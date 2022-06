Multiscope: 1,2 miljoen Nederlanders willen dit jaar e-bike aanschaffen

Volgens onderzoek van Multiscope wil 9 procent van de Nederlanders binnen een jaar een elektrische fiets aanschaffen. Dat zou uitkomen op een verwachte verkoop van 1,2 miljoen e-bikes. Volgens het onderzoek zal 61 procent daarvan uit elektrische stadsfietsen bestaan.

Het percentage stadsfietsen gaat daarmee omlaag ten opzichte van 2020, dat was toen 76 procent, schrijft Multiscope in zijn E-bike Monitor. Consumenten kiezen dus vaker voor een ander model, zoals een elektrische mountainbike, bakfiets, speed pedelec of een hybridefiets.

Nederlanders noemen gemak het vaakst als reden om een e-bike aan te willen schaffen. Ook minder fysieke belasting en hogere snelheid staan hoog op de motivatielijst. Het milieu wordt door 15 procent van de ondervraagden genoemd als motivator om een elektrische fiets te willen aanschaffen.

Van alle ondervraagden zegt 36 procent de e-bike te gaan gebruiken voor zakelijke doeleinden. Volgens Multiscope is de prijs het grootste struikelblok waardoor consumenten weerhouden worden van een aanschaf. Het onderzoek is uitgevoerd onder 6411 respondenten van 18 jaar en ouder. De groep is volgens Multiscope representatief voor de Nederlandse bevolking.