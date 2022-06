Delta Fiber neemt glasvezel- en coaxnetwerk van Rekam in Midden-Holland over

Delta Fiber neemt de glasvezel- en coaxverbindingen over die Rekam heeft in de regio Midden-Holland. In totaal gaat het om ruim 50.000 aansluitingen. Voor bestaande klanten verandert er niets. Delta Fiber wil meer glasvezel aanleggen in de regio.

Volgens Delta Fiber en Rekam maakt de overname een versnelde aanleg van glasvezel in de regio mogelijk. Rekam-directeur Cas van Disse stelt dat de aanleg van glasvezel in Gouda en omstreken door de overname in een stroomversnelling wordt gebracht. Waar en wanneer de aanleg van nieuwe glasvezelnetwerken precies start is nog niet bekend. Delta Fiber zegt daar in de komende maanden meer over bekend te maken en bewoners te informeren.

Voor klanten in de regio Midden-Holland die nu diensten van Rekam afnemen, verandert er volgens het bedrijf niets. Delta Fiber neemt het netwerk, de aansluitingen, het onderhoud en de medewerkers van Rekam over en klanten krijgen hierover bericht. De abonnementen die gebruikers afnemen wijzigen niet. Delta Fiber leverde al diensten over het Rekam-netwerk, maar ook andere providers doen dat. Die contracten blijven geldig.

Rekam blijft zelf ook actief. De Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden-Holland was eerder een joint venture met GlasDraad gestart voor de aanleg van glasvezel in Krimpenerwaard. Dat project is geen onderdeel van de overname en blijft doorgaan als Rekam GlasDraad. Delta Fiber heeft naar eigen zeggen glasvezelaansluitingen bij 800.000 woningen en bedrijven in Nederland. Het bedrijf wil dat voor het einde van dit jaar verhogen naar 1 miljoen aansluitingen.