (met vermogensmeters, met ademgas-analyses, etc) die het tegendeel laten zien, maar ik vermoed dat de meeste eBike-gebruikers hun "perceived effort" veel te hoog inschatten.

Als semi-serieuze wielrenner met vermogensmeter op mijn fietsen weet ik vrij accuraat hoeveel 250W ruwweg is. Dat is wat die motortjes als maximum leveren. Ik kan je verzekeren dat de gemiddelde niet-fietser op een eBike bij lange niet in staat is om 250W zelf te genereren voor een wat langere tijd. En op het moment dat je ze rustig ziet kwekken en kwakken op hun gemotoriseerde fiets, rug rechtop in de wind heb ik een vrij goed idee hoeveel vermogen ze zelf leveren en hoeveel de fiets doet.
Geim @joker19779 maart 2023 14:31
Laat ik het anders omschrijven. Pre e-MTB lag mijn maximum hartslag tijdens een rondje Hellendoorn op 170, waarbij ik maar net boven kwam bij de Sanatoriumklim. Ik had toen minstens 5 à 10 minuten nodig om weer op mijn "normale" hartslag te komen van ~150. 1 rondje Hellendoorn en de fiets ging weer achterop de auto en was ik klaar.
Nu zie ik die enorme uitschieters in hartslag tijdens een beklimming niet meer, ik fiets nog steeds met een hartslag van ~150, alleen is mijn gemiddelde snelheid gestegen van 15 km/h naar 23 km/h en fiets ik de route 2x, of pak ik Lemele, Rijssen of Holten er bij.
Verwijderd @Geim9 maart 2023 15:47
In jouw geval is je totale inspanning wellicht groter geworden, maar voor het gros van de e-bikers is dit niet zo.

Op vlakkere parcours houd ik e-mtb-ers trouwens gewoon bij op mn gewone mtb. Dan moet je toch echt 3 rondjes fietsen wil je net zoveel kcal verbranden als ik met 1 rondje.
Geim @Verwijderd9 maart 2023 18:05
Oh, dat geloof ik meteen. Ik trap zo rond de 100Watt en als jij 250Watt trapt heb je je verschil al. Ik fiets ook wel eens met een collega, die ik alleen bergop bij kan houden. Maar ja, die heeft Drenthe 200 al 2x uitgefietst.
Op vlak terrein is het bij mij met 25km/h echt afgelopen, dan stopt de Bosch er helemaal mee.

Zonder e-MTB was ik waarschijnlijk gestopt, nu MTB ik met veel plezier weer zo’n 4000 km per jaar.
joker1977 @Geim9 maart 2023 20:15
Het is altijd lastig om je werkelijke vermogen te correleren aan werkelijke hoeveelheid energie die je verbrandt en al helemaal als in de vergelijkingen je algehele fitheid waarschijnlijk verandert is door veranderende inspannings-eisen.

Met andere woorden: Het kan best zo zijn dat jouw oude 150 slag iets van 200W was, maar door vermindering van je fitheid dat inmiddels gedaald is tot 150W.

Tel daar bij op dat je het "echt" intensieve niet meer doet wat zeker een vermindering van je VO2max zal inhouden en de curve gaat meer-en-meer opschuiven.

Natuurlijk kun je de hoeveelheid energie-verbruik gelijk houden door langer door te gaan - maar de realiteit is dat dat nou niet zo heel vaak echt gebeurt. Sure, mensen claimen dat ze vaker de eBike pakken, maar door de verlaagde intensiteit is het netto-effect nog steeds negatief voor hun eigen fitheid.

Ik meen dat ze gemeten hadden aan eBike op standje turbo welke VO2max er nodig was om dan toch op 25 km/h uit te komen. Dat was iets van 15~ - wat het equivalent is van de laagste staffel van 'fitheid' voor een 60+ vrouw.

Let wel: Ik zeg niet dat je qua fitheid je daar aan gelijk bent. Ik zeg enkel dat dat een vrouw van 60+ met een bedroevend slechte gezondheid zo'n fiets nog naar 25 km/h kan trekken op de hoogste ondersteuning.
Geim @joker19779 maart 2023 21:29
Je maakt het allemaal te complex. E-MTB heeft mij weer plezier aan het MTB’en gegeven. Nu ben ik 2x2 uur in de week actief buiten bezig, zonder e-MTB was ik waarschijnlijk gestopt.
joker1977 @Geim10 maart 2023 07:05
Natuurlijk is dat prima en het is buitengewoon goed dat de e-MTB jouw het plezier heeft (terug)gegeven waardoor je actief blijft.

