Cowboy brengt functie uit die vermogen e-bike aanpast aan omgeving en gewicht

Cowboy brengt vanaf donderdag een ota-update uit voor de Cowboy 4- en 4ST-e-bikes, waarmee de fietsen afhankelijk van de omgeving, zoals bergop fietsen of bij veel tegenwind, meer of minder vermogen leveren. Er komt een power saving-modus om energie te besparen.

De nieuwe software, die AdaptivePower heet, gebruikt volgens Cowboy meer sensors van de fiets, waardoor deze de 'context van de omgeving' beter moet begrijpen. Met de ingebouwde gyroscoop kan de fiets bijvoorbeeld detecteren wanneer hij heuvelop of juist bergafwaarts gaat, om zo meer of minder vermogen te leveren. De e-bike kan ook op basis van de trapkracht van de fietser en de behaalde snelheid bepalen of er sprake kan zijn van bijvoorbeeld tegenwind of een zware tas, waardoor er meer vermogen kan worden geleverd.

AdaptivePower in de Cowboy-app

C4-e-bikes hadden al een gyroscoop en versnellingsmeter voor onder meer crashdetectie, maar die werden niet tijdens normaal gebruik ingezet. "Met AdaptivePower wordt ook de informatie van die sensors, samen met de snelheidsmeter en de koppelsensors tussen de pedalen, gebruikt", zegt cto en medeoprichter Tanguy Goretti tegen Tweakers. "We gebruiken nu voor het eerst alle hardware van de fiets tijdens het fietsen. De software verzamelt elke seconde twintig keer informatie uit die sensors." Cowboys smartphoneapp geeft tijdens het fietsen met een rood effect aan dat de fiets extra vermogen levert met AdaptivePower.

Goretti zegt dat Cowboy de functie heeft ontwikkeld na feedback van een review van de Cowboy 4. "Een Amerikaanse reviewer zei dat hij de C4 een heel fijne fiets vond, alleen klaagde hij dat de e-bike niet genoeg ondersteuning gaf voor de heuvels van San Francisco. Daardoor kregen we het idee om deze functie te ontwikkelen, om je in zulke gevallen meer ondersteuning te geven."

"Nu we deze software hebben ontwikkeld, kunnen we ook andere soorten fietsen maken, zoals gravelbikes en cargofietsen. Bij die cargofietsen scheelt het immers nogal of je mensen of vracht in die bak hebt, of dat deze leeg is. Met onze nieuwe software kunnen we daar beter op anticiperen en kan de e-bike er dus beter mee omgaan. Met andere woorden, de fiets kan dan meer vermogen leveren als je dat nodig hebt. We hebben op dit moment nog niets concreets aan te kondigen als het gaat om nieuwe fietsen, maar met dit platform is het wel mogelijk." Ceo en medeoprichter Adrien Roose merkt daarbij op dat de focus van Cowboy op urban-fietsen blijft liggen. 'We gaan dus niet ineens elektrische mountainbikes maken'.

AdaptivePower moet 'voor de meeste gebruikers' niet tot veel minder bereik leiden, zegt Goretti, die opmerkt dat de functie onder 500 gebruikers is gebètatest en dat de functie daarbij 'bijna nooit' werd uitgeschakeld. De fietsen krijgen daarnaast een power saving-modus om tot dertig procent energie te kunnen besparen. Met deze functie levert de fiets minder vermogen. Cowboy zegt dat de 4- en 4ST-fietsen de update vanaf donderdag krijgen en dat via de smartphoneapp in dertig seconden geüpdatet kan worden. De update verloopt gefaseerd, mogelijk krijgen niet alle gebruikers de update dus op donderdag. Eerdere fietsen krijgen vooralsnog geen AdaptivePower.

Het bedrijf zegt ook met een recente investeringsronde genoeg geld te hebben ingezameld en verwacht volgend jaar winstgevend te zijn. In februari berichtte De Tijd dat het Brusselse e-bikebedrijf tot 28 miljoen euro wilde inzamelen bij investeerders en crowdfunders. Goretti gaf al eerder aan dat dit niet klopte en dat het bedrijf maximaal 16 miljoen euro wilde inzamelen, waarvan 15 miljoen euro bij investeerders.

Bij introductie van AdaptivePower is volgens het bedrijf 10 miljoen euro ingezameld en volgt nu de crowdfundingcampagne. Roose zegt dat het bedrijf nu on track is en merkt op vorig jaar 2,7 keer zoveel e-bikes te hebben verkocht. Nu heeft het bedrijf in totaal 50.000 e-bikes verkocht. "We zijn als bedrijf nog nooit zo sterk geweest als we nu zijn. We hebben genoeg funding binnengehaald om het bedrijf naar winstgevendheid te krijgen. Naar verwachting zijn we dit jaar een paar maanden winstgevend en maken we over heel 2024 winst."