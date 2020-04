VanMoof start verkoop S3- en X3-e-bikes met ledscherm in stang voor 1998 euro

De Nederlandse fietsfabrikant VanMoof is dinsdag begonnen met de verkoop van de X3- en S3-e-bikes. De opvolgers van de X2 en S2 behouden hun ledscherm en connectie met de app, maar krijgen een lagere introductieprijs dan hun voorgangers.

De X3- en S3-e-bikes van VanMoof hebben net als hun voorgangers een scherm met 166 leds in de stang geïntegreerd. Deze display kan onder andere de snelheid, het powerassistniveau en de versnelling weergeven. Ten opzichte van de vorige generatie zijn een accurate weergave van de accustatus en wat animaties nieuw. Gebleven is dat het ledscherm een doodshoofd toont als het alarm afgaat, bijvoorbeeld als de fiets wordt gestolen.

Om diefstal te voorkomen, kan de fiets met de app op afstand op slot worden gezet. De S3 en X3 hebben een zogenoemd kick lock bij het achterwiel. Het achterwiel is ook fysiek te vergrendelen met een tik met de voet op deze knop. Als de fiets toch wordt gestolen, is te achterhalen waar hij zich bevindt. De app maakt via een versleutelde bluetoothverbinding contact met de fiets. Via de app is de fiets als gestolen op te geven, en als de gebruiker een Peace of Mind-abonnement van 290 euro voor drie jaar afneemt, belooft de fabrikant deze binnen twee weken te vinden en terug te bezorgen of een nieuw exemplaar te leveren.

Met de app kunnen gebruikers verder hun verlichting aanpassen. Vanaf de zomer biedt de app bovendien de mogelijkheid ritten bij te houden, zodat hiervoor geen app van derden meer is vereist. Gebruikers kunnen dan zien hoever ze hebben gereden en hoelang ze erover doen om hun bestemming te bereiken. Nieuw ten opzichte van de X2 en S2 is verder dat de bekabeling meer is geïntegreerd en dat de omvang van de bijgeleverde lader is verkleind.

De S3 en X3 hebben een elektromotor met een vermogen van 250W die een boostmodus en vier assistentieniveaus biedt, voor een maximale snelheid van 25km/u. De boost heeft een koppel van 59Nm. Er zijn vier elektrisch verstelbare versnellingen. Met hun 504Wh-accu bieden de modellen hiermee een bereik van 60 tot 150 kilometer. De accu is in 80 minuten voor de helft op te laden, terwijl volledig laden vier uur duurt. Het verschil tussen de X3 en S3 is dat de S3 groter is en gericht is op fietsers van 1,75 tot en met 2,1 meter. Ook heeft dit model 28"-banden. De X3 heeft 24"-banden en is gericht op personen van 1,55 tot en met 2 meter. Beide fietsen wegen 19 kilogram.

Volgens VanMoof is de belangrijkste wijziging de prijs. De S2 en X2 hadden een prijs van 3398 euro, terwijl de S3 en X3 1998 euro gaan kosten. Die verlaging is volgens de maker mogelijk doordat de e-bikes nu in een volledig eigen fabriek in Taipei worden gemaakt, waar VanMoof voorheen een fabriek van een derde moest gebruiken. Het bedrijf wil de productie opschalen en zich nadrukkelijker op de internationale markt en uitsluitend nog op e-bikes richten.