De complexiteit komt doordat je begint met een vrij gedetailleerde opmerking

"Ik heb een E-MTB, gemiddeld verbrand ik zo'n 10 Calorien per minuut. Vergelijkbaar met toen ik nog een gewone MTB had"

wat iets heel anders is dan :

"Zonder eMTB was ik gestopt met bewegen"
Geim @joker197710 maart 2023 09:08
Beide zijn waar. 2e is een feit, eerste is een constatering en meer een reactie op het aangehaalde AD artikel dat een e-bike volkomen nutteloos is om de conditie ter verbeteren. Hier ben ik het niet mee eens. Omdat er nogal wat verschil is of je met een e-bike (MTB in mijn geval) met een gemiddelde van 22 km/h door het bos jakkert, of met de hoogte ondersteuning op een vlakke weg 24 km/h rijdt.
psychodude @jongetje9 maart 2023 07:37
Persoonlijk wissel ik af tussen elektrisch en regulier. Laat ik voorop stellen, ik rijd geen auto. Dus mijn fiets inzet is daarin sowieso al milieu bewuster.

Elektrisch gebruik ik standaard voor naar het werk. Dit gewoonweg vanuit hygiëne oogpunt. Ik transpireer anders snel. En heb niet de behoefte om op mijn werk te douchen.

Ook vind ik een voordeel van de elektrische fiets dat ik deze gewoon kan pakken om bijvoorbeeld bij mijn ouders langs te gaan, enkele rit van circa 45 km. Alternatief is OV, maar die verbinding is niet ideaal. Of toch een auto, maar dat zie ik persoonlijk weinig zitten.
iqcgubon @jongetje9 maart 2023 08:10
Bijna al die mensen die nu elektrisch naar het werk fietsen gingen vroeger met de auto.
jongetje @iqcgubon9 maart 2023 08:22
Heb je daar een bron van?
Antitech @iqcgubon9 maart 2023 09:08
Wat bedoel je met vroeger?
Toen ik jong was (50 jaar geleden) ging vrijwel iedereen op de fiets naar het werk. Iedereen had ook een fiets maar veel mensen hadden geen auto. Bovendien werkte je meestal op fietsafstand van je huis zodat de afstand geen probleem was.

Dat is inmiddels wel veranderd...
JAVE @Antitech9 maart 2023 09:52
'Fietsafstand' is zo'n lekker vaag begrip. Ik woon op fietsafstand van mijn werk (wat ik ook 2x per week doe), maar ik gok dat 99% van de mensen hier anders over denken. (ongeveer 65km enkele reis)

Ik word een beetje moe van de 'No true Scotsman' fallacy voor wat betreft de e-bike. Wat mij betreft gaat iedereen op een e-bike rijden, al dan niet voor zijn/haar lol. En als zo'n e-bike zijn ondersteuning slim inzet, zoals hier beschreven, dan juich ik dat alleen maar toe. Als het niet beter voor het milieu is, dan is het in ieder geval beter voor de gezondheid.

btw: Ik rij zonder enige vorm van ondersteuning, maar wel in de meest efficiënte fietssoort die er is.
Wowhead @JAVE9 maart 2023 16:43
als je geen ondersteuning gebruikt op je e-bike waarom gebruik je dan een e-bike..... Dat is dus geheel niet logisch en zeer waarschijnlijk ook niet de praktijk.

Ja ik rijdt een E-bike maar ik gebruik de batterij nooit. Tuurlijk!
Maakt niet uit ik dik ook wel eens dingen aan op het internet.

[Reactie gewijzigd door Wowhead op 22 juli 2024 14:22]

Clubbtraxx @Wowhead9 maart 2023 18:41
Ik gok dat JAVE dus GEEN e-bike heeft... Iets met begrijpend lezen enzo.
JAVE @Clubbtraxx10 maart 2023 09:27
Klopt, ik rij velomobiel. Daarmee ga ik een stuk sneller dan e-bikes (die meestal op 32km/h afgesteld staan overigens). Ondersteuning zou mij hooguit voordeel bieden bij wegrijden (Een velomobiel is nu eenmaal wat zwaarder dan een gewone fiets), maar verder extra dood gewicht betekenen.

