T-Mobile neemt aanleg glasvezel in Rotterdam-Kralingen over van L2Fiber

T-Mobile en Primevest nemen het glasvezelnetwerk van L2Fiber in het Rotterdamse Kralingen over en breiden dit netwerk uit tot 15.000 huishoudens. T-Mobile wil volgend jaar 30.000 huishoudens in de wijk IJsselmonde met glasvezel bedienen.

Investeringsbedrijf Primevest is met L2Fiber overeengekomen het glasvezelnetwerk in Kralingen over te nemen en T-Mobile gaat hier zijn diensten op aanbieden. De provider belooft het netwerk open te stellen voor derde partijen. De overname betekent dat de aanleg van het glasvezelnetwerk weer kan aanvangen, nadat deze tot stilstand kwam.

L2Fiber kondigde in 2018 aan 12.000 woningen in Kralingen van glasvezel te willen voorzien. Dit doel werd later uitgebreid tot 15.000 woningen terwijl het uiteindelijke doel was om heel Rotterdam van glasvezelinternet te voorzien. Dat streven werd verre van gerealiseerd, zo bleek uit een inventarisatie van het AD onder bewoners van Kralingen in september. L2Fiber meldde daarbij dat 'er wat vertraging was in verband met het overstappen naar een andere aannemer.'

T-Mobile en Primevest beloven nu de aanleg van glasvezel in Rotterdam weer op gang te brengen. In 2021 willen de partijen ongeveer 30.000 huishoudens in de wijk IJsselmonde toevoegen aan het netwerk, waarmee eind 2021 45.000 huishoudens in Rotterdam aangesloten zijn. Half 2021 hoopt T-Mobile glasvezel aan zo'n 130.000 huishoudens in Nederland aan te kunnen bieden. Het bedrijf concurreert onder andere met Delta Fiber en KPN. Met name KPN wil de komende jaren flink inzetten op de glasvezelaanleg en begint volgend jaar met het uitschakelen van de eerste koperlijnen van zijn dsl-netwerk.