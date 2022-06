Chrome op Android krijgt functie voor groeperen tabbladen

De Android-versie van Google-browser Chrome krijgt een functie om tabbladen in groepen in te delen. Zo moeten gebruikers meer overzicht houden over openstaande tabbladen. De functie is ook uit te schakelen.

De functie zit sinds enige tijd in Chrome voor de desktop en is met de nieuwste versie ook op Android beschikbaar gekomen, zegt 9to5Google. Google had de komst van de functie in 2019 al aangekondigd. De groepen maken het bijvoorbeeld mogelijk om tabbladen over hetzelfde onderwerp of voor hetzelfde doel in een venster te zetten.

In het overzicht staat hoeveel tabbladen er in de groep staan en een tik opent een overzicht van die tabbladen. Als gebruikers een pagina bekijken die in een groep zit, verschijnt onderin een balk met favicons van pagina's in die groep om snel te kunnen wisselen tussen de diverse tabbladen in de groep.

De interface wijkt daarmee wel af van hoe het overzicht van tabbladen er afgelopen jaren in Chrome op Android uit heeft gezien. Het uitschakelen is mogelijk door een flag aan te passen, door chrome://flags/#enable-tab-grid-layout in te voeren in de adresbalk en vervolgens die optie op disabled te zetten. De nieuwe Chrome-versie staat in de Play Store, maar lijkt nog niet voor alle gebruikers beschikbaar.