@Wowhead Als je twijfels hebt over mijn woon/werk rit, of de efficiëntie van een velomobiel, dan nodig ik je uit om eens mee te rijden :)
Wowhead @JAVE10 maart 2023 10:23
Ok geen Ebike maar een velomobiel die batterij ondersteuning heeft. Je geeft aan dat hij op 32 km per uur is afgesteld dus dat strookt met je eerdere comment dat je geen batterij ondersteuning gebruikt, precies waar ik op doelde.

Het beestje heet anders maar het is nog steeds batterij ondersteuning fietsen ongeacht je woon/werk rit ik weet niet hoe dit relevant is ten opzichte van een wielrenfiets zonder batterij :)

PS ik denk dat je wel een hele vette type van vervoeren gebruikt ik ben jaloers want het is wel heel vet en ik hou een velofietser met moeite bij op mijn racefiets.

[Reactie gewijzigd door Wowhead op 22 juli 2024 14:22]

JAVE @Wowhead10 maart 2023 11:57
Het valt niet mee om te lezen he? :)

- Ik heb GEEN ondersteuning in mijn velomobiel.
- Ik haal e-bikes in die meestal 32km/h rijden, want ze zijn 'opgevoerd'

Ik heb geen ondersteuning nodig, omdat ik ruim boven de 40km/h kan rijden zonder, het zou alleen helpen bij wegrijden vanuit stilstand. Dat gebeurt een paar keer als ik fiets, de rest van de tijd zou het dood gewicht zijn.

Als je een velomobiel bijhoudt op een racefiets ben je 1 van de weinigen overigens, chapeau
sjimmie @jongetje9 maart 2023 08:57
Jouw post is een beetje betuttelend, alsof iedereen gezond en sterk is.

Dat "stukje" wordt met een e-bike flink vergroot. Zelf ben ik niet sterk genoeg om op een gewone fiets meer dan een paar km te fietsen, dus alles boven de pakweg 5km deed ik dan met de auto. Nu kan ik met de e-bike 25-30km op een dag doen. Daarmee veranderen dus 20km auto (1,5 liter benzine) in 20km e-bike (0,1kWh stroom van mijn zonnepanelen).
Rembert @jongetje9 maart 2023 09:11
Idd. Wij hebben kort een elektrische fiets gehad, op proef. Ja, het rijdt lekker, snel en lui. Maar op een gewone fiets trap ik ook behoorlijk door, ruim 20 km/u, langere afstanden. Vroegâh, van huis naar school was ook 20 km, werd je ook niet slechter van. En nu, bij dochter in klas: meeste kids die meer dan 3, 4 km moeten fietsen krijgen een elektrische fiets. Och arme, je zou je moeten inspannen. En nu steeds meer op zo’n (opgevoerde) knaab - doodeng met die 12-jarigen. Kortom, nee, ons past de elektrische fiets niet.

Onze tweede auto delen we ondertussen al jaren met de buurt via AutoDelen. Verzekering is prima geregeld en geen gedoe met eigen risico. Het scheelt zo’n 4 auto’s in de straat. Eerste auto is trouwens wel elektrisch.
maevian @jongetje9 maart 2023 10:58
Het is 10km fietsen naar mijn werk, dus 20 km per dag.
De weg naar mijn werk kan je zeker niet vlak noemen, moest ik dit met een gewone fiets moeten doen zou ik elke dag met de auto gaan werken.
MeMoRy @jongetje9 maart 2023 12:29
Ik moet 15km enkele reis naar werk. Als ik dat een hele week op een normale fiets doe (geprobeerd) kreeg ik allemaal lichamelijke klachten. We zijn niet allemaal 25 meer.
Door een e bike heb ik nu al jaren geen auto meer.
Dus ja, dit helpt: je beweegt zeker wel meer en vervuild minder. Ik zie afgelopen jaren steeds meer dat collega's die anders met de auto zouden komen nu met de e bike komen.

[Reactie gewijzigd door MeMoRy op 22 juli 2024 14:22]

jongetje @MeMoRy9 maart 2023 13:09
Ik ben het ook niet oneens, zoals gezegd gaat het mij meer om de kinderen en mensen die bijvoorbeeld <6km naar school of werk moeten fietsen. Juist voor jouw reisafstand is een elektrische fiets in mijn ogen bedoelt.

