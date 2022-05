Bosch introduceert Nyon-boordcomputer en software-update voor e-bikemotoren

Bosch eBike Systems heeft zijn nieuwe producten voor dit jaar aangekondigd. Het bedrijf brengt Nyon uit, een boordcomputer voor e-bikes met een 3,2"-kleurentouchscreen. Daarnaast verschijnt er een software-update voor e-bikemotoren.

De Nyon-boordcomputer heeft met een 3,2"-display een groter scherm dan zijn voorganger en is aanraakgevoelig. Gebruikers kunnen bestemmingen invoeren en inzoomen op plattegronden. Nyon toont de resterende actieradius waarbij het de geografische omstandigheden meeweegt en advies geeft over eventuele wijzigingen van de ondersteuningsmodus.

Tegen betaling is een antidiefstaloptie af te nemen. Die maakt dat de Nyon alleen werkt in combinatie met de desbetreffende e-bike en de motorondersteuning deactiveert als hij van de fiets genomen wordt. De Nyon werkt in combinatie met de eBike Connect-app, functioneert met Bosch-e-bikemotoren van 2014 en later, en verschijnt in het najaar voor een nog onbekende prijs.

Bezitters van een e-bike met een Performance Line CX-motor van modeljaar 2020 of een Cargo Line-motor van Bosch kunnen dit jaar bij de dealer een software-update laten doorvoeren. Die maakt dat de motor een maximaal draaimoment van 85Nm krijgt, wat vooral de ondersteuning bij lage trapfrequenties ten goede komt. De Performance Line CX, Performance Line Speed en Cargo Line van volgend jaar krijgen direct een maximaal koppel van 85nm.