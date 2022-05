Cowboy introduceert e-bikes die smartphone draadloos laden en vernieuwt app

Cowboy heeft de vierde generatie van zijn e-bikes onthuld. Er komen twee varianten van de C4 die een houder op de stuurpen voor smartphones hebben en deze draadloos kunnen laden. Ook geeft Cowboy zijn app een flinke update.

Het is voor het eerst dat Cowboy twee varianten van zijn elektrische stadsfiets introduceert. Naast de Cowboy 4 verschijnt er een ST-model, wat voor step through, oftewel lage instap staat. Beide e-bikes hebben een in het achterwiel gemonteerde 250W-motor met 45Nm koppel. De 250W-motor van de vorig jaar geïntroduceerde Cowboy 3 biedt een koppel van 30Nm. De verwijderbare accu is met 360Wh en 10Ah hetzelfde gebleven en hetzelfde geldt voor de resulterende actieradius van 70 kilometer en de laadtijd van 3,5 uur. Inclusief die accu weegt de Cowboy 4 18,9 kilogram. De Cowboy 4 ST weegt met 19,2 kilogram iets meer.

Cowboy is een in 2017 opgerichte Belgische fabrikant van e-bikes, die zich op elektrische stadsfietsen met een strak ontwerp, technische functies en een uitgebreide bijbehorende app richt. Daarmee is het te zien als een concurrent van het Nederlandse VanMoof. "Cowboy is een techbedrijf", claimt Adrien Roose, een van de drie oprichters. Met medeoprichter Karim Slaoui had hij voorheen het bezorgbedrijf Take Eat Easy, terwijl de derde medeoprichter Tanguy Goretti betrokken was bij de ridesharingstartup Djump. Roose vertelt tegen Tweakers dat ze besloten tot de oprichting omdat de e-bike in opkomst was.

Volgens Roose werken er tegen de zomer zo'n honderd man bij Cowboy, waarvan meer dan de helft hardware- en software-engineers zijn die aan technische functies en de app werken. "We willen geen knoppen op de fiets. We streven naar een connected e-bike", aldus de ceo. Nieuw bij de vierde generatie is het in de stuurpen geïntegreerde besturingspaneel en de telefoonhouder. Gebruikers kunnen hun smartphone hierop met een hoesje bevestigen, waarna de fiets deze op basis van de Qi-standaard draadloos kan laden. "Meer dan 40 procent van onze gebruikers bevestigde hun smartphone al op het stuur", vertelt Roose.

Ook kan de smartphone met behulp van de app en een bluetoothverbinding realtime gegevens van de fiets tonen, zoals de resterende accuduur. Die app is sterk vernieuwd en moet volgens de Cowboy-topman dienen als een soort slimme compagnon, die aanmoedigt om te fietsen en de gebruiker daarbij gepersonaliseerd van informatie over onder andere het weer tijdens de geplande tocht voorziet.

De app biedt zo meer dan tweehonderd verschillende notificaties. Zo kan deze ook de luchtkwaliteit van verschillende routes bepalen en op basis daarvan advies geven. Verder is er fitnessdata zoals gemiddelde snelheid en topsnelheid, hoogte-statistieken en de hoeveelheid verbrande calorieën. Gebruikers kunnen badges verdienen op basis van prestaties. De app bevat daarnaast optionele ranglijsten met prestaties van andere Cowboy-gebruikers, zoals afgelegde afstanden in een bepaalde periode. Ook kunnen ze groepsritten organiseren in verschillende steden.

De eerdere Cowboy-e-bikes hadden al een Find my bike-functie en ook introduceerde het bedrijf vorig jaar al een functie voor valmeldingen. Deze werkt met koppelsensoren in de pedalen in combinatie met versnellingssensoren in het wiel en een accelerometer om een val te detecteren. De app geeft de gebruiker vervolgens een aantal seconden om aan te geven dat hij oké is. Loopt de timer af, dan stuurt de app een melding naar een ingevoerd contactpersoon dat er een val heeft plaatsgevonden, voorzien van de locatie. Volgens Roose detecteert Cowboy zo meerdere crashes per dag. Inmiddels zouden er zo'n twintigduizend Cowboy-rijders wereldwijd zijn. De grootste afzetmarkt is Duitsland, daarna volgen België, Nederland en Engeland.

De C4 en C4 ST krijgen beide een prijs van 2490 euro en zijn alleen te verkrijgen via de site van Cowboy. Dat is 200 euro duurder dan de Cowboy 3 nu is. Die fiets blijft het bedrijf leveren en de prijs daalt met 100 euro bij de komst van de C4. Vanaf donderdag neemt Cowboy preorders aan, vanaf september start de levering en de app moet in de zomer voor Android en iOS verschijnen.

Update, 11.00: Aanvankelijk stond in het bericht dat de leveringen in juli starten, maar deze vangen aan in september. Het bericht is hier op aangepast.