Maar he, is mijn mening he! Dat is niet de waarheid voor iedereen en hoeft ook niet ;)
747ata32 @jongetje13 maart 2023 10:42
Het hangt van de situatie af. Ik woon 20km fietsen enkele reis van mijn werk af. Ik heb het vele malen gedaan. Ik kom als een menselijke waterval aan. Vroeger kon ik het me permitteren om eerder van huis te gaan, zodat ik de tijd had om op het werk te douchen en om te kleden.
Die tijd heb ik nu niet meer en kan ik voor de komende jaren ook niet meer krijgen (iets met kinderen enzo). Ik heb geen e-bike, maar zit er wel heel sterk aan te denken. Nu ga ik met de auto. Een e-bike is goedkoper en ik betwijfel dat het qua tijd veel langer is dan met de auto. En als ik het dan ook nog droog houd, dan heb ik mijn primaire doel bereikt.
jongetje @747ata3213 maart 2023 11:33
Als je mijn overige opmerkingen leest dan heb ik het meer over de mensen die 4 a 8 km fietsen. Als ik 20km naar mijn werk moest rijden zou ik zeker ook een elektrische fiets overwegen.
Verwijderd @jongetje13 maart 2023 22:21
Omdat mensen de auto wegdoen, zoals ik heb gedaan jaren geleden, maar nog steeds dagelijks 25km enkel naar het werk moeten rijden. En dit doen we dan met een elektrische fiets zodat ik daar op drie kwartier ben, lekker vlot, ipv in de file te moeten aanschuiven.
BastiaanCM 9 maart 2023 00:14
Fancy feature wel. Je zou toch denken dat alleen de krachtsensor hier voldoende in is, maar daar denkt Cowboy blijkbaar anders over. Ah, misschien is het zodat je zelf gewoon dezelfde kracht kan blijven leveren als je heuvelop gaat.

Apart vind ik dat ze zo'n feature wel implementeren, maar dat de fiets maar 1 trapondersteuning stand heeft (voor zover ik begrijp uit de reviews). Dat lijkt me toch juist een basisfeature die je als eerste zou toevoegen ?
zordaz @BastiaanCM9 maart 2023 08:15
Idd, gewoon een paar handbediende standen om de ondersteuning te regelen is toch ook prima. Mensen zijn niet gek en snappen echt wel dat er bij een volle bakfiets of flinke tegenwind een tandje bij moet.

Nu krijg je weer een zogenaamd zelfdenkend algoritme met ongetwijfeld zijn nukken en bugs.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 22 juli 2024 14:22]

SG @BastiaanCM9 maart 2023 07:08
Nou nee ik heb een pedelac mountainbike meer voor de looks en op vlakke weg zet ik het liever uit. En bij hellingen is die ondersteuning gewenst. Bij recreatief gebruik.
Naar het werk zet liever wel aan in low stand en terug is sowieso lichte lange helling op. Dus low terug. Maar dat is wel een oude pedelec.

Kracht sensor zegt alleen dat de biker flink bezig is. Maar dat kan omdat hij snel wilt gaan bijvoorbeeld die lichte helling op toch met 25km/u met stock versnelling gears.
Zegt niks over semi pro zwaar getrainde fietser van 70kg of beginnende obese fietser van 200kg. Of iemand die de fiets ipv auto gebruikt voor te shoppen.
Net als die hier in sanfransiusco met sijle hellingen zit ik zuid limburg met ook hellingen. En dan is dat wel fijn dat er adaptief meer ondersteuning komt. Vooral voor eco mode fietsers.
AuteurHayte Redacteur @BastiaanCM9 maart 2023 10:30
Dat van de trapondersteuningstand is een bewuste keuze bij Cowboys e-bikes, zij willen dat hun fietsen zo eenvoudig mogelijk zijn, dus zonder versnellingen of verschillende trapondersteuningstanden :) Zij stellen dat met zo'n functie als AdaptivePower, je die extra knoppen niet nodig hebt. Het idee is inderdaad dat je met dezelfde kracht te leveren, dezelfde snelheid kan behalen tijdens het heuvelop fietsen.
Dusty322 9 maart 2023 00:40
De Specialized vado 5.0 eq (2020) gebruikte een app, mission control, met een aantal settings samen met de sensoren op de fiets. Niet zo zeer voor heuvel op of af, of meer of minder gewicht. Best of bright heeft er een item over gemaakt. https://youtu.be/YX1o05Gn0sk
n4m3l355 9 maart 2023 06:56
Toch wel raar, fietsjes van 3000 euro en dan heeft en nog steeds moeite om winst te maken? E bikes kosten hier in China geen drol maar in de EU zijn het opeens "design" objecten en kosten ze een veelvoud. Ik kan er niet bij in dat wanneer men op 150 miljoen euro omzet bottom line geen winst weet te maken.
Thalaron @n4m3l3559 maart 2023 07:31
Wellicht investeren ze alle “winst” gewoon. Winst maken is volgens mij vooral een vies woord voor belastbaar vermogen?
sudo @n4m3l3559 maart 2023 08:56
Je vergelijkt appels en peren. Cowboy maakt zijn fietsen ten eerste al niet in China. Onderzoek en ontwikkeling kost ook heel wat, zeker als je een niet zomaar een generieke e-bike wil maken.
n4m3l355 @sudo9 maart 2023 09:21
Ze maken die niet in China maar als ik lees dat ze vorig jaar leveringes problemen hadden omdat de onderdelen uit China vast zaten dankzij covid dan vraag ik me toch sterk hoe productie precies in elkaar zit. Nou begrijp me niet verkeerd, auto merken doen dit ook, zij sourcen wereldwijd (en met name in China) en assembleren in landen waar vraag is. Ik neem aan dat Cowboy hier niet anders in is, dat hun frame gewoon wordt gemaakt in China, dat de batterypacks idem uit China komen enz. Dat is ook wel zo logisch omdat veel van dit soort onderdelen uberhaubt niet elders worden gemaakt.

Dat maakt mijn initiele opmerking een fiets van 3000 euro ook niet minder. Ja het is een mooie design fiets, net zoals Moof, maar het is uiteindelijk een fiets met een batterypack en leuke software. Dit zorgt niet voor meer kosten. Dit soort fietsen zijn dan uiteindelijk dan ook meer fashion statements. Ja leuk, maar niet uniek en zwaar overprijst. Reden te meer, waarom weten ze dan ook geen winst te maken?

Als ik overigens kijk naar:

https://www.companyweb.be/nl/0669908031/cowboy

Geeft men in hun jaar verslag aan voor het afgelopen jaar een omzet van slechts 15 miljoen of wel geteld 5000 fietsjes. Ik heb dan ook sterk het vermoeden dat die 50.000 zwaar overdreven is.
Diederikbb @n4m3l3559 maart 2023 09:12
Cowboy heeft een tijd fietsen aangeboden voor een verlaagde prijs, die later pas zou komen. Zo heeft een vriend van me voor iets meer dan 1000 euro een Cowboy 3 kunnen kopen, maar hij zou dan een half jaar moeten wachten. En heb zelf een vorig model cowboy voor 1400 kunnen kopen.

Dat stunten met de prijs (en fietsen beloven) klinkt als een goede manier om snel liquiditeitsproblemen op te lossen maar dat is niet reëel op langere termijn.

[Reactie gewijzigd door Diederikbb op 22 juli 2024 14:22]

jaxel70 @n4m3l3559 maart 2023 12:58
Kijk dan ook naar de"kwaliteit" van het chinese spul. Wat jaartjes terug in China geweest. Wat opviel was de zeer slechte bouw van fietsen, maar ook van elektrische scooters. Als je ernaar keek vielen ze al uit elkaar. Is nu denk ik niet veel veter als ik zo op Ali kijk..
Wowhead 9 maart 2023 08:43
Ik wielren en kan uit ervaring zeggen wielrenners asociale rijders kunnen zijn.
Een deel van de ebikers rijd netjes 25 km per uur of minder.

Ebikers hebben net als wielrenners een hele eigen kijk op hun kunne en verantwoordingen voor hun acties. Eigenlijk liggen deze twee groepen dichter bij elkaar in gedrag dan we willen toegeven.

Er is een groter wordende groep mensen die hun ebike ontgrendeld gebruiken en rijden rond de 30~ km per uur ik heb zelfs 40 km per uur meegemaakt (normale ebikes)

Moeders met kind achterop 30 km per uur op de ebike, zonder helm uiteraard.
Dat was max 12~15 km per uur zijn geweest op een gewone fiets, groot verschil bij een ongeluk.

Oude mensen op ebikes die snelheid niet goed inschatten, nemen bijna altijd voorrang op volle snelheid, ze zwalken en rijden graag naast elkaar, ik moet altijd extra voorzichtig zijn als ze invoegen of afslaan.

Gelukkig weinig issues want ik wielren lekker op rustige wegen en daar rijden hun om lekker samen te genieten van het weertje etc en daar zie ik echt de grote pluspunt van een ebike, oude mensen die nog lekker kunnen genieten van buiten activiteiten, daar ligt de kracht van ebikes wel vind ik, een mooie hulp tool op je oude dag.

Ik zie weinig jonge kids op ebikes die te hard rijden, vind het daar best bij meevallen. Verre uit de meeste fietsen die kids rijden zijn nog gewone fietsen athands de randstad in zuid holland waar ik woon.

Ebikes zijn een loophole om onverzekerd 25 km per uur of harder te rijden voor sommige mensen.

Pedelec fietsers begrijp ik niet als wielrenner, vol lycra aan en dan met hoge cadence 50 km per uur rakelings overal langs schieten en die electronische bel nonestop aanhengelen, waarom niet gewoon lekker sportief een normale racefiets pakken dan, mits ze allemaal toevallig fysieke problemen hebben en een hulp middel nodig hebben. Daar kan ik niet over oordelen.

[Reactie gewijzigd door Wowhead op 22 juli 2024 14:22]

guysp @Wowhead9 maart 2023 09:59
Betreft je laatste alinea over speed pedelecs. Ik zie die fietsen vooral als vervangen voor een auto in woon-werk verkeer. Als je een goede pedelec hebt kun je een hoge gemiddelde snelheid aanhouden zonder dat je bezweet op je bestemming aankomt, echter dien je je dan op de weg te gedragen als een scooter die 45 kan en niet een fietser op het fietspad.

Zelf heb ik geen pedelec, al heb ik het wel in overweging. De afstand voor woon-werk is net te ver met de racefiets maar met een pedelec zou ik het tempo wel kunnen aanhouden zodat het redelijk blijft.
wim1928 9 maart 2023 09:12
Gisterenavond nog 22 km gefietst op gewone fiets.
Moet zeggen, ging prima voor mijn 64 jr
Kon mijn tempo en versnelling ook simpel aanpassen heuvel op .. of wind tegen of mee . :) :) :)
Vind ook wel dat mensen tegenwoordig snel een electrische fiets aanschaffen
Terwijl het ook nog makkelijker op een gewone fiets kan.

[Reactie gewijzigd door wim1928 op 22 juli 2024 14:22]

Yzord 9 maart 2023 03:18
Kekke kleurtjes klei en vijg. Lavendel is niet zo mijn ding :) en toch fijn AI in je fiets 🚲
Aikon 9 maart 2023 07:18
Gezien de discussie over het groene van elektrische fietsen is dit wel een mooi artikel:

https://solar.lowtechmaga...es-sustainable-again.html
uip @Aikon9 maart 2023 08:20
Onzinartikel, je moet de elektrische fietsen en pedelecs zien als vervanging van de auto, niet van de gewone fiets :)

Zeer relevant citaat uit dat artikel:
Mijn stalen fietsen dateren uit de tijd dat de meeste geïndustrialiseerde landen een binnenlandse fietsindustrie hadden die hun nationale markt bediende. 3 Deze industrieën stortten in Europa en Noord-Amerika in na de neoliberale globalisering aan het eind van de jaren 1970. China stelde zich open voor buitenlandse investeringen en werd al snel de grootste fietsenfabrikant ter wereld. In de afgelopen twee decennia heeft China tweederde van alle fietsen ter wereld gemaakt. De rest komt grotendeels uit andere Aziatische landen. Europa produceert weer tien miljoen fietsen per jaar, maar de VS produceert jaarlijks slechts 60.000 fietsen
Aikon @uip9 maart 2023 08:26
Dat zou je denken, echter in de praktijk is de elek. fiets doorgaans geen vervanging van de auto (of het gebruik ervan), staat ook in dat onzinartikel, maar ook bijv hier:

https://nos.nl/artikel/24...ar-wat-is-de-klimaatwinst
CR1691 9 maart 2023 11:50
Voor mensen die slecht ter been zijn is een elektrische fiets een goede ontwikkeling. Zo blijven zij ook mobiel en kunnen ze zich in de natuur van a naar b bewegen.

Maar voor ieder gezond mens is een elektrische fiets een vorm van luiheid. Je kan prima op een gewone fiets 10 km naar school of werk fietsen. Een elektrische fiets is daarvoor echt te idioot voor woorden. Bovendien draagt het niet bij aan een gezonder leven want je hebt geen weerstand bij het trappen. We worden echt steeds luier met zijn allen: Halve wereldbevolking te zwaar in 2035: draagt bodypositivity hieraan bij? https://www.nu.nl/login-v...sitivity-hieraan-bij.